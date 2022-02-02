Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал "слуга народа" Трухин. Эта сумма превышает зарплату полицейского за 20 лет, - Аваков

Патрульный Сергей Петрик отказался от взятки в $150 тыс., которую предлагал ему нардеп "Слуги народа" Александр Трухин.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки 150 000$ и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет. Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина. Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!" - говорится в сообщении.

"И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям! Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины", - добавил экс-глава МВД.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

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