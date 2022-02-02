Нет смысла проводить саммит нормандского формата на самом высоком уровне. Решения предыдущего не выполняются, – представитель РФ в ООН Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в нормандском формате из-за того, что договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, якобы "не выполняются".
Слова Небензи цитирует ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что предыдущий саммит нормандского формата прошел в 2019 году в Париже, были достигнуты определенные договоренности. Эти договоренности, по его словам, сейчас вроде бы не выполняются и "теперь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении нового саммита".
"Наша позиция состоит в том, что пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет", - сказал дипломат.
Впрочем, российский дипломат не уточнил, что Россия всячески избегает каких-либо договоренностей и не выполняет обязательства по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.
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Адже зараз операція "Принуждение к миру" вступила в основну стадію От тільки її проводить не Росія а НАТО І саме стосовно Росії!
-26-го січня Єрмак з пасофом в Парижі заявив, про реанімацією переговорного формату на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки, - в результаті ревізії минулих домовленостей. "твердо домовилися" про всеосяжна припинення вогню" на лінії фронту...
Через чотири дні росія продовжила обстріли позицій ЗСУ
-А на шостий день... 1-го лютого представник росії в Нью-Йорку (в ООН) Небензя заявив, росія не бачить сенсу в проведенні https://www.slovoidilo.ua/2022/01/27/novyna/polityka/zelenskyj-prokomentuvav-zustrich-radnykiv-normandskoyi-chetvirky нового саміту країн нормандського формату , оскільки вважає його марним в поточних умовах і абсолютно непотрібним!
Воно з боку вже давно було видно що Нормандський формат це- свого роду політичний онанізм... Оскільки в одній російській упряжці мчали Меркель, Путін і Макрон, які мали чітко зкоординовану мету... а збоку вибрикував молодий і зелений лошак від України... підкидаючи задні копита то в ліво, то в право і намагаючись заглянути у всі дирки "руской тройкє"... і думаючи, що він всесвітньо значима особа?
Чи то гола безтурботність, чи самообман, чи результат нездорових навіювань? але ЖОДНА зустріч в Норманському форматі і НІКОЛИ не принесла Україні пользи, лише піар для її учасників і втрату часу для озброєнь ВСУ в турбо-режимі... з 2014 року.
Потрібно відкинути на смітник історії і мінський і Нормандський формати (як мертвонароджені), а відновити формат країн підписантів Будапештського меморандуму, де розглянути і обнародувати для всього світу відповіді лише на два запитання: - а) причин його невиконання країнами-підписантами.., по всім його пунктах ! Бо Україна виконала його повністю! б) Як кваліфікувати це невиконання: змовою з метою "надути" Україну, зробивши її беззахисною перед потенційним ворогом, чи банальніше - просто платним виконанням замовлення Єльцина?