Мы стремимся к диалогу с Россией, но продолжим военную и экономическую поддержку Украины, - Джонсон

Великобритания намерена усилить экономическое сотрудничество с Украиной и далее предоставлять ей военную помощь, несмотря на то, что предпочитает дипломатическое разрешение противостояния с РФ.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии. Я думаю, это все еще возможно. Мы стремимся к участию в диалоге, но у нас есть готовые санкции, мы предоставляем военную поддержку (Украине – ред.) и также усилим наше экономическое сотрудничество. Потому что мы твердый и устойчивый союзник Украины и поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Глава британского правительства добавил, что потенциальное вторжение РФ в Украину полностью противоречит заявлениям президента РФ Владимира Путина о его действиях в интересах украинского народа. "Украинский народ и мир будут судить Соединенное Королевство и другие страны относительно того, как мы ответим и как поможем", - подчеркнул глава британского правительства.

Премьер также отметил важность того, что в РФ должны осознавать реалистичность сопротивления украинской стороны. "В Украине 200 тыс. военных, они будут оказывать очень ожесточенное и кровавое сопротивление. Думаю, родители, матери в России должны подумать над этим", - сообщил Джонсон.