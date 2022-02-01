Мы стремимся к диалогу с Россией, но продолжим военную и экономическую поддержку Украины, - Джонсон
Великобритания намерена усилить экономическое сотрудничество с Украиной и далее предоставлять ей военную помощь, несмотря на то, что предпочитает дипломатическое разрешение противостояния с РФ.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии. Я думаю, это все еще возможно. Мы стремимся к участию в диалоге, но у нас есть готовые санкции, мы предоставляем военную поддержку (Украине – ред.) и также усилим наше экономическое сотрудничество. Потому что мы твердый и устойчивый союзник Украины и поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Глава британского правительства добавил, что потенциальное вторжение РФ в Украину полностью противоречит заявлениям президента РФ Владимира Путина о его действиях в интересах украинского народа. "Украинский народ и мир будут судить Соединенное Королевство и другие страны относительно того, как мы ответим и как поможем", - подчеркнул глава британского правительства.
Премьер также отметил важность того, что в РФ должны осознавать реалистичность сопротивления украинской стороны. "В Украине 200 тыс. военных, они будут оказывать очень ожесточенное и кровавое сопротивление. Думаю, родители, матери в России должны подумать над этим", - сообщил Джонсон.
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Johnson & baby 🙂
Китайцы всполошились:
- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!
Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
Хай бог береже Велику Британію!
Но вот парадокс у некоторых стран интересы как то совпадают по жизни и все без обмана. Торговля, договора и т.д.
А вот с некоторыми ну никак не получается все время периодически колбасит - обман, подлости, война и насилие
Путин предъявил ультиматум, был послан на хер и пошёл. Причина- у него нет армии которая могла бы нанести поражение ВСУ. Его экономика не выдержит удушающие санкции. Он лузер все проигравший. Даже не Акелла, просто никто. Спятивший параноик.
Мой личный персональный инсайд. В войсках, что Путин пригнал к границе 30-40% болеют ковидом. Живут в холоде в полевых условиях. Все прочли про самое современное вооружение, что в Украину поставляет весь мир и пришло осознание, что в случае пересечения госграницы войска понесут серьезные потери. Ради чего они должны воевать никто не понимает. В случае получения приказа, он будет выполнен, но при первой же возможности войска будут выходить из боя под любым предлогом. Преобладает полная деморализация и не понимание причин и поводов для войны.
Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти, наоборот, ещё до начала боевых действий наблюдается полнейшая деморализация. В этой ситуации я прихожу к выводу, что войны не будет, а если будет, то это будет разгром армии России.
https://twitter.com/EKantorovich/status/1487670746084102145?cxt=HHwWgsCqsauqoqUpAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E
Тиск на Московію продовжиться. Зброя буде іти в режимі non stop, санкції в режимі stand by. На наступних виборах Вашингтон не підтримуватиме Зе. Мало того, існує шанс, що наша феміда прив'яже його до справ Коломойського. Є дані, що Зе це розуміє і його люди вже зараз шукають неформальні контакти з Трампом.
На кого ставить Білий дім? Порошенко. Кличко. Мабуть усе. А на кого ще. Інші пов'язані або з Москвою, або з фінансово-промисловими колами, орієнтованими на Москву.
Превентивні санкції. Є інформація, що 18 лютого вдарять по одному значущому сектору російської економіки задля попередження. А британці підуть ще далі, їм втрачати менше, тому вони вдарять сильніше, аж до заморозки російського бізнесу на всій території островів.
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E