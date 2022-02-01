ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с РФ
Евросоюз продолжает обмен мнениями с международными партнерами и поставщиками газа, в том числе СПГ (Сжиженный природный газ), с целью диверсификации источников снабжения
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
"Эти дискуссии идут уже несколько месяцев. И председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен) опубликовала (совместное с президентом США Джо Байденом) заявление", - сказал он.
Он напомнил, что член ЕК по энергетике Кадри Симсон вела переговоры с Норвегией, которая решила увеличить свои поставки газа в Евросоюз, учитывая рост цен и нехватку газа на мировом рынке.
Макфи также упомянул о переговорах Симсон с госминистром энергетики Катара. Отвечая при этом на дополнительный вопрос, представитель ЕК сообщил: "Идут обсуждения с Катаром. На данной стадии я не могу сказать вам большего о конкретных дискуссиях (...), о том, на каких условиях будут происходить эти поставки".
В ответ на вопрос о том, есть ли в Евросоюзе планы коллективных закупок газа на случай обострения конфликта вокруг Украины, возможных санкций ЕС и контрсанкций РФ, он напомнил, что в декабре прошлого года в пакете предложений ЕК по газовому рынку и безопасности газоснабжения предусматривалась возможность добровольных совместных закупок газа. Но это законодательный проект, который требует соответствующей процедуры принятия, уточнил Макфи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Северный поток2 просто полностью потерял актуальность. Так как с неадекватом никто не хочет иметь дело.
В Украине с 1 февраля 2022 года перестала работать сеть заправок Дочернего предприятия «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз Украины». На какой срок закрылись АЗС - неизвестно.
Все заправки сети «Укравтогаз» закрылись в связи со значительным уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка.
С 1 февраля 2022 года закрылись
АГНКС г. Червоноград,
АГНКС г. Звенигородка,
АГНКС г. Александрия,
АГНКС-1 г. Тернополь,
АГНКС-2 г. Тернополь,
АГНКС г. Купянск,
АГНКС-2 г. Киев,
АГНКС-2 г. Одесса,
АГНКС г. Чортков,
АГНКС г. Хуст,
АГНКС-4 г. Львов.
Отметим, что заправки «УКРАВТОГАЗ» начали закрываться еще в 2021 году. Так, с 1 декабря перестали работать:
АГНКС г. Ровно,
АГНКС г. Ковель,
АГНКС г. Луцк,
АГНКС г. Бровары,
АГНКС г. Бердичев,
АГНКС г. Гайсин,
АГНКС г. Чернигов,
АГНКС г. Херсон,
АГНКС-1 г. Полтава,
АГНКС-2 г. Николаев,
АГНКС г. Каменское,
АГНКС г. Кривой Рог,
АГНКС г. Черкассы,
АГНКС г. Белая Церковь,
АГНКС-1 г. Одесса,
АГНКС-1 г. Винница,
АГНКС-2 г. Винница,
АГНКС г. Шепетовка,
АГНКС г. Мариуполь,
АГНКС г. Бердянск,
АГНКС г. Житомир,
АГНКС-1 г. Киев,
АГНКС-4 г. Киев,
АГНКС-2 г. Сумы,
АГНКС г. Хмельницкий,
АГНКС г. Северодонецк,
АГНКС-1 г. Запорожье,
АГНКС-2 г. Запорожье,
АГНКС-1 г. Днепр,
АГНКС-2 г. Днепр,
АГНКС-5 г. Львов,
АГНКС-3 г. Днепр.
Россия будет постоянно поддерживать противостояние внутри страны,
с целью невозможности прокладки газопровода.
Это было известно ещё много лет назад.