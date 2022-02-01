Зеленский о выполнении Минских соглашений: "Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории"

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Украиной Минских соглашений в полном объеме, заявил, что недоволен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-либо, что может способствовать деоккупации украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не хочу говорить о пунктах "Минска". Я недоволен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ – Ред.) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или ином виде", – заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент также заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, "к сожалению, единственный работающий формат".

Зеленский также добавил, что Украина параллельно с нормандским форматом ведет переговоры о трех- и двусторонних форматах переговоров с Россией.

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