Дальнейшее вторжение РФ в Украину было бы катастрофой для России и мира, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что вторжение РФ в Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для РФ, но и всего мира.

Об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - подчеркнул Джонсон.

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