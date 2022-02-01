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ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с РФ

ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с РФ

Евросоюз продолжает обмен мнениями с международными партнерами и поставщиками газа, в том числе СПГ (Сжиженный природный газ), с целью диверсификации источников снабжения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Эти дискуссии идут уже несколько месяцев. И председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен) опубликовала (совместное с президентом США Джо Байденом) заявление", - сказал он.

Он напомнил, что член ЕК по энергетике Кадри Симсон вела переговоры с Норвегией, которая решила увеличить свои поставки газа в Евросоюз, учитывая рост цен и нехватку газа на мировом рынке.

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Макфи также упомянул о переговорах Симсон с госминистром энергетики Катара. Отвечая при этом на дополнительный вопрос, представитель ЕК сообщил: "Идут обсуждения с Катаром. На данной стадии я не могу сказать вам большего о конкретных дискуссиях (...), о том, на каких условиях будут происходить эти поставки".

В ответ на вопрос о том, есть ли в Евросоюзе планы коллективных закупок газа на случай обострения конфликта вокруг Украины, возможных санкций ЕС и контрсанкций РФ, он напомнил, что в декабре прошлого года в пакете предложений ЕК по газовому рынку и безопасности газоснабжения предусматривалась возможность добровольных совместных закупок газа. Но это законодательный проект, который требует соответствующей процедуры принятия, уточнил Макфи.

Автор: 

Газ (10237) Еврокомиссия (1471) россия (96200)


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Топ комментарии
+3
Ситуация несколько поменялась. Х-ло как всегда переиграл сам себя. В результате даже тех труб что есть более чем достаточно. Наполовину загружен турецкий поток. Через Украину наверное на 20%. Даже через Беларусь не загружен.

Северный поток2 просто полностью потерял актуальность. Так как с неадекватом никто не хочет иметь дело.
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01.02.2022 18:19 Ответить
+3
Решение вопроса энергобезопасности Европы и слезания с иглы Расиси, а не "вести дискуссиии", надо было ещё в далёком 2014-м осуществлять. А получилось "Васька слушает, да ест". Теперь вот зашевелились, как говорится, пока жаренный петух в задницу не клюнет, мужик не перекрестится. В Европе так много знатоков русской культуры, а вот как-то народные пословицы забыли или не знали, а они оказывается иногда помогают с принятием решений
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01.02.2022 18:46 Ответить
+1
И при этом очень хотят газ из нордстрим трубы . Ну очень хитрожопые .
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01.02.2022 17:57 Ответить
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А почему это так волнует РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ ИНТЕРФАКС ?
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01.02.2022 17:53 Ответить
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01.02.2022 17:53 Ответить
Ничто не сделало для «величия» России больше, чем искаженная в масштабе, географическая карта в «проекции Меркатора»
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01.02.2022 19:12 Ответить
А почему она под хвостом?
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08.02.2022 22:04 Ответить
И при этом очень хотят газ из нордстрим трубы . Ну очень хитрожопые .
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01.02.2022 17:57 Ответить
Ситуация несколько поменялась. Х-ло как всегда переиграл сам себя. В результате даже тех труб что есть более чем достаточно. Наполовину загружен турецкий поток. Через Украину наверное на 20%. Даже через Беларусь не загружен.

Северный поток2 просто полностью потерял актуальность. Так как с неадекватом никто не хочет иметь дело.
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01.02.2022 18:19 Ответить
Скоро рашка взорвётся от избытка непроданного газа!
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01.02.2022 17:58 Ответить
Решение вопроса энергобезопасности Европы и слезания с иглы Расиси, а не "вести дискуссиии", надо было ещё в далёком 2014-м осуществлять. А получилось "Васька слушает, да ест". Теперь вот зашевелились, как говорится, пока жаренный петух в задницу не клюнет, мужик не перекрестится. В Европе так много знатоков русской культуры, а вот как-то народные пословицы забыли или не знали, а они оказывается иногда помогают с принятием решений
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01.02.2022 18:46 Ответить
Угу даже Катару особый союзник нато дали - чтоб газоходы на Европу не перехватывали..
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01.02.2022 18:50 Ответить
Катар вообще уникальное в своём роде государство, где шальные деньги творят чудеса. Я не удивлюсь если его в Евросоюз и НАТО со временем возьмут, при чём на особых условиях. Кстати местная элита и сама живёт и народу перепадает, не всё тупо из страны вывозят, а умудряются в пустыне города строить и для себя и для туристов и инвесторов со всего мира. ОАЭ показали как, в отличии от нас, где вечный дербан и свал
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01.02.2022 18:56 Ответить
Ну так чему тут удивляться- я ещё в конце 90х в аккурат после развала совка когда уже можно было ловить ББС на «вэф» слушал прогнозы политических экспертов которые склонялись к мнению что пост советские страны Белоруссия Украина Казахстан И так далее пойдут по латиноамериканскому типу развития а Эстония Латвия Литва по европейскому.... Поэтому 30 лет это вообще нипочём - менталитет не тот.... Кто понял сразу свалил. Ну из прогрессивных инакомыслящих, а те кто подрубить бабла и распилить остались...чтоб на это бабло в европах отдыхать.... Но даже там их всерьёз не воспринимают. Взять например сэра ричарда и косюка.... Так это вообще небо и земля.... Он хоть 5 яхт себе купит и Версаль копию в жмеренке построит..
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01.02.2022 19:41 Ответить
В Украине прекратила работу самая большая сеть газовых АЗС (метан)

В Украине с 1 февраля 2022 года перестала работать сеть заправок Дочернего предприятия «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз Украины». На какой срок закрылись АЗС - неизвестно.

Все заправки сети «Укравтогаз» закрылись в связи со значительным уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка.
С 1 февраля 2022 года закрылись
АГНКС г. Червоноград,
АГНКС г. Звенигородка,
АГНКС г. Александрия,
АГНКС-1 г. Тернополь,
АГНКС-2 г. Тернополь,
АГНКС г. Купянск,
АГНКС-2 г. Киев,
АГНКС-2 г. Одесса,
АГНКС г. Чортков,
АГНКС г. Хуст,
АГНКС-4 г. Львов.
Отметим, что заправки «УКРАВТОГАЗ» начали закрываться еще в 2021 году. Так, с 1 декабря перестали работать:
АГНКС г. Ровно,
АГНКС г. Ковель,
АГНКС г. Луцк,
АГНКС г. Бровары,
АГНКС г. Бердичев,
АГНКС г. Гайсин,
АГНКС г. Чернигов,
АГНКС г. Херсон,
АГНКС-1 г. Полтава,
АГНКС-2 г. Николаев,
АГНКС г. Каменское,
АГНКС г. Кривой Рог,
АГНКС г. Черкассы,
АГНКС г. Белая Церковь,
АГНКС-1 г. Одесса,
АГНКС-1 г. Винница,
АГНКС-2 г. Винница,
АГНКС г. Шепетовка,
АГНКС г. Мариуполь,
АГНКС г. Бердянск,
АГНКС г. Житомир,
АГНКС-1 г. Киев,
АГНКС-4 г. Киев,
АГНКС-2 г. Сумы,
АГНКС г. Хмельницкий,
АГНКС г. Северодонецк,
АГНКС-1 г. Запорожье,
АГНКС-2 г. Запорожье,
АГНКС-1 г. Днепр,
АГНКС-2 г. Днепр,
АГНКС-5 г. Львов,
АГНКС-3 г. Днепр.
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01.02.2022 18:48 Ответить
Ну так что тут непонятного- вспомнили шуточку ВВП- а у нас в России газ, Только теперь ответ Зеленского « а у нас газопровод-вот» уже потеряла смысл)))) или сложно было сообразить что практичные педантичные немцы раньше всей нитки уже станцию построили..
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01.02.2022 18:53 Ответить
Из парашных ихтамнетов получится отличный биогаз. Не благодарите.
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01.02.2022 19:01 Ответить
ты смотри и не говорят что ситуация не хуже чем с 2014, и газ будет идти как всегда
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01.02.2022 19:39 Ответить
Как это стало реальностью? Такие демократические, прагматичные и т.д., и завязать весь газ на парашу.Выглядит абсурдно, собенно зная, многолетнюю историю ее надекватности. Чего только стоят видеохроники всех этих совковых шизофренов, что они "мололи" и делали. Там же ничего не изменилось. Там те же циничные, лживые ублюдки!
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01.02.2022 20:01 Ответить
Газ из Катара-- проблема прокладки газопровода через Сирию.
Россия будет постоянно поддерживать противостояние внутри страны,
с целью невозможности прокладки газопровода.
Это было известно ещё много лет назад.
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01.02.2022 20:59 Ответить
 
 