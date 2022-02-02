В отношении Трухина начато уголовное производство за попытку подкупа правоохранителя, - спикер Офиса Генпрокурора Питель
Против народного депутата Александра Трухина открыли уголовное дело за попытку нардепа дать взятку правоохранителям.
Об этом сообщила спикер Офиса Генпрокурора Наталья Питель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как она сообщила, досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 369 УК Украины", - отметила Питель.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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Тільки купив не копа, а слідчих ГБР. Там буде справа?
https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
Хіба що...
До 17-00 Зеля оголосить "яусталяухожу". Тоді порядний слідчий встигне потягнути ниточку...
Оба скажут, что такого небыло, а запись получена незаконно.
Это вам не бигусячи фейки, что Порох убил своего брата и оба сегодня в студии.
- Що вони усі не бачили тих записів з нагрудної камери поліцейського?
- Бачили
- Закривали на це очі?
- Закривали
Момент вибрали правильно
https://defence-line.org/2022/02/o-chernyx-dyrax-shoumenstva-chast-1/ О черных дырах шоуменства (Часть 1)
На выходных в США грянул скандал, который еще раз показывает, что шоумен или шоувумен, при всей своей знаменитости, это скорее - диагноз, и к таким людям надо относиться очень осторожно, поскольку скорее всего, с адекватностью там будут явные проблемы. И чем больше известность этого персонажа, тем больше должна быть настороженность. Тут фокус в том, что такие люди занимаются не профильной деятельностью. Проще говоря, они не имеют необходимого профильного образования и скорее всего, являются обладателями темных пятен в очень многих областях, которые необходимы вот в такой публичной деятельности. И в общем, это не является какой-то крупной проблемой до тех пор, пока их не накрывает звездная болезнь.
В этот момент они считают себя великим талантом, который способен себя проявить в любой сфере деятельности. Они тут же становятся певцами, актерами и поголовно - продюсерами. То есть, они начинают указывать профессионалам, что и как надо делать в сферах, в которых не имеют базового образования. У нас это становится заметно, когда такие деятели слоняются по различным шоу, в качестве жюри. Оно и понятно, ведь продюсеры таких шоу - такие же самые хамоватые неучи, как и они сами.
И вот уже такое тело с важным видом оценивает вокалистов, артистов и так далее. То есть, они уже считают себя мэтрами в областях, где профессионалы долгие годы познают азы своей профессии, потом долго идут по своему пути, чтобы достичь мастерства. А тут - невесть кто взялся оценивать что-то, хотя по большому счету, это - чванливый лох, и обязательно - нарциссичного склада. Другое дело, что быдло хавает их поделки и они этим гордятся.
Но ведь если потакать быдлу, то в таком случае, самыми известными и раскрученными фигурами были бы люди, которые делали бы продакшн в виде порно-шоу или какие-то перфомансы с наркотой. Такие шоу переплюнули бы все с головой. А если пойти в другую сторону и использовать профессиональные критерии журналистики, вокального или актерского искусства, то окажется, что большая часть этих деятелей, которые считают себя звездами, не пролезли бы в этот конкретный цех даже близко.
И вот сейчас мы видим, во что превращается власть, когда в нее проникает вот такая шобла. И не только мы, США наблюдали то же самое четыре года подряд. Там тоже был настолько невыносимый гений, что за одну свою каденцию он обрушил авторитет страны так, как никто и никогда этого сделать не мог. И главное, глядя на него, в разных странах люди задавали себе вопрос о том, как американцы могли избрать себе президентом явного идиота, который этого даже не скрывает?
Наверное, глядя на вчерашние речи зеленого человечка, такие вопросы возникали у многих, вне пределов Украины. Да что там, и мы себе до сих пор не можем дать окончательного ответа на этот вопрос. Но в данном случае, речь не о публике, которой это нравится и которая вот это одобряет и местами - избирает, а о самих этих персонажах. Иногда, придавленные своим величием, они настолько теряют берега, что это приводит к скандалам, за которыми как раз и виднеется та пропасть невежества, которую можно считать главным признаком всей этой разношерстной публики.
а за попытку подкупа....
решил наверно отделаться легким штрафом...
типа - обделался легким испугом...