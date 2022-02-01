"Это будет важный сигнал": Украина ожидает момента, когда Россия уведет войска, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления РФ и ожидает, когда Россия начнет отведение части своих войск от границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Об отводе - мы очень ждем момента, когда Россия уведет войска от границ. Это очень важный сигнал и это единственный правдивый ответ РФ на вопрос о продолжении эскалации. Не надо слов, просто нужно сделать мощный важный шаг. Психологически важный не только для народа Украины и Европы, а и для россиян", – заявил президент.

Зеленский также высказался по поводу количества военных.

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"Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и где-то 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины".

Зеленский заявил, что знает многих россиян, которые точно не хотят воевать против Украины и умирать.

"Я не радовался бы так рано, мы видели такую ​​информацию. Сейчас мы видим те или иные ротации, но ответить хочется откровенно, потому что это важно для населения. Я точно смогу сказать, что Россия отвела войска, когда она уведет войска", - подытожил он.