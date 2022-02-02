За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов. Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".

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"По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.