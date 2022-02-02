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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал "слуга народа" Трухин. Эта сумма превышает зарплату полицейского за 20 лет, - Аваков

Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал

Патрульный Сергей Петрик отказался от взятки в $150 тыс., которую предлагал ему нардеп "Слуги народа" Александр Трухин.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки 150 000$ и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет. Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина. Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!" - говорится в сообщении.

"И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям! Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины", - добавил экс-глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исключение Трухина из "Слуги народа" - не наказание, а дешевая подачка. Для начала он должен получить подозрение, - Шабунин

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Также читайте: Бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП – это теперь лицо фракции "Слуга народа", - журналистка Трибушная

Автор: 

Аваков Арсен (3445) ДТП (7686) Нацполиция (16564) цензура (1337) патрульная полиция (1814) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+37
У зеленых дегенератов новые методички)

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02.02.2022 11:29 Ответить
+17
для поліцейського честь виявилася не пустим словом... респект за такими людьми майбутнє
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02.02.2022 11:33 Ответить
+16
Черт из табакерки выскочил
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02.02.2022 11:29 Ответить
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Брехня, та й пана Петрика не було вибору:
- хабар пропонувався не окремому поліцейському, там щонайменше двоє при цьому були присутні а ділити потрібно б було на всіх, це вже не 150к як пише пан Аваков;
- таку суму фізично немає де сховати, це не 100 та й навіть не 1000 яку можно в карман заховати, скрізь люди с камерами на телефонах, там ще якісь репортери були і поліцейський буде тягти сумку в авто? Виключено
- щоб сумма в 150 тисяч не виглядала спокусливою зарплатнею ніяк не вирішиш;
- за грошими могли б повернутися, через декілька днів прийхали б хлопці і запропонували повернути;
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02.02.2022 13:38 Ответить
Патрульний - розумний, знає що з лайном не варто мати справи.
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02.02.2022 14:01 Ответить
Не отбрасываю и фактор того что полицейского чисто напугала предложенная сумма... Хотя все равно молодец.
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02.02.2022 14:10 Ответить
Патрульний знає, що ці гроші потім Монастирський відбере , ще й залишиться винним...
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02.02.2022 14:12 Ответить
Сідів би мовчки Рюкзакович і не потякав, Ми то все пам'ятаємо. Луценко он Каськіву його справу продав і теж герой і патріот.
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02.02.2022 14:16 Ответить
зато черт не отказался
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02.02.2022 14:42 Ответить
Тепер Петрик мабуть локті кусає, шо свого часу не скумекав...чи в ліс, чи сумку???
Вангую...Зроблять "винним" Петрика. А Трухіна відмажуть 100%
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07.02.2022 22:20 Ответить
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