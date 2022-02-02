Путин не имеет права вето на членство Украины в НАТО, - Пентагон
Россия не может диктовать свои желания или применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это должно зависеть от Украины, с кем она ассоциирует себя", - подчеркнул официальный представитель Минобороны США.
Он отметил, что любое решение о членстве в Североатлантическом альянсе касается конкретного суверенного государства и НАТО.
"Это не тот случай, когда Путин имеет право вето. Это так не работает", - подчеркнул Кирби.
Представитель Пентагона также отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.
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+27 Sophia-Maria Duglass
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+21 вставай
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+7 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий02.02.2022 02:12 Ответить Ссылка
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Мотузка-мило-зашмарг це усе нащо зачлуговує *****.
Нажаль ***** прикормив таки деяких з ЄС та НАТО.
А де золотоволютний запас ссср був вам у школі сказали?
путин-*****.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
гебешний пі.дарасо - педофіляк у лишньохромосомих недолюдей, що живуть по сусідству в пі.дераії. А щодо бариги, то так його називають ті ж прихильники клоуна та невеликий відсоток прокацапських ідіотів!
П.С. Співчуваю що вам приходиться знаходитись в такому асоціальному і опущеному середовищі, де оточюючі підтримують зрадниіків України та представників біологічного сміття!
лишньохромосомівзагалі ще гавкають? Крим був, є і буде Україною, і обовязково буде деокупований не зележно від того, про що мріють під.аросіяни!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!
Путін, казковий дурак - стратег!
путин***** "працює на НАТО".
Українці 30 років сумнівалися чи треба , чи ні.... а ***** усе "вирішив " швидко. А так розвалювати засРашку як ***** взагалі ніхто б незміг.
НАТО в хату ‼️