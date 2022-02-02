ГБР о расследовании ДТП с Трухиным: Следователи допрашивали полицейского, видео с камеры которого обнародовали, но он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам

Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, в настоящее время продолжается.

Об этом говорится в комментарии ГБР по поводу журналистского расследования ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Трухина, передает Цензор.НЕТ.

В бюро заверили, что проводят "все необходимые экспертизы и другие следственные действия".

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"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Кстати, подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам", - отметили в ГБР.

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видео записи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату. Видео будет востребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", - добавили в бюро.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.