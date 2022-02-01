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Новости
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Второй фигурант по делу о массовых беспорядках в Украине арестован

Второй фигурант по делу о массовых беспорядках в Украине арестован

Во вторник, 1 февраля, Печерский суд Киева вынес решение второму фигуранту по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине. Его арестовали без возможности внести залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на МВД Украины.

В МВД отметили, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Речь идет о полковнике полиции Юрии Голубане.

"Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту", - уточнили в Министерстве.

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На время расследования подозреваемые в планировании массовых беспорядков будут находиться под стражей. Задержанным было поставлено в известность о подозрении в попытке организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

Действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность – лишение свободы до 8 лет.

Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан. Позже то, что задержан именно Голубан, подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский. 1 февраля сообщили о его задержании.

Автор: 

арест (10465) беспорядки (334) задержание (6690) МВД (9327)


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Топ комментарии
+12
Я так і не зрозумів чи арештували Ахметова який 2 міс наз організовував заколот?
Чи то те одне, а це зовсім інше, як у Голохвастова? ))
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01.02.2022 22:40 Ответить
+10
Щось мені не віриться в цю хрень.
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01.02.2022 22:41 Ответить
+10
Масові заворушення без масових заворушень.Анонсованого другого заворушника заарештували на другий день...
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01.02.2022 22:42 Ответить
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Я так і не зрозумів чи арештували Ахметова який 2 міс наз організовував заколот?
Чи то те одне, а це зовсім інше, як у Голохвастова? ))
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01.02.2022 22:40 Ответить
То ж переворот, а це- безпорядки, хотя и массовые.
Интересно, з массовкой расплаттлись?
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02.02.2022 02:17 Ответить
не успели собрать. были "запакованы" в процессе обдумывания идеи.
наша полиция - такая полиция, что сначала хватает кого-попало, а потом придумывает, за что бы посадить. примеров масса.
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02.02.2022 07:56 Ответить
Щось мені не віриться в цю хрень.
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01.02.2022 22:41 Ответить
У мосорів не пресконференції на пиках теж саме написано, невже в цю маячню хтось повірить.
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01.02.2022 23:14 Ответить
73%. в клоуна-президента поверили же в 2019-м.
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02.02.2022 07:58 Ответить
Масові заворушення без масових заворушень.Анонсованого другого заворушника заарештували на другий день...
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01.02.2022 22:42 Ответить
Ну Голобородько и жжет! Вот где реальный Квартал.
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01.02.2022 22:44 Ответить
Головне, щоб на лисого з кварталу не вийшли....
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01.02.2022 22:53 Ответить
сепара арестовал(лучше поздно чем никогда) реформированный порошенкой суд, а порохоботам опять "не так"))))))))))))))))
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01.02.2022 23:32 Ответить
Зеленський знає толк в шоу.
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01.02.2022 23:40 Ответить
признается в перевороте порошенка?
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01.02.2022 23:47 Ответить
По-перше, кацапів ніхто не питає.
А по-друге, де тут Майдан? Не плутай проплачені збіговиська з багатомільйонними акціями протесту.
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01.02.2022 23:52 Ответить
Кацап, ты заблудился! Янык обосрался, он не в состоянии был кому то что то позволить или запретить
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01.02.2022 23:52 Ответить
О це та шапіто Колоборант голубан і ко на чолі революції 😂😂😂
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01.02.2022 23:50 Ответить
Маячня-то маячня, але робить висновки. Блазень буде чіплятися за владу у будь який спосіб. Навіть через провокації і арешти незадовільних. А ця вистава лише репетиція і перевірка суспільства
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02.02.2022 02:54 Ответить
Ого,так їх аж двоє було.
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02.02.2022 07:07 Ответить
тупі 3елені шоу
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02.02.2022 08:30 Ответить
Я так зрозумів, що зе-скот готує "запасний парашут" для Пороха на випадок якщо "держзраду" судді відмовляться на нього вішати.
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02.02.2022 08:50 Ответить
Не "науківець" цей другий фігурант? Є об*єктивні ознаки по зовнішньому вигляду і поведінці.
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02.02.2022 09:02 Ответить
Кукловод клоуна очень хорошо разбирается в вопросах "масових заворушень". И как их организовывают.
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02.02.2022 10:01 Ответить
Главное не спугнуть, задерживайте по 1 в неделю, можете даже заочно и через 100 лет будет собрана доказательная база для суда, и тогда всех врагов накроем одним махом.
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02.02.2022 10:19 Ответить
 
 