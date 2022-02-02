ГБР открыло дело относительно деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников", - Рудик

ГБР открыло дело о деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников".

Об этом сообщила в Фейсбук глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра впервые в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований. Дело касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудита? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, базируясь на "данных из открытых источников". То есть "в интернете написали - чего бы дело не открыть?" - это и есть логика ГБР. Это - как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в Интернете говорят, что есть", – отмечает она.

По словам Рудик, "Голос" под ее руководством стал последовательно оппозиционной политической партией и это единственная мотивация для того, чтобы против политсилы Банковая включила все доступные инструменты давления: ГБР и карманные суды.

"Напомню, это то самое ГБР, которое за полгода так и не смогло узнать, кто же был за рулем автомобиля Трухина. Надеюсь, расследование УП вчера им подсказало. Это то же самое ГБР - которое ровно ничего не сделало в отношении других громких дел, которые касаются депутатов власти. Это то ГБР, которое хорошо работает только в трех направлениях: журналисты, оппозиция и те, кто показывают средний палец президенту", - добавила Рудик.

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Она также отмечает, что дело было открыто в конце 2021 года, когда представители "Голоса" остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу.

"Вместе с другими событиями: дело против Порошенко, обыски у команды Разумкова, у меня нет сомнений, что это - результат непутевой стратегии борьбы с политическими оппонентами. Мы не собираемся подвергаться давлению со стороны властей. Мы будем и дальше работать, объединяться, противостоять несправедливости и отстаивать свои позиции", - резюмировала нардеп.