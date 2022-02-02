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Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа", - Арахамия

Трухину не место ни во фракции, ни в партии

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал видео с места ДТП с участием нардепа его фракции Александра Трухина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание".

Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - говорится в заявлении Арахамии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трухин на месте ДТП: Я тихонечко сейчас в лес уйду. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что в других вопросах Трухин должен сотрудничать со следствием, "чтобы уже не нам, а обществу дать ответы на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля СМИ опубликовали видео с камер полицейских на месте ДТП с участием Трухина.

Автор: 

Арахамия Давид (990) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+74
Хламидия точно гимнаст - просто феноменальная гибкость позвоночника.
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02.02.2022 00:12 Ответить
+52
А чого оця тупа хламідія не вимагає негайної відставки третього свого дружка міністра Монастирського, який це все довгий час покривав?????
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02.02.2022 00:15 Ответить
+40
Не пройшло й пів року як Арахамії очі відкрились
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02.02.2022 00:11 Ответить
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От скажіть, що Зеля не *****...
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02.02.2022 09:22 Ответить
Оно мечтает им стать ,но умишком не вышел ,а так да , оба коротышки с компклексами наполеона !
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02.02.2022 17:47 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, сказал, что в ближайшее время должна быть закончена видеоэкспертиза по делу. Об этом он заявил 26 ноября на пресс-марафоне, который транслировался в Facebook-аккаунте Офиса президента.
"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза. Я знаю, что была экспертиза, и она в ближайшее время должна быть. Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", - сказал он. -Эта экспертиза должна установить, был ли Трухин за рулем"
"Есть видео, я так понимаю, частично видео говорит о том, что его за рулем не было, а потом были большие запросы в СМИ, был ли этот человек за рулем. И, я так понимаю, они направили всю информацию на экспертизу", - добавил Зеленский.

"Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего тут страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была или будет экспертиза...", - отметил президент.
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02.02.2022 09:30 Ответить
Може слуг перенайменувати......"брехунибеспрєдєльщіки",злодіїзрадники,імітаторишкідники іііііііі всяке ін.......???
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02.02.2022 09:31 Ответить
Випадкові особи в будівлі ВРУ, як і арахамІІ та катлети з аналтабу, одні корабельні сосни… це повний капець цього збіговиська від бені …
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02.02.2022 09:43 Ответить
в "партії"? арахамія? та всій зеленській пошесті в принципі не місце в політиці.
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02.02.2022 09:49 Ответить
со слугами уже давно все ясно, сборище шпаны. а кто это видео так долго скрывал и что выторговывал?
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02.02.2022 09:50 Ответить
а цікаво , про що домовляється зеленський про Україну, поки тут трухіна розбирають.....
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02.02.2022 10:04 Ответить
Не місце у владі всім, хто покривав та виправдовував його злочин.

«Там всі живі, це - найголовніше» - Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна
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02.02.2022 10:04 Ответить
Ты же за него последние волосы на своей жопе рвал, мудило черножопое, а теперь "не место". Не место и тебе, погань инородная!
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02.02.2022 10:21 Ответить
щось у лісі здохло, що агрохімія таке заявляє.
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02.02.2022 10:32 Ответить
Бреше як дихає. Ну ось на кого це словоблудіє розраховано?!
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02.02.2022 10:36 Ответить
Хламідії не місце в Україні!
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02.02.2022 10:43 Ответить
Агрохімія скаже як відріже))
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02.02.2022 11:54 Ответить
ДБР і об'єктивне розслідування -поняття не сумісні.А козо...б хамлоарія це окремя гілка розвитку опаришів.
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02.02.2022 18:17 Ответить
что ж ты фраер сдал назад? ты следующий....
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02.02.2022 21:40 Ответить
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