Нет смысла проводить саммит нормандского формата на самом высоком уровне. Решения предыдущего не выполняются, – представитель РФ в ООН Небензя

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в нормандском формате из-за того, что договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, якобы "не выполняются".

Слова Небензи цитирует ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что предыдущий саммит нормандского формата прошел в 2019 году в Париже, были достигнуты определенные договоренности. Эти договоренности, по его словам, сейчас вроде бы не выполняются и "теперь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении нового саммита".

"Наша позиция состоит в том, что пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет", - сказал дипломат.

Впрочем, российский дипломат не уточнил, что Россия всячески избегает каких-либо договоренностей и не выполняет обязательства по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

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