Великобритания выделяет 2 млрд фунтов стерлингов на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, – Зеленский

Великобритания выделит еще около 2 млрд фунтов стерлингов на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Помимо средств для Военно-Морского Флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в том числе инфраструктуры и энергетики", – сказал Зеленский.

В свою очередь Джонсон отметил: "Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтов британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".

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