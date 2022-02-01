ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с РФ

Евросоюз продолжает обмен мнениями с международными партнерами и поставщиками газа, в том числе СПГ (Сжиженный природный газ), с целью диверсификации источников снабжения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Эти дискуссии идут уже несколько месяцев. И председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен) опубликовала (совместное с президентом США Джо Байденом) заявление", - сказал он.

Он напомнил, что член ЕК по энергетике Кадри Симсон вела переговоры с Норвегией, которая решила увеличить свои поставки газа в Евросоюз, учитывая рост цен и нехватку газа на мировом рынке.

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Макфи также упомянул о переговорах Симсон с госминистром энергетики Катара. Отвечая при этом на дополнительный вопрос, представитель ЕК сообщил: "Идут обсуждения с Катаром. На данной стадии я не могу сказать вам большего о конкретных дискуссиях (...), о том, на каких условиях будут происходить эти поставки".

В ответ на вопрос о том, есть ли в Евросоюзе планы коллективных закупок газа на случай обострения конфликта вокруг Украины, возможных санкций ЕС и контрсанкций РФ, он напомнил, что в декабре прошлого года в пакете предложений ЕК по газовому рынку и безопасности газоснабжения предусматривалась возможность добровольных совместных закупок газа. Но это законодательный проект, который требует соответствующей процедуры принятия, уточнил Макфи.