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Новости Скандалы в Слуге народа
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Бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП – это теперь лицо фракции "Слуга народа", - журналистка Трибушная

Бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП – это теперь лицо фракции

Исключение Александра Трухина из фракции "Слуга народа" не повлияет на репутацию политсилы, поскольку все, кто 5 месяцев покрывал Трухина, знали обстоятельства ДТП и думали, как всегда "пропетлять".

Об этом на своей странице в фейсбуке написала журналистка Елена Трибушная, комментируя журналистское расследование ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Трухина, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо фракции "Слуга народа" - бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП. Украинская правда нашла пленки с ДТП с участием народного депутата "Слуги народа" Трухина. А также полицейского, камерой которого эти видео были сняты", - заявила она.

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"Пленки показывают, что;

  1. Трухин был пьян
  2. Трухин отказался проходить тест на алкоголь
  3. Трухин пытался "тихо уйти" с места аварии
  4. Трухин предлагал полицейским взятку
  5. Трухин возит в багажнике сумку со 150 тысячами, которые он называет на видео "печеньки"
  6. Трухин грозился позвонить министру Монастырскому и решить вопрос
  7. При оформлении ДТП был свидетель, который дал письменные показания, что за рулем ауди был именно Трухин (где они?) – поинтересовалась журналистка.

"Даже если ручное ГБР Офиса Президента уничтожило все другие доказательства вины пьяного Трухина в ДТП, этого вполне достаточно, чтобы завтра этого "бухгалтера" и "решалу" фракция исключила. За 150 тысяч в багажнике. За предложение взятки полицейским. За "позвоню" Монастырскому". За отказ пройти тест на алкоголь. За попытку сбежать в лес с места ДТП. Сладких снов всем, кто Трухина 5 месяцев покрывал - фракции, президенту, ГБР, МВД. Реформаторы, б.. Но. Даже когда вы его исключите, это ничего уже не изменит - я о лице фракции, потому что вы и так все это знали, и как всегда думали "пропетлять", - резюмировала Трибушная.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7686) расследование (3049) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+57
Особенно умиляет Бубочка, которая всё время гундосила, что Рафик (Трухин) невиноват
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02.02.2022 10:48 Ответить
+49
Який Зе ... такі і його слуги...

- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.

-Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.

Генадій Москаль
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02.02.2022 10:57 Ответить
+44
"Слуги уродів і малоросів і Бені".
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02.02.2022 10:46 Ответить
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Весь ужас ситуации не в том,что пришли тупорылые ушлепки и ворье к власти, а то,что дебилы которые их выбрали упорно не желают умнеть
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02.02.2022 12:29 Ответить
Об этом я и говорю. Тупая быдло-масса всегда была, есть и будет в подавляющем большинстве. Но вот вопрос - что с этим делать? Я думаю, что для процветания страны выход один - патриотичной элите нужно сплотиться и выстроить государственную систему наподобие американской, с издержками и противовесами, с сильными институциями закона и права. Такую систему, что если в нее попадает любое необразованное быдло, которое на выборах избрало такое же быдло, эта система просто пережует и выплюнет эту мразь. На данный момент в Украине система гос.власти на уровне 13 века. Тотальное "решалово". Кто как захотел, так и порешал. ЗАКОН не работает. Нужно прививать людям любовь к Закону и Правилам. Сейчас это хаос.
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02.02.2022 13:00 Ответить
Я тоже ,,за все хорошее и против всего плохого,,. Но на следующих выборах эти же тупорылые побегут ставить галочку напртив очередного ватного сказочника.
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02.02.2022 13:08 Ответить
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02.02.2022 12:56 Ответить
А де ж країна мрії?
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02.02.2022 13:05 Ответить
ЗЕ-Мухи слетелись на говно ще у квітні 2019....
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02.02.2022 13:30 Ответить
серед слуг е адекватні але мало чол десять не більше а ра3умков неадекват який вчасно втік
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02.02.2022 13:37 Ответить
там всі труxіни на чолі 3 сонцесяйним
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02.02.2022 13:58 Ответить
зовсім не здивований,ця влада вже давно дискредитувала все, що тільки можна було,не було в країні справедливості і не буде,бо нарід такий..
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02.02.2022 15:10 Ответить
вся эта партия - проститу*ки.....
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02.02.2022 21:51 Ответить
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