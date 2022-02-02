Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины. Мы предоставим ПЗРК и боеприпасы, - министр обороны Блащак. ВИДЕО
Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине военной помощи. Речь идет о поставках противоракетных комплексов и боеприпасов.
Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - сообщил Мариуш Блащак.
Блащак уточнил, что для ВСУ передадут "самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы".
По сравнению с предшественником, "Громом", "Перун" имеет новую, цифровую головку самонаведения. Он с повышенной помехоустойчивостью и большей эффективной дальностью обнаружения воздушных объектов, а также с расширенными возможностями обнаружения малоразмерных целей (маневрирующих беспилотников и ракет).
Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного подрывника (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающий большую дальность поражения.
Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, предназначенная для сбивания низких воздушных целей. Дальность боя – 400-6500 м, высота полета целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом состоянии – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с.
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От вчора президент під гучні аплодисменти оголосив про розширення ЗСУ, яке ж сам і скоротив. Плюс сказав про підвищення зарплати. Але забув що на це і грошей немає і саму обіцянку запланували на 2023 рік для тих, хто продовжить контракт. Там багато нюансів. Але ж яка подача..
" МОСКАЛЬ
муж. , южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.
нато решили покончить с куйлом....
эмбарго на поставки оружия (любого) пробито ....
нато ещё не вкурсе что вслучае полномштабного конфликта Украины с рф... НАТО вынужденно будет воевать на стороне Украины....
Ну и?
Звучит конечно цинично, но самой армии это не нанесет никакого урона.
Крім снарядів до зенітних гармат та гармат бойових машин, Україна отримає дуже круті зенітні ракети Пьорун (Блискавка). Що це таке? Це як "Стінгер". Тільки за багатьма параметрами перевищує його.
Мала вага. Нічний/денний приціл. Вибір типу цілі - дрон, літак тощо. Цифрова обробка цифрового сигналу. Унікальна стійкість до оптичних та інших перешкод. І ще багато чого вкрай неприємного для ворога...
Нижче висоти 4км ворожі літаки чи вертольоти літати не будуть. А як будуть, то тільки вниз з переходом в підземний політ.
А для висоти вище 4км будуть інші сюрпризи...
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