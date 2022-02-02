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Новости Агрессия России против Украины Война
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Белый дом о заявлениях Путина по поводу Украины: "Лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят"

Белый дом о заявлениях Путина по поводу Украины:

В администрации президента США Джо Байдена сравнили лидера России Владимира Путина с лисой в курятнике, комментируя его заявления о якобы "угрозе" для РФ со стороны Украины.

Соответствующее заявление сделала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (руководство России. Ред.) по сути и делают, этот страх не преподносится как констатация факта. И когда вы смотрите, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это тоже не следует преподносить как констатацию факта", – сказала она.

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Псаки отметила, что США хорошо понимают, кто в данном случае лиса.

"Мы видели наращивание войск на границе (с Украиной. – Ред.). Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу", – отметила спикер Белого дома.

По ее словам, США точно не знают, что Путин собирается делать дальше, но сейчас Вашингтон должен держать открытыми двери для дипломатии.

Она подчеркнула: США предпочитают деэскалацию и предотвращение вторжения, но решение остается за Путиным.

Автор: 

путин владимир (31569) США (27182) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+55
Росія навіть не лисиця, Росія - чупакабра
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02.02.2022 09:11 Ответить
+35
Браво ! Влучне порівняння !
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02.02.2022 09:13 Ответить
+29
Он не лисица - он старая бункерная крыса
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02.02.2022 09:14 Ответить
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Росія навіть не лисиця, Росія - чупакабра
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02.02.2022 09:11 Ответить
Голодний і облізлий ведмідь-шатун
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02.02.2022 09:13 Ответить
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02.02.2022 09:50 Ответить
американцы не знают про такое животное))
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02.02.2022 13:41 Ответить
Браво ! Влучне порівняння !
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02.02.2022 09:13 Ответить
Да, но только нас с курятником сравнили. Немного обидно.
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02.02.2022 10:04 Ответить
Добре, що не з цирком....
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02.02.2022 10:08 Ответить
да ладно...это сравнение что мы няш- мяш и миролюбивые))
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02.02.2022 13:42 Ответить
Он не лисица - он старая бункерная крыса
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02.02.2022 09:14 Ответить
Так і за "міль",теж зійде.
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02.02.2022 10:34 Ответить
Влучно!
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02.02.2022 09:16 Ответить
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02.02.2022 09:18 Ответить
Росіяни почали підозрювати, що "царь у них ненастоящий" то і виникла потреба стрільців в похід відправити.
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02.02.2022 09:20 Ответить
Гном кремлевский за украденный Крым дрожит от страха что его придётся вернуть Украине и тогда ему конец!
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02.02.2022 09:20 Ответить
Нехай сидить тихо, а то Зеля нападе.
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02.02.2022 09:21 Ответить
и проглядит глаз до дырки (а оно ***** надо))))
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02.02.2022 09:32 Ответить
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02.02.2022 09:35 Ответить
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02.02.2022 09:47 Ответить
Псаки тролляка міжнародного рівня
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02.02.2022 09:24 Ответить
80 левел
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02.02.2022 09:33 Ответить
Это вам не Машка три стакана
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02.02.2022 14:28 Ответить
Сама точна характеристика кацапам!
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02.02.2022 09:25 Ответить
У кацапской РФ принцип курятника - хочет залезть повыше, столкнуть ближнего и обгадить нижнего !
На верхней жердочке сидит старый облезлый петух !
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02.02.2022 09:30 Ответить
Меткое замечание.
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02.02.2022 09:32 Ответить
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02.02.2022 09:34 Ответить
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02.02.2022 09:34 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/4/4/d/9/44d9345a6833eb4cd8a7a8c1274edb0f/original.jpg
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02.02.2022 09:35 Ответить
https://shapito.d3.ru/strakh-neotvratimosti-nakazaniia-2250503/?sorting=rating Страх неотвратимости наказания

На пресс-конференции после встречи с венгерским премьер-министром Путин сказал следующее:

"В доктринальных документах Украины сказано, что она собирается вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина стала страной НАТО и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал?"

Вы тоже это видите? Володя задается вопросом, подумал ли хоть кто-то, что за преступление может наступить расплата?

То есть, ты затеваешь идиотскую авантюру с аннексией Крыма, получаешь санкции и статус страны-агрессора, начинаешь повышать ставки чтобы от тебя отстали как от буйного, но это приводит только к еще большим санкциям и изоляции. И когда тебе напоминают о неотвратимости правосудия, ты задаешься вопросом подумал ли хоть кто-то о том, что тебе вдруг придется отвечать за злодеяния?

Вова, а ты чем думал-то, заваривая всю эту кашу?
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02.02.2022 09:36 Ответить
Нам что, воевать с блоком НАТО?
Так у России есть гипер-супер ракеты, и "они там сдохнут, а мы в рай"
Чего тогда глупые вопросы задаёт?
* * *
На той же пресс-конференции:
"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы"
А он чего ожидал?! Что НАТО ради хотелок очередного диктатора начнет выгонять страны из альянса?!
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
* * *
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
Затем. Мы вам сделали предложения, но вы их отклонили. Мы сами понимаем, что предложения заведомо невыполнимые, но вы не идете на диалог, и значит - правда за нами! Вы - плохие, мы - хорошие, ЧИТД!
* * *
То есть, может выйти, что мы спи..дили Крым не у отдельной страны, а у целого члена блока НАТО? Из-за этого такая паника началась?
https://shapito.d3.ru/strakh-neotvratimosti-nakazaniia-2250503/?sorting=rating
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02.02.2022 09:40 Ответить
Прикол в том, что США четко сказали, что своих кур или собак они на помощь посылать не будут. А накидают зерна чуток и палок и гавкать их собачки будут издалека. Авось лиса испугается и убежит.
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02.02.2022 09:40 Ответить
рашка угрожает и топает ножками... торопит европу и нато срочно не затягивая дать ответ с гарантиями о том что нато не будет разширяться ,и украину не возьмут в нато! так как путин заявил на своём очередном сборище что мол тогда УКРАИНА мол обязательно будет отвоёвывать крым не говоря уже про донбас! вот мол люди добрые мои рассеяни в чём дело... обосцались животные . и вот торопят с гарантиями.. так как натянули со всей страны для устрашения больше сотни тысяч вояк к границе .а это стоит огромнейших естественно денег тягать сотнями вагоны туда сюда сюда туда как малохольные идиоты + кормёжка это всего стада .а нужно ещё и мыться и в туалет.....а на улице снег мороз зима .вояки болеют и распространяется короновирус....поэтому требуют гарантии срочно..... как то так))
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02.02.2022 09:42 Ответить
а торопят по одной простой причине - вяличие очень быстро сдувается удерживая 100 тыс войско в полях, зимой в ожидании команды - на шашлыки....
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02.02.2022 15:30 Ответить
Чикатило сидит в кустах и дрожит от страха.
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02.02.2022 09:45 Ответить
Цыплятам дали джавелины и другие вкусняхи...киздец лисе...спалим норку..
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02.02.2022 09:50 Ответить
циплятам треба самим "джавеліни" виготовлять....
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02.02.2022 10:09 Ответить
Так ніжно листця. Яка лисиця ***** всі у світі знають
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02.02.2022 09:54 Ответить
Это дипломатическая аббревиатура:
Лысая Исключительно Сикливая ******** Цаца - "лисица".
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02.02.2022 11:51 Ответить
В цім курнику і кури є, і криси,
Є пєтухі, нєсучкі є і сучкі,
Недай-бо лису в цей курник залізти,
Такі тут єсть ... не пережити вздрючку..
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02.02.2022 10:00 Ответить
Ви забули за зелених скунсів.
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02.02.2022 10:22 Ответить
Это даже не пощёчина.
И не удар по яйцам.
Это посадка на бутылку.
Хотели скрепности? Получили)))
Продолжение, очень скоро.
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02.02.2022 10:14 Ответить
Красиво!
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02.02.2022 10:44 Ответить
ой шановна)) не знаєш ти ще наших курчат)) курник біля Чорнобиля розташований)
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02.02.2022 11:44 Ответить
Тут скорее лисица требует не выдавать хозяину соседнего двора ружье или капканы ,чтобы она спокойно продолжала туда бегать и умыкать циплят как это раньше она сделала с Крымом и Лугандоном.
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02.02.2022 13:40 Ответить
Путинская лиса почувствовала, что курятник охраняется и любое нападение может закончиться тем, что мех лисы пойдет на воротник охотникам США и НАТО.
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02.02.2022 16:09 Ответить
Путин добивается от Байдена гарантий безопасности своего режима в России.

А какие гарантии готов предложить бункерный диктатор-убийца Путин в отношении территориальной целостности Украины?
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02.02.2022 16:12 Ответить
История повторяется. В своë время США и НАТО размещали ракеты в Западной Европе для защиты от СССР. Сегодня США и НАТО обязаны разместить ракеты на территории Украины для защиты от путинской России.

После размещения ракет США и НАТО в Украине большая агрессия Путина станет невозможной.
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02.02.2022 16:13 Ответить
 
 