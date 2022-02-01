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Великобритания выделяет 2 млрд фунтов стерлингов на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, – Зеленский

Великобритания выделяет 2 млрд фунтов стерлингов на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, – Зеленский

Великобритания выделит еще около 2 млрд фунтов стерлингов на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Помимо средств для Военно-Морского Флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в том числе инфраструктуры и энергетики", – сказал Зеленский.

В свою очередь Джонсон отметил: "Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтов британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".

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Автор: 

Великобритания (5027) Зеленский Владимир (20883) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+19
пока Джонсон не посадит аудитора из Великобритании, что бы следил за руками Зекоманды - разворуют
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01.02.2022 20:36 Ответить
+18
два лярди - це добре. Тільки питання: як буде поставлений контроль, і який контроль - щоб вони не втекли на велике крадівництво?
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01.02.2022 20:32 Ответить
+16
Скорее браво Джонсон!!! Обломать и нагнуть бубочку ему таки удалось. Вы думаете, что эти 2 лярда подарят??? Наивные люди!
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01.02.2022 20:34 Ответить
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О це так ділова хватка. Браво Зеленський!
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01.02.2022 20:30 Ответить
Щас набегут боты и будут вонять шо зе сдался… Великобритании)))
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01.02.2022 20:31 Ответить
не,он не сдастся,пока 5 не пообещают.бо раха 5 дает
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01.02.2022 20:36 Ответить
що ти несеш, дятел ти зеленомордий?
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01.02.2022 20:33 Ответить
Закусувати треба віслюк
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01.02.2022 20:38 Ответить
віслюк зараз в кріслі Президента сидить, на жаль
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01.02.2022 20:39 Ответить
Скорее браво Джонсон!!! Обломать и нагнуть бубочку ему таки удалось. Вы думаете, что эти 2 лярда подарят??? Наивные люди!
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01.02.2022 20:34 Ответить
ты не дочитал...там не написано шо бобочке и его бабушке .
там написано Украине.
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01.02.2022 20:35 Ответить
Зеленський - найнятий робітник. І він свою роботу виконує на відмінно!

Це і відрізняє олігарха, який думаю за свою кишеню - як побільше магазинів Рошен понавідкривати, чи як бусами Богданами загадити всі райцентри...чи як вихватити оборонне замовлення на низькотехнологічну продукцію
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01.02.2022 20:38 Ответить
тап да...потерпиллер в своей стране официально не зарабатывает.поэтому она ему по барабану,и налогов он не плАтит.
а зарабатывает на рахе,И ТАМ ЖЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ.
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01.02.2022 20:41 Ответить
роботу клоуна? ну тут йому рівних нема
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01.02.2022 20:41 Ответить
Всё правильно, попадет в руки его бородатой еврейской бабушке и татару чтобы нового дворцового переворота не было. Царь-осел он такой.
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01.02.2022 20:40 Ответить
эх, дороги...пыль да туман..холода, тревоги
да степной бурьян…лень жабу лепить...
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01.02.2022 20:51 Ответить
Україна важлива для Заходу як би там не ****** нинішній преЗЕдент! Навіть після його слів, які зараз в усі цитує рф, Західні друзі навіть не звернули уваги. А воно так старалося, а його потуги тільки рф бачить
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01.02.2022 20:31 Ответить
і то все завдяки найвеличнішому! завдяки йому навіть місяць світить на небі! нє то шо ваш барига
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01.02.2022 20:32 Ответить
вот это пруха у шмаркли - 1.2 лярда от ЕС, 2 лярда от бритов - а вы говорите что клован тупой он крысит почище шапкокрада...
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01.02.2022 20:32 Ответить
два лярди - це добре. Тільки питання: як буде поставлений контроль, і який контроль - щоб вони не втекли на велике крадівництво?
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01.02.2022 20:32 Ответить
пока Джонсон не посадит аудитора из Великобритании, что бы следил за руками Зекоманды - разворуют
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01.02.2022 20:36 Ответить
напевне... хоча, одного аудитора буде малувато на таку суму
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01.02.2022 20:37 Ответить
тут не до шуток, Джонсон точно знает о умениях Зекоманды.
а деньги - английских налогоплатильщиков
по идее, Джонсон очень желательно что бы прислал спецов от финасов следить за руками.
иначе и с этих денег толку не будет, и больше не дадут плюс очередной позор
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01.02.2022 20:42 Ответить
а зачем там контроль?британские фирмы делают,джонсон им платит в британии.полщестого фотографируется и режет ленточки
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01.02.2022 20:38 Ответить
Ну пруфчика у тя Зебила конечно нету, про убийство брата забыл
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01.02.2022 20:36 Ответить
які там суми в офшорах? Які останні відомості?
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01.02.2022 20:36 Ответить
бескрайние дороги вокруг днепровской синагоги..
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01.02.2022 20:36 Ответить
Британия выделит, а у Вова уже липкие ручонки зачесались.
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01.02.2022 20:36 Ответить
Борис Джонсон :Як ви вважаєте, якщо ми введемо особисті санкції проти рос. олігархів, це вам допоможе?
Бубрчка: я не знаю, нам би со своїмі олігархамі разабрацца.

Це пздц
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01.02.2022 20:40 Ответить
Ні , ну почекай , в кінці Зеленський сказав : "вводьте превентивно - а там побачимо - діють ці санкції чи ні". Дуже правильно сказав. Так що не треба. Неправдомовці не успадкують царства Божого.
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01.02.2022 20:54 Ответить
не роби собі ідола з зеленого опудала.....
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01.02.2022 21:23 Ответить
Я за об'єктивність і за Порошенка.
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01.02.2022 22:15 Ответить
Вот це гідний Гетьман України а не той барига
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01.02.2022 20:44 Ответить
Тут проблема.Ті мільярди вже складати нікуди.
2020:
https://www.president.gov.ua/news/mi-privezli-z-velikoyi-britaniyi-25-mlrd-funtiv-sterlingiv-p-64397 Ми привезли з Великої Британії 2,5 мільярда фунтів стерлінгів
2021:https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/8/680502/ Британія виділить додатковий мільярд фунтів для торгівлі з Україною
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01.02.2022 20:46 Ответить
Оце вже добре
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01.02.2022 20:47 Ответить
Хай попросить у Великій Британії суддів і прокурорів. Ось це був би королівський подарунок.
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01.02.2022 20:48 Ответить
100%!
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01.02.2022 21:29 Ответить
Щось мені здається що на кацапів вже можна плювати з високої гори. Дааа. А там через рочок нам і ПДЧ в НАТО дадуть.
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01.02.2022 20:52 Ответить
God save the Queen! А зе- то є чмо!
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01.02.2022 20:55 Ответить
А Британія дійсно Велика...
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01.02.2022 21:11 Ответить
на минуточку это 79 миллиардов гривен 8% украинского ВВП, а завтра зеленое чухло будет рассказывать как при нём росла экономика
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01.02.2022 21:15 Ответить
После слов о 2млрд. заметил как в Жуляны начали слетаться Суперджеты депутатов и министров
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01.02.2022 21:16 Ответить
На энергетические и инфраструктурные проекты - да коломойша уже слюной захлебывается от счастья.
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01.02.2022 21:34 Ответить
Мне нравится внешнее управление!
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01.02.2022 21:38 Ответить
всі приголомшені величчю найвеличнішого та зносять дари до його ніг!
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01.02.2022 21:57 Ответить
Помимо средств для Военно-Морского Флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в том числе инфраструктуры и энергетики", - сказал Зеленский.
А что Германия? Украла у Украины деньги за транзит - где компенсация? Где компенсация за космические цены, которые Германия и РФ создали совместной газовой политикой?
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01.02.2022 22:22 Ответить
Не давайте ослу деньги....!!!!
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01.02.2022 22:48 Ответить
ЗЕлох лыбиться как будто это ему два лярда отвалили. Зеля, очнись, англичане не считают себя глупее евреев, так что губки закатывай обратно, и слюни утри своему Бене Бабломойскому.
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01.02.2022 23:29 Ответить
Выделяя миллиарды Великобритания поддерживает свободу и независимость Украины.
При этом эти миллиарды Великобпитания имеет право тотально контролировать. Только абсолютный имбецил будет использовать эти деньги не по назначению.
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01.02.2022 23:36 Ответить
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01.02.2022 23:37 Ответить
 
 