РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6438 посетителей онлайн
Новости
14 281 122

"Слуга народа" Бужанский - члену наблюдательного совета УЗ Лещенко: "С какой целью государство платит вам 300 тыс. грн в месяц и сколько это будет продолжаться?"

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский считает целесообразным заслушать на внеочередном заседании Рады вопросы зарплаты члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом парламентарий сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании парламента было бы целесообразно заслушать, с какой целью государство платит Сергею Лещенко 300 тысяч гривен в месяц и сколько это еще будет продолжаться.

Отсутствие ответа на этот вопрос - ответ на все остальные", - подчеркнул нардеп.

Читайте также: Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Укрзализныця (2763) Бужанский Максим (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
02.02.2022 11:36 Ответить
+41
Недавно немецкую депутатку тоже такой вопрос интересовал....
показать весь комментарий
02.02.2022 11:42 Ответить
+28
показать весь комментарий
02.02.2022 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ.
Его коллега по Верховной раде депутат от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народного фронта » Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»
показать весь комментарий
02.02.2022 12:31 Ответить
Зеленский:

ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ " МАГАРЫЧ МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ

"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.
А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ.

17 сентября, 2016


https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
показать весь комментарий
02.02.2022 12:30 Ответить
Обратите внимание на дату 17 сентября, 2016.
Как сказал Зюзя,
Лещ уже тогда устроился на хорошую работу.

Лещ на плохие работы не ходит
показать весь комментарий
02.02.2022 12:34 Ответить
Нардеп Лещенко відмовився коментувати нічну зустріч з російським олігархом Григоришиним

16 липня 2016 21:41

Вночі 16 липня у відомому київському ресторані BAO https://tsn.ua/politika/mozhlivist-dostrokovih-viboriv-vplinula-na-stvorennya-novoyi-partiyi-leschenko-691584.html депутат від БПП Сергій Лещенко зустрічався з проживаючим в Україні відомим РОСІЙСЬКИМ олігархом Костянтином Григоришиним.

Свідком їхньої зустрічі став екс-нардер від Партії регіонів Василь Горбаль, який написав про це на своїй сторінці в Facebook.

"Ми з друзями святкували день народження мого хрещеника. За сусіднім столиком від нас сиділа Севгіль Мусаєва (головний редактор інтернет-видання Українська правда - ред.), очевидно, зі своїми знайомими. Коли ми йшли, у дверях зустріли Лещенка і Григоришина з ще якимись людьми, напевно - з охороною. Їх обох я знаю особисто і, звичайно, ні з ким не сплутаю", - розповів Горбаль ТСН.uа.

Лещенко офіційно коментувати цю інформацію відмовився.

Костянтин Григоришин - одіозний російський олігарх, який фігурував у багатьох журналістських розслідуваннях. Його нерідко називали тіньовим інвестором "Української правди", де до потрапляння в Раду працював Лещенко
показать весь комментарий
02.02.2022 12:39 Ответить
Это Украина или Израель?
Почему они Украину грабят,а Израель строят?
показать весь комментарий
02.02.2022 12:35 Ответить
Я не впевнений чи відрізнить Зеленський тепловоз від електровоза але в нас як на Олімпіаді: головне не перемога а участь. Не впевнений чи щось корисного зробив Лещенко для залізниці а ось в дерибані бюджету Лешеко він напевно передовик
показать весь комментарий
02.02.2022 12:42 Ответить
Многие порохоботы не отличают Бужанского от Дубинского, но считают своим долгом оставить коммент.
Серёжа конечно подкаблучник, но порохоботам стоит подписаться на его ютуб-канал.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:52 Ответить
А что их отличать? Два сапога пара. И Сирожа им в помощь
показать весь комментарий
02.02.2022 13:25 Ответить
Драсти!?? А кто будет лить дерьмо на Порошенко? Это трепло гнилой рот не закрывает....
показать весь комментарий
02.02.2022 12:55 Ответить
пристроили чтоб на зелю рот не раскрывал
показать весь комментарий
02.02.2022 13:11 Ответить
Интересно, что власть пристраивает е...ев-журналистов на очень высокие должности, с очень хорошей зарплатой. К примеру - Найем, Лещенко. Наверно хорошо "работали" на олигарха против конкурентов, в течение многих лет, и этим "заслужили" это.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:11 Ответить
И сестра их Лыбедь - Зали-щучка. Где она сейчас бабки скирдует?
показать весь комментарий
02.02.2022 13:26 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 13:36 Ответить
А пуштун де затіхарився? Яка в нього зарплата?
показать весь комментарий
02.02.2022 14:06 Ответить
пуштун мотузку милить. совість мучає.
показать весь комментарий
02.02.2022 14:34 Ответить
Він такий пуштун як зеля українець. В Афганістані не тільки пуштуни живуть, як в Україні не тільки українці.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:17 Ответить
Хіба це висока зарплата? Йому квартіру ж виплачувати!
показать весь комментарий
02.02.2022 14:33 Ответить
НЮХАЧ
показать весь комментарий
02.02.2022 14:44 Ответить
Цензор, що цитує Бужанського - щось новеньке.
показать весь комментарий
02.02.2022 14:53 Ответить
Может там каждый член (наблюдательного совета) получает столько. Может они (в УЗ) не хотят чтобы их члены (наблюдательного совета) - не были вялыми и "подзадоривают" их большими суммами. На вопрос Бужанского :"Сколько это может продолжаться?" - эти члены (наблюдательного совета) вместе с членом (наблюдательного совета) Лещенко могут ответить : "Как можно дольше".
показать весь комментарий
02.02.2022 15:17 Ответить
Ой!
А сколько получают Соловей и Кисель?
показать весь комментарий
02.02.2022 15:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 