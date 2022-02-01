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Новости Война
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Путин: Если Украина вступит в НАТО, это может создать угрозу войны из-за Крыма. ВИДЕО

Украина намерена вернуть Крым. Если она будет членом НАТО, то такая попытка может спровоцировать войну между Альянсом и Россией.

Об этом президент страны-агрессора Владимир Путин заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс", - продолжил он.

Президент страны-агрессора подчеркнул, что с точки зрения РФ Крым является якобы российской территорией.

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"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.

Он добавил, что НАТО может принимать новых членов, но не обязан это делать.

"Сегодня мы видим, где НАТО. Польша, Румыния, страны Балтии. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули". Ну, просто обманули", - заявил президент РФ.

Путин выразил надежду, что дискуссия о гарантиях безопасности продолжится. Я надеюсь, что это дело будет продолжено. Мы договорились вчера и с президентом Франции, что он также, возможно, приедет в ближайшее время в Москву, мы обсудим эти проблемы и с ним", - подытожил он.

Автор: 

Крым (26427) НАТО (10100) путин владимир (31569) членство в НАТО (1538)


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Топ комментарии
+110
Крым це Україна запам*ятай *****......
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01.02.2022 19:44 Ответить
+50
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01.02.2022 19:53 Ответить
+46
Йому уже пора на лафет
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01.02.2022 19:59 Ответить
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Этим заявлением пуйло подтвердил, что Крым он анексировал только для гарантии не вступления Украины в НАТО.
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02.02.2022 20:24 Ответить
ВВП, здохні зроби людству подарунок до Олімпіади!
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02.02.2022 20:31 Ответить
вступим!!!! и тебя - ху*ла спрашивать не станем....
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02.02.2022 21:13 Ответить
Цікава логіка московського злодія: коли раша захопила Крим - це норм, а коли Україна планує його повернути - це страшне лихо. Це не люди, це нелюди.
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02.02.2022 21:23 Ответить
Не треба хвилюватись, у#обуйте з Криму і спіть спокійно.
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02.02.2022 21:51 Ответить
Чокнутый параноик !!!!!
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02.02.2022 22:02 Ответить
не турбуйся, Крим ми заберемо після розвалу раші-параші
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02.02.2022 22:43 Ответить
Надо же какое прозрение ! Засцали кремляди представив перспективу с НАТО воевать !
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02.02.2022 23:04 Ответить
Дык не трэба ваяваць. Трэба проста выйсці *****.
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02.02.2022 23:09 Ответить
*** який ботекс... нехай порве це чудирло напрочь, бо це створіння вже ****** українців.
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02.02.2022 23:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=V1wwOhJ54U4 без коментарів, що б воно не видало...
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03.02.2022 00:17 Ответить
так тому и быть!
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03.02.2022 01:15 Ответить
Щодо марення пУтіна про перспективу війни з НАТО за Крим.
США та Великобританія мають нагадати президенту т.з. р.ф. зобов"язання, очолюванної їм країни, що були прийняті при підписанні Будапештського меморандуму.
Україна виконала своє зобов"язання, знищивши третій у світі арсенал ядерної зброї.
А т.з. р.ф., завдяки саме цьому, анексувала Крим.
Нехай повернуть Крим, згідно до своїх зобов"язань у Будапештському меморандумі 1994 р. про цілостність території та недоторканність кордонів України, тоді і з НАТО воювати не прийдиться.
А США та Великобританія теж є гарантами цілостністі території та недоторканністі кордонів України, тож саме вони мають змусити т.з. р.ф. виконати свої зобов"язання.
І тоді мінські марення, нормандське збіговисько та маячня Штанмайєра кануть у літу, бо Будапештський меморандум було підписано раніше!
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03.02.2022 01:24 Ответить
С Молдовой воевал, с Чечней воевал, с Грузией воевал, с Украиной воюю, а с НАТО бо-ю-ю-у-у-усь!
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03.02.2022 04:53 Ответить
Зассал очкошник тряпочный
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03.02.2022 05:23 Ответить
йди нафуй *****-падла русссссская .. . .
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03.02.2022 06:29 Ответить
ЧТО Ж ТЫ ФРАЕР В КРЫМ ПОЛЕЗ !?)
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03.02.2022 06:33 Ответить
Ботокс сцикун!
Ну та, то не з голими босими українцями воювати в 2014, коли твоя агентура знищила нашу армію... Тепер по ботоксу прикладом добре укри можуть вгріти!

Розбудовуємо армію і Слава Україні!
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03.02.2022 07:38 Ответить
Це добре:злодій ,загарбник,терорист зрозумів,що більше світ не буде терпіти його злодіяння проти людства!Кремлівському фашизму капець!
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03.02.2022 07:41 Ответить
Я чув що в Путіна рак підшлункової і йому скоро капець.
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03.02.2022 08:01 Ответить
Якщо таку велику і відсталу країну(років на 70) хоче кремлівська бригада здержати тільки війнами,надуманими ворогами,то може треба найти умільців як заняти народонаселення цікавою працею на розвиток своєї країни.....для початку всім гнилозубим вилікувати ротову порожнину,провести газ і дороги в депресиввні райони (таких більшість).
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03.02.2022 08:04 Ответить
руские - первостатейные ублюдки. не нужно выпускать руских в свет. ограничить руским передвижение по планете. закрыть информационное пространство с рускими. не торговать-не разговаривать с рускими. Иначе весь мир станет шизофрениками - как руские.
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03.02.2022 08:28 Ответить
А нехрен было в Крым лезть.Я ещё 7 лет назад писал,что путин делает всё возможное для усиления нато в европах.

Пытаясь вернуть рф в мировую политику Путин делает ставку на треугольник Китай -рф-Германия,забывая при этом,что Германия хоть экономически и сильна,но никто не забыл её проделок в хх веке и она уже плотно находится под присмотром того же нато.Да плюс при ослаблении рф Китай обязательно этим воспользуется пусть не прямой агрессией но усилением в восточном и южном регионах.
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03.02.2022 08:51 Ответить
"Чем Аляска хуже Крыма?... Ляодун - от Херсонеса?..." Подібні пісеньки наспівує 70-80 відсотків питомих московитів "РФФ" (чи "РРФ"). Загляньте в "Ютуб", і побачите: одні московські "історики" знаходять аж три "росії" за межами нинішньої "РФФ", інші приміряють контури 2-го Риму із 3-м, ще інші, скромніші, ратують за відновлення кордонів сталінської росії зразка 1948 року. Деякі, зовсім скромні, пишаються подвигом своїх батьків у Порт-Артурі, Севастополі і Трептов-парку, і вимагають щоденного гарантованого доступу до цих "своїх святинь". На ці хвороби нема ради!!! Вихід лише один: повна й беззастережна відмова від всіх імперій в світі. Так, як це зробили істинно великі держави Швеція, Данія, Чехія, Нова Зеландія... Але категорчно не хочуть робити США, Франція, Іспанія, Нідерланди... А такі криваві імперії як Московська та маоїстська Китайська і досі збираються загарбати весь світ.
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03.02.2022 09:15 Ответить
Россия лжет, лгала и будет лгать - никаких угроз ее безопасности на самом деле нет.
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03.02.2022 10:30 Ответить
Когда раися оккупировала Крым не кто не думал, то почему сейчас кто будет думать, в раисе некому думать.
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03.02.2022 23:24 Ответить
а потім ***** всеодно повномасштабно нападе, тільки буде мати на руках завірений документ, про те що Україна сама відмовилась від НАТО. Нічого історія гнилоту не вчить.
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14.02.2022 09:32 Ответить
Пыня,так а хто ж создал прицидент ,ситуацию из за которой может быть конфликт.Не ты ли в Крым первый влез?А в тот момент не думал что в последствии придется отвечать?
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14.02.2022 22:25 Ответить
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