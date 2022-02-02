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ГБР открыло дело относительно деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников", - Рудик

ГБР открыло дело относительно деятельности партии

ГБР открыло дело о деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников".

Об этом сообщила в Фейсбук глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра впервые в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований. Дело касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудита? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, базируясь на "данных из открытых источников". То есть "в интернете написали - чего бы дело не открыть?" - это и есть логика ГБР. Это - как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в Интернете говорят, что есть", – отмечает она.

По словам Рудик, "Голос" под ее руководством стал последовательно оппозиционной политической партией и это единственная мотивация для того, чтобы против политсилы Банковая включила все доступные инструменты давления: ГБР и карманные суды.

"Напомню, это то самое ГБР, которое за полгода так и не смогло узнать, кто же был за рулем автомобиля Трухина. Надеюсь, расследование УП вчера им подсказало. Это то же самое ГБР - которое ровно ничего не сделало в отношении других громких дел, которые касаются депутатов власти. Это то ГБР, которое хорошо работает только в трех направлениях: журналисты, оппозиция и те, кто показывают средний палец президенту", - добавила Рудик.

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Она также отмечает, что дело было открыто в конце 2021 года, когда представители "Голоса" остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу.

"Вместе с другими событиями: дело против Порошенко, обыски у команды Разумкова, у меня нет сомнений, что это - результат непутевой стратегии борьбы с политическими оппонентами. Мы не собираемся подвергаться давлению со стороны властей. Мы будем и дальше работать, объединяться, противостоять несправедливости и отстаивать свои позиции", - резюмировала нардеп.

ГБР открыло дело относительно деятельности партии Голос в 2020 году, основываясь на данных из открытых источников, - Рудик 01

Автор: 

ГБР (3049) Голос партия (500) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+23
З відкритих джерел відомо, що Зеленський - наркоман. Пропоную перевірити з залученням міжнародних експертів. Якщо це не підтвердиться - готовий принести свої вибачення. Але я на 100% переконаний, що Вавій запісяє пісяти в баночку. (Вибачте за тавтологію)
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02.02.2022 10:10 Ответить
+15
ДБР - це ті, що не найшли нічого у справі Трухіна?
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02.02.2022 10:07 Ответить
+12
Чисто нарабсєйська практика.
Слідчі ДБР мають сидіти в кращому для них випадку..
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02.02.2022 10:10 Ответить
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ДБР - це ті, що не найшли нічого у справі Трухіна?
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02.02.2022 10:07 Ответить
Чисто нарабсєйська практика.
Слідчі ДБР мають сидіти в кращому для них випадку..
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02.02.2022 10:10 Ответить
З відкритих джерел відомо, що Зеленський - наркоман. Пропоную перевірити з залученням міжнародних експертів. Якщо це не підтвердиться - готовий принести свої вибачення. Але я на 100% переконаний, що Вавій запісяє пісяти в баночку. (Вибачте за тавтологію)
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02.02.2022 10:10 Ответить
Його аналіз попалить всю наркомафію і трафік з Афганістану.
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02.02.2022 10:13 Ответить
Я наполягаю на колумбійському походженню цього борошна,)
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02.02.2022 10:28 Ответить
Та чого там тіко не бувало...
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02.02.2022 10:39 Ответить
писати потрібно, що не ви це стверджуєте, а "інформація є в інтернеті", тоді і вибачатись не потрібно
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02.02.2022 10:14 Ответить
За тавтологію вибачили.
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02.02.2022 12:04 Ответить
ДБР-державне бюро репресій
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02.02.2022 10:11 Ответить
А чого Рудик не напише попутно зразу заяву на партію "Слуг Народу", економія часу
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02.02.2022 10:12 Ответить
Прикольно!
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02.02.2022 10:17 Ответить
Це "привіт" від дріб'язкового та мстивого Вовочки за те, що прийшли підтримати Порошенка під судом.
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02.02.2022 10:19 Ответить
дбр вже дістали , їх треба ліквідувати нах , і створити якусь нову структуру , яка займеться нарешті своїми основними функціями - боротьбою з корупцією . Нинішнє ж , займається виключно політичними переслідуваннями , на замовлення влади . .
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02.02.2022 10:19 Ответить
При зеленій мафії немає сенсу створювати щось нове. Все одно перетворять на лайно.
Зєля - цар Мідас навпаки.
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02.02.2022 10:38 Ответить
Я маю на увазі те що - дбр взагалі , себе вже дискредитувало - повністю , і тепер довіри до нього не буде - за будь якої влади . . дбр буде асоціюватись , в першу чергу - з політичними переслідуваннями .
Відмитись вже не вийде , потрібно створювати нову структуру - з нуля . .
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02.02.2022 10:49 Ответить
Серед них нема позитивних. Гадюшник.
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02.02.2022 10:19 Ответить
как-то с дбр все не складывается..., как им вообще удается что-там..., открывать какие-то дела..., ведь явно орган неспроможний ні на що..., Рудик права, за пол-года не удалось установить, был ли трухин за рулем или нет, даже если отбросить заангажированность, это же провал - у чуваков нет ни средств ни способностей, ничего для того чтобы раскрывать даже такие дела, где есть камеры и свидетели...., т.е. это не бюро расследований, а очередной цирк...
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02.02.2022 10:20 Ответить
Не ЕС единым! Шмаркле уже и "Голос" мешает! Неужели и среди них узрел конкурента на выборах?
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02.02.2022 10:20 Ответить
они просто её боятся ))
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02.02.2022 10:30 Ответить
В "слугах" є такі красуні , що Рудик проти них міс Світу.
Богуцька, Третякова, Безугла і ще кілька подібних "красунь".
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02.02.2022 10:41 Ответить
Рудик змінила носа, а не зачіску.

Вона на канікулах зробила ринопластику. Доволі вдалу. Відрізала свого носа, який був як у Шрека.
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02.02.2022 12:52 Ответить
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02.02.2022 14:47 Ответить
Ця частина Голосу голосно говорить про злочини Зєлі та його шобли.
Це неприпустимо!
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02.02.2022 10:42 Ответить
Блин, ГБР - это какие-то проститутки на поводке у ОПы, прокуратуры, да ещё и от русских явно принимают.
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02.02.2022 10:44 Ответить
Тут конкретна вказівка Зе, який діє за настановами свого татуся - затятого комуняки. Методи Ульянова-Леніна:
1. "...кто не с нами, тот против нас и не важно, как они уйдут с нашего пути."
2. "....у советской власти не может быть будь-какой оппозиции, так как советская власть исключительно народная, а народ за партию большевиков."
Не забывается курс научного коммунизма и марксистско-ленинской философии
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02.02.2022 10:54 Ответить
Во как.
Прямо по Сталину: была бы партия, а дело против нее найдется.
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02.02.2022 11:09 Ответить
Обалдеть.
Открытие дела, базируясь "на данных из открытых источников" - это 37 год, когда "по сигналам", то есть ПО ДОНОСАМ, арестовывали "врагов народа".
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02.02.2022 11:21 Ответить
Голос - це штучна партія, яка дуже непагано відібрала голосів у Пороха, а напочатку навіть гнала на нього. Тому це їм карма за все.

Я їх взагалі не сприймаю, тому навіть не співчуваю. Ну, а ДБР - це дно.
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02.02.2022 12:58 Ответить
А где их *****, пардон, типа лидер Сява?
Ходят слухи, что он, после побега из рядов "Голоса" таки работает над своим новым хитом с символичным названием, - " Я обісрався без бою! Двічи!".
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02.02.2022 14:41 Ответить
Сявік заробив грошей за те, що відтягнув у Пороха голоси патріотів та знову повернувся у творчість. «Це не його війна».

«Я обісрався без бою! Двічі» - це жарт гумору року!
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02.02.2022 15:37 Ответить
 
 