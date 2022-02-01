Дальнейшее вторжение РФ в Украину было бы катастрофой для России и мира, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что вторжение РФ в Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для РФ, но и всего мира.
Об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - подчеркнул Джонсон.
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Герман Аксьом
@eternalrailway
·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1488570582123823113 7 мин
2 серія. На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
Потім читаю коментарі про чергову ганьбу - але мені так все одно легше ніж слухати його наживо
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре. Ось що там, методичка для Зєлі.
Как неожиданно, да Ермак?
Английский министр иностранных дел заболела и данное мероприятие перенесли на 10 дней.
палитесь )))
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.