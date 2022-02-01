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Новости Война
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Зеленский о выполнении Минских соглашений: "Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории"

Зеленский о выполнении Минских соглашений:

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Украиной Минских соглашений в полном объеме, заявил, что недоволен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-либо, что может способствовать деоккупации украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не хочу говорить о пунктах "Минска". Я недоволен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ – Ред.) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или ином виде", – заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент также заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, "к сожалению, единственный работающий формат".

Зеленский также добавил, что Украина параллельно с нормандским форматом ведет переговоры о трех- и двусторонних форматах переговоров с Россией.

Читайте также: Украина в Совбезе ООН приведет факты невыполнения "Минска" Россией, - Николенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Донбасс (26957) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+55
например, отправить величайшего гениального полководца всех времен на передовую!
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01.02.2022 20:43 Ответить
+41
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01.02.2022 20:49 Ответить
+39
"Ми повинні робити щось.." Ах ти ..ука ! Спочатку потрібно було визначити це "щось", а потім лізти в президенти.
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01.02.2022 20:46 Ответить
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Немає часу думати, треба щось робити )))
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02.02.2022 09:12 Ответить
Юлія Тимошенко: Маємо вийти з пастки Мінських домовленостей!

«Хибною політикою Україну загнано у глухий кут. І вийти з нього нам допоможуть Будапештський меморандум, який дозволить організувати дієві переговори, та Уряд національної єдності, що допоможе зміцнити державу зсередини.» - зазначила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.

А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об'єднанням усіх небайдужих політичних сил.

«Уряд національної єдності - це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!» - закликала Юлія Тимошенко.
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02.02.2022 09:21 Ответить
Вислати всіх опзжоповців,за життябрехунів,бондаренок,гАДІВ,,мураєвих,більшу частину "слуг",суддів,прокурорських,потасканих егорових в окуповані райони-ЦЕ ТЕЖ РЕЗУЛЬТАТ!!!Віддати бєню світовому правосуддю!!!!
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02.02.2022 09:40 Ответить
Це він ще нічого не робив.....а от як почне-то таке натворить........
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02.02.2022 09:49 Ответить
Треба зняти труси, лягти....й чекати деокупації.
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02.02.2022 10:20 Ответить
например вынести эти соглашения на референдум и получить отказ их выполнять. Спасибо
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02.02.2022 10:50 Ответить
Рашка хитається. Вона швидко дозріває до того, щоб впасти і вибухнути.
Треба попрацювати в цьому напрямку. Акуратно, вперто, ефективно. Дуже можливо, що США, наприклад, чи там Німеччина будуть проти такої стратегії. Ядерна зброя, новічок, терористи, блаблабла. Мовляв, нехай це залишиться в одних руках, бо Китай нападе і собі все забере разом з територією... Вони можуть це сказати, бо по сьогоднішній день не розуміють - поки є Рашка, світ матиме проблеми гірші, ніж проблеми з Китаєм. Рашка має вибухнути і самознищитись.
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02.02.2022 10:54 Ответить
Есть орган для игры на рояле. Есть груши в смысле -деревья. Можно, например, вышеупомянутым органом груши околачивать.
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02.02.2022 11:27 Ответить
"Я президент я президент я президент..."

"Я взрослый мальчик, я взрослый мальчик, я взрослый мальчик..."

Самомотивация это главное, мыслите позитивно и прогресс будет на лицо
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02.02.2022 11:39 Ответить
Тут він не збрехав: мужик 43 рочки із мізками хлопчика.
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02.02.2022 12:37 Ответить
А почему бы не спросить великого деятеля Кучму, который всю эту хрень затеял с Минском? И заодно за Гонгадзе.
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02.02.2022 11:56 Ответить
Все це підписувалося із ножом, приставленим до горла України. Ліберасти з ФРГ і Франції при цьому були присутні. Їм похер, хто є агресор і хто жертва, що Будапештський меморандум. Думали розсмокчеться як із Грузією в 2008 р., головне щоб їхній бізнес з рашкою відновився ез южуел.
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02.02.2022 12:33 Ответить
Держіть цього психічного від зустрічі в двосторонньому форматі з Пуйлом: зіллє Україну під соусом, аби там не стріляли, бо там гинуть наші люди. Ще й сльозу пустить для кухарок зеленомордих.
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02.02.2022 12:29 Ответить
Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", - заявив Зеленський

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Дуже небезпечна заява. Особливо "в тому чи в іншому вигляді" В якому це іншому? Вигляд може бути лише один:кацапи за поребрик, наші закони та влада в ОРДЛО. Все! Крапка! "в тому чи в іншому вигляді" це ментальне признання можливості виконання Кремлівських хотілок.
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02.02.2022 12:36 Ответить
Але ми дорослі хлопчики.
Зюзя, ты то причем до дорослых хлопчиків?
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02.02.2022 12:54 Ответить
Діду ти такий тупий насправді? І хтож підписав те Мінське ? Я тобі відповім .Той від якого зостався лише пшик,який зостається від згорання речовени під назвою порох.
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02.02.2022 16:27 Ответить
ОБСЕ опубликовала оригинал минских договоренностей по Донбассу с подписями членов контактной группы

Под ними стоят подписи:

Посол Хайди Тальявини

Второй Президент Украины Л.Д.Кучма

Посол Российской Федврации в Украине М.Ю. Зурабов



А.В. Захарченко

И.В.Плотницкий

https://news.obozrevatel.com/politics/25706-obse-opublikovala-original-prinyatogo-v-minske-dokumenta-s-podpisyami-chlenov-kontaktnoj-gruppyi.htm
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02.02.2022 16:38 Ответить
Діду ти не тупий, ти сліпий . Жри як наумога помізковано сої , щоби з явилось можливість тебе вилікувати . ТИ з годинником в друзях?
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02.02.2022 16:55 Ответить
И скажи мне хрен старый ,кто это дерьмо изначально подписал. И не надо пиндеть ,что тогда нападут кацапы спонту они сейчас придут угощать пряниками .Был ты дед дерьмом и остался ,только сейчас ты дерьмо обожравшееся соей , да и родственники у тебя из сиксот, стучать любимое дело, да?
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02.02.2022 17:06 Ответить
Валерий, ты читать то хоть умеешь? Еще раз

Подпись Порошенко, как и подписи других лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) не стоят под документами, которые составляют Минские соглашения

(https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true Минский протокол , https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ).

Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы:
Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).

https://novosti.dn.ua/news/295608-lavrov-zayavyl-chto-mynskye-soglashenyya-podpysyval-lychno-poroshenko-ehto-netak
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02.02.2022 21:22 Ответить
в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, который условно и называется Минском
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02.02.2022 21:32 Ответить
Всі слуги, разом з зелебобіком, довбануті на всю голову. А сівоха, обіс цяний тапок , може спокійно взяти громадянство лднр і гвіздувати з України!!!!!
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02.02.2022 12:57 Ответить
Найбільше що Зе може зробити для звільнення окупованих територій це розігнатись наскільки швидко натренувався у спортзалі і зі всієї дурі головою об стіну... А то постійні тренування на біговій доріжці насторожують.
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02.02.2022 13:24 Ответить
единственное шо ты вова можеш сделать --- написать заяву . как ельцин коротко и понятно ..я устал . я ухожу.. и тебе будут такие ***** аплодисменты переходящие в овацию круче чем л.и. брежневу на 24 сьезде кпсс --- ты вова подумай . ты же любиш когда тебе хлопают . а то ПЕТРО обещал крышкой пианино прихлопнуть твой отросток . а это вова будет больно
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02.02.2022 15:10 Ответить
НИЧЕГО, друг ситный, нельзя сделать "по возвращению" пока в Расии не настанет смута. Единственное возможное - попытаться заморозить конфликт с прекращением огня.
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02.02.2022 16:00 Ответить
Так он фактически и был заморожен,но рф это не устраивает,теперь имеем гембель у границ.
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04.02.2022 11:09 Ответить
"заморожен" -это когда без перестрелок на линии разграничения.
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04.02.2022 12:31 Ответить
НЕМНОЖКО долго. Комментарии соевых это такая гнилая субстанция ,включая Яра который живет в холодильнике. Вы правда дебилы ,или- стремитесь к этому? ЕЩЕ НА ПРОШЛОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СЕСИИ я Вам говорил :- обгаживая дерьмом Ваших оппонентов вы не привлечете голоса потенциальных избирателей. До тех пор пока у Вас будет 73% тупых, по сравнению с вашими пыхатыми личностями Вы будете сидеть в ЖОПЕ!!!
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02.02.2022 16:45 Ответить
НИЧЕГО, друг ситный, нельзя сделать "по возвращению" пока в Расии не настанет смута. Единственное возможное - попытаться заморозить конфликт с прекращением огня.
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04.02.2022 12:24 Ответить
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