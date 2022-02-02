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Путин не имеет права вето на членство Украины в НАТО, - Пентагон

Путин не имеет права вето на членство Украины в НАТО, - Пентагон

Россия не может диктовать свои желания или применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это должно зависеть от Украины, с кем она ассоциирует себя", - подчеркнул официальный представитель Минобороны США.

Он отметил, что любое решение о членстве в Североатлантическом альянсе касается конкретного суверенного государства и НАТО.

"Это не тот случай, когда Путин имеет право вето. Это так не работает", - подчеркнул Кирби.

Также читайте: Путин: Если Украина вступит в НАТО, это может создать угрозу войны из-за Крыма

Представитель Пентагона также отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

Автор: 

Пентагон (1469) путин владимир (31565) США (27156) членство в НАТО (1535)


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Топ комментарии
+27
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02.02.2022 03:18 Ответить
+21
***** взагалі вже не має ніякого права щось відсвічувати з початку війни, тим паче, що кацапія не визнає законів цивілізованого світу.
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02.02.2022 01:47 Ответить
+7
Й ще Німеччину забувати теж не треба.
Нажаль ***** прикормив таки деяких з ЄС та НАТО.
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02.02.2022 02:12 Ответить
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***** взагалі вже не має ніякого права щось відсвічувати з початку війни, тим паче, що кацапія не визнає законів цивілізованого світу.
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02.02.2022 01:47 Ответить
Але, ерогиррованый (встатый) , с кем это у тебя война??? Разве что с твоим дефективным мозгом в инете??? У нас в Украине нет ни военного положения, ни объявленной ВР или приЗЕдентом войны, от которой ты- фейк сбежишь при первой же повестке из военкомата.. А от сказок про НАТО Украину лечат Германия, Франция и Венгрия, которые ясно сказали, что Украине там нет и не будет. Так, что вперед в военкомат, объяви войну кацапам.
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02.02.2022 08:20 Ответить
Путин имеет право ...только сосать украинский хер.
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02.02.2022 01:57 Ответить
ЗЫ/ Кстати... почему ЗеЛя не введёт военное положение ???? Алльо!
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02.02.2022 02:07 Ответить
Ще рано, десь ближче до виборів у 2024 введе....
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02.02.2022 02:15 Ответить
Если приЗЕдент обЪявит военное положение, то ему нельзя ехать в отпуск не Сейшелы, а депутатам ВР в туры на Альпы и Мальдивы. Придется делать вид, что нужно переживать за Украину. Они могут ввести военное положение на пару месяцев, перед выборами, чтобы пропихнуть Голобородько на 2й срок. Для этого и ведется компания по ТВ - путензавтранападет.
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02.02.2022 08:24 Ответить
чому хворі ? це ж вони на колінах ... на рівні моєї блискавки ... що їм там робити як не смоктати ?? ... лол_)
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02.02.2022 02:19 Ответить
Гидко, навіть думати таке.
Мотузка-мило-зашмарг це усе нащо зачлуговує *****.
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02.02.2022 09:52 Ответить
Угорщина мае...
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02.02.2022 02:02 Ответить
Самая совковая страна ЕС.
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02.02.2022 02:05 Ответить
Й ще Німеччину забувати теж не треба.
Нажаль ***** прикормив таки деяких з ЄС та НАТО.
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02.02.2022 02:12 Ответить
Мордор взагалі не повини права мати ні на що після всього що він накоїв. І крім того він не правонаступник СРСР бо останій йому нічого не передавав і заповіту не залишав
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02.02.2022 02:49 Ответить
Вообщето Мордор (РФ) принял и оплатил все внешние долги СССР и перед всем миром является правопиемником совдепии. Но ты ж про это в школе не учил.
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02.02.2022 08:26 Ответить
Нічого вони не виплатили, це брехня хутлерТВ.
А де золотоволютний запас ссср був вам у школі сказали?
путин-*****.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
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02.02.2022 09:56 Ответить
Ты уже сколько раз бошкой об стенку ********???
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02.02.2022 13:05 Ответить
Немає стін , кацапи своїми порожніми "бошкамі" усі поразбивали.
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02.02.2022 15:07 Ответить
Й про "правапріємніка" це ***** вигадало, ніхто їх не визнав , та це й неможливо бо московія розвалила ссср й зразу стала "правапріємнікам" .... іпать у вас кацапи "каша" у головах .
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02.02.2022 15:10 Ответить
Йододифицитный, не распинайся. Я уже давно понял, что ты- долбойоб.
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02.02.2022 15:30 Ответить
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02.02.2022 03:18 Ответить
Пани, веселый у вас стих только не совсем правдивый.. А вот в Швейцарии , Лихтеншейне и Монако танков вообще нет. А ведь живут тоже не слабо. Кстати, как живут там, где украинские танки??? Если смотреть по состояниям Ахметова, Коломойского, Пинчука и Суркисов, то тому НАТО еще расти и расти.
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03.02.2022 10:16 Ответить
Мордор повинен зникнути
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02.02.2022 05:44 Ответить
Погнати НАТО уже смішно, а те що бойко чи медведчук виграють на виборах рівносильно тому, що кива стане корольом Монако
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02.02.2022 07:05 Ответить
я і спілкуюсь, причому з надзвичайно великою кількістю, і можу впевнено сказати що справжні Українці найбільше ненавидять все що повязано з огидним каца.пстаном, а зазначені політии замічені в постійних контанктах з мос.кальськими відмороженими політиками, тому в Україні за них проголосує лише маленький відсоток трухлих лишньохромосомих, яким пощастило залишитись в Урані коли розпався гнилий совок, та трошки зальотних прока.цапських заказних ідіотів, та декілька відсотів пожилих гречаників
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02.02.2022 07:27 Ответить
Ахтунг! Вражеский бот!
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02.02.2022 07:57 Ответить
Ну в клоуні розчаровані всі тут нема про що сперечатись, хоча погодьтеся краще ніж зашкварений гебешний пі.дарасо - педофіл як у лишньохромосомих недолюдей, що живуть по сусідству в пі.дераії. А щодо бариги, то так його називають ті ж прихильники клоуна та невеликий відсоток прокацапських ідіотів!
П.С. Співчуваю що вам приходиться знаходитись в такому асоціальному і опущеному середовищі, де оточюючі підтримують зрадниіків України та представників біологічного сміття!
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02.02.2022 12:22 Ответить
правда таке може бути тільки в лугандонії!
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02.02.2022 12:24 Ответить
Справжний украинец, а что, разве патриоты , Ющенко, Порошенко и их друзья, кумовья, земляки меньше крали из казны, чем кацапы - янукович, азиров, кучма???? Купи мозг,,,,, при любой власти у руля одни и те же, - Ахметов, Пинчук, Суркисы, Коломойский и Фирташ. Они 30 лет как приватизировали Украину и только им выгодно, чтобы голодный плебс кидал в друг-дружку камни и верил в лапшу про плохих украинцев и щирых.
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02.02.2022 15:35 Ответить
Навчітся правильно писати Українською, не коверкайте Мову, або спілкуйтеся російською, все таки частково пішла від староруської - мови Київської Русі, тому вона у нас теж прийнятна.
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03.02.2022 09:25 Ответить
дуня, ти хто така, щоб для тебе референдум проводити? проведеш з мураєвим та мертветчуком під шконкою
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02.02.2022 08:53 Ответить
як ці лишньохромосомі взагалі ще гавкають? Крим був, є і буде Україною, і обовязково буде деокупований не зележно від того, про що мріють під.аросіяни!
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02.02.2022 07:01 Ответить
Путін це прискорювач, генератор швидкості вступу України в НАТО!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!

Путін, казковий дурак - стратег!
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02.02.2022 07:25 Ответить
Та він путин ***** "працює на НАТО".
Українці 30 років сумнівалися чи треба , чи ні.... а ***** усе "вирішив " швидко. А так розвалювати засРашку як ***** взагалі ніхто б незміг.
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02.02.2022 10:00 Ответить
Бандеровец, почему ты назвался бандеровцем а не идиотом??? Без обид... Вот пусть хоть 120% жителей украины захотят в НАТО и ты даже борщ назовешь- натовский борщ, а сало - натосало , но при этом хоть одна из 30 стран скажет нет, то твои хотелки это только хотелки. Поэтому зачем постить чушь.
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02.02.2022 15:39 Ответить
путін має право йти на йух попереду своєї шайки вбивць і терористів.
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02.02.2022 08:02 Ответить
москва палає - щастя більшого нема...
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02.02.2022 08:12 Ответить
і, але Україні туди не потрібно.
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02.02.2022 08:28 Ответить
так, кто еще не послал хйло нах? занимаем очередь, не толпимся
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02.02.2022 08:51 Ответить
РАБссия вернется к ГУЛАГу и к бесплатному труду миллионов Зэков,законопроект на этот счет поступил в ДурьДуму РАБссии....советское Вяличие чЛенина-Сралина одолевает РАБссию во все дыры,сообщил Саша Сотник...
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02.02.2022 08:55 Ответить
Фейк, нах... тебе та Россия??? Ты лучше напиши за Украину. Напиши , чучело, как здесь люди работают на минималку в 6500 грн. Напиши, сколько твоих земляков ********* на зароботки в Польшу и в РФ. Напиши, как пенсионеры выживают на пенсию в 4000 грн.
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03.02.2022 09:35 Ответить
https://youtu.be/4nvKBbH9_Zg
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02.02.2022 08:57 Ответить
ну, дык, принимайте!!!...можете для начала в политический союз НАТО....
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02.02.2022 08:58 Ответить
Бряхняяя,РАБссия круче НАТО,потому что там есть братская Гярмания,потому Путлер так любит браццкий Договор Молотов-Риббентроп...
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02.02.2022 09:02 Ответить
Кремлёвский Фюрер пусть вначале вернёт Крым Украине, уберётся с водного пространства Чёрного и Азовского морей Украины и др, а потом может предлагать, ..
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02.02.2022 09:05 Ответить
Афтар, не скромничай, дай волю своей бредовой фантазии.... Напиши, что путен сначала вернет Америке -Аляску, Японии- Курилы и Сахалин, ну а потом уже как по маслу - Крым, Черное море та тд....Для тебя 1 Апреля(день дурака) наступил на 2 месяца раньше.
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03.02.2022 09:38 Ответить
Смотрите не подавитесь украинским Крымом .
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03.02.2022 09:44 Ответить
Фейк, вот когда ты перестанешь постить бред в инете, а пойдешь в военкомат и с ружьем рванешь мочить российских оккупантов в Керчи и Севастополе, а под дембель еще и развалишь крымский мост,то тогда Крым станет украинским. А пока выпей галопиредол.
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03.02.2022 09:58 Ответить
Я Брежнева видел за 10 лет до его смерти, думаю тебе больше объяснять нечего
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03.02.2022 10:04 Ответить
Тогда понятно. Что... крепчает мараз возрастной и начинаешь постить в инете советы для путена. Будь здоров. Включи телек, посмотри кино про Сватов. Успокоишься, развеселишься.
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03.02.2022 10:20 Ответить
Такую фигню сам смотри, я просто больше аналитик и предсказатель
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03.02.2022 10:25 Ответить
Скажу одно что открытая война будет на Приазовье в ближайшее время.
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03.02.2022 10:27 Ответить
Аналитик, хотя, вы фейки все или аналитики или знатоки. выпей галопиредол. А то у тебя уже больше семи слов в предложении написать не получается. Лучше проанализируй, сколько в том Крыму, за который ты так переживаешь , сбущников, мусаров, военных, прокуроров суддей переехало в Украину??? Правильно - 0,00001 %. Проанализируй еще, сколько народу там участвует в партизанском украинском движении ??? Правильно -- 0000,1%. Поэтому можь лучше тебе не аналитиком быть, а , скажем к примеру, анекдоды рассказывать. Будь здоров.
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03.02.2022 10:59 Ответить
Просто Московия выдохнется обслуживать остров Крым через мост, на территории Крыма могут разместится три европейских государства и представь как их можно обслужить.
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03.02.2022 13:37 Ответить
Ну так ты ж как неудаха-аналитик, просчитай, когда московия выдохнется??? Лет через 500??? Тем более у них мост авто/ж/д. Да и нах.. тот Крым обслуживать??? Там что, Антарктида и не растет картошка/клубника/помидоры??? Это ж не Украина, чтобы кому то обслуживать.А может московия уже выдохлась содержать Калининград??? Так там даже моста нет. Бросай уже с прогнозами. Не твое это. Хочешь, ******** про сериал Папик??? Или про ЗЕквартал95???
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03.02.2022 13:47 Ответить
Путин ничто. Гоните его нах.
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02.02.2022 09:10 Ответить
За фактами. Висуваючи вимоги прибрати НАТО від кордонів РФ, фашисти-окупанти шантажують не лише Україну, а й Європейський Союз. Влаштувавши в Казахстані бійню під прапорами ОДКБ вони вважають, що стали силою, яка може розділити Європу і, можливо, ЄС буде окупувати частку як і Україну. У сенсі прибрати НАТО? Це ж не тільки війська, що захищають свої країни, це і ідеологія взаємодопомоги за будь-якої агресії. Європа не зацікавлена у війні? Тоді фашисти йдуть до них.
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02.02.2022 09:11 Ответить
Фейк, выпей что нибудь успокоительное, а потом пиши за Европу и рашистов-оккупантов. Европа ( впрочем как и весь мир с мозгами) заинтересована в том, чтобы зарабатывать деньги и наращивать благополучие в своих странах и бизнес сотрудничество. Именно поэтому европейские и американские предприятия собирают Тойоты, Мерсы, Пежо и Шкоды в РФ. Именно поэтому турбины Сименс и автоматика Тошиба поставляются на заводы в РФ. Но у тебя запущенный 8 летний психоз и идеология обманутого лоха, поэтому ты пишешь что завтрапутеннападет. На тебя напали еще 30 лет назад. Результат нищеты и деградации Украины - минус 10 млн. населения и миллиардные состояния олигархов, в интересах которых, морочить тебе голову, что завтравайна.
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03.02.2022 11:07 Ответить
Найзаспокійливіше це джавелін, який спалює путінський танк, як побачу то і заспокоюся. Вчи українську мову.
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11.02.2022 09:03 Ответить
Джавелинов и Стингеров с Байрактарами для РАБссии хватит...
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02.02.2022 09:11 Ответить
Фейк, успокойся про РФ, посчитай чего не хватит Украине??? Хлеба, достойных зарплат, мест в больницах для стариков, , роддомов, школ и заводовчтобы заробатывать таким придуркам как ты на жизнь. Или ты думаешь, что продашь джавелин с байрактаром и купишь вареник в Чехии и сало в Польше??? Интересно зачем такие как ты рождаются с бошкой???
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03.02.2022 13:51 Ответить
А шо??? Разве война??? А где военное положение??? А почему ЗЕглавком отдыхает на Сейшелах , депутаты ВР на Мальдивах , шоколадный гетьман на вилле в Испании, а не ведет тебя в атаку??? Может тебе кажется про войну??? Может тебя как лоха разводят (завтрапутеннападет), а ахметов/пинчук/коломойский/суркисы под эту лапшу выводят бабло из Украины??? Ты там подумай, где война, а где *********.
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03.02.2022 13:58 Ответить
Зачем поститшь *****,,,,,, с тех пор как пацанчегу вдули за мусорным баком, она стала называться Марша Ролевская. Два года похоже тебя не только чморили но и трахали в той СА, хотя это и дикость, но ты ж повелся. Бувай здоров,
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04.02.2022 08:23 Ответить
Чучело ты . Кацапченочек драл твою мамку и в итоге получилось такое недорозумение как Марша Ролевская . Из таких чмошников как ты и в козлячем совке и в заможней квитучей Украине выходят только отбросы. Выпей что нибудь от маразма. .
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03.02.2022 16:50 Ответить
Клован может ассоциировать себя с пианино 🎹 или с чем угодно, а Украина ассоциирует и видит себя в НАТО.....
НАТО в хату ‼️
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02.02.2022 09:46 Ответить
захід дуже толерантний)) щось там ***** пояснює... ембарго на сировину, на зброю... років так на 50... щурі один одного з'їдять
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02.02.2022 11:49 Ответить
Посылать нахрен просящуюся в НАТО Украину - суверенное право исключительно стран-участниц Альянса. И никакой Путин никогда и ни при каких обстоятельствах не лишит страны-участницы Северо-Атлантического блока их исконного права - просящуюся в НАТО Украину уже не единожды послали нахрен ранее, посылают нахрен в настоящее время и впредь Украину пошлют нахрен ровно столько раз, сколько Украина попросит о её принятии в члены НАТО.
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03.02.2022 17:17 Ответить
 
 