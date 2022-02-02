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Депутат Госдумы РФ Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева – и тем, кто переведет его угрозы на русский язык

Депутат Госдумы РФ Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева – и тем, кто переведет его угрозы на русский язык

Депутат Госдумы России Адам Делимханов пообещал отрезать главы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. С таким обращением он выступил в инстаграмме.

"Знайте, что днем ​​и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем преследовать вас, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", - заявил Делимханов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Обращение депутат сделал на чеченском языке. Он также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский. Перевод его слов опубликовал телеграм-канал 1ADAT.

Сын судьи Янгулбаева, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев заявил изданию The Insider, что воспринимает эти слова "всерьез и с реальной возможностью исполнения". Янгулбаев заявил, что семья подаст заявление о преступлении, но выразил сомнение, "будет ли ответная реакция Следственного комитета".

Также читайте: Офицер чеченского спецназа им. Кадырова Солтаев назвал российских военных оккупантами и свиньями

Судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию после угроз властей Чечни; его сыновья также находятся за границей. Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае "с ними разберется первый же чеченец" в тех странах, где они живут.

В конце января судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев, проживавший в последние годы в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали и увезли в республику вооруженные люди в масках, назвавшихся чеченскими силовиками. После задержания Мусаевой, приговоренной к административному аресту за мелкое хулиганство, председатель Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых "пособниками террористов" и потребовал их задержания или уничтожения в случае сопротивления.

Сыновья Янгулбаева связывают преследование семьи с тем, что один из братьев Ибрагим Янгулбаев был администратором пабликов, в которых открыто критиковали власть Чечни.

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) россия (96216) Чечня (637)


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Топ комментарии
+86
В мире животных.
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02.02.2022 11:13 Ответить
+45
Лаптистан скатился в средневековье...
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02.02.2022 11:13 Ответить
+35
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02.02.2022 11:25 Ответить
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В мире животных.
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02.02.2022 11:13 Ответить
да та все такие - оленеводы сибири до сих пор струганину на завтрак жрут
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02.02.2022 11:27 Ответить
"Дурна ти - що сало без хліба!" "Строганина" - непогана штука До речі - нічим не відрізняється у приготуванні і вживанні від промороженого свіжого сала яке ******** багато українців! Його теж настругують тоненькими пластинками і їдять посипавши сіллю
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02.02.2022 11:49 Ответить
Оленеводы сибири это порабощённые руснёй, вымирающие народы народы.
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02.02.2022 12:06 Ответить
ну да .. кто струганину кто ягель... одни едет хлеб другие мясо.. среднестатистически все жрут пельмени
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02.02.2022 12:59 Ответить
Два стойбища на Алясці , по мірках на тих територіях 150 -200 км розмова двух лідерів цих сімей. ,, Як в тебе з м'ясом тобто з оленіною, ? відповідь не добривав 15--20 туш приблизно. В мене лишок я тобі допоможу.
Що ще може їсти людина в якої в раціоні риба і оленіна.? Безперечно відповідь не сало хай сало їдять українці з Європи
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02.02.2022 13:34 Ответить
не обижайте животных ..они несчастные творения Бога
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02.02.2022 11:47 Ответить
Лаптистан скатился в средневековье...
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02.02.2022 11:13 Ответить
ниже)
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02.02.2022 11:19 Ответить
Точно идиоты наросийские говорили что ***** вывел страну из страшных 90х, только не поняли что завел он их назад, как вы правильно сказали, даже не в совок а в средние века. Скоро на красной площади не парады проводить, а четвертовать и на кол сажать будут.
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02.02.2022 11:33 Ответить
вы не поняли он вывел из 90 годов 20 столетия а ввел в 90 года Х века...
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02.02.2022 11:48 Ответить
Вы удивитесь, но общепринято считать началом средневековья около 500г нэ. Так что это вы что то напутали или какой-то урок истории в школе пропустили.
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02.02.2022 12:39 Ответить
да уж .. вы извиняюсь плоский ... может еще раз прочитаете .. человек утрирует.. икс или 10 разницу чувствуете
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02.02.2022 13:03 Ответить
Вы очень острый, но может прочитаете все таки о чём идёт речь в моем и собеседника постах с начала? Ну а про то что вы расписываетесь за кого то, то утрированно это вам Х хромосома жмёт(каламбурчик века номер 10)?
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02.02.2022 14:22 Ответить
ну судя по лайкам вашему собеседнику.. только Вам не жмет из за ее отсутствия
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02.02.2022 14:43 Ответить
Опять что то рассписываетесь за кого то. Но тут я с вами полностью согласен.
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02.02.2022 15:15 Ответить
Чесне слово, я б в Україні також би ввела смертну кару - через Повішення - особливо для СЛУГ УРОДА, педофілів, маніаків різних і тому подібній мразоті. Треба ЧИСТИТИ ГЕНОФОНД. Такі тварюки не мають право на життя та на потомство.
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02.02.2022 12:19 Ответить
Срочно переедьте в *********. Эти вас с радостью примут и там для казней на красной площади скоро вакансии будут, как раз для вас. Или вы уже от туда пишите?
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02.02.2022 12:42 Ответить
ЇдьТЕ вперед та дорогу показуйТЕ Ви мабуть саме звідти?? Звичайно на місці видніше, що там у ВАС в Куйлостані робиться.
Чомусь у США та в Японії та в Китаї до смертної кари норм відносяться. А Ви себе до кого відносите? ДО Педофілів чи маніаків чи до фанатів ЗЕленьського?? Жалко їх??
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02.02.2022 12:56 Ответить
ты президента страны в которой живёшь, зачем в один ряд ставишь с упырями...вот же гнильё петрушино..
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02.02.2022 13:02 Ответить
Воно Не президент. Воно СОРОМ для усієї УКРАЇНИ. Набігло ЗЕБОТІВ... Ото вже ВАС ПЛЮЩИТЬ - БУБОЧКУ посміли обідити... Поплачте ще тут)))
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02.02.2022 13:25 Ответить
московская крыса....вот кто ты....
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02.02.2022 15:55 Ответить
Це ти чмо кацапсяче в дзеркалі себе нарешті побачило і гавкаєш!?
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02.02.2022 15:58 Ответить
Вы ещё и географию не знаете, что вам дорогу показывать? Кое где и людоедству хорошо относятся, вы кого б первым сожрали?
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02.02.2022 14:25 Ответить
Кацапе, не треба тут вдавати з себе "Стрелочніка", йди жуй ягіль ЛАПТЕНОГОЄ.
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02.02.2022 14:34 Ответить
Так шо там со стрелками и хромосомой у вас можно подробней?
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02.02.2022 15:13 Ответить
Вам лишня хромосома жме? Чому ви всі свої проблеми на здорових людей в Україні проектуєте??? Чи чому ви про свою хромосомну проблему почали?? Кацапстаном своїм краще займайтесь.
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02.02.2022 15:21 Ответить
Давайте ольгинские поболее накидуйте на вентелятор. Смешно!
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02.02.2022 16:49 Ответить
А ось звідки ви? Ольгіно виявляється?? Дійсно, ваші спроби жалюгідні до смішного, чому вас там в Ольгіно лише вчать..
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02.02.2022 16:55 Ответить
Хорошо но что то мало абсурда? Вам пайку ягеля не выделили?
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02.02.2022 17:02 Ответить
З приводу абсурду - це ви до психіатра зверніться, але на жаль у вашому випадку - МЕДИЦИНА БЕЗСИЛА. Мордор-Кацапія, це не лічиться у вас. Простіше пристрелить.
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02.02.2022 17:14 Ответить
это кацапсина через гугл переводчик тут вякает....
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02.02.2022 15:57 Ответить
Лахта, самокрітічно аднака
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02.02.2022 16:00 Ответить
"лічиться"....)))
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03.02.2022 10:30 Ответить
как тебя колбасит...прими таблетку..))
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02.02.2022 12:59 Ответить
По собі не рівняйте. Слуги УРОДА!! Ви там всі НАРКОМАНИ!!! Це весь Европарламент так вважає У кого що болить, той про те й говорить - да ??? КОВБАСИТЬ Зебота???
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02.02.2022 13:33 Ответить
Забела,ну що ти пишеш??? ПОВЫШЕННЯ-це підвищення по українськи.Вірно вс е таки-ПОВІШАННЯ. А чим СН відрізняються від ОПЗЖ,ЄС і т.д.?
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02.02.2022 13:01 Ответить
В очі балуєтесь ЗЕБОТЕ?
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02.02.2022 13:27 Ответить
он от туда и не выкатывался
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02.02.2022 12:46 Ответить
а я шо вам говорил! отрезать голову рыжему ****** кадырову уже надо было отрезать вчера!
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02.02.2022 11:13 Ответить
Що тод! 4екає касаб!в за вбивство 300 000 4е4ен!в ?
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02.02.2022 11:14 Ответить
нічого, рабів обклали даниною
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02.02.2022 11:20 Ответить
Херої Рассєї, ****? Нема чому дивуватися...
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02.02.2022 11:14 Ответить
С какого он века?
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02.02.2022 11:16 Ответить
Кам'яного!..
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02.02.2022 12:42 Ответить
Госдура рашки уже извинилась?
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02.02.2022 11:18 Ответить
та щас, госдура йому ще героя кацапстану дасть - за сміливість проти жінок
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02.02.2022 11:22 Ответить
Перед ним извиниться, а потом в качестве компенсации героя дать)
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02.02.2022 11:28 Ответить
Он уже давно герой россии
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02.02.2022 11:40 Ответить
буде дважди герой
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02.02.2022 11:53 Ответить
русський мир, кули...
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02.02.2022 11:18 Ответить
Кадиркіна- на царство! Після Пуйла нехай посадить всіх макшанів на бутилки і нехай співають гімн.
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02.02.2022 11:18 Ответить
да уж такие заявления от властей рассеюшки...капец....((
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02.02.2022 11:21 Ответить
красива подача, додержання абревіатур ху@лостана404, з повними назвами посад піб гєроєв сюжету(((((
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02.02.2022 11:22 Ответить
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02.02.2022 11:23 Ответить
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02.02.2022 11:25 Ответить
ясен пень - побежали за новой упаковкой памперсов
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02.02.2022 11:28 Ответить
не встигнуть, вони вже добряче цеглин у штані накидали, з таким важно бігти
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02.02.2022 11:34 Ответить
А ми на українську перевели.

Ось бачите, бути українцем вигідно
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02.02.2022 11:25 Ответить
Більше голів в росії!
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02.02.2022 11:26 Ответить
Чом не втілення "сильної руки"?!! Московитські вологі мрії про "Хазяїна" і "шоб боялись" може запросто здійснити Рамазан Ахматович. Це що до гаданнь "расея послє Путіна", бо не вперше кавказцю очолювать масквачкалу. Тому армію треба реально посилювать , поки піхотинець не зжер хана.
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02.02.2022 11:26 Ответить
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02.02.2022 11:29 Ответить
"ну что ребята, пойдем попаримся?"
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02.02.2022 11:36 Ответить
Виходячи зі змісту статті на місці чорношкірих мають бути кадирівці, а ***** в данному випадку уособлює весь рузький нарід.
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02.02.2022 14:28 Ответить
Депутат Держдуми від партії ""Единая Россия", де лідер В.Путін, Фігурант - чhttp://duma.gov.ru/duma/persons/99110948/ инний член (академік) Академії проблем безпеки, оборони та правопорядку
Це про Росію у цілому.
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02.02.2022 11:30 Ответить
Министерство русофобии Украины


Я не делаю из неё кумира, она просто нравится мне как нарковумен, алкоголичка и просто русская женщина. Ей сейчас нелегко без кокса и я поддерживаю её.


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02.02.2022 11:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lW0Ts0ydRuE
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02.02.2022 11:44 Ответить
чуйка така що скоровесело буде на россії)запасаймося салом,горілкою та попкорном)
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02.02.2022 11:35 Ответить
хм... що там ***** за права людини казав))
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02.02.2022 11:37 Ответить
"Депутат Держдуми Росії Адам Делімханов пообіцяв відрізати члена собі і судді..."
Прочиталося
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02.02.2022 11:40 Ответить
Одно радует:наши депутаты не самые конченые)
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02.02.2022 11:41 Ответить
То Кива, який погрожував людині відрізати голову - це не кінчене?
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02.02.2022 12:07 Ответить
даже читать не хочу - режьте головы друг другу активнее!!!
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02.02.2022 11:43 Ответить
Кацапстан весело катится в глухое мракобесие. Даже в Киевской руси нельзя было творить такие вещи. Талибан в сравнении с расеей 21-го века кажется более цивилизованным.
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02.02.2022 11:49 Ответить
Кабздырову давно пора в рот насцать, вместе с другими бородатые женщинами
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02.02.2022 11:56 Ответить
согласен.. но пока он это делает путлеру.. единоросам и всему кацапскому сброду .. мочиться на их конституцию
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02.02.2022 13:07 Ответить
головы членам, фантазер однако
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02.02.2022 11:56 Ответить
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02.02.2022 12:01 Ответить
Ось хоча б тому, потрібно розстрілювати "лапотну мразоту", яка спробує перетнути кордон і почати війну.
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02.02.2022 12:04 Ответить
Гы-гы. Так шо теперь Бутусуву ,, сыктым башка,,?
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02.02.2022 12:08 Ответить
National Geographic: дикая природа джунглей росдуры.
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02.02.2022 12:09 Ответить
полный список головорезанья:

работники новостных агенств, освещающих эту новость и все их родственники, друзья и знакомые;
комментирующие эту новость и все их родственники, друзья и знакомые;
прочитавшие эту новость и все их родственники, друзья и знакомые...

какая восхитительная десимиляция населения рассеюшки
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02.02.2022 12:21 Ответить
отрезать будут лазерным ножем....21 век всё же..))))
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02.02.2022 13:04 Ответить
Після такої заяви і уваги до неї,в США дуже різко збільшиться кількість легальних чеченців.Всі вони одержать статус біженців і стануть 5 колоною Кадирова в США. Всі попередні "біженці" із Чечні були гомосксуалістами.А тепер такий подарунок від кацапів...
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02.02.2022 13:08 Ответить
дикунство
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02.02.2022 13:33 Ответить
А в чем новость? Российский депутат собирается кому-то отрезать голову. И?
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02.02.2022 14:09 Ответить
дикие черти. их как в зоопарке в клетке показывать в европе надо, чтобы понимали с кем дела имеют.
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02.02.2022 14:39 Ответить
Ця заява є прямим доказом того, що держдума РФ складається з відвертих бандитів ! Саме ці банди і є владою в РФ! І це починає розуміти весь Світ!
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02.02.2022 15:13 Ответить
достойный член пасе
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02.02.2022 21:57 Ответить
 
 