Лавров направил США, Канаде и странам ЕС вопросы по принципу неделимости безопасности, - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января направил главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран вопросы трактовки принципа неделимости безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России. информирует Цензор.НЕТ.

В своем послании Лавров напомнил, что 15 декабря Россия представила США и НАТО проекты двух соглашений, направленных на понижение напряжения. Полученные ответы "свидетельствуют о существенных разногласиях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

"Считаем необходимым немедленно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос", - сказано в обращении.

В МИД РФ решили напомнить о принятии в ноябре 1999 года на саммите ОБСЕ Хартии европейской безопасности, в котором были сформулированы основные права и обязательства государств-участников Организации по неделимости безопасности.

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"Подчеркнуто право каждого государства-участника на свободный выбор или изменение способа обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции, равно как и на нейтралитет. В том же параграфе Хартии это прямо обусловлено обязательством каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Там же сказано, что ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния", - сказано в заявлении.

По словам Лаврова, на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года была одобрена Декларация, подтвердившая этот целостный пакет взаимосвязанных обязательств.

"Однако западные страны продолжают выдергивать из него только нужные им позиции, а именно – право государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности. Стыдливо опускается "по мере их эволюции", поскольку это положение также являлось составной частью понимания "неделимости безопасности", а именно – обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах", - сказано у обращении.

Лавров обвинил страны НАТО в том, что они якобы избирательно трактуют принцип безопасности "для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО".

"Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", - говорится в обращении российского министра.

По мнению Лаврова, подобные действия идут в разрез с фундаментальными общеевропейскими обязательствами.

"Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности? Как конкретно Ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом. Без внесения полной ясности в этот ключевой вопрос, касающийся взаимосвязи прав и обязанностей, одобренных на высшем уровне, невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане", - сказано в обращении.

Лавров заявил, что Россия ожидает оперативной реакции на соответствующее обращение. Он также призвал страны дать ответ на национальном уровне, "поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока".