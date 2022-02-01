Санкции против РФ будут активированы, если нога российского солдата ступит на украинскую землю, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российского войсками украинской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.
"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу, с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.
Джонсон подчеркнул, что это делается "не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.
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Объем прокачки достиг (https://5eam88-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/5eam88.c97.org/ru/news/2022/2/1/453151/) 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС на 10,6%.
Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей. Глава МИД Британии не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены. https://t.me/charter97_org/60875 https://t.me/charter97_org/60875
для вам подобных война закончена, в голове вашего кумира
Вы наверное из избирателей Зеленского или полковника Юли ОНОтолиивны Рабинович-Бойко на лабутенах но в коляска и С мешком?
Перший день лютого чим не аргумент.
ТЁТЯ РОЗА
- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения?
- Похоже, что вместо.
- Нет!
- Тогда не вижу смысла паниковать.
А як щодо виконання зобовязань Великобританії та США згідно Будапештського меморандуму 1994 року? Де ж цілісність території України та недорканність її кордонів в обмін на знищення Україною третьго у світі арсеналу ядерної зброї?
Чи не пора зібрати гарантів з Будапештського меморандуму(Великобританія, р.ф. та США) та змусити т.з. р.ф. повернути анексовані та окуповані території України. Або ж поставити свої віїська по всесвітньо визнаній лінії кордонів України на час підписання Будапештського меморандуму, оточити анексовані та окуповані т.з. р.ф. території та полонити загарбників.
А далі повторити досвід Міжнародного Нюрнбергського трибуналу?
Я, звичайно ж, вдячний Вам, сер Борис, за велику допомогу, котру надає Великобританія Україні, але, на мій погляд, вже настав час, як кажуть у т.з. р.ф.: -"власть употребить"!
God Bless You!
God Bless Great Britany!
God Bless Ukraine!
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E