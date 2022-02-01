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Новости Агрессия России против Украины Война
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Санкции против РФ будут активированы, если нога российского солдата ступит на украинскую землю, - Джонсон

Санкции против РФ будут активированы, если нога российского солдата ступит на украинскую землю, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российского войсками украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.

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"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу, с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что это делается "не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.

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Автор: 

Великобритания (5027) санкции (11475) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+21


ТЁТЯ РОЗА

- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения?
- Похоже, что вместо.
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01.02.2022 20:25 Ответить
+15
С 1 февраля «Газпром» удвоил транзит газа через Украину.

Объем прокачки достиг (https://5eam88-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/5eam88.c97.org/ru/news/2022/2/1/453151/) 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС на 10,6%.

Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей. Глава МИД Британии не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены. https://t.me/charter97_org/60875 https://t.me/charter97_org/60875

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01.02.2022 20:19 Ответить
+15
Кабанчика раскормила Германия и Франция с Италией, а забивать его будут Британия, США и Украина. При чём всех подсвинков будут забивать украинца и осмаливать. Паяльные лампы для этого благого дела завозят нам ежедневно. Ну, а тушку будут делить уже всем миром. Китай в том числе.
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01.02.2022 20:23 Ответить
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С 1 февраля «Газпром» удвоил транзит газа через Украину.

Объем прокачки достиг (https://5eam88-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/5eam88.c97.org/ru/news/2022/2/1/453151/) 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС на 10,6%.

Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей. Глава МИД Британии не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены. https://t.me/charter97_org/60875 https://t.me/charter97_org/60875

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01.02.2022 20:19 Ответить
потеряшки считаются?
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01.02.2022 20:21 Ответить
Безногие и обожженные?
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01.02.2022 20:25 Ответить
Че там по Дяде Бене?
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01.02.2022 20:21 Ответить
Ніхто за язик не тіг. Активуй.
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01.02.2022 20:21 Ответить
никто твоей рукой бюллетень не марал.

для вам подобных война закончена, в голове вашего кумира
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01.02.2022 20:23 Ответить
А анексія Криму і окупація Донбасу вже ніби і не рахується?
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01.02.2022 20:22 Ответить
все по очереди...там еще абхазия,ю осетия,приднестровье...
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01.02.2022 20:28 Ответить
Кабанчика раскормила Германия и Франция с Италией, а забивать его будут Британия, США и Украина. При чём всех подсвинков будут забивать украинца и осмаливать. Паяльные лампы для этого благого дела завозят нам ежедневно. Ну, а тушку будут делить уже всем миром. Китай в том числе.
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01.02.2022 20:23 Ответить
Китай поки що в глибоких роздумах, дружби з руськими братами шкода
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01.02.2022 20:29 Ответить
У него раздумья простые - заглотнуть ВСЮ Сибирь и Дальний Восток по Уральские горы или немного ещё прихватить на десерт.
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01.02.2022 20:38 Ответить
Там ніяких роздумів - всі втрати китайської території документально підтверджені і зафіксовані на картах ще понад 100 років назад. Коли китайці почнуть забирати своє то за ********* жодна країна в світі не "підпишеться".
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01.02.2022 21:28 Ответить
А вы не в курсе, с кем идёт война?
Вы наверное из избирателей Зеленского или полковника Юли ОНОтолиивны Рабинович-Бойко на лабутенах но в коляска и С мешком?
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02.02.2022 08:37 Ответить
Не треба так довго чекати - вводіть санкції зараз.

Перший день лютого чим не аргумент.
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01.02.2022 20:25 Ответить
Не нужно на 23 лютого
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01.02.2022 22:19 Ответить


ТЁТЯ РОЗА

- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения?
- Похоже, что вместо.
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01.02.2022 20:25 Ответить
- Мы можем что-нибудь изменить?
- Нет!
- Тогда не вижу смысла паниковать.
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01.02.2022 20:32 Ответить
Боже! Бережи Королеву!
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01.02.2022 20:35 Ответить
Можно уже начинать, они уже давно топчут Украину.
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01.02.2022 20:36 Ответить
Самим треба впрягатись. По ходу ні у кого нема особливого бажання вирішувати за нас наші проблеми.
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01.02.2022 20:40 Ответить
гаразд, а якщо трошки ядерно ударять сіськандерами?
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01.02.2022 20:51 Ответить
По Воронєжу?
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01.02.2022 20:56 Ответить
Обосрутся, на трошки можно получить по полной.
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01.02.2022 20:57 Ответить
Уже ступила! Восемь лет назад! Заливай!
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01.02.2022 20:56 Ответить
А якщо вони ступлять з Білорусі без шевронів або під їхніми прапорами?
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01.02.2022 20:57 Ответить
Програма відома. В Грузії вже таке відбувалося з "МС РФ" - тому це не варіант для путлера.
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01.02.2022 21:55 Ответить
Ну хоть якась розмова , а то лиш занепокоєння
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01.02.2022 21:06 Ответить
нам бы такого премьер-министра, как Джонсон. Он же почти как Яценюк
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01.02.2022 21:08 Ответить
ахах, ему до яценюка еще ого-го, яценюк ветеран первой и второй чеченской
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01.02.2022 21:23 Ответить
ТОГДА ЛУПИТЕ ОНИ ЗДЕСЬ С 14 ГОДА.ЕСЛИ БЫ МИР И ЕВРОПА НЕ ИГРАЛИСЬ В ДУРАЧКА А ЕЩЁ В 2008 ГОДУ ЯЙЦА РАШКЕ ПРИЖАЛИ ВСЕГО БЫ ЭТОГО НЕ БЫЛО !
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01.02.2022 21:22 Ответить
Уважаемый Джонсон, на украинские земли уже сотни тысяч ног ступили и тысячи голов лягли рассийских террористических солдат. Санкции с самого начала надо было на всю силу запустить
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01.02.2022 21:24 Ответить
А ты можешь в данный момент организовать без помощи США, Великобритании и стран ЕС? Так не паникуй, а пользуйся помощью "мирового жандарма". Или тебе нужен союз пУтлера с Китаем? Критик хренов...
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01.02.2022 22:27 Ответить
Тот случай, когда Борис - прав !
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01.02.2022 21:48 Ответить
Боря, уже! Ещё в 2014.
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01.02.2022 22:10 Ответить
Сер Борис!
А як щодо виконання зобовязань Великобританії та США згідно Будапештського меморандуму 1994 року? Де ж цілісність території України та недорканність її кордонів в обмін на знищення Україною третьго у світі арсеналу ядерної зброї?
Чи не пора зібрати гарантів з Будапештського меморандуму(Великобританія, р.ф. та США) та змусити т.з. р.ф. повернути анексовані та окуповані території України. Або ж поставити свої віїська по всесвітньо визнаній лінії кордонів України на час підписання Будапештського меморандуму, оточити анексовані та окуповані т.з. р.ф. території та полонити загарбників.
А далі повторити досвід Міжнародного Нюрнбергського трибуналу?
Я, звичайно ж, вдячний Вам, сер Борис, за велику допомогу, котру надає Великобританія Україні, але, на мій погляд, вже настав час, як кажуть у т.з. р.ф.: -"власть употребить"!
God Bless You!
God Bless Great Britany!
God Bless Ukraine!
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01.02.2022 22:22 Ответить
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01.02.2022 22:53 Ответить
Значит это будет нАга белорускаго салдата...как вариант
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01.02.2022 22:59 Ответить
Є інформація, що 18 лютого санкції США вдарять по одному значущому сектору російської економіки задля попередження. А британці підуть ще далі, їм втрачати менше, тому вони вдарять сильніше, аж до заморозки російського бізнесу на всій території островів.
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E
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01.02.2022 23:00 Ответить
Так указанная нога уже давно там, да и вторая тоже
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02.02.2022 08:18 Ответить
 
 