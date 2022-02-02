Запуск "Северного потока-2" не состоится, пока Путин размещает столько войск на территории Украины, - председатель комитета бундестага ФРГ Штрак-Циммерман
Запуск газопровода "Северный поток - 2" не может состояться, пока столько российских солдат сосредоточено на границе Украины.
Об этом заявила на пресс-конференции председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1prime.ru.
"Как всегда говорила бывшая канцлер (Ангела Меркель), "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией - если организовать поставки газа в Германию в обход Украины", - сказала глава комитета бундестага.
"В отношении этого мы занимаем четкую позицию, что запуск "Северного потока-2" не может состояться до тех пор, пока (президент России) Владимир Путин размещает столько солдат на границе там (с Украиной. – Ред.)", - добавила она.
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Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
Проблемы с запуском СП-2? Ща я подведу войска к границе с Украиной и вопрос быстренько решится.
Вуаля! Заявление оф.лица Германии не заставило себя долго ждать ...
"... Мы нагоним войск под границу с Украиной, а вы нам типа ай-ай-ай, низззя! отведите войска иначе не запустим СП2, я отвожу войска вы запускаете СП2 без оглядки на кого бы то ни было..."