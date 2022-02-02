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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ

Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на ультиматум России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

В ответе говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп намерен укрепить восточный фланг НАТО. В Европу прилетит глава Пентагона Остин

Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 01
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 02
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 03
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 04
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 05
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 06
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 07
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 08
Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией 09

Автор: 

НАТО (10100) россия (96246) США (27182) членство в НАТО (1538)


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Топ комментарии
+57
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02.02.2022 09:52 Ответить
+42
Дякуємо США і НАТО за тверду позицію, рашка йде лісом
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02.02.2022 09:44 Ответить
+24
Вата решила продавить на слабо.... а продавили вату....
теперь куйлу только на поклон к Си на перегонки с Токаевым...
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02.02.2022 09:54 Ответить
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02.02.2022 09:39 Ответить
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02.02.2022 09:41 Ответить
НАТО покупает нефть у РФ?Ты не умнее кацапа
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02.02.2022 09:59 Ответить
Говноботы сразу идут по известному адресу, причём мелкими шагами
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02.02.2022 10:47 Ответить
НАТО-военный блок и он не занимается закупками нефти))Мошешь идти.Только не мелкими,а очень широкими)))
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02.02.2022 11:38 Ответить
Военно-экономический блок.
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02.02.2022 11:48 Ответить
Военно-политический союз,если на то пошло.Это в какой голове могла родиться мысль об экономической деятельности НАТО?
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02.02.2022 11:57 Ответить
Если на то пошло, то говноботы могут со швабры даже не вставать, и не важно какой там блок НАТО))
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02.02.2022 13:42 Ответить
У нормальных людей ВАЖНО,что ты говоришь.А у тех,которых ты упомянул,естественно,-нет.Поэтому вставать со швабры тебе никто и не предлагает)
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02.02.2022 13:57 Ответить
Ты петушок фсбешный по-русски писать научись, для начала. А потом мнение всякого говна здесь никого не интересует
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02.02.2022 14:28 Ответить
Это мне пишет тело,у которого 4 ошибки в предложении? На счет мнения ты прав-мнение поклонников перекрашенного рыго-медведчуковца мало кого интересует)
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02.02.2022 14:52 Ответить
Петух вонючий, сдёрни отсюда падаль, лапти завяжи, чмо, и ***** привет, обосралось оно по полной
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02.02.2022 15:58 Ответить
То Питруликсеичу-спасибо.Если бы он мужественно не дружил с Медведчуком-пипец бы нам всем!!!!!
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02.02.2022 16:00 Ответить
Мнение гомосеков здесь никому не интересно
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02.02.2022 16:16 Ответить
Это тех.которых Питроликсеич на парадах защищал?
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02.02.2022 16:42 Ответить
ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВО БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ! ВОТ УБЮ ТОГДА ДРУГОЕ ДЕЛО! КАКЯ ГНИЛЬ ЭТОТ ОРДЫНСКИЙ МИР!!!
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02.02.2022 12:34 Ответить
Дякуємо США і НАТО за тверду позицію, рашка йде лісом
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02.02.2022 09:44 Ответить
Кремлевскому гопнику можно подписывать только приговор.
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02.02.2022 09:47 Ответить
« так що намвоювати з НАТО», ні - смоктати!
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02.02.2022 09:49 Ответить
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02.02.2022 09:52 Ответить
Ответ исчерпывающий. Расия по идее должна начать войну,шоб не выглядеть обосранной )) Думаю зассыт. - Все ж готовы. И бабло на Западе сгорит с домами.
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02.02.2022 09:52 Ответить
Стільки паперу витратили, можна було вмістити три слова на одному аркуші
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02.02.2022 09:53 Ответить
навіть декілька літер - "ПТН-ПНХ"
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02.02.2022 10:52 Ответить
Вата решила продавить на слабо.... а продавили вату....
теперь куйлу только на поклон к Си на перегонки с Токаевым...
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02.02.2022 09:54 Ответить
Продавилось там, где слабее!
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02.02.2022 10:22 Ответить
одним словом раша пнх
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02.02.2022 09:58 Ответить
русне к такому не привыкать. у касапни даже есть поговорка - один раз в жопу не питорас, а просто рузький чилавек.
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02.02.2022 09:58 Ответить
Сказка об РАБссии царской имперьялистической после Первой Мировой...распад ничему не научил болванов уже советских... сегодня мы свидетели третьего решающего этапа распада РАБссии после 1917 и 1991 гг...,весело живем...
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02.02.2022 09:58 Ответить
це називається - хлоп обісцяними трусами по кацапській морді )))))
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02.02.2022 10:03 Ответить
Да они уже такого ужаса нагнали на европейцев, что нас в НАТО лет 100 и так не примут. Одна надежда на двусторонние договоры с США и Британией.
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02.02.2022 10:06 Ответить
НАТО было больше для защиты Китая. Если россияне страху нагнали, значит будут принимать страны, которые готовы россиянам по рогам нащёлкать.
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02.02.2022 10:25 Ответить
Ещё 7 лет назад об этом даже речи быть не могло, но как быстро меняется мир, Украина обязательно будет в НАТО, и даже быстрее, чем думает *****
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02.02.2022 10:50 Ответить
Слава Богу, шо они наконец-то поняли, шо договоры с пуцино-х@йловцами стоят как мышиный пук.
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02.02.2022 10:07 Ответить
Сильно громко орали...Крым Наш,...Трамп наш,...Донбасс это Новороссия,от Харькова до Одессы....,охрипли за 8 лет....
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02.02.2022 10:09 Ответить
Обосрались за 8 лет
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02.02.2022 10:51 Ответить
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02.02.2022 10:13 Ответить
Олександр Бригинець


Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА



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02.02.2022 10:15 Ответить
Як казали люди минулого...РАБссия погрязла во лжи с 16 века...
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02.02.2022 10:20 Ответить
Семюэл Батлер абсолютно Прав...
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02.02.2022 10:22 Ответить
На мою думку, раніше ніж 16 ст., спочатку їм довелося брехати посланцям Ханів Орди.
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02.02.2022 12:52 Ответить
Да она родилась та.. рабсия в грязи .лжи и от кочевников
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02.02.2022 17:05 Ответить
Кацапи зкуштуйте гриба,по їхньому-"отсосиновик" називається.
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02.02.2022 10:32 Ответить
РАИСЯ САСЯМБА
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02.02.2022 10:38 Ответить
І це треба було стільки чорнила витрачати, якщо зміст заяви можна було сформулювати 6-ю літерами - ПТН ПНХ!
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02.02.2022 10:54 Ответить
И то могут не понять и потребовать перевода на "великий и могучий".
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02.02.2022 11:30 Ответить
Тогда надо вводить"санкции" для понимания ) как они это любят
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02.02.2022 17:02 Ответить
Лососнули тунца. Хотелки умалишенных врачей не колышат
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02.02.2022 14:11 Ответить
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02.02.2022 15:30 Ответить
Ответ Зеленскому. на вопрос о НАТО!
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02.02.2022 17:00 Ответить
Ні,Зеленський наполягає ,що бажає надалі дивитися ***** в ..(І)
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02.02.2022 17:56 Ответить
Відповідь коротка чітка як звук членом по лисіні пуйла.
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02.02.2022 17:15 Ответить
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ Джерело:

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02.02.2022 18:55 Ответить
Ответ русскоязычных украинцев *********!
"Факью Раша,в рот т**я **.ть!"
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02.02.2022 18:58 Ответить
Учитывая, что просили не публиковать ответ ранее, я почему то, зная подлую натуру рашистов, был уверен, что точно опубликуют.
Слили специально на сторону, чтобы самим явно не палиться, как с дип перепиской.
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02.02.2022 22:04 Ответить
паРашка гнет свою линию вопреки здравому смьіслу. паРашки незачем прогибаться - она же ядерная страна. И санкции против паРашки должньі бьіть жесточайшими и консолидированьіми - иначе весь мир сойдет с ума как руские ублюдки. https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/russia-takes-lead-at-un-in-crises-around-the-world/ar-AATq7LP?ocid=msedgdhp&pc=U531 Росія лідирує в ООН у кризах по всьому світу (msn.com)
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03.02.2022 08:00 Ответить
 
 