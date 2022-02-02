Белый дом о заявлениях Путина по поводу Украины: "Лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят"
В администрации президента США Джо Байдена сравнили лидера России Владимира Путина с лисой в курятнике, комментируя его заявления о якобы "угрозе" для РФ со стороны Украины.
Соответствующее заявление сделала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (руководство России. – Ред.) по сути и делают, этот страх не преподносится как констатация факта. И когда вы смотрите, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это тоже не следует преподносить как констатацию факта", – сказала она.
Псаки отметила, что США хорошо понимают, кто в данном случае лиса.
"Мы видели наращивание войск на границе (с Украиной. – Ред.). Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу", – отметила спикер Белого дома.
По ее словам, США точно не знают, что Путин собирается делать дальше, но сейчас Вашингтон должен держать открытыми двери для дипломатии.
Она подчеркнула: США предпочитают деэскалацию и предотвращение вторжения, но решение остается за Путиным.
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На верхней жердочке сидит старый облезлый петух !
На пресс-конференции после встречи с венгерским премьер-министром Путин сказал следующее:
"В доктринальных документах Украины сказано, что она собирается вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина стала страной НАТО и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал?"
Вы тоже это видите? Володя задается вопросом, подумал ли хоть кто-то, что за преступление может наступить расплата?
То есть, ты затеваешь идиотскую авантюру с аннексией Крыма, получаешь санкции и статус страны-агрессора, начинаешь повышать ставки чтобы от тебя отстали как от буйного, но это приводит только к еще большим санкциям и изоляции. И когда тебе напоминают о неотвратимости правосудия, ты задаешься вопросом подумал ли хоть кто-то о том, что тебе вдруг придется отвечать за злодеяния?
Вова, а ты чем думал-то, заваривая всю эту кашу?
Так у России есть гипер-супер ракеты, и "они там сдохнут, а мы в рай"
Чего тогда глупые вопросы задаёт?
* * *
На той же пресс-конференции:
"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы"
А он чего ожидал?! Что НАТО ради хотелок очередного диктатора начнет выгонять страны из альянса?!
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
* * *
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
Затем. Мы вам сделали предложения, но вы их отклонили. Мы сами понимаем, что предложения заведомо невыполнимые, но вы не идете на диалог, и значит - правда за нами! Вы - плохие, мы - хорошие, ЧИТД!
* * *
То есть, может выйти, что мы спи..дили Крым не у отдельной страны, а у целого члена блока НАТО? Из-за этого такая паника началась?
https://shapito.d3.ru/strakh-neotvratimosti-nakazaniia-2250503/?sorting=rating
Лысая Исключительно Сикливая ******** Цаца - "лисица".
Є пєтухі, нєсучкі є і сучкі,
Недай-бо лису в цей курник залізти,
Такі тут єсть ... не пережити вздрючку..
И не удар по яйцам.
Это посадка на бутылку.
Хотели скрепности? Получили)))
Продолжение, очень скоро.
А какие гарантии готов предложить бункерный диктатор-убийца Путин в отношении территориальной целостности Украины?
После размещения ракет США и НАТО в Украине большая агрессия Путина станет невозможной.