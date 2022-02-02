Блинкен сообщил руководству НАТО, ОБСЕ и ЕС детали разговора с Лавровым, - Госдепартамент США
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, действующим главой ОБСЕ Збигневом Рау и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем последний дипломатический контакт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил контакты с Россией на фоне непровоцированного наращивания РФ военных сил на границах Украины", - отметили в Госдепе.
При этом сообщается, что все стороны согласились "продолжать тесную координацию, а также выразили приверженность поиску дипломатического решения с целью предотвращения дальнейшей агрессии против Украины".
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля провел телефонный разговор с российским министром Сергеем Лавровым.
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