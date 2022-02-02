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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 1 февраля в Украине зафиксированы 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 01 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4190, медработников – 940);

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 74 592 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

Также за прошедшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 4314 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 204;

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 9894 человека.

Также смотрите: Отличить COVID-19 от ОРВИ можно только с помощью тестирования, – Кузин. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 130 277 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 641 474 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 100 599

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 18 206 854.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведены 30 440 828 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав 13

Автор: 

Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Ага, тысячелетиями его предки из поколения в поколение вырабатывали природный иммунитет к м-РНК вакцинам...
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02.02.2022 13:01 Ответить
+2
Зараз сіють звичайний грип типу А, видаючи його за омікрон, який нібито є мутацією ковіду. Тест системи на ковід спрацьовують, як відомо, на будь-що, оскільки вірусу сарс-ков-2 не існує. Тому вся ця статистика до сраки. На цей грип зараз хворіє приблизно 15% населення у всьому світі.
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02.02.2022 08:24 Ответить
+2
весной прошлого года переболел Дельтой. Тяжело, хоть обошлось и без больницы. Вакцинировался летом Короноваком. 2 недели назад - получил бустер Пфайзера.
И вот уже неделя как живу в квартире с ТРЕМЯ больными омикроном (не получили третий бустер).
И прекрасно себя чувствую.
Даже маленького недомогания нет.
Прививайтесь. Носите маски. Не выходите в люди с соплями.
Будьте ответственными.
только тогда все это закончится.
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02.02.2022 09:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зараз сіють звичайний грип типу А, видаючи його за омікрон, який нібито є мутацією ковіду. Тест системи на ковід спрацьовують, як відомо, на будь-що, оскільки вірусу сарс-ков-2 не існує. Тому вся ця статистика до сраки. На цей грип зараз хворіє приблизно 15% населення у всьому світі.
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02.02.2022 08:24 Ответить
На А не схожий, довго розхитує і температура 1-2 дні.
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02.02.2022 08:47 Ответить
весной прошлого года переболел Дельтой. Тяжело, хоть обошлось и без больницы. Вакцинировался летом Короноваком. 2 недели назад - получил бустер Пфайзера.
И вот уже неделя как живу в квартире с ТРЕМЯ больными омикроном (не получили третий бустер).
И прекрасно себя чувствую.
Даже маленького недомогания нет.
Прививайтесь. Носите маски. Не выходите в люди с соплями.
Будьте ответственными.
только тогда все это закончится.
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02.02.2022 09:33 Ответить
Вася, заканчивай пропаганду. Никакого яда в вакцинах нет. Один странный чел в Украине привился 27 раз и никаких отрицательных последствий у него не обнаружили. Другой в Индии 16 доз получил и тоже без отрицательных последствий. Под масками углекислоты очень мало. Хирурги и операционные медсестры часами их носят и отрицательных плоследствий от этого никаких.
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02.02.2022 10:15 Ответить
Я прислушиваюсь к мнению врачей и ученых, а ты - прокацапленый антиваксерский пропагандист. Мне твои советы до лампочки.
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02.02.2022 11:01 Ответить
Нюхай лампы!ваксер голимый!
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02.02.2022 11:09 Ответить
С кем ты споришь, этот петушара - галимый троль на зарплате... Под каждой новостью про ковид насрал... Причем это существо заходит сюда по графику...
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02.02.2022 20:48 Ответить
"Один странный чел в Украине привился 27 раз и никаких отрицательных последствий у него не обнаружили".
У него просто врождённый иммунитет к любой вакцине.
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02.02.2022 12:20 Ответить
Ага, тысячелетиями его предки из поколения в поколение вырабатывали природный иммунитет к м-РНК вакцинам...
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02.02.2022 13:01 Ответить
Точно!
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02.02.2022 13:07 Ответить
Росте кількість нових випадків, тому що багато де відкриті навчальні заклади. В класах сидить половина учнів, хворіють вчителі, що заміняти нема кому, сопливі діти без масок їдуть в транспорті і чхати вони хотіли на інших пасажирів разом із супроводжуючими батьками. Переведення учбових закладів на дистанційну освіту - це найбільш дієвий засіб зупинити епідемію, відомий ще з часів грипу. Але тоді ж не було навчання онлайн і нічого - були розумніші за ******* молодь... Клічко та мери інших міст, негайно закривайте школи на карантин !
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02.02.2022 10:53 Ответить
да хоть 135 000 в сутки тут нужно смотреть на госпитализацию и смерти не сравниться с Дельтой, например статистика за прошедшие сутки Дания и Британия что отменила все ограничения отменила также ношения масок в помещениях в Дании 42 551 заражений и это на 6млн жителей а не 40 млн как Украина, и Британия также сняла все ограничение за сутки 112 452 и +219 смертей
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02.02.2022 08:32 Ответить
А вакцинация продолжает падать, если раньше доходило до 300 тыс в сутки то теперь только 70 тыс.
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02.02.2022 08:42 Ответить
Та уже никто не двигается ихней жижей!остались конечно поклонники ковидовы,но их всё меньше и меньше...
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02.02.2022 10:19 Ответить
вже змішалися грип з омікроном
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02.02.2022 10:14 Ответить
Странно. Ещё на прошлой неделе поликлиники были пустыми, и цифры давали - 35 тысяч заболевших. На этой неделе в поликлиниках начался ад - по сто пациентов в день к одному врачу - и опять дают официально ту же цифру. Как это понимать? По моему им дали приказ сверху занижать цифру заболевших.
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02.02.2022 10:16 Ответить
Тяжелые последствия ковида развиваюся у людей не в день, когда ковид у них обнаружили, а через 1-2 недели. Поэтому пик смертности практически всегда позже пика заболеваемости. В предпоследнюю волну пик заболеваемости ковидом в Украине был 5 ноября, а пик смертности - 16 ноября.
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02.02.2022 10:38 Ответить
Вже менше рашкоботів-антивакцинаторів тут пасуться, але деякі ще залишились. Менше платити стали...
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02.02.2022 10:55 Ответить
Объясняю ужаленым жижей.много людей не являются ковидовыми поклонниками.они не за Россию или Порошенко,зеленского или байдена.они просто чистые и здравомыслящие люди,коими вы не являетесь по определению.побольше вам жижи!!!
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02.02.2022 11:17 Ответить
Сам удивляюсь с любителей шмурдяка . Все время хотят к здоровым людям какой ни будь ярлык приклеить. Шмурдяк без последствий не проходит . Галлюцинации, тревога, бред, агрессия.
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02.02.2022 13:49 Ответить
Врачи и ученные это самая реалистическая иллюзия на сегодняшний день. Сегодня ни тех ни других уже не существует,за исключением единиц из 9-ти млрд деградирующих двуногих,думающих,что они ещё люди😎
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02.02.2022 16:16 Ответить
Население Земли 7,75 миллиарда человек. Это ты вместе с рептилоидами посчитал?
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02.02.2022 16:29 Ответить
Шапочку з фольги - подвійним шаром крутіть
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02.02.2022 16:32 Ответить
 
 