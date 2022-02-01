"Это будет важный сигнал": Украина ожидает момента, когда Россия уведет войска, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления РФ и ожидает, когда Россия начнет отведение части своих войск от границ Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Об отводе - мы очень ждем момента, когда Россия уведет войска от границ. Это очень важный сигнал и это единственный правдивый ответ РФ на вопрос о продолжении эскалации. Не надо слов, просто нужно сделать мощный важный шаг. Психологически важный не только для народа Украины и Европы, а и для россиян", – заявил президент.
Зеленский также высказался по поводу количества военных.
"Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и где-то 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины".
Зеленский заявил, что знает многих россиян, которые точно не хотят воевать против Украины и умирать.
"Я не радовался бы так рано, мы видели такую информацию. Сейчас мы видим те или иные ротации, но ответить хочется откровенно, потому что это важно для населения. Я точно смогу сказать, что Россия отвела войска, когда она уведет войска", - подытожил он.
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"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію.
Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він 🤣
Тактика ***** вести пропаганду и подрывную деятельность, надеясь, что сами люди придут к нему и скажут, путен введи.
Захватывать Украину россия, скорее всего, не станет, зачем ей новый геморрой в виде двадцатилетней партизанской войны, которая только приведет к усилению бандеровской идеологии. Вероятность нового нападения россии стремится к единице, широкомасштабной войны пятьдесят на пятьдесят, причем захват Киева или попытку его захвата я тоже не исключаю, ведь не зря россия усиленно создает в Беларуси мощный плацдарм.
Кто знает, может быть с севера или северо-запада по Украине и будет нанесен самый главный удар. А еще есть пятая колонна, а еще есть импотентная и трусливая зеленая власть, а еще есть российские агенты на всех ключевых постах в управлении государством, его армией и его разведкой.
Я допускаю решимость, мужество и мастерство украинской армии на низовом и среднем уровне, но высшее военное и политическое руководство государства неминуемо приведет к военной и политической катастрофе.
В этом я нисколько не сомневаюсь. И тогда или оно будет свергнуто самими украинцами, или оно позорно бежит от военных действий, вот только куда!?
Но сама Украина будет сражаться жестоко и яростно и за Киев, пусть даже и временно оставленный или переходящий из рук в руки и за Одессу, и за Харьков, и за Донецк и Крым...
Борьба будет кровавой и долгой.
Эта борьба положит конец россии, пока россия вновь не возродится как исчадие ада.(с)