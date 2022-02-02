Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ
Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на ультиматум России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".
В ответе говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс.
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теперь куйлу только на поклон к Си на перегонки с Токаевым...
Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
"Факью Раша,в рот т**я **.ть!"
Слили специально на сторону, чтобы самим явно не палиться, как с дип перепиской.