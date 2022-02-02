Госдеп намерен укрепить восточный фланг НАТО. В Европу прилетит глава Пентагона Остин

США хотят укрепить восточный фланг НАТО, заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

Глава Пентагона США Ллойд Остин прилетит в Европу на встречу с союзниками по НАТО на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На ваш первый вопрос, не пора ли усилить восточный фланг НАТО, – ответ: однозначно пора", – сказал Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает усиливать обеспечение своих войск у границ Украины, - Пентагон

По его словам, Пентагон уже приказал тысячам американских военных быть в состоянии повышенной готовности, если их призовет на службу Североатлантический совет.

Он также отметил, что США сотрудничают с партнерами по НАТО, в частности на восточном фланге, чтобы быть готовыми на случай новой волны агрессии России против Украины. Как пример, он привел быстрое разрешение США странам Балтии на поставки американского оружия Украине.

"Мы продолжим делать шаги, чтобы усилить - в оборонном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - подчеркнул Нед Прайс.

"Мы делаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить свою оборону", - добавил Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. солдат, но никаких решений об этом еще не принято, - Пентагон

Кроме того, спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что визит Остина в Европу и встреча с союзниками по НАТО состоятся на фоне напряженности с Россией вокруг Украины.