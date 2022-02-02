Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на ультиматум России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

В ответе говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс.

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