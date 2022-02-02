Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал "слуга народа" Трухин. Эта сумма превышает зарплату полицейского за 20 лет, - Аваков
Патрульный Сергей Петрик отказался от взятки в $150 тыс., которую предлагал ему нардеп "Слуги народа" Александр Трухин.
Об этом в Facebook сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки 150 000$ и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет. Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина. Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!" - говорится в сообщении.
"И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям! Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины", - добавил экс-глава МВД.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- хабар пропонувався не окремому поліцейському, там щонайменше двоє при цьому були присутні а ділити потрібно б було на всіх, це вже не 150к як пише пан Аваков;
- таку суму фізично немає де сховати, це не 100 та й навіть не 1000 яку можно в карман заховати, скрізь люди с камерами на телефонах, там ще якісь репортери були і поліцейський буде тягти сумку в авто? Виключено
- щоб сумма в 150 тисяч не виглядала спокусливою зарплатнею ніяк не вирішиш;
- за грошими могли б повернутися, через декілька днів прийхали б хлопці і запропонували повернути;
Вангую...Зроблять "винним" Петрика. А Трухіна відмажуть 100%