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Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы

Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким. Собеседники обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польские LNG-терминалы и договорились проработать возможности достройки соответствующей инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский и Моравецкий обсудили также ситуацию вокруг Украины и дальнейшее взаимодействие с целью укрепления оборонной и финансовой устойчивости нашего государства.

Зеленский выразил благодарность президенту Анджею Дуде, правительству Польши и лично Матеушу Моравецкому за оборонную помощь Украине на фоне текущих вызовов.

"Мы ценим эту поддержку и будем всегда помнить об этом", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства и глава правительства Польши обсудили возможность реализации конкретных экономических проектов и пути наращивания польских инвестиций в экономику Украины.

Значительное внимание было уделено углублению сотрудничества с целью обеспечения энергетической безопасности Украины и региона.

Зеленский и Моравецкий констатировали общность подходов Украины и Польши к угрозам безопасности, которые составляет проект "Северный поток - 2". Стороны согласились о необходимости дальнейшего противодействия запуску этого газопровода, подрывающего энергетическую безопасность Европы и Украины.

Собеседники поприветствовали договоренности, достигнутые накануне министрами инфраструктуры Украины и Польши, по разблокированию вопроса выделения дополнительного количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Во время встречи также было договорено активизировать работу по развитию инфраструктуры в пунктах пропуска на украинско-польской границе, в том числе с привлечением европейских и польских кредитных ресурсов.

Автор: 

Газ (10237) Зеленский Владимир (20883) Польша (8512) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+9
А раніше розуму не вистачало про це подбати ?
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01.02.2022 18:35 Ответить
+6
Рвніше вистачало розуму лише на купівлю вугілля в терористів ОРДЛО.
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01.02.2022 18:57 Ответить
+6
а потім ще краще зробили - почали купувати вугілля в роіські, а бацькі бітум і світло.
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01.02.2022 19:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А раніше розуму не вистачало про це подбати ?
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01.02.2022 18:35 Ответить
Рвніше вистачало розуму лише на купівлю вугілля в терористів ОРДЛО.
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01.02.2022 18:57 Ответить
а потім ще краще зробили - почали купувати вугілля в роіські, а бацькі бітум і світло.
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01.02.2022 19:00 Ответить
Що значить "почали купувати вугілля в Росії"? У 2018 з РФ було імпортовано вугілля майже на 2 млрд доларів, а у 2021 лише на 1 млрд.
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01.02.2022 19:02 Ответить
У 2018 з РФ було імпортовано вугілля майже на 2 млрд доларів, а у 2021 лише на 1 млрд. То коли "почали" і хто?
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01.02.2022 19:09 Ответить
А де ви такі цікаві цифри взяли ? З методички ?
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01.02.2022 19:14 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/

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01.02.2022 19:16 Ответить
Цікаво, а що тільки два місяці вугілля в парашки закуповували ? Де звітність за рік ?
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01.02.2022 19:20 Ответить
Це загальні цифри. Вони не дають розуміння про те - хто, що і коли.
В 18 році взагалі був пік з імпорту. Зокрема з москви. Але, здебільшого зі США. Майже на мільярд - у більшості вугілля закуплене Порошенком за угодою з Трампом для державного Центренерго. Тоді як Ахметов імпортував з Ростовської області з власних шахт. В 21 Ахметов імпортує зі США, а державне центренерго - з москви через Білорусь.
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01.02.2022 21:13 Ответить
Добре, що є люди, які достеменно знають що відбувається і легко можуть нейтралізувати фальшиву інформацію.
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01.02.2022 21:23 Ответить
Вранье. В 2021 на 2 млрд.
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01.02.2022 20:24 Ответить
Ксюша, золотой ты человек, купить не проблема, вопрос по чем купить.? Потому, что тебе будут продавать. и тут еще вопрос, а хватит у тебя бабок купить,?
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01.02.2022 19:09 Ответить
Якось за Порошенка обходились. А чому раптом зеленського туди потягнуло ? Заробляє бабки ?
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01.02.2022 19:14 Ответить
Шо обходылось, золотэнька моя, топим дровами, обнищали, ну не говори, что мы, как сыр в масле. да, понимаешь ты все, не знаю, правда, почему ты так бесишься за некоторых. Но, это твое дело.
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01.02.2022 19:22 Ответить
Що ???
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01.02.2022 19:23 Ответить
До чего вас Зе довел. А у порохоботов шоколад, масло, тортики.😀
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02.02.2022 00:14 Ответить
Т.е. закупать уголь для государственных ТЭС на украинских шахтах, которые платят налоги в бюджет Украины -- это нарушение закона? Что вы курите?
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01.02.2022 19:06 Ответить
Та да. Учитывая, что поляки предлагали именно это еще в 2019 году но так и не дождались ответа от Зели.
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01.02.2022 19:04 Ответить
Термінал LNG - це диверсифікація постачання газу
http://archiwum.polradio.pl › Artykul



Volodymyr Priadko 16.12.2015 16:29. LNG 16.12.15.mp3. Президент Дуда: Польський газопорт може допомогти Україні
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01.02.2022 19:10 Ответить
Ну и? Украина должна была получить в ноябре 2019 первую партию газа по заключенному предварительному договору, но так и не ответила.
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01.02.2022 20:44 Ответить
Ксеніє! Тільки торік (десь під зиму) трубу з Норвегії вивели на польський берег Зараз поляки під"єднують її до своєї газової системи Адже саме цей газ буде поставляться нам через Польщу Так що раніше це зробить не можна було!
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01.02.2022 19:10 Ответить
Супер. Але наші раніше і не цікавились.
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01.02.2022 19:15 Ответить
при Порохе разговоры начинались.

потом зелупа все похерил - наверняка по заказу кремля.
сейчас, думаю, тоже все похерит - пока он ни разу не выполнил ни одной обицянки.
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01.02.2022 19:25 Ответить
Ви моє відношення до "Блазня" знаєте Однак думаю - прислів"я"Теля ще не вродилося а вони вже з довбнею біжать!" - чули Там Росія паскудила бо нібито ця труба повинна була пересікти трасу прокладення СП-2 ТОму хоч трубу і вели але до кінця були сумніви що це буде позитивно вирішено Поки поляки свою систему переналаджують І лише після цього можна починать "врізку" в їх систему з українського боку
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01.02.2022 19:28 Ответить
Я навіть не про те. Скажіть, же зе не запізнився ? Він щось корисне чи правильне зробив ?
Хіба що випадково.
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01.02.2022 19:30 Ответить
Я про це писав ще весною 2019-го Про те що ЗЕ буде змушений (хоче він чи не хоче) продовжувать політику Порошенка як у зовнішній політиці так і в питанні війни Ви ж повинні пам"ятать - як "ЗЕ-дебіли" мене кляли!
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01.02.2022 19:35 Ответить
Вибачте, але ПОКИ ЩО зєблан красиво уникає продовження політики Порошенка.

Так само і з цим газом.

зєблан вже переміг контрабанду, закопав назад в землю весь бурштин, зупинив вирубування Карпат, переміг коронавірус і т.п.

150 %, що поки зєблан на Банковій, цей газ буде черговим мільярдом дерев.
Як і університет, як і космодром, як і 100 стадіонів, як і 20 бригад і як багато-багато іншого.
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01.02.2022 19:56 Ответить
Він з усіх сил пробує "уникнуть" однак його все сильніше і сильніше "заганяють у стійло" Заявить "Давайте здаваться бо у нас нема зброї для спротиву" він не може - Україну фарширують зброєю як різдвяну гуску - яблуками Заявить те саме але мотивувать тим що "Захід від нас відвернувся" - теж Бо кожен день в Україну приїжджають впливові політики які наполегливо питають що ще Україні потрібно для спротиву І спробувать "дурку включить" стосовно альтернативного джерела газу йому теж не дадуть!
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01.02.2022 20:06 Ответить
Польская энергетическая компания PGNiG договорилась с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine о разовой поставке на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа (СПГ) после регазификации в республике.

Уточняется, что танкер с СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. «После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», - цитирует сообщение PGNiG.

Это уже вторая подобная сделка, а первая была в ноябре 2019 года.
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01.02.2022 22:22 Ответить
А где сейчас покупается уголь?
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01.02.2022 18:40 Ответить
ПАР, США, Колумбія, Австралія
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01.02.2022 18:43 Ответить
404
СТОРІНКУ НЕ ЗНАЙДЕНО

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01.02.2022 18:45 Ответить
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01.02.2022 18:46 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/

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01.02.2022 18:46 Ответить
Угу, больше миллиарда долларов в казну твоих братух из страны-помойки. Тебя это радует, русский.
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01.02.2022 18:51 Ответить
Тепер бачу. Ну що сказати, непогано. Потроху зменшуємо залежність від російського вугілля. Бо якщо порівняти з 2018 роком, коли частка імпорту вугілля з РФ становила 70,2 %, нинішні 60 з хвостиком - вже прогрес.

Загальний обсяг імпорту у 2018 році становить 21 млн 387,573 тис. тонн, частка російського вугілля становить 70,2%.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/
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01.02.2022 18:50 Ответить
Миллиард баксов русне на убийство Украинцев от гнусавой московитской крысы.
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01.02.2022 18:52 Ответить
Непогано, майже вдвічі менше ніж від сиволочго патріота і найкращого Презилента всіх часів та народів.

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.

Почти 2 миллиарда баксов русне на убийство Украинцев от самого лучшего Президента, патриота и гетьмана!!!адинадин!.
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01.02.2022 18:55 Ответить
Лише мільярд? Непогано, адже при сивочолому було майже вдвічі більше.

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
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01.02.2022 18:58 Ответить
Хороша динаміка, якщо порівнювати майже 2 мільярди баксів для того ж самого від сивочолого у 2018 році

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
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01.02.2022 19:01 Ответить
А какая разница? Шо тогда, шо сейчас - финансируется убийство Украинцев. Плюс Нелох - на зарплате у *****, чего не скрывает.
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01.02.2022 19:03 Ответить
Дійсно, яка різниця...Дати ворогу 2 млрд баксів чи диверсифікувати поставки і дати тільки 1...
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01.02.2022 19:05 Ответить
Ну, факт есть факт. Плюс закупка электроэнергии у тех же дикарей. Плюс срублишки из гос.бюджета московии в карман Нелоху.
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01.02.2022 19:07 Ответить


Запомни, сынуля:
ЗЕЛУПА ПОКУПАЕТ ВСЕ ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПАРАШЕ.

Потому что его вербанули в Москве в 2005 г., и вливали в него российские бабки 15 лет не за красивые глаза.
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01.02.2022 19:27 Ответить
А как же не накинуть на вентилятор,за шо оно тогда копеечку получит?🤣
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01.02.2022 18:44 Ответить
Хтось втомився.... Його тільце вимагає тропічного сонечка, звуку хвиль і шуму піщинок під пальмами... В нього ще шашлики на майскій дєнь пабєди... А тут відпочити не дають. І ходять, і ходять! І ходять, і ходять! Може сказати, що мене вдома нема?
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01.02.2022 18:39 Ответить
Поставил лайк не Зеле, а польским братьям.
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01.02.2022 19:06 Ответить
Як же порохобоття боїться правди, спамлячи не якісь образи, а суху статистику з лінками
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01.02.2022 19:11 Ответить
Просто хочу напомнить, что иски против нарасие за газовое сланцевое юзовское месторождение, захваченое уродами, быдлозюзей отозваны за и так отсуженные 3 миллиарда.
Ну, и, ныне подохший дамбаский рыг звягильский умыкнул все государственные деньги на строительство в Одессе терминала для сжиженого газа. Покрывал урода уголовник кучма...
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01.02.2022 19:26 Ответить
Якось Янукович хотів побудувати термінал скрапленого газу, але одна біда, лижні інструктори таким ділом не займаються, а короче, рашка зробила все щоб цього не сталося
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01.02.2022 19:28 Ответить
есть тут химики?
я давно слышу об этом газе.
сжиженный - это подразумевается пропан-бутан?

после перевода его в газ, - очевидно можно пускать в сеть для генерации тепла.

но ведь для химии (удобрения) нужен метан. Из Европы или США (сланцевый почти полностью метан). Метан с азотом под давлением на катализаторе дает аммиак и из него селитра итд.

это будет две параллельные трубы?
не могу понять этот финт.
кто знает?
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01.02.2022 20:29 Ответить
ок, но сжижить метан - сумасшедшее давление, в чем его возят?
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01.02.2022 22:05 Ответить
А что мешает прямо сейчас поставить судно LNG накопитель и покупать самим газ
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01.02.2022 22:52 Ответить
 
 