Российский боевик уничтожен на Донбассе ударом украинского беспилотника, - сообщение террористов "ДНР"

Российский наемник уничтожен на Донбассе ударом украинского беспилотника.

Об этом заявили представители террористической группировки "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в твиттере пользователя Necro Mancer.

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