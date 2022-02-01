Путин: Если Украина вступит в НАТО, это может создать угрозу войны из-за Крыма. ВИДЕО

Украина намерена вернуть Крым. Если она будет членом НАТО, то такая попытка может спровоцировать войну между Альянсом и Россией.

Об этом президент страны-агрессора Владимир Путин заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс", - продолжил он.

Президент страны-агрессора подчеркнул, что с точки зрения РФ Крым является якобы российской территорией.

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"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.

Он добавил, что НАТО может принимать новых членов, но не обязан это делать.

"Сегодня мы видим, где НАТО. Польша, Румыния, страны Балтии. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули". Ну, просто обманули", - заявил президент РФ.

Путин выразил надежду, что дискуссия о гарантиях безопасности продолжится. Я надеюсь, что это дело будет продолжено. Мы договорились вчера и с президентом Франции, что он также, возможно, приедет в ближайшее время в Москву, мы обсудим эти проблемы и с ним", - подытожил он.