Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким. Собеседники обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польские LNG-терминалы и договорились проработать возможности достройки соответствующей инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский и Моравецкий обсудили также ситуацию вокруг Украины и дальнейшее взаимодействие с целью укрепления оборонной и финансовой устойчивости нашего государства.
Зеленский выразил благодарность президенту Анджею Дуде, правительству Польши и лично Матеушу Моравецкому за оборонную помощь Украине на фоне текущих вызовов.
"Мы ценим эту поддержку и будем всегда помнить об этом", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства и глава правительства Польши обсудили возможность реализации конкретных экономических проектов и пути наращивания польских инвестиций в экономику Украины.
Значительное внимание было уделено углублению сотрудничества с целью обеспечения энергетической безопасности Украины и региона.
Зеленский и Моравецкий констатировали общность подходов Украины и Польши к угрозам безопасности, которые составляет проект "Северный поток - 2". Стороны согласились о необходимости дальнейшего противодействия запуску этого газопровода, подрывающего энергетическую безопасность Европы и Украины.
Собеседники поприветствовали договоренности, достигнутые накануне министрами инфраструктуры Украины и Польши, по разблокированию вопроса выделения дополнительного количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.
Во время встречи также было договорено активизировать работу по развитию инфраструктуры в пунктах пропуска на украинско-польской границе, в том числе с привлечением европейских и польских кредитных ресурсов.
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/
В 18 році взагалі був пік з імпорту. Зокрема з москви. Але, здебільшого зі США. Майже на мільярд - у більшості вугілля закуплене Порошенком за угодою з Трампом для державного Центренерго. Тоді як Ахметов імпортував з Ростовської області з власних шахт. В 21 Ахметов імпортує зі США, а державне центренерго - з москви через Білорусь.
http://archiwum.polradio.pl › Artykul
Volodymyr Priadko 16.12.2015 16:29. LNG 16.12.15.mp3. Президент Дуда: Польський газопорт може допомогти Україні
потом зелупа все похерил - наверняка по заказу кремля.
сейчас, думаю, тоже все похерит - пока он ни разу не выполнил ни одной обицянки.
Хіба що випадково.
Так само і з цим газом.
зєблан вже переміг контрабанду, закопав назад в землю весь бурштин, зупинив вирубування Карпат, переміг коронавірус і т.п.
150 %, що поки зєблан на Банковій, цей газ буде черговим мільярдом дерев.
Як і університет, як і космодром, як і 100 стадіонів, як і 20 бригад і як багато-багато іншого.
Уточняется, что танкер с СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. «После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», - цитирует сообщение PGNiG.
Это уже вторая подобная сделка, а первая была в ноябре 2019 года.
СТОРІНКУ НЕ ЗНАЙДЕНО
Загальний обсяг імпорту у 2018 році становить 21 млн 387,573 тис. тонн, частка російського вугілля становить 70,2%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Почти 2 миллиарда баксов русне на убийство Украинцев от самого лучшего Президента, патриота и гетьмана!!!адинадин!.
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Запомни, сынуля:
ЗЕЛУПА ПОКУПАЕТ ВСЕ ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПАРАШЕ.
Потому что его вербанули в Москве в 2005 г., и вливали в него российские бабки 15 лет не за красивые глаза.
Ну, и, ныне подохший дамбаский рыг звягильский умыкнул все государственные деньги на строительство в Одессе терминала для сжиженого газа. Покрывал урода уголовник кучма...
я давно слышу об этом газе.
сжиженный - это подразумевается пропан-бутан?
после перевода его в газ, - очевидно можно пускать в сеть для генерации тепла.
но ведь для химии (удобрения) нужен метан. Из Европы или США (сланцевый почти полностью метан). Метан с азотом под давлением на катализаторе дает аммиак и из него селитра итд.
это будет две параллельные трубы?
не могу понять этот финт.
кто знает?