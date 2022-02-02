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Новости Война
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Российский боевик уничтожен на Донбассе ударом украинского беспилотника, - сообщение террористов "ДНР"

Российский наемник уничтожен на Донбассе ударом украинского беспилотника.

Об этом заявили представители террористической группировки "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в твиттере пользователя Necro Mancer.

Выполняя преступный приказ, применили беспилотник с подвешенным к нему грубым нарушением прямо члену на голову. С прискорбием сообщаем (с) бакланыhttps://t.co/yRrne7NVKB https://t.co/SQJXx5q8vv #груз200 #1ак #роа #Пушилин pic.twitter.com/KxL65ybtYr

— Necro Mancer (@666_mancer) February 1, 2022

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Автор: 

беспилотник (3767) боевик (16779) Донбасс (26957) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+28
прямо члену на голову?
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01.02.2022 23:56 Ответить
+21
Боевичок в трусиках и маечке был?
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01.02.2022 23:59 Ответить
+16
начались говновбросы
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01.02.2022 23:52 Ответить
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начались говновбросы
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01.02.2022 23:52 Ответить
хотя они и не прекращались.
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01.02.2022 23:53 Ответить
да ладно - у гуановбросов нет ни начала, ни конца, как у ливарюции.
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02.02.2022 00:07 Ответить
ніфігассэ молния сепаров налякала...
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01.02.2022 23:53 Ответить
прямо члену на голову?
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01.02.2022 23:56 Ответить
а шо удивляться?оба полужопия у каждого сепара в голове присутствуют..
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01.02.2022 23:59 Ответить
а когда Червоненко стал бойцом бимбасяо
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02.02.2022 00:00 Ответить
мабуть опечатка, він хотів сказати членом на голову
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02.02.2022 00:08 Ответить
Боевичок в трусиках и маечке был?
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01.02.2022 23:59 Ответить
Без трусиков),,,,по члену жИ
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02.02.2022 00:57 Ответить
В маєчкє, але без трусікав, бо .... обісратушки.
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02.02.2022 01:25 Ответить
без трусиков. когда попало трусики только поскакали!
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02.02.2022 07:12 Ответить
какая жаль...
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02.02.2022 00:11 Ответить
Судя по тексту,,,уже не с ним))))
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02.02.2022 00:58 Ответить
Если это правда, то это очень хорошо !!! Но почему так мало и всего одна свино-собака издохла !?
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02.02.2022 00:14 Ответить
Mne vot ponravilos eto, kak govoritsia, nakarkal foshizd i vsio, tak chto pisatj nado vnimateljno, mechti sbivajetsia. Krimchani mogut podtverditj.
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02.02.2022 00:15 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7200?src=hashtag_click #груз200 Сметанин Дмитрий здох от мины вчера,всего за 2 дня 4 200х,за неделю 10

oi ne dobavil eto
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02.02.2022 00:16 Ответить
Есть такая поговорка "бойся своих желаний". Вот она как раз про персонажа на фото.
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02.02.2022 02:07 Ответить
да какое же это "печальное известие к вечеру". это просто благая весть перед сном ))
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02.02.2022 00:19 Ответить
+1 у пекло полетів
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02.02.2022 00:19 Ответить
na koncert, on disco kobzona ljubil
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02.02.2022 00:33 Ответить
etot tozhe i vsio
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02.02.2022 00:38 Ответить
A vot tut voobshe neponjatka, govorjat DRG ot ukrov nebilo a separi podohli:
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02.02.2022 00:47 Ответить
Я вот думаю, может вовремя *********** член https://mobile.twitter.com/hashtag/7%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B1%D1%80?src=hashtag_click #7омсбр https://mobile.twitter.com/hashtag/2%D0%B0%D0%BA?src=hashtag_click #2ак https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа просто случайно завалил напарника, а потом тупо придумал https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%A0%D0%93?src=hashtag_click #укроДРГ для оправдания?



Necro Mancer


@666_mancer
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02.02.2022 00:49 Ответить
А яка різниця, як воно здохло?
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02.02.2022 01:30 Ответить
Сами по тихоньку выпиливается. Круговорот говна в природе.
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03.03.2022 01:07 Ответить
Ни хрена себе член! Ударом по голове завалил!
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02.02.2022 00:55 Ответить
може загиблий злякався безпілотника спостерегачів з ЄС ?? І помер від переляку і алкогольної інтоксікації
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02.02.2022 01:17 Ответить
Ще одна версія -
Бояра опалчлєнцу в голову ударила
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02.02.2022 01:32 Ответить
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02.02.2022 02:48 Ответить
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02.02.2022 06:16 Ответить
Орали "Да хоть камни с неба" так зачем придумывать какой то безпилотник?
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02.02.2022 06:53 Ответить
Чепушилка рассказывает ********** печальные истории. ********* гривой машет и ещё своё тявкает. Ну просто эталон правдивости и достоверности.))
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02.02.2022 07:03 Ответить
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02.02.2022 08:19 Ответить
Не, не владеет ВСУ искусством опровержения!

Штаб ОСС сообщает, что не было никакого полета беспилотника №6783\037 над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Тем более, не было прицельного сброса взрывчатого боеприпаса в 17:37 по координатам .... Представители вооруженных формирований могут чувствовать себя в безопасности.
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02.02.2022 08:39 Ответить
"
Російського бойовика знищено на Донбасі..."

І тут починається парадокс в математиці: якщо знищили, то значить "-" ще один козломолодий, але для України це величезний "+" !
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02.02.2022 10:55 Ответить
Почему же печальное известие?
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02.02.2022 11:41 Ответить
почаще бы....
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02.02.2022 21:26 Ответить
 
 