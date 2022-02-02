За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 1 февраля в Украине зафиксированы 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 01 февраля в Украине:
зафиксированы 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4190, медработников – 940);
74 592 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы - 4314 человек;
летальных случаев – 204;
выздоровели - 9894 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 130 277 человек;
выздоровели - 3 641 474 человека;
летальных случаев – 100 599
проведено ПЦР-тестирований - 18 206 854.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведены 30 440 828 прививок", - рассказали в Минздраве.
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И вот уже неделя как живу в квартире с ТРЕМЯ больными омикроном (не получили третий бустер).
И прекрасно себя чувствую.
Даже маленького недомогания нет.
Прививайтесь. Носите маски. Не выходите в люди с соплями.
Будьте ответственными.
только тогда все это закончится.
У него просто врождённый иммунитет к любой вакцине.