Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал видео с места ДТП с участием нардепа его фракции Александра Трухина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание".

Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - говорится в заявлении Арахамии.

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Глава фракции "Слуга народа" отметил, что в других вопросах Трухин должен сотрудничать со следствием, "чтобы уже не нам, а обществу дать ответы на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля СМИ опубликовали видео с камер полицейских на месте ДТП с участием Трухина.