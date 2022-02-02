Запуск "Северного потока-2" не состоится, пока Путин размещает столько войск на территории Украины, - председатель комитета бундестага ФРГ Штрак-Циммерман

Запуск газопровода "Северный поток - 2" не может состояться, пока столько российских солдат сосредоточено на границе Украины.

Об этом заявила на пресс-конференции председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1prime.ru.

"Как всегда говорила бывшая канцлер (Ангела Меркель), "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией - если организовать поставки газа в Германию в обход Украины", - сказала глава комитета бундестага.

"В отношении этого мы занимаем четкую позицию, что запуск "Северного потока-2" не может состояться до тех пор, пока (президент России) Владимир Путин размещает столько солдат на границе там (с Украиной. – Ред.)", - добавила она.

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