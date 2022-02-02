"Слуга народа" Бужанский - члену наблюдательного совета УЗ Лещенко: "С какой целью государство платит вам 300 тыс. грн в месяц и сколько это будет продолжаться?"

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский считает целесообразным заслушать на внеочередном заседании Рады вопросы зарплаты члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом парламентарий сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании парламента было бы целесообразно заслушать, с какой целью государство платит Сергею Лещенко 300 тысяч гривен в месяц и сколько это еще будет продолжаться.

Отсутствие ответа на этот вопрос - ответ на все остальные", - подчеркнул нардеп.

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