Путин: Если Украина вступит в НАТО, это может создать угрозу войны из-за Крыма. ВИДЕО
Украина намерена вернуть Крым. Если она будет членом НАТО, то такая попытка может спровоцировать войну между Альянсом и Россией.
Об этом президент страны-агрессора Владимир Путин заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин.
"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс", - продолжил он.
Президент страны-агрессора подчеркнул, что с точки зрения РФ Крым является якобы российской территорией.
"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.
Он добавил, что НАТО может принимать новых членов, но не обязан это делать.
"Сегодня мы видим, где НАТО. Польша, Румыния, страны Балтии. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули". Ну, просто обманули", - заявил президент РФ.
Путин выразил надежду, что дискуссия о гарантиях безопасности продолжится. Я надеюсь, что это дело будет продолжено. Мы договорились вчера и с президентом Франции, что он также, возможно, приедет в ближайшее время в Москву, мы обсудим эти проблемы и с ним", - подытожил он.
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США та Великобританія мають нагадати президенту т.з. р.ф. зобов"язання, очолюванної їм країни, що були прийняті при підписанні Будапештського меморандуму.
Україна виконала своє зобов"язання, знищивши третій у світі арсенал ядерної зброї.
А т.з. р.ф., завдяки саме цьому, анексувала Крим.
Нехай повернуть Крим, згідно до своїх зобов"язань у Будапештському меморандумі 1994 р. про цілостність території та недоторканність кордонів України, тоді і з НАТО воювати не прийдиться.
А США та Великобританія теж є гарантами цілостністі території та недоторканністі кордонів України, тож саме вони мають змусити т.з. р.ф. виконати свої зобов"язання.
І тоді мінські марення, нормандське збіговисько та маячня Штанмайєра кануть у літу, бо Будапештський меморандум було підписано раніше!
Ну та, то не з голими босими українцями воювати в 2014, коли твоя агентура знищила нашу армію... Тепер по ботоксу прикладом добре укри можуть вгріти!
Розбудовуємо армію і Слава Україні!
Пытаясь вернуть рф в мировую политику Путин делает ставку на треугольник Китай -рф-Германия,забывая при этом,что Германия хоть экономически и сильна,но никто не забыл её проделок в хх веке и она уже плотно находится под присмотром того же нато.Да плюс при ослаблении рф Китай обязательно этим воспользуется пусть не прямой агрессией но усилением в восточном и южном регионах.