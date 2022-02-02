Депутат Госдумы РФ Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева – и тем, кто переведет его угрозы на русский язык
Депутат Госдумы России Адам Делимханов пообещал отрезать главы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. С таким обращением он выступил в инстаграмме.
"Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем преследовать вас, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", - заявил Делимханов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Обращение депутат сделал на чеченском языке. Он также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский. Перевод его слов опубликовал телеграм-канал 1ADAT.
Сын судьи Янгулбаева, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев заявил изданию The Insider, что воспринимает эти слова "всерьез и с реальной возможностью исполнения". Янгулбаев заявил, что семья подаст заявление о преступлении, но выразил сомнение, "будет ли ответная реакция Следственного комитета".
Судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию после угроз властей Чечни; его сыновья также находятся за границей. Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае "с ними разберется первый же чеченец" в тех странах, где они живут.
В конце января судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев, проживавший в последние годы в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали и увезли в республику вооруженные люди в масках, назвавшихся чеченскими силовиками. После задержания Мусаевой, приговоренной к административному аресту за мелкое хулиганство, председатель Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых "пособниками террористов" и потребовал их задержания или уничтожения в случае сопротивления.
Сыновья Янгулбаева связывают преследование семьи с тем, что один из братьев Ибрагим Янгулбаев был администратором пабликов, в которых открыто критиковали власть Чечни.
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Що ще може їсти людина в якої в раціоні риба і оленіна.? Безперечно відповідь не сало хай сало їдять українці з Європи
Чомусь у США та в Японії та в Китаї до смертної кари норм відносяться. А Ви себе до кого відносите? ДО Педофілів чи маніаків чи до фанатів ЗЕленьського?? Жалко їх??
Ось бачите, бути українцем вигідно
Це про Росію у цілому.
Я не делаю из неё кумира, она просто нравится мне как нарковумен, алкоголичка и просто русская женщина. Ей сейчас нелегко без кокса и я поддерживаю её.
Прочиталося
работники новостных агенств, освещающих эту новость и все их родственники, друзья и знакомые;
комментирующие эту новость и все их родственники, друзья и знакомые;
прочитавшие эту новость и все их родственники, друзья и знакомые...
какая восхитительная десимиляция населения рассеюшки