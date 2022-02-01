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Новости Война
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Мы стремимся к диалогу с Россией, но продолжим военную и экономическую поддержку Украины, - Джонсон

Мы стремимся к диалогу с Россией, но продолжим военную и экономическую поддержку Украины, - Джонсон

Великобритания намерена усилить экономическое сотрудничество с Украиной и далее предоставлять ей военную помощь, несмотря на то, что предпочитает дипломатическое разрешение противостояния с РФ.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии. Я думаю, это все еще возможно. Мы стремимся к участию в диалоге, но у нас есть готовые санкции, мы предоставляем военную поддержку (Украине – ред.) и также усилим наше экономическое сотрудничество. Потому что мы твердый и устойчивый союзник Украины и поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Глава британского правительства добавил, что потенциальное вторжение РФ в Украину полностью противоречит заявлениям президента РФ Владимира Путина о его действиях в интересах украинского народа. "Украинский народ и мир будут судить Соединенное Королевство и другие страны относительно того, как мы ответим и как поможем", - подчеркнул глава британского правительства.

Премьер также отметил важность того, что в РФ должны осознавать реалистичность сопротивления украинской стороны. "В Украине 200 тыс. военных, они будут оказывать очень ожесточенное и кровавое сопротивление. Думаю, родители, матери в России должны подумать над этим", - сообщил Джонсон.

Автор: 

Великобритания (5027) россия (96200) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+13
Респект Джонсону!
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01.02.2022 21:42 Ответить
+13
Прес конференція Джонсона з Зеленським
Johnson & baby 🙂
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01.02.2022 21:43 Ответить
+10
Велика подяка Великій Британії, ви наші друзі !
Хай бог береже Велику Британію!
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01.02.2022 21:51 Ответить
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он потом и осэлэдэць у парикмахера закажет...чисто подразнить кремлёвских вылупков...
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01.02.2022 21:40 Ответить
Респект Джонсону!
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01.02.2022 21:42 Ответить
Прес конференція Джонсона з Зеленським
Johnson & baby 🙂
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01.02.2022 21:43 Ответить
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01.02.2022 22:12 Ответить
"Український народ і світ судитимуть про Сполучене Королівство та інші країни з того, як ми відповімо і як допоможемо", - наголосив глава британського уряду.

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01.02.2022 21:45 Ответить
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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01.02.2022 22:34 Ответить
Велика подяка Великій Британії, ви наші друзі !
Хай бог береже Велику Британію!
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01.02.2022 21:51 Ответить
В современном мире не нужно быть наивным и считать кого-то своим "другом". У каждой страны есть свои интересы и только. К счастью, в данный момент, интересы Британии и США совпадают с интересами Украины.
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01.02.2022 22:32 Ответить
100% Без всяких наивностей.
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01.02.2022 23:02 Ответить
В целом верно, но имеется одно но...
Но вот парадокс у некоторых стран интересы как то совпадают по жизни и все без обмана. Торговля, договора и т.д.
А вот с некоторыми ну никак не получается все время периодически колбасит - обман, подлости, война и насилие
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04.02.2022 07:00 Ответить
перекладу на хлопский розум..нам буде дуже приэмно чути як будуть скавуліти москалі коли їх будуть пи"дити українці нашою зброєю.....такий в англійців буде діалог
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01.02.2022 21:51 Ответить
И как теперь бубочка и ко перед кураторами отчитываться будут? Интересно, что Джонсон бубочке сказал, что тот на все согласился!? Я думал, что после корпоративов в российских саунах бубочку удивить и испугать нечем, ан нет !!!
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01.02.2022 21:55 Ответить
напомнили про квартирку в Лондоне
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01.02.2022 23:34 Ответить
И про счета офшорные.
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01.02.2022 23:43 Ответить
Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти.

Путин предъявил ультиматум, был послан на хер и пошёл. Причина- у него нет армии которая могла бы нанести поражение ВСУ. Его экономика не выдержит удушающие санкции. Он лузер все проигравший. Даже не Акелла, просто никто. Спятивший параноик.

Мой личный персональный инсайд. В войсках, что Путин пригнал к границе 30-40% болеют ковидом. Живут в холоде в полевых условиях. Все прочли про самое современное вооружение, что в Украину поставляет весь мир и пришло осознание, что в случае пересечения госграницы войска понесут серьезные потери. Ради чего они должны воевать никто не понимает. В случае получения приказа, он будет выполнен, но при первой же возможности войска будут выходить из боя под любым предлогом. Преобладает полная деморализация и не понимание причин и поводов для войны.

Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти, наоборот, ещё до начала боевых действий наблюдается полнейшая деморализация. В этой ситуации я прихожу к выводу, что войны не будет, а если будет, то это будет разгром армии России.

https://twitter.com/EKantorovich/status/1487670746084102145?cxt=HHwWgsCqsauqoqUpAAAA
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01.02.2022 22:04 Ответить
Если вспомнить начало немецкого вторжения на территорию ссср, то немцы столкнулись с проблемой массового перехода советских солдат на их сторону. Многие не хотели воевать за сталина и совок! Думаю, что за путлера тоже не очень многие хотят погибать. Есть конечно кончалыжные фанаты, но их не так много. Да и первая кровь отрезвит многих.
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01.02.2022 22:12 Ответить
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01.02.2022 22:08 Ответить
"Ви європейці за духом та бунтарі по життю. Але..."
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E
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01.02.2022 22:11 Ответить
Трохи тексту для ясності.

Тиск на Московію продовжиться. Зброя буде іти в режимі non stop, санкції в режимі stand by. На наступних виборах Вашингтон не підтримуватиме Зе. Мало того, існує шанс, що наша феміда прив'яже його до справ Коломойського. Є дані, що Зе це розуміє і його люди вже зараз шукають неформальні контакти з Трампом.

На кого ставить Білий дім? Порошенко. Кличко. Мабуть усе. А на кого ще. Інші пов'язані або з Москвою, або з фінансово-промисловими колами, орієнтованими на Москву.

Превентивні санкції. Є інформація, що 18 лютого вдарять по одному значущому сектору російської економіки задля попередження. А британці підуть ще далі, їм втрачати менше, тому вони вдарять сильніше, аж до заморозки російського бізнесу на всій території островів.

https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E
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01.02.2022 22:47 Ответить
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01.02.2022 22:35 Ответить
Для Володимира Малого головне зробити фотосесію з британським прем'єром та пропіаритись, а по суті ніхто так і не зрозумів про що воно там скрипіло.
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01.02.2022 22:45 Ответить
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01.02.2022 23:07 Ответить
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01.02.2022 23:35 Ответить
 
 