Бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП – это теперь лицо фракции "Слуга народа", - журналистка Трибушная

Исключение Александра Трухина из фракции "Слуга народа" не повлияет на репутацию политсилы, поскольку все, кто 5 месяцев покрывал Трухина, знали обстоятельства ДТП и думали, как всегда "пропетлять".

Об этом на своей странице в фейсбуке написала журналистка Елена Трибушная, комментируя журналистское расследование ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Трухина, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо фракции "Слуга народа" - бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП. Украинская правда нашла пленки с ДТП с участием народного депутата "Слуги народа" Трухина. А также полицейского, камерой которого эти видео были сняты", - заявила она.

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"Пленки показывают, что;

Трухин был пьян Трухин отказался проходить тест на алкоголь Трухин пытался "тихо уйти" с места аварии Трухин предлагал полицейским взятку Трухин возит в багажнике сумку со 150 тысячами, которые он называет на видео "печеньки" Трухин грозился позвонить министру Монастырскому и решить вопрос При оформлении ДТП был свидетель, который дал письменные показания, что за рулем ауди был именно Трухин (где они?) – поинтересовалась журналистка.

"Даже если ручное ГБР Офиса Президента уничтожило все другие доказательства вины пьяного Трухина в ДТП, этого вполне достаточно, чтобы завтра этого "бухгалтера" и "решалу" фракция исключила. За 150 тысяч в багажнике. За предложение взятки полицейским. За "позвоню" Монастырскому". За отказ пройти тест на алкоголь. За попытку сбежать в лес с места ДТП. Сладких снов всем, кто Трухина 5 месяцев покрывал - фракции, президенту, ГБР, МВД. Реформаторы, б.. Но. Даже когда вы его исключите, это ничего уже не изменит - я о лице фракции, потому что вы и так все это знали, и как всегда думали "пропетлять", - резюмировала Трибушная.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.