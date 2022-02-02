Путин не имеет права вето на членство Украины в НАТО, - Пентагон

Россия не может диктовать свои желания или применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это должно зависеть от Украины, с кем она ассоциирует себя", - подчеркнул официальный представитель Минобороны США.

Он отметил, что любое решение о членстве в Североатлантическом альянсе касается конкретного суверенного государства и НАТО.

"Это не тот случай, когда Путин имеет право вето. Это так не работает", - подчеркнул Кирби.

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Представитель Пентагона также отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.