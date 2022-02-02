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Запуск "Северного потока-2" не состоится, пока Путин размещает столько войск на территории Украины, - председатель комитета бундестага ФРГ Штрак-Циммерман

Запуск

Запуск газопровода "Северный поток - 2" не может состояться, пока столько российских солдат сосредоточено на границе Украины.

Об этом заявила на пресс-конференции председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1prime.ru.

"Как всегда говорила бывшая канцлер (Ангела Меркель), "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией - если организовать поставки газа в Германию в обход Украины", - сказала глава комитета бундестага.

"В отношении этого мы занимаем четкую позицию, что запуск "Северного потока-2" не может состояться до тех пор, пока (президент России) Владимир Путин размещает столько солдат на границе там (с Украиной. – Ред.)", - добавила она.

Также читайте: Шмыгаль и Моравецкий призвали Германию не способствовать запуску "Северного потока-2"

Автор: 

армия РФ (19703) Германия (7074) россия (96216) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+35
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02.02.2022 11:33 Ответить
+25
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 11:37 Ответить
+10
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02.02.2022 11:38 Ответить
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Гут, Мари-Агнес! Гут!...
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02.02.2022 11:33 Ответить
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02.02.2022 11:33 Ответить
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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02.02.2022 11:37 Ответить
Вова робить вигляд, що розуміє про що говорить Джонсон?
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02.02.2022 11:57 Ответить
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02.02.2022 12:25 Ответить
Удобненько.
Проблемы с запуском СП-2? Ща я подведу войска к границе с Украиной и вопрос быстренько решится.
Вуаля! Заявление оф.лица Германии не заставило себя долго ждать ...
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02.02.2022 11:36 Ответить
Что значит столько?) А сколько должно быть?Это все фуфло и Германия в очередной раз показала что ей важен только дешевый газ,а Украина как назойливая муха,только этому мешает?)
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02.02.2022 11:37 Ответить
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02.02.2022 11:38 Ответить
точно "анало-говнет"
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02.02.2022 11:51 Ответить
виходить кацапи відведуть війська і труба сертифікована мож качати.... просто аху....
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02.02.2022 11:51 Ответить
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02.02.2022 11:51 Ответить
Именно на территории, включая Крым.
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02.02.2022 11:53 Ответить
Опа,Германия поняла,что становится снова изгоем ...
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02.02.2022 11:53 Ответить
Товаристчи немцы,не истерите...братский договор Молотов-Риббентроп действует до сих пор...,а Секретный Протокол о разделе всего Мира РАБссия денонсировала... поскольку там компромат на РСДРП и лично товаристча Сралина...
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02.02.2022 11:59 Ответить
Кацапия отведет войска, сделав вид, что учения закончены. Германия сертифицирует СП-2 и забудет про антимонопольное законодательство ЕС. Всем профит. Хрюсская пе@ерация будет радостно визжать, что нагнули Германию. Германия будет радоваться, что благодаря её "ультиматуму" отведены войска от Украины. Все в профите. Походу такой план.
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02.02.2022 12:01 Ответить
Киш звідси, кацапюра, водки немає.
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02.02.2022 12:55 Ответить
РАБссия сама вышла из европеского спотового рынка по газу СПГ...,его быстро заполнили Катар и США.... а долгосрочныех договоров не заключено ГрязьПромом с клиентами кроме брата Путлера,венгра Орбана
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02.02.2022 12:06 Ответить
31 января Эмир Катара Аль Тани был с визитом в Вашингтоне...,делили спотовый рынок газа СПГ ....
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02.02.2022 12:10 Ответить
Наполняемость северного потока будет зависеть от дислокации войск рф .....если в казарме то откроем краник а нет закроем...
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02.02.2022 12:18 Ответить
Очередная многоходовочка по запуску СП2.
"... Мы нагоним войск под границу с Украиной, а вы нам типа ай-ай-ай, низззя! отведите войска иначе не запустим СП2, я отвожу войска вы запускаете СП2 без оглядки на кого бы то ни было..."
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02.02.2022 13:20 Ответить
Запуск Северного потока только в случае отвода всех вооруженных сил РФы за Урал.. хотя лучше за Енисей. Типа если они отведут на 80-100 км, что то принципиально изменится.
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02.02.2022 14:07 Ответить
 
 