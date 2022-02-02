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ГБР о расследовании ДТП с Трухиным: Следователи допрашивали полицейского, видео с камеры которого обнародовали, но он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам

ГБР о расследовании ДТП с Трухиным: Следователи допрашивали полицейского, видео с камеры которого обнародовали, но он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам

Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, в настоящее время продолжается.

Об этом говорится в комментарии ГБР по поводу журналистского расследования ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Трухина, передает Цензор.НЕТ.

В бюро заверили, что проводят "все необходимые экспертизы и другие следственные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о ДТП с Трухиным: Дала поручение зарегистрировать уголовное производство

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Кстати, подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам", - отметили в ГБР.

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видео записи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату. Видео будет востребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", - добавили в бюро.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7686) ГБР (3049) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+56
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02.02.2022 10:14 Ответить
+36
Как же теперь будет крутится и изворачиваться зеленая плесень после этого зашквара. А видео с камер на трассе им тоже было недоступно? Все "случайно" пропало в никуда?
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02.02.2022 10:06 Ответить
+32
Когда зеленые пытаются выпетлять - только делают еще хуже. Просто по тупому.
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02.02.2022 10:08 Ответить
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02.02.2022 10:48 Ответить

так их бубочька. Ссы им в рожи
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02.02.2022 10:44 Ответить
Только одно : ха ха ха
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02.02.2022 10:46 Ответить
за кого они,суки,нас держат ? и ОНО еще призывает не выходить на митинги ? Да,вас,тварей надо судить немедленно !!!!
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02.02.2022 12:58 Ответить
Згадалось.
Близько 30-ти ЗМІ видалили повідомлення про аварію, яка сталась 23 серпня. За даними журналістів, винуватцем ДТП, в якій постраждало шестеро людей став народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. У момент аварії він нібито був на підпитку. Згодом до редакцій ЗМІ, які опублікували інформацію про участь Трухіна в аварії почали надходити листи з "проханням" видалити публікацію.
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02.02.2022 10:54 Ответить
чем больше жабы трепыхаются в гофне...те меньше у них шансов .... взбить масло и выскочить)))
чем больше объяснений - тем меньше доверия...
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02.02.2022 10:55 Ответить
Вот надо же так брехать!
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02.02.2022 10:58 Ответить
Журналісту патрульний надав інформацію, а ДБР - ні. Тоді яка легитимність результатів діяльності ДБР? Як їм вірити? Чого вони варті?
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02.02.2022 10:58 Ответить
Не предоставил или ему запретили предоставлять??? Как бы это две бааааааальшиииееее разницы!
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02.02.2022 11:07 Ответить
Идиоты! камера не его собственность! она сдается в райотдел!. вы должны были камеру получить без его допроса!
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02.02.2022 11:17 Ответить
Вони не ідіоти, а просто переводять стрілки.
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02.02.2022 11:39 Ответить
Де на темі 73/43%зебіли і подлякові боти?

Аааа, тут Пороха нема....
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02.02.2022 11:36 Ответить
Їм методички ще не встигли надрукувать
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02.02.2022 14:18 Ответить
ДБР робила все, аби імітувати розслідування!
Як уникнути, подальших імітацій бурхливої діяльності
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02.02.2022 11:40 Ответить
Ну,вам же бесплатно отдавать надо было,а журналисты и политики бабла дадут.И мы довольны:теперь эта Труха не отвертится
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02.02.2022 11:47 Ответить
Всі ці зашквари і злочини слуг зебені свідчать про наявність в Україні мафіозного клану, який кришує сам піськограй, або й очолює його. В майбутньому ці всі події мають отримати відповідне розслідування в юридичній площині. ЗЕЙЛОПИ!!! Ви це зробили разом.
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02.02.2022 11:48 Ответить
Це останній цвях в труну легітимності ДБР
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02.02.2022 11:50 Ответить
Чергова брехня дбр Майте людську гідність і не брешіть суспільству. Майже кожна ваша заява--брезня і полуправда.
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02.02.2022 11:56 Ответить
І правильно зробив - респект) Бо ці "правоохоронці" зразу ж цю інформацію "поховали" як і саме розслідування.
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02.02.2022 12:11 Ответить
Странно правда, что патрульный понимает, что лучше рассказать журналистам, а не следователям карманного ДБР?
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02.02.2022 12:14 Ответить
А видеофиксация на что тогда?
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02.02.2022 12:42 Ответить
что они такое говорят? мусор не имеет доступа к содержимому камеры, это не его собственность. он в начале смены получает камеру, в конце смены ее сдает. все, на этом его полномочия заканчиваются. ни включать ее, ни выключать, ни снимать-одевать патрульный не может.
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02.02.2022 13:22 Ответить
Як це відео попало в ЗМІ? Відказався від 150 тис.,бо дали 200? Напевне вже в патрульній поліції існують тендери на відео з камер. Не порожні слова...При смртельному ДТП в Вінниці, з учасником від "Дорожного контролю, "раптом" пропали всі записи самого ДТП. Рішили не "побачити" помякшувальні обставини наїзду на велосипедистку.Аж надто мішав всім поліцаям,прокурорам, депутатам цей "Дорожний контроль"...
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02.02.2022 13:34 Ответить
ну. всі зрозуміли , що таке оця "ДБР".
П.С.
пересічний виборець гадки не має, в якому смердючо-розкладеному стані перебуває українська "правоохоронна" система.
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02.02.2022 16:35 Ответить
Мы так верим ДБР и всем зелёным, так верим, так верим...
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03.02.2022 02:22 Ответить
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