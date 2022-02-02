Бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП – это теперь лицо фракции "Слуга народа", - журналистка Трибушная
Исключение Александра Трухина из фракции "Слуга народа" не повлияет на репутацию политсилы, поскольку все, кто 5 месяцев покрывал Трухина, знали обстоятельства ДТП и думали, как всегда "пропетлять".
Об этом на своей странице в фейсбуке написала журналистка Елена Трибушная, комментируя журналистское расследование ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Трухина, передает Цензор.НЕТ.
"Лицо фракции "Слуга народа" - бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП. Украинская правда нашла пленки с ДТП с участием народного депутата "Слуги народа" Трухина. А также полицейского, камерой которого эти видео были сняты", - заявила она.
"Пленки показывают, что;
- Трухин был пьян
- Трухин отказался проходить тест на алкоголь
- Трухин пытался "тихо уйти" с места аварии
- Трухин предлагал полицейским взятку
- Трухин возит в багажнике сумку со 150 тысячами, которые он называет на видео "печеньки"
- Трухин грозился позвонить министру Монастырскому и решить вопрос
- При оформлении ДТП был свидетель, который дал письменные показания, что за рулем ауди был именно Трухин (где они?) – поинтересовалась журналистка.
"Даже если ручное ГБР Офиса Президента уничтожило все другие доказательства вины пьяного Трухина в ДТП, этого вполне достаточно, чтобы завтра этого "бухгалтера" и "решалу" фракция исключила. За 150 тысяч в багажнике. За предложение взятки полицейским. За "позвоню" Монастырскому". За отказ пройти тест на алкоголь. За попытку сбежать в лес с места ДТП. Сладких снов всем, кто Трухина 5 месяцев покрывал - фракции, президенту, ГБР, МВД. Реформаторы, б.. Но. Даже когда вы его исключите, это ничего уже не изменит - я о лице фракции, потому что вы и так все это знали, и как всегда думали "пропетлять", - резюмировала Трибушная.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.
-Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.
Генадій Москаль