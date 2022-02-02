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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине. ДОКУМЕНТ

Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине. ДОКУМЕНТ

США и НАТО предлагают Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия).

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США Москве, передает Цензор.НЕТ.

США и НАТО подчеркнули, что успех переговоров по этим соглашениям зависит от деэскалации российской военной угрозы в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ

Кроме того, в ответе на ультиматум РФ отмечается, что:

- США готовы начать диалог с РФ по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;

- США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;

- США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

- США готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;

- США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.

Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 01
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 02
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 03
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 04
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 05
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 06
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 07
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 08
Ответ Кремлю: США готовы обсудить с РФ вопросы ограничения развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине 09

Автор: 

крылатые ракеты (889) НАТО (10096) ракеты (3617) россия (96216) США (27166)


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Топ комментарии
+18
вот это максимум что сша может им уже гарантировать чтобы уже закончить с недовольством рашку и угомонить её так пообещать что в натовской УКРАИНЫ не будут размещены ракеты и атомное оружие! и не более того, коли что из польши и прибалтийских стран всё это долетит в конце концов уже раз нато пошло...примерно так....
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02.02.2022 09:56 Ответить
+16
"- США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні;"
А системи ПВО не є по суті "наступальними" Тому системи "Петріот" цілком можна поставить в Україні (незалежно від думки "ЗЕ-шобла": решта українців - СХВАЛЮЄ!!! )
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02.02.2022 10:02 Ответить
+13
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02.02.2022 10:04 Ответить
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"..обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил "

саме так.. ОБМЕЖЕННЯ (з 1000 до 999) а не заборону.

Быльш того - наступальних, але НЕ обороняючих))
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02.02.2022 09:55 Ответить
Очевидно, что сейчас есть нация, которая является угрозой мировой стабильности, угрозой безопасности мира, это русская нация. Таковой была немецкая нация ранее некоторый период при гитлеровском режиме. То есть уроки истории ничему не научили типичного русского обывателя. Надо называть вещи своими именами, русский нацизм и хамовато-ксенофобская идеология в густой смеси с имперским шовинизмом в пропаганде извратили менталитет большинства русской нации до степени морального уродства, это не что иное как русская гебельсовщина. Понятно, что мафиозно-клептократический режим Кремля не придумал ничего другого как использовать нацистскую и имперско-шовинистическую "скрепу" в пропаганде для прикрытия своей бандитской сущности и жирующей развращённости на огромных природных богатствах, прибрав их под контроль, и используя как свой "общак". И если не отрицательная реакция мирового сообщества, то нынешние кремлёвские обалдуи уже давно гарцевали бы в гестаповской форме, появились бы концлагеря по типу гитлеровских или ГУЛАГа, а большинство российского населения приветствовало бы эту "инициативу властей по созданию новых рабочих мест", ещё и выстроилось бы в очереди, чтобы работать там надзирателями-карателями. Как известно, кремлёвская пропаганда называет представителей всех народов, против которых по указанию Кремль проводит милитаристские операции - "террористами". Так было и в Чечне, и на Донбассе, и в Сирии. Очень удобный приём для пропагандистских манипуляций - использовать высосанный из пальца нарратив и выдавать свою фантазию как нечто "само собой разумеещееся". Но удобоварима она на самом деле только для русского обывателя, у которого сознание давно подготовлено к таким фантазиям десятилетиями и даже веками тоталитарной пропаганды для создания стадно-холуйского менталитета, густо смазанного хамовато-ксенофобской, имперско-шовинистической пропагандистской "скрепой". Тогда уже пускай эти отморозки от пропаганды называют вообще все народы мира, кроме себя, "террористами". Так им проще будет оправдывать типичное фашистское, античеловечное поведение очередных кремлёвских бандитов
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02.02.2022 10:30 Ответить
там до 500км ракети найменьші-499-на 1000 сама америка не дозволить
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02.02.2022 10:58 Ответить
Нічогенька собі "бамага", шершава
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02.02.2022 09:56 Ответить
вот это максимум что сша может им уже гарантировать чтобы уже закончить с недовольством рашку и угомонить её так пообещать что в натовской УКРАИНЫ не будут размещены ракеты и атомное оружие! и не более того, коли что из польши и прибалтийских стран всё это долетит в конце концов уже раз нато пошло...примерно так....
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02.02.2022 09:56 Ответить
Знов дають пуйлу «сахранить лицо». Колись їм це набридне.
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02.02.2022 09:59 Ответить
дають можливість "сохраніть_ліцо" путіну та всім його копіям-двійникам
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02.02.2022 10:02 Ответить
взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, это значит или ***** вывозит свой металлолом из Крыма и Донбасса, либо США разворачивают на материке ракетные наступательные системы в равном крымской и донбасской группировкам количестве.
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02.02.2022 10:41 Ответить
Там все паритетно прописано. Майже. Мені найбільше подобається п. 8.3. Але цей документ запросто можна згодувати з лопати лаптєкопитним як велику перемогу їх сцаря, якого сама Омерика злякалася і пішла на поступки.
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02.02.2022 10:58 Ответить
"- США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні;"
А системи ПВО не є по суті "наступальними" Тому системи "Петріот" цілком можна поставить в Україні (незалежно від думки "ЗЕ-шобла": решта українців - СХВАЛЮЄ!!! )
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02.02.2022 10:02 Ответить
НАТОвские ПВО, ПРО, РЭБ + сильные и развитые ВСУ это уже гарантия на 99.99%, что Рашка никогда не пойдет против Украины
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02.02.2022 10:03 Ответить
Пустишка для божевільного ушльопк
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02.02.2022 10:03 Ответить
Он не такой и дурак, хоть и дурак немалый, все это делается для внутреннего потребления, а "расейский нарид" одобряет, ну и бульбофюрер под присмотром, вот и все...
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02.02.2022 10:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27930832.html Кінець газового шантажу

Після погрози введення санкцій проти Путіна та його найближчого оточення, "Газпром" різко збільшив прокачку газу через українську ГТС

З 1 лютого "Газпром" подвоїв транзит газу, тепер щодня через Україну у Європу йде не 54 млн кубометрів, а 107, що практично відповідає вимогам контракту, де "Газпром" зобов'язувався щодоби прокачувати через Україну мінімум 109 млн кубометрів природнього газу.

Різке зростання поставок газу обвалило його ціну у ЄС. За день вона впала на 10% до 879. Також ціни впали на ф'ючерси. Газовий шантаж Європи провалився, Європа проводить переговори з США, Катаром та Азербайджаном на випадок перебоїв у поставках з РФ. Поставки газу з США вже дещо знизили штучно завищені ціни.

Шкода, що глибоко стурбований ЄС тільки зараз задумався про диверсифікацію енергоресурсів.
https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3056869484561961/ Останній Капіталіст
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02.02.2022 10:04 Ответить
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02.02.2022 10:04 Ответить
Совпадение-не думаю.
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02.02.2022 10:26 Ответить
З 1 лютого "Газпром" подвоїв транзит газу, тепер щодня через Україну у Європу.....

И Украина начала покупать российский газ у Венгрии)

Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.
Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
То, что этот газ российский - ни для кого не секрет и указано в открытых источниках.

Это как в старом анекдоте. "Бизнес по-рассейски. Сп***ить ящик водки, продать, деньги пропить"
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02.02.2022 10:50 Ответить
Якби захотіли -то в нас би вже давно були свої крилаті ракети не гірші за "томагавки".
Також і ракети середньої дальності. Нам до Челябінська, далі не потрібно.
Але бачимо саботаж на підприємствах ракетобудування та літакобудування.
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02.02.2022 10:05 Ответить
Саботаж не на підприємствах, саботаж в ОПє, Міноборони та Генштабі.
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02.02.2022 10:43 Ответить
Подивись на керівників хто вони і що вони робили.
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02.02.2022 11:56 Ответить
Так они и были - Х55 (1060 штук), но клоун, на мардовском кучма, их пида рассии продал, шоп типерь Украину обстреливали ими.
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02.02.2022 11:51 Ответить
Невірьте ***** Будапешській меморандум тому підтверженя
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02.02.2022 10:06 Ответить
солома


Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів.
Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!

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02.02.2022 10:13 Ответить
Ну, не такая уж и переможная перемога. По сути все о чем верещала рашка Штаты готовы как-бы обсуждать. Ну а НАТО нам не светит в среднесрочной перспективе, это нужно признать. Так что ждите победных соплей по кацапским каналам.
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02.02.2022 10:16 Ответить
США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине; Источник:
Читати вмієш??
Написано що США при прийомі України в НАТО обмежиться розгортання нападаючих ракетних систем. Тобто буде не 50 а 10. І ніде не написано що Україна не вступить в НАТО
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02.02.2022 10:31 Ответить
«Оцініть» мозкові викрутаси кацапа)
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02.02.2022 10:39 Ответить
10, но ядреных.
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02.02.2022 11:53 Ответить
по сути, рашка верещала про какие-то там нерасширения и запреты вступления с возвратами в машинах времени, а обсуждать будет количество разворачиваемого наступательного ракетного оборудования США на территории Украины. Либо, если не хочет этого - будет вывозить из Крыма и Донбасса свой ракетный утиль.
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02.02.2022 10:49 Ответить
обсудить не значит договориться.
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02.02.2022 10:26 Ответить
США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине...- вот на этом месте полыхнул пердак Попова и треснул бачок Скабеевой..... 👏🙌👍🏻😆🙉🙊🙈🔥☄️
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02.02.2022 10:27 Ответить
какой бачок?
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02.02.2022 12:07 Ответить
"США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні; " Тобто "Петріот" в Україні не буде, а Іскандери в Білорусі лишаються? Браво!....
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02.02.2022 10:27 Ответить
С каких это пор патриоты стали наступательной силой?
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02.02.2022 10:57 Ответить
У рукожопых есть ракеты...анекдот и даже истребитель 7 поколения СУ-57... правда Индия отказалась от этого дерьма...назвав его тухлыми рюсскими яйцами...
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02.02.2022 10:27 Ответить
По сути , США открьітьім текстом приглашают Украину закончить работьі по созданию собственньіх ОТРК , если даже не РСД ! Собственное украинское ракетное оружие неядерного сдерживания поменяет баланс сил в Европе , и не в пользу РФ . Такой шанс упускать нельзя !
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02.02.2022 10:33 Ответить
Образно говоря, США и НАТО поводили по губам расейки своим половым органом, пообещав в случае чего всадить этот орган на всю глубину.
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02.02.2022 10:52 Ответить
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03.02.2022 00:51 Ответить
Жодних обмежень по розміщенню "Томагавків" в Україні! Кацапи у нас на кордоні свої "Іскандери" понадували для нашого переляку, то ми їм покажем американську "кузькіну мать". Або нехай всі свої тактичні ракети виводять за Урал. Це тема для дискусій і не обіцяти їм більше нічого.
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02.02.2022 10:54 Ответить
Кирзовый сапог РАБссии ИХТАМНЕТил по всему Миру...

И на поверженном мавзолейном Рейхстаге поставять Печать ...

А в Гааге напишут...Крысы,вы когда нежретесь крови людской?
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02.02.2022 10:55 Ответить
Про Крым все реже вспоминают, что ***** и требовалось.
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02.02.2022 11:04 Ответить
Завтра в Киев прилетает Султан Эрдоган с какой то очень важным документом для Украины...,а не только с Байрактарами...
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02.02.2022 11:15 Ответить
Ці гарантії будуть працювати лише при умові повноціного членства України в НАТО.
В Україні можуть самостійно виробляти та розміщувати на своїй території ракетні системи.
Це питаня політичної волі самої України
.
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02.02.2022 12:40 Ответить
Все эти обсуждения до жопы.Они рашке не нужны.Разве что это даст время больше вооружить Украину перед неизбежной войной.
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02.02.2022 13:14 Ответить
Особливо цікавий цей пункт про взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні. Через те, що взаємні обмеження, США будуть наполягати на виводі сил та ракет з українського Криму та Донбасу, коли РФ закономірно відмовиться, то і американці не будуть нічого прибирати. Доволі хитро.
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02.02.2022 13:43 Ответить
Ну, пресс-секретарь Госдепа подтвердил аутентичность документа, утечку которого сделала El Pais. Хочется верить, что это не игра на публику и не "липа" для отвлечения внимания. Если это так, то в документе никакой "зрады" для Украины в других восточно-европейских союзников США в целом нет.
Единственное, что напрягает, это то, что все уже "забыли", с чего всё начиналось. После оккупации Крымского полуострова и ОРДиЛО русских отовсюду послали и сделали нерукопожатными. В том числе прекратили на неопределённое время работу Совета НАТО - россия. Как видим, его под шумок "необходимости деэскалации" возобновили. Типа сделали нам доброе дело, что защищают "от дальнейшей агрессии". А как же та агрессия, что уже состоялась ??? Да, в документе США вспоминают об оккупации и называют её неприемлемой, но дальше констатации факта дело не идёт. По сути с путиным сейчас ведут переговоры на тему "хрен с тобой, только не лезь дальше". Это явно не отвечает стратегическим украинским интересам. Им отвечает деоккупация Крымского полуострова, ОРДиЛО, прекращение подрывных операций русских в Украине (во всех сферах, от киберпространства и внутренней политики до религии и экономики), возмещение русскими ущерба от войны и наказание российских военных преступников. Как минимум, а как максимум - обрушение путинского режима и превращение россии в демократическую страну, а ещё лучше - в несколько национальных демократических государств. В этом направлении Запад действовать очевидно не готов.
Конечно, это лучше, чем кровопролитная война, но такая фиксация статус-кво и заморозка конфликта для нас - не лучший вариант. Вывод - надо вооружаться, укреплять экономику и готовиться к матчу-реваншу с россией.
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03.02.2022 02:29 Ответить
 
 