Второй фигурант по делу о массовых беспорядках в Украине арестован

Во вторник, 1 февраля, Печерский суд Киева вынес решение второму фигуранту по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине. Его арестовали без возможности внести залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на МВД Украины.

В МВД отметили, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Речь идет о полковнике полиции Юрии Голубане.

"Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту", - уточнили в Министерстве.

Читайте также: Экс-полковника Голубана взяли под стражу без залога

На время расследования подозреваемые в планировании массовых беспорядков будут находиться под стражей. Задержанным было поставлено в известность о подозрении в попытке организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

Действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность – лишение свободы до 8 лет.

Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан. Позже то, что задержан именно Голубан, подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский. 1 февраля сообщили о его задержании.