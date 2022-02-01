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Лавров направил США, Канаде и странам ЕС вопросы по принципу неделимости безопасности, - МИД РФ

Лавров направил США, Канаде и странам ЕС вопросы по принципу неделимости безопасности, - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января направил главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран вопросы трактовки принципа неделимости безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России. информирует Цензор.НЕТ.

В своем послании Лавров напомнил, что 15 декабря Россия представила США и НАТО проекты двух соглашений, направленных на понижение напряжения. Полученные ответы "свидетельствуют о существенных разногласиях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

"Считаем необходимым немедленно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос", - сказано в обращении.

В МИД РФ решили напомнить о принятии в ноябре 1999 года на саммите ОБСЕ Хартии европейской безопасности, в котором были сформулированы основные права и обязательства государств-участников Организации по неделимости безопасности.

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"Подчеркнуто право каждого государства-участника на свободный выбор или изменение способа обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции, равно как и на нейтралитет. В том же параграфе Хартии это прямо обусловлено обязательством каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Там же сказано, что ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния", - сказано в заявлении.

По словам Лаврова, на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года была одобрена Декларация, подтвердившая этот целостный пакет взаимосвязанных обязательств.

"Однако западные страны продолжают выдергивать из него только нужные им позиции, а именно – право государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности. Стыдливо опускается "по мере их эволюции", поскольку это положение также являлось составной частью понимания "неделимости безопасности", а именно – обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах", - сказано у обращении.

Лавров обвинил страны НАТО в том, что они якобы избирательно трактуют принцип безопасности "для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО".

"Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", - говорится в обращении российского министра.

По мнению Лаврова, подобные действия идут в разрез с фундаментальными общеевропейскими обязательствами.

"Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности? Как конкретно Ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом. Без внесения полной ясности в этот ключевой вопрос, касающийся взаимосвязи прав и обязанностей, одобренных на высшем уровне, невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане", - сказано в обращении.

Лавров заявил, что Россия ожидает оперативной реакции на соответствующее обращение. Он также призвал страны дать ответ на национальном уровне, "поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока".

Автор: 

Лавров Сергей (2326) МИД РФ (1673) россия (96200) США (27156)


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Топ комментарии
+32
Трактування безпеки - вернуть под полный и безусловный контроль Молдавии - Приднестровье, Грузии - Абхазию и Юж. Осетию, Азербайджану - Нагорный Карабах, Украине - ОРДЛО, Крым, Севастополь и базу ВМФ в Севастополе. Т.е. вернуть украденное и отжатое.Если же говорить о нейтральном статусе, то только после выполнения этих требований и + к этому такой же нейтральный статус должны получить Беларусь и Армения и полностью должна быть демилитаризована Калининградская обл. Вот и будет всеобщее "трактування безпеки". Все остальное от лукавого.
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01.02.2022 23:41 Ответить
+22
Я смотрю русне понравилось бывать посланными
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01.02.2022 23:43 Ответить
+21
Насчет безопасности Украиньі Лавров ничего не сказал ? Немудрено , ведь РФ растоптала международньіе договора , подписанньіе с Украиной. На какой саммит ОБСЕ можно сослаться в данном случае ? 😃
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01.02.2022 23:44 Ответить
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01.02.2022 23:32 Ответить
дебил конь. ну он направил, ну его пошлют. ничему история лошадей не учит.
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01.02.2022 23:33 Ответить
до коняки ніяк не дійде, що їх послали в далеку і дуже довгу подорож до путіна.
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01.02.2022 23:33 Ответить
Правильный ответ вурдалакам выглядит так:



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01.02.2022 23:34 Ответить
Жаль героя, но кацапа он тогда знатно по полу размащал
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01.02.2022 23:52 Ответить
Стара тупа коняка не зрозуміла, що її послали у дупу куйла
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01.02.2022 23:36 Ответить
в прошлой жизни оно было более фотогенично...
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01.02.2022 23:39 Ответить
Ця коняка шукає привід для вторгнення.
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01.02.2022 23:40 Ответить
їм не приводу не вистачає, а яєць
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02.02.2022 00:13 Ответить
Трактування безпеки - вернуть под полный и безусловный контроль Молдавии - Приднестровье, Грузии - Абхазию и Юж. Осетию, Азербайджану - Нагорный Карабах, Украине - ОРДЛО, Крым, Севастополь и базу ВМФ в Севастополе. Т.е. вернуть украденное и отжатое.Если же говорить о нейтральном статусе, то только после выполнения этих требований и + к этому такой же нейтральный статус должны получить Беларусь и Армения и полностью должна быть демилитаризована Калининградская обл. Вот и будет всеобщее "трактування безпеки". Все остальное от лукавого.
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01.02.2022 23:41 Ответить
Маловато будет! Там еще Татарстан, Якутия, Чечня, Дальний восток, Чукотка и т.д.
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02.02.2022 00:05 Ответить
Молодец, хорошо написал.
А то рашка захват Крыма и войну на Донбассе перекручивает в заботу о своей безопасности.
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02.02.2022 05:06 Ответить
1 Кубань- в 1919 году Кубанская республика выбрала языком общения украинский язык , Кубань -до 75% этнических украинцев. Дальневосточная Украинская республика- в 1921 году украинцев было более 1,4 млн , территория около4х территорий современной Украины( все украинское , как для государства, вплоть до армии). Части Белгородской, Воронежской, Курской обл .........Дополнение к комментариям- все перечисленное сожрала империя и Советы-террором, уничтожением физическим, ассимиляцией.
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02.02.2022 07:03 Ответить
Не реализовывать свою безопасность за счёт безопасности других стран.
Мордору надо напомнить, что они обспечили свою " безопасность", оккупировав честь территории Украины.
Чтобы не пришло НАТО мордор оккупировал Крым и вторгся,на Донбасс.
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01.02.2022 23:42 Ответить
аааа "направив главам зовнішньополітичних відомств США, Канади та низки європейських країн запитання"... тепер вже не лише з Америкою почав принижуватися...
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01.02.2022 23:43 Ответить
Я смотрю русне понравилось бывать посланными
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01.02.2022 23:43 Ответить
Так если утором не послали,, то весь день пропал . Коцапы сэр.
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02.02.2022 00:07 Ответить
МОРДОРУ НЕТ ПОКОЯ СКАЗАЛИ ВАМ ИДТИ УТОЧНЯЮТ НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОСЯТ ПРИЛОЖИТЬ ТОЧНУЮ КАРТУ С КОРДИНАТАМИ пнх
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01.02.2022 23:43 Ответить
Насчет безопасности Украиньі Лавров ничего не сказал ? Немудрено , ведь РФ растоптала международньіе договора , подписанньіе с Украиной. На какой саммит ОБСЕ можно сослаться в данном случае ? 😃
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01.02.2022 23:44 Ответить
Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет. Джерело:

Сам же, коняка, процитував те що доводить неправоту ерефії в безпекових суперечках, але про що я, це ж москалі.
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02.02.2022 00:05 Ответить
Очень простой метод: читать только, что им выгодно в данный момент, а что не выгодно - не замечат. Ну а уж если ткнут мордой - то у них нет комментариев.
Ну и ещё обинять других в том, что делают сами.
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02.02.2022 05:10 Ответить
Кацапы снова будут ехать в Ниццу - но как всегда с приставкой "Зад-" .. ..Судьба такая у них !!!
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02.02.2022 00:11 Ответить
Зачем им туда ехать? Они там спокон веку живут.
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02.02.2022 00:14 Ответить
лошадь отправила что-то куда-то
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02.02.2022 00:14 Ответить
касапня. скажите своему конемордому калтаряну что вам один ответ, и его уже дали и он такой:
русня сосет с причмоком сидя на швабрах и бутылках.
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02.02.2022 00:22 Ответить
Так понравилось на хутина ходить парашке?
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02.02.2022 00:36 Ответить
...напомнило старый детский анекдот: "...да, матрос ...да, Железняк ...да, с фронта ...как пошел нах...???"(с)
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02.02.2022 00:47 Ответить
Если совсем коротко, то в кремле требуют:
"Дайте нам гарантии, что когда мы будем на вас нападать, вы не будете сопротивляться".
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02.02.2022 00:53 Ответить
Если коротко, в кремле говорят: "Хотите спокойно жить? НЕ ДАДИМ !!!"
СССР появился как хунта уголовников и всю дорогу ведёт себя
как банда уголовников.
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02.02.2022 01:03 Ответить
45 самолётов Украине по 80 тонн - достаточно оперативный ответ ?
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02.02.2022 00:59 Ответить
знову хоче "бамажку"
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02.02.2022 01:01 Ответить
Изврашенцьі из московии - вон из окупированьіх вами же земель
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02.02.2022 01:41 Ответить
Кацапская "неделимость безопасности", тоже самое, что и их "принуждение к мира" - БРЕДОВОЕ ВРАНЬЕ!!!
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02.02.2022 01:45 Ответить
Лавров: «Вы нас послали нахий, но мы плохо поняли, по какой именно дороге туда идти. Не будете ли вы так любезны поставить указатель?»
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02.02.2022 03:35 Ответить
Их же послали конкретно. Целым письмом бумажным. Ну наверно переводчика нету.
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02.02.2022 05:50 Ответить
Про яку безпеку коли окупована ними територія, на кордоні готова до вторгнення армія, Будапештський меморандум сама ж московія порушила. Грабіжнику з підворотні не подобається що на нього знайшлася управа. Позицію України повинен публічно висловити президент, назвавши все своїми іменами. Говоримо про ідеологічні акції московії в Україні а самі не використовуємо навіть офіційних можливостей ЗМІ. Виглядає так що прийдуть до позаблокового буферного статусу України з деокупацією. Справжня війна далі буде вестися на ідеологічному напрямі за свідомість обивателів.
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02.02.2022 03:52 Ответить
Разсобачилась Россия со всеми. И никуда ей голову то преклонить. Нет у них блока своего . кроме нищей белорусии больше никого. А НАТО умеет дружить друг с другом. Ещё бы Украину к себе приобщили и безвиз ей дали с США! тогда бы в России локти от злобы себе гризли!
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02.02.2022 05:36 Ответить
Треба вчасно було меріна з нього зробити
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02.02.2022 06:18 Ответить
лаврік смєшон) твоя справа теляча.
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02.02.2022 06:23 Ответить
Чего же Лошадиная голова замалчивает пункты Будапештского меморандума?
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02.02.2022 06:46 Ответить
шо он, лядь, несёт?! типа НАТО укрепляет свою безопасность за счёт безопасности засраши? а где объяснение каким боком страдает безопасность засраши от расширения НАТО?
это клиника. однозначно.
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02.02.2022 07:53 Ответить
"Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет.(((Як Білорусія і білоруський бульбенфюрер по вказівці "рашистського фюрера забезпечує свою безпеку обравши договір про це з рашистом,котрий є окупантом України,так і Україна обирає для себе ті держави ,котрі допомогають їй захиститися від російського окупанта))) ,У тому ж параграфі Хартії це прямо обумовлено зобов'язанням кожної держави не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших. Там же сказано, що жодна держава,((((рашист зміцнив свою безпеку ,за рахунок окупації частини України і Грузіі,розміщує свої війська на території Молдови, і все це є частиною прорашистського впливу НА БЕЗПЕКУ як цих країн ,так і на Європу ЗАГАЛОМ ))) група держав чи організація не можуть бути наділені переважною відповідальністю за підтримання миру та стабільності в регіоні ОБСЄ або розглядати якусь його частину як сферу свого впливу"(окупація сусідніх територій є сфера рашистського впливу і забезпечення своєї безпеки за рахунок окупації територій сусідніх держав , - сказано у заяві.
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02.02.2022 08:43 Ответить
нехай ця стара кляча направляє свою сраку на пляшку з під шампанського...
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02.02.2022 08:50 Ответить
Жди ответ голубиной почтой, коняка!
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02.02.2022 08:51 Ответить
"я так долго бегал за вами чтоб сказать, что вы мне безразличны" ))))))
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02.02.2022 08:55 Ответить
кокаиновому коню в ответ прислали документы дочурки, проживающей в США.
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02.02.2022 09:06 Ответить
Коцарилія зовсім виродилась, немає кого міністром призначити. Доводиться, навіть, сумну коняку посилати на курси підвищення кваліфікації, щоб хоч якось посаді відповідала. Правда, з огляду на COVID ці курси проходять "на удальонкє":
- отримав питання;
- розіслав відповіді;
- отримав оцінку(в нашому випадку "незадовільно");
- ледве домовився з деканом (Байденом) на перездачу, щоб не відраховували...
Так і живуть. Що поробиш, дебіли, ***. Від карми не втечеш.
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02.02.2022 09:31 Ответить
 
 