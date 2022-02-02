Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине. ДОКУМЕНТ
США и НАТО предлагают Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия).
Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США Москве, передает Цензор.НЕТ.
США и НАТО подчеркнули, что успех переговоров по этим соглашениям зависит от деэскалации российской военной угрозы в Украине.
Кроме того, в ответе на ультиматум РФ отмечается, что:
- США готовы начать диалог с РФ по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;
- США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;
- США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;
- США готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;
- США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.
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саме так.. ОБМЕЖЕННЯ (з 1000 до 999) а не заборону.
Быльш того - наступальних, але НЕ обороняючих))
А системи ПВО не є по суті "наступальними" Тому системи "Петріот" цілком можна поставить в Україні (незалежно від думки "ЗЕ-шобла": решта українців - СХВАЛЮЄ!!! )
Після погрози введення санкцій проти Путіна та його найближчого оточення, "Газпром" різко збільшив прокачку газу через українську ГТС
З 1 лютого "Газпром" подвоїв транзит газу, тепер щодня через Україну у Європу йде не 54 млн кубометрів, а 107, що практично відповідає вимогам контракту, де "Газпром" зобов'язувався щодоби прокачувати через Україну мінімум 109 млн кубометрів природнього газу.
Різке зростання поставок газу обвалило його ціну у ЄС. За день вона впала на 10% до 879. Також ціни впали на ф'ючерси. Газовий шантаж Європи провалився, Європа проводить переговори з США, Катаром та Азербайджаном на випадок перебоїв у поставках з РФ. Поставки газу з США вже дещо знизили штучно завищені ціни.
Шкода, що глибоко стурбований ЄС тільки зараз задумався про диверсифікацію енергоресурсів.
https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3056869484561961/ Останній Капіталіст
И Украина начала покупать российский газ у Венгрии)
Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.
Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
То, что этот газ российский - ни для кого не секрет и указано в открытых источниках.
Это как в старом анекдоте. "Бизнес по-рассейски. Сп***ить ящик водки, продать, деньги пропить"
Також і ракети середньої дальності. Нам до Челябінська, далі не потрібно.
Але бачимо саботаж на підприємствах ракетобудування та літакобудування.
Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів.
Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!
Читати вмієш??
Написано що США при прийомі України в НАТО обмежиться розгортання нападаючих ракетних систем. Тобто буде не 50 а 10. І ніде не написано що Україна не вступить в НАТО
И на поверженном мавзолейном Рейхстаге поставять Печать ...
А в Гааге напишут...Крысы,вы когда нежретесь крови людской?
В Україні можуть самостійно виробляти та розміщувати на своїй території ракетні системи.
Це питаня політичної волі самої України
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Единственное, что напрягает, это то, что все уже "забыли", с чего всё начиналось. После оккупации Крымского полуострова и ОРДиЛО русских отовсюду послали и сделали нерукопожатными. В том числе прекратили на неопределённое время работу Совета НАТО - россия. Как видим, его под шумок "необходимости деэскалации" возобновили. Типа сделали нам доброе дело, что защищают "от дальнейшей агрессии". А как же та агрессия, что уже состоялась ??? Да, в документе США вспоминают об оккупации и называют её неприемлемой, но дальше констатации факта дело не идёт. По сути с путиным сейчас ведут переговоры на тему "хрен с тобой, только не лезь дальше". Это явно не отвечает стратегическим украинским интересам. Им отвечает деоккупация Крымского полуострова, ОРДиЛО, прекращение подрывных операций русских в Украине (во всех сферах, от киберпространства и внутренней политики до религии и экономики), возмещение русскими ущерба от войны и наказание российских военных преступников. Как минимум, а как максимум - обрушение путинского режима и превращение россии в демократическую страну, а ещё лучше - в несколько национальных демократических государств. В этом направлении Запад действовать очевидно не готов.
Конечно, это лучше, чем кровопролитная война, но такая фиксация статус-кво и заморозка конфликта для нас - не лучший вариант. Вывод - надо вооружаться, укреплять экономику и готовиться к матчу-реваншу с россией.