Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким. Собеседники обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польские LNG-терминалы и договорились проработать возможности достройки соответствующей инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский и Моравецкий обсудили также ситуацию вокруг Украины и дальнейшее взаимодействие с целью укрепления оборонной и финансовой устойчивости нашего государства.

Зеленский выразил благодарность президенту Анджею Дуде, правительству Польши и лично Матеушу Моравецкому за оборонную помощь Украине на фоне текущих вызовов.

"Мы ценим эту поддержку и будем всегда помнить об этом", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства и глава правительства Польши обсудили возможность реализации конкретных экономических проектов и пути наращивания польских инвестиций в экономику Украины.

Значительное внимание было уделено углублению сотрудничества с целью обеспечения энергетической безопасности Украины и региона.

Зеленский и Моравецкий констатировали общность подходов Украины и Польши к угрозам безопасности, которые составляет проект "Северный поток - 2". Стороны согласились о необходимости дальнейшего противодействия запуску этого газопровода, подрывающего энергетическую безопасность Европы и Украины.

Собеседники поприветствовали договоренности, достигнутые накануне министрами инфраструктуры Украины и Польши, по разблокированию вопроса выделения дополнительного количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Во время встречи также было договорено активизировать работу по развитию инфраструктуры в пунктах пропуска на украинско-польской границе, в том числе с привлечением европейских и польских кредитных ресурсов.