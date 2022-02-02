Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа", - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал видео с места ДТП с участием нардепа его фракции Александра Трухина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера "Слуги народа" Юлию Палийчук.
"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание".
Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - говорится в заявлении Арахамии.
Глава фракции "Слуга народа" отметил, что в других вопросах Трухин должен сотрудничать со следствием, "чтобы уже не нам, а обществу дать ответы на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него".
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля СМИ опубликовали видео с камер полицейских на месте ДТП с участием Трухина.
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"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза. Я знаю, что была экспертиза, и она в ближайшее время должна быть. Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", - сказал он. -Эта экспертиза должна установить, был ли Трухин за рулем"
"Есть видео, я так понимаю, частично видео говорит о том, что его за рулем не было, а потом были большие запросы в СМИ, был ли этот человек за рулем. И, я так понимаю, они направили всю информацию на экспертизу", - добавил Зеленский.
"Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего тут страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была или будет экспертиза...", - отметил президент.
«Там всі живі, це - найголовніше» - Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна