Великобритания выделяет 2 млрд фунтов стерлингов на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, – Зеленский
Великобритания выделит еще около 2 млрд фунтов стерлингов на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Помимо средств для Военно-Морского Флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в том числе инфраструктуры и энергетики", – сказал Зеленский.
В свою очередь Джонсон отметил: "Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтов британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".
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там написано Украине.
Це і відрізняє олігарха, який думаю за свою кишеню - як побільше магазинів Рошен понавідкривати, чи як бусами Богданами загадити всі райцентри...чи як вихватити оборонне замовлення на низькотехнологічну продукцію
а зарабатывает на рахе,И ТАМ ЖЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ.
да степной бурьян…лень жабу лепить...
а деньги - английских налогоплатильщиков
по идее, Джонсон очень желательно что бы прислал спецов от финасов следить за руками.
иначе и с этих денег толку не будет, и больше не дадут плюс очередной позор
Бубрчка: я не знаю, нам би со своїмі олігархамі разабрацца.
Це пздц
2020:
https://www.president.gov.ua/news/mi-privezli-z-velikoyi-britaniyi-25-mlrd-funtiv-sterlingiv-p-64397 Ми привезли з Великої Британії 2,5 мільярда фунтів стерлінгів
2021:https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/8/680502/ Британія виділить додатковий мільярд фунтів для торгівлі з Україною
А что Германия? Украла у Украины деньги за транзит - где компенсация? Где компенсация за космические цены, которые Германия и РФ создали совместной газовой политикой?
При этом эти миллиарды Великобпитания имеет право тотально контролировать. Только абсолютный имбецил будет использовать эти деньги не по назначению.