Зеленский о выполнении Минских соглашений: "Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории"
Президент Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Украиной Минских соглашений в полном объеме, заявил, что недоволен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-либо, что может способствовать деоккупации украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не хочу говорить о пунктах "Минска". Я недоволен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ – Ред.) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или ином виде", – заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Президент также заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, "к сожалению, единственный работающий формат".
Зеленский также добавил, что Украина параллельно с нормандским форматом ведет переговоры о трех- и двусторонних форматах переговоров с Россией.
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«Хибною політикою Україну загнано у глухий кут. І вийти з нього нам допоможуть Будапештський меморандум, який дозволить організувати дієві переговори, та Уряд національної єдності, що допоможе зміцнити державу зсередини.» - зазначила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.
А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об'єднанням усіх небайдужих політичних сил.
«Уряд національної єдності - це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!» - закликала Юлія Тимошенко.
Треба попрацювати в цьому напрямку. Акуратно, вперто, ефективно. Дуже можливо, що США, наприклад, чи там Німеччина будуть проти такої стратегії. Ядерна зброя, новічок, терористи, блаблабла. Мовляв, нехай це залишиться в одних руках, бо Китай нападе і собі все забере разом з територією... Вони можуть це сказати, бо по сьогоднішній день не розуміють - поки є Рашка, світ матиме проблеми гірші, ніж проблеми з Китаєм. Рашка має вибухнути і самознищитись.
"Я взрослый мальчик, я взрослый мальчик, я взрослый мальчик..."
Самомотивация это главное, мыслите позитивно и прогресс будет на лицо
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Дуже небезпечна заява. Особливо "в тому чи в іншому вигляді" В якому це іншому? Вигляд може бути лише один:кацапи за поребрик, наші закони та влада в ОРДЛО. Все! Крапка! "в тому чи в іншому вигляді" це ментальне признання можливості виконання Кремлівських хотілок.
Зюзя, ты то причем до дорослых хлопчиків?
Под ними стоят подписи:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д.Кучма
Посол Российской Федврации в Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В.Плотницкий
https://news.obozrevatel.com/politics/25706-obse-opublikovala-original-prinyatogo-v-minske-dokumenta-s-podpisyami-chlenov-kontaktnoj-gruppyi.htm
Подпись Порошенко, как и подписи других лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) не стоят под документами, которые составляют Минские соглашения
(https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true Минский протокол , https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ).
Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы:
Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).
https://novosti.dn.ua/news/295608-lavrov-zayavyl-chto-mynskye-soglashenyya-podpysyval-lychno-poroshenko-ehto-netak