За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 1 февраля в Украине зафиксированы 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 01 февраля в Украине:

зафиксированы 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4190, медработников – 940);

74 592 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы - 4314 человек;

летальных случаев – 204;

выздоровели - 9894 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 130 277 человек;

выздоровели - 3 641 474 человека;

летальных случаев – 100 599

проведено ПЦР-тестирований - 18 206 854.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведены 30 440 828 прививок", - рассказали в Минздраве.











