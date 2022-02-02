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Блинкен сообщил руководству НАТО, ОБСЕ и ЕС детали разговора с Лавровым, - Госдепартамент США

Блинкен сообщил руководству НАТО, ОБСЕ и ЕС детали разговора с Лавровым, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, действующим главой ОБСЕ Збигневом Рау и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем последний дипломатический контакт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил контакты с Россией на фоне непровоцированного наращивания РФ военных сил на границах Украины", - отметили в Госдепе.

При этом сообщается, что все стороны согласились "продолжать тесную координацию, а также выразили приверженность поиску дипломатического решения с целью предотвращения дальнейшей агрессии против Украины".

Также читайте: Лавров направил США, Канаде и странам ЕС вопросы по принципу неделимости безопасности, - МИД РФ

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля провел телефонный разговор с российским министром Сергеем Лавровым.

Автор: 

Лавров Сергей (2326) НАТО (10086) ОБСЕ (4885) Боррель Жозеп (784) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
Ну то їдь в Рашу, там круто. Але чомусь всі пруться в жалюгідну Америку.
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02.02.2022 07:01 Ответить
+5
Пуйло в ступорі. Але поранений звір завжди небезпечний. Або, як він сам каже: "Якщо пацюка загнати в кут - він укусить".
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02.02.2022 01:15 Ответить
+4
Согласен, сейчас нельзя отбрасывать вероятность того что у путлера уже "бачок потік" от такого засиживания у власти и безнаказанности.
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02.02.2022 01:55 Ответить
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Пуйло в ступорі. Але поранений звір завжди небезпечний. Або, як він сам каже: "Якщо пацюка загнати в кут - він укусить".
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02.02.2022 01:15 Ответить
Согласен, сейчас нельзя отбрасывать вероятность того что у путлера уже "бачок потік" от такого засиживания у власти и безнаказанности.
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02.02.2022 01:55 Ответить
Треба в куту мочити його поки не всереться.
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02.02.2022 07:02 Ответить
Ну то їдь в Рашу, там круто. Але чомусь всі пруться в жалюгідну Америку.
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02.02.2022 07:01 Ответить
Вот поэтому США и будет стоять за Украину до последнего. Чтобы усилить свой авторитет. Если, конечно, ЗЕчмо всё не испортит
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02.02.2022 08:02 Ответить
Головне щоб коричнева субстанція за свої награбовані не натворила діл.
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02.02.2022 08:45 Ответить
Лол, не читай кремлевские сми. Как раз с афгана они нормально свалили, выполнили ровно то, что и собирались. Почему они потратили столько денег зря на афган - это уже другой вопрос и долгая история. Но теперь афган головная боль для пакистана, китая и рф.
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02.02.2022 08:29 Ответить
Мабуть питав скільки овса треба Лаврову, щоб той заспокоївся. А той ще коксу хоче.
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02.02.2022 06:57 Ответить
Говноеды РАБссии хотя в НАТО... раньше Украины...Боятся Стингеров и Джавелинов... и противотанковых ракет Бориса Джонсона...
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02.02.2022 08:42 Ответить
 
 