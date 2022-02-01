С начала суток обстрелы со стороны войск РФ не зафиксированы, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Юра Сукодав
показать весь комментарий01.02.2022 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Борис Бойда
показать весь комментарий01.02.2022 22:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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