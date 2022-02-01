Второй фигурант по делу о массовых беспорядках в Украине арестован
Во вторник, 1 февраля, Печерский суд Киева вынес решение второму фигуранту по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине. Его арестовали без возможности внести залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на МВД Украины.
В МВД отметили, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Речь идет о полковнике полиции Юрии Голубане.
"Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту", - уточнили в Министерстве.
На время расследования подозреваемые в планировании массовых беспорядков будут находиться под стражей. Задержанным было поставлено в известность о подозрении в попытке организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).
Действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность – лишение свободы до 8 лет.
Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан. Позже то, что задержан именно Голубан, подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский. 1 февраля сообщили о его задержании.
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Чи то те одне, а це зовсім інше, як у Голохвастова? ))
Интересно, з массовкой расплаттлись?
наша полиция - такая полиция, что сначала хватает кого-попало, а потом придумывает, за что бы посадить. примеров масса.
А по-друге, де тут Майдан? Не плутай проплачені збіговиська з багатомільйонними акціями протесту.