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Новости Война
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Дальнейшее вторжение РФ в Украину было бы катастрофой для России и мира, - Джонсон

Дальнейшее вторжение РФ в Украину было бы катастрофой для России и мира, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что вторжение РФ в Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для РФ, но и всего мира.

Об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - подчеркнул Джонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы с Джонсоном обсудили комплекс мер по сдерживанию РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) россия (96200) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+16













Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1488570582123823113 7 мин



2 серія. На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
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01.02.2022 19:58 Ответить
+10
То Китай забирає все до Уралу, чи все думає? Другого шансу вже не буде.
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01.02.2022 19:58 Ответить
+7
Не зеленский данный договор подписывает а министр иностранных дел.

Английский министр иностранных дел заболела и данное мероприятие перенесли на 10 дней.

палитесь )))
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01.02.2022 20:29 Ответить
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Це реальні партнери, а не Німеччина, яку нам активно сватав гранд-стратег-дипломат
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01.02.2022 19:54 Ответить
То Китай забирає все до Уралу, чи все думає? Другого шансу вже не буде.
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01.02.2022 19:58 Ответить













Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1488570582123823113 7 мин



2 серія. На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
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01.02.2022 19:58 Ответить
я його і не можу слухати - соромно слухати, соромно за все українство яке поставило головним над собою цю нікчемність.

Потім читаю коментарі про чергову ганьбу - але мені так все одно легше ніж слухати його наживо
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01.02.2022 21:00 Ответить
Важко зливати, й одночасно вдавати президента України.
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01.02.2022 21:27 Ответить
Краще суржик ніж кацапським язиком розмовляти. Сам запам'ятай й іньшим перекажи!
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01.02.2022 22:07 Ответить
а шо там у папці у борьки
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01.02.2022 19:59 Ответить
Надеюсь , зажатые тестикулы Зе...
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01.02.2022 20:14 Ответить
Компромат на клоуна))))) Один клоун переиграл второго
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01.02.2022 21:03 Ответить
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре. Ось що там, методичка для Зєлі.
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01.02.2022 22:09 Ответить
ну, может,Ю хоть тут дури не хватило вэличнишому ляпнуть, шоб борис ещё и международную обстановку не накалял.
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01.02.2022 19:59 Ответить
Чавіть *****....чавіть.
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01.02.2022 20:01 Ответить
Т.е. никакого союза Зельц не подписал?!
Как неожиданно, да Ермак?
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01.02.2022 20:08 Ответить
Не зеленский данный договор подписывает а министр иностранных дел.

Английский министр иностранных дел заболела и данное мероприятие перенесли на 10 дней.

палитесь )))
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01.02.2022 20:29 Ответить
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01.02.2022 20:37 Ответить
Тем брлее, что де факто союз уже есть. Политическая, экономическая и ВОЕННАЯ помощь идет полным ходом )))
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01.02.2022 20:38 Ответить
"ми вже дорослі хлопчики..." (Фейспалм)
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01.02.2022 20:41 Ответить
На ЧЕ по миньке Украина в полуфинале сыграет с орками......
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01.02.2022 20:45 Ответить
слава зсу и нато
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01.02.2022 20:49 Ответить
А рыжий был прав...
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01.02.2022 21:01 Ответить
ипать у зели заточь гнусавая
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01.02.2022 21:20 Ответить
Одна фотография ( к статье ) , без экспертов - разница между энергичной продуктивностью и похренизмом в ступоре.
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01.02.2022 21:50 Ответить
Кацап пшол вон - тут водки нет!
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
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01.02.2022 22:12 Ответить
Я відповідаю кацапам на зрозумілій їм мові. Тобі що то того, адвокат казломордих свиногієн ?
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01.02.2022 22:33 Ответить
Хто може перекласти фразу президента "Ми завжди готові до діалогу, незважаючи на наших партнерів, для яких у нас завжди відкрити двері і вікна відкрити також..." на якусь доступну мову?
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01.02.2022 22:15 Ответить
конечно смотреть на пресс-конференцию - это было жалкое зрелище... гнусаво-мямлящее существо с украинской стороны - это позор Украины... Україна - не зеленський!
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01.02.2022 22:22 Ответить
А Китай не спить:
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01.02.2022 22:56 Ответить
При Виктор Федорыче никто в Украину не вторгался. Кроме Крвосися, естественно
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01.02.2022 23:15 Ответить
Меньше слов а больше Джавелинов,НЛОУ, и еще Томагавков желательно.Чем больше оружия направленно в сторону Рашки-тем эта бешенная страна будет становится спокойнее.
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02.02.2022 01:50 Ответить
Джонсон оказался большим патриотом Украины, чем зеленьський... зелень вообще ни разу не упомянуло об агрессии расии против Украины... а нужен ли такой пердизент Украине?
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02.02.2022 09:07 Ответить
 
 