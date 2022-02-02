Российский боевик уничтожен на Донбассе ударом украинского беспилотника, - сообщение террористов "ДНР"
Российский наемник уничтожен на Донбассе ударом украинского беспилотника.
Об этом заявили представители террористической группировки "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в твиттере пользователя Necro Mancer.
Выполняя преступный приказ, применили беспилотник с подвешенным к нему грубым нарушением прямо члену на голову. С прискорбием сообщаем (с) бакланыhttps://t.co/yRrne7NVKB https://t.co/SQJXx5q8vv #груз200 #1ак #роа #Пушилин pic.twitter.com/KxL65ybtYr— Necro Mancer (@666_mancer) February 1, 2022
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oi ne dobavil eto
Necro Mancer
@666_mancer
Бояра опалчлєнцу в голову ударила
Штаб ОСС сообщает, что не было никакого полета беспилотника №6783\037 над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Тем более, не было прицельного сброса взрывчатого боеприпаса в 17:37 по координатам .... Представители вооруженных формирований могут чувствовать себя в безопасности.
Російського бойовика знищено на Донбасі..."
І тут починається парадокс в математиці: якщо знищили, то значить "-" ще один козломолодий, але для України це величезний "+" !