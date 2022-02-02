Белый дом о заявлениях Путина по поводу Украины: "Лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят"

В администрации президента США Джо Байдена сравнили лидера России Владимира Путина с лисой в курятнике, комментируя его заявления о якобы "угрозе" для РФ со стороны Украины.

Соответствующее заявление сделала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (руководство России. – Ред.) по сути и делают, этот страх не преподносится как констатация факта. И когда вы смотрите, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это тоже не следует преподносить как констатацию факта", – сказала она.

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Псаки отметила, что США хорошо понимают, кто в данном случае лиса.

"Мы видели наращивание войск на границе (с Украиной. – Ред.). Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу", – отметила спикер Белого дома.

По ее словам, США точно не знают, что Путин собирается делать дальше, но сейчас Вашингтон должен держать открытыми двери для дипломатии.

Она подчеркнула: США предпочитают деэскалацию и предотвращение вторжения, но решение остается за Путиным.