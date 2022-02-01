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Новости Война
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"Это будет важный сигнал": Украина ожидает момента, когда Россия уведет войска, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления РФ и ожидает, когда Россия начнет отведение части своих войск от границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Об отводе - мы очень ждем момента, когда Россия уведет войска от границ. Это очень важный сигнал и это единственный правдивый ответ РФ на вопрос о продолжении эскалации. Не надо слов, просто нужно сделать мощный важный шаг. Психологически важный не только для народа Украины и Европы, а и для россиян", – заявил президент.

Зеленский также высказался по поводу количества военных.

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"Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и где-то 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины".

Зеленский заявил, что знает многих россиян, которые точно не хотят воевать против Украины и умирать.

"Я не радовался бы так рано, мы видели такую ​​информацию. Сейчас мы видим те или иные ротации, но ответить хочется откровенно, потому что это важно для населения. Я точно смогу сказать, что Россия отвела войска, когда она уведет войска", - подытожил он.

Автор: 

вторжение (508) граница (5305) Зеленский Владимир (20883)


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Топ комментарии
+11
поток сознания
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01.02.2022 20:59 Ответить
+11
От же ш ідіот. Слів нема. Одні матюки. Він сів склав ручки і чекає поки Путін війська відведе. Такого придурка ще пошукати треба.
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01.02.2022 21:12 Ответить
+10
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01.02.2022 21:09 Ответить
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поток сознания
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01.02.2022 20:59 Ответить
Треба,щоб Владімірссаничу підказали,де двері (й особливо,-де вікно !):https://youtu.be/Yo6DZ17FqXI?t=2534
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01.02.2022 21:05 Ответить
сознания????
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01.02.2022 21:09 Ответить
ну так называется процесс генерирования случайных слов))
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01.02.2022 21:12 Ответить
...а по простонародому - Рандомізація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. randomization, hashing, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Randomisation f) - розташування або вибір об'єктів у випадковому порядку.
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01.02.2022 21:16 Ответить
ЗЄ
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01.02.2022 21:05 Ответить
никто его уже не воспринимает всерьез
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01.02.2022 21:06 Ответить
ЗЄ очікує моменту,що путін відведе війська.а путін проводить мобілізаційний резерв.
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01.02.2022 21:07 Ответить
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01.02.2022 21:09 Ответить
От же ш ідіот. Слів нема. Одні матюки. Він сів склав ручки і чекає поки Путін війська відведе. Такого придурка ще пошукати треба.
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01.02.2022 21:12 Ответить
Він зробив вже усе що обіцяв в Омані.
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01.02.2022 21:35 Ответить
Байден винен... НАТО винувате.... Захід повинен, а Пуйла сцикун "чекає".
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01.02.2022 21:16 Ответить
Як же вже за###бав цей ждун. Тьху,пля...
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01.02.2022 21:19 Ответить
А що воно сьогодні не обдолбане?
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01.02.2022 21:19 Ответить
Наши ВСУ ждут поставок Нептуна и не один дивизион наше ВСУ ждут поставок ПВО и не один дивизион Также Ольхи которые лупят до кремля и прочих плюшек.Это то что нужно нашей армии уже сейчас и в нужном количестве а не в малом или вообще нет.Чем больше такого оружия мы поставим в войска и прикроем как небо так и побережье так вопрос об атаке на страну отпадёт автоматом у всех.Вот что должен понимать глава государства !
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01.02.2022 21:21 Ответить
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01.02.2022 21:29 Ответить
В РФ сейчас большинство общетва за войну и это факт
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01.02.2022 21:30 Ответить
Увы накал очень высокий(
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01.02.2022 21:30 Ответить
останній абзац, шедевр абсурду від недоумка.
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01.02.2022 21:32 Ответить
не від кордону Вова, а з України
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01.02.2022 21:40 Ответить
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01.02.2022 21:41 Ответить
Можливо хтось зрозумів , що сказав Зевіслюк , але я ніфіга не зрозумів , особливо останній абзац:
"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію.

Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він 🤣
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01.02.2022 21:44 Ответить
Сонце світить, вітер дме, вода мокра а кацапи ******* як і їх чергове *****. Це аксіоми. Звідси потрібно готуватися до війни постійно бо будь які міжнародні угоди та договори *****стан завжди порушує. Потрібно також постійно знищувати наступоспроможність *****стану насамперед економічними методами. Таких незадіяних ресурсів у нас дуже багато, а у світового товариства взагалі безліч. Кацапів треба дегуманізувати як вид і принижувати індивідуально кожного.
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01.02.2022 21:44 Ответить
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01.02.2022 21:50 Ответить
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти .....
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01.02.2022 22:35 Ответить
Генеральша РАБссиянских пропагандонов Ольга ********* вышедшя в эфир после болезни,показала своим Шариковых чем собирается воевать Украина против РАБссии...,если чесно для меня это шок...Смотрим сюжет нашего Романа Цимбалюка...https://youtu.be/E_13M4ZsCJA ...
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01.02.2022 22:39 Ответить
***** большая война не нужна для сохранения власти его верхушки, а для этого надо показывать расейской армии страхи про американское оружие и мотивированность украинской армии, чтобы не прослыть слабаком, но для этого наша армия и поддержка Запада должна быть действительно сильной.
Тактика ***** вести пропаганду и подрывную деятельность, надеясь, что сами люди придут к нему и скажут, путен введи.
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01.02.2022 23:19 Ответить
- Ну што там, россияне ушли?

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01.02.2022 22:52 Ответить
https://youtu.be/av86DFwdGhE
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01.02.2022 23:20 Ответить
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01.02.2022 22:56 Ответить
"Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська" - десь у Києві заплакав один Віталік...
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01.02.2022 23:33 Ответить
Власть продолжает существовать в какой-то параллельной реальности.
Захватывать Украину россия, скорее всего, не станет, зачем ей новый геморрой в виде двадцатилетней партизанской войны, которая только приведет к усилению бандеровской идеологии. Вероятность нового нападения россии стремится к единице, широкомасштабной войны пятьдесят на пятьдесят, причем захват Киева или попытку его захвата я тоже не исключаю, ведь не зря россия усиленно создает в Беларуси мощный плацдарм.

Кто знает, может быть с севера или северо-запада по Украине и будет нанесен самый главный удар. А еще есть пятая колонна, а еще есть импотентная и трусливая зеленая власть, а еще есть российские агенты на всех ключевых постах в управлении государством, его армией и его разведкой.

Я допускаю решимость, мужество и мастерство украинской армии на низовом и среднем уровне, но высшее военное и политическое руководство государства неминуемо приведет к военной и политической катастрофе.

В этом я нисколько не сомневаюсь. И тогда или оно будет свергнуто самими украинцами, или оно позорно бежит от военных действий, вот только куда!?
Но сама Украина будет сражаться жестоко и яростно и за Киев, пусть даже и временно оставленный или переходящий из рук в руки и за Одессу, и за Харьков, и за Донецк и Крым...

Борьба будет кровавой и долгой.
Эта борьба положит конец россии, пока россия вновь не возродится как исчадие ада.(с)
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01.02.2022 23:57 Ответить
омордел Зюзя.
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02.02.2022 09:27 Ответить
 
 