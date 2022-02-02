Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине. ДОКУМЕНТ

США и НАТО предлагают Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия).

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США Москве, передает Цензор.НЕТ.

США и НАТО подчеркнули, что успех переговоров по этим соглашениям зависит от деэскалации российской военной угрозы в Украине.

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Кроме того, в ответе на ультиматум РФ отмечается, что:

- США готовы начать диалог с РФ по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;

- США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;

- США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

- США готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;

- США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.

















