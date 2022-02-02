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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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В отношении Трухина начато уголовное производство за попытку подкупа правоохранителя, - спикер Офиса Генпрокурора Питель

В отношении Трухина начато уголовное производство за попытку подкупа правоохранителя, - спикер Офиса Генпрокурора Питель

Против народного депутата Александра Трухина открыли уголовное дело за попытку нардепа дать взятку правоохранителям.

Об этом сообщила спикер Офиса Генпрокурора Наталья Питель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как она сообщила, досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 369 УК Украины", - отметила Питель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал "слуга народа" Трухин. Эта сумма превышает зарплату полицейского за 20 лет, - Аваков

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бухой нардеп с сумкой со 150 тысячами, который предлагает взятку полицейскому, грозится позвонить министру и пытается сбежать в лес с места ДТП – это теперь лицо фракции "Слуга народа", - журналистка Трибушная

Автор: 

ДТП (7686) цензура (1337) Трухин Александр (145) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+24
так підкуп вдався.
Тільки купив не копа, а слідчих ГБР. Там буде справа?
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02.02.2022 11:47 Ответить
+17
Как оперативно все возбудились, после зашквара....
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02.02.2022 11:48 Ответить
+15
А в першу чергу ГБР, яке "розслідувало". Тому що записи з камер йдуть на сервер і патрульні копи не можуть їх звідти видалити. Тобто ГБР бачили і знали всю цю кухню але покривали.
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02.02.2022 11:59 Ответить
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так підкуп вдався.
Тільки купив не копа, а слідчих ГБР. Там буде справа?
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02.02.2022 11:47 Ответить
Поліцейських теж купили, на відео видно як вони торгуються за хабар. Поліцейські мають бути арештовані і засуджені. Поліціянти повідомляють Трухіну хто і які свідчення дає про Трухіна, за це вже потрібно судити поліціянтів, це розголошення тайни слідства. Поліціянти відходять в ліс і там продовжують домовлятись про хабар і успішно домовляються, як ми бачимо по результатам огляду місця події в якому Трухін не зазначений як водій і немає протоколу про спробу дати хабар поліціянтам! Там судити потрібно всіх!
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02.02.2022 11:52 Ответить
А в першу чергу ГБР, яке "розслідувало". Тому що записи з камер йдуть на сервер і патрульні копи не можуть їх звідти видалити. Тобто ГБР бачили і знали всю цю кухню але покривали.
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02.02.2022 11:59 Ответить
зелбіл знову витончено відмазує свого "найвеличнішого" Членограя. Там судити потрібно клована за покриття злочину. А потім вже інших.
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02.02.2022 12:02 Ответить
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02.02.2022 12:22 Ответить
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02.02.2022 12:21 Ответить
Як на мене, то те ДБР потрібно розігнати а їхні обов'язки з розкриття злочинів і пошуку доказів цих злочинів покласти на журналістів. (Це я фантазую. 😊) А весь штат ДБР офіційно оголосити адвокатами ОП і "Слуги народу".
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02.02.2022 12:33 Ответить
эта мадам-прокурорша в скором времени сама будет жевать тюремную пайку
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02.02.2022 12:44 Ответить
Виступ Президента
https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
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02.02.2022 13:07 Ответить
Как оперативно все возбудились, после зашквара....
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02.02.2022 11:48 Ответить
Реакція як у жирафа з шиєю 100 км.)))
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02.02.2022 11:50 Ответить
Не скажи...За три рабочих часа сделала больше, чем за полгода...
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02.02.2022 11:52 Ответить
Нежданно СВЯТИЙ ДЖОНСОН приїхав
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02.02.2022 13:05 Ответить
ты гляди ка какие ЖИВОТВОРЯЩЕ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТАМАРФОЗЫ У ВЛАСТИ СЛУЧИЛИСЬ ПОСЛЕ ПРОСТОГО ВИДОСИКА... и про закон вспомнили и оперативность просто поражает бегут впереди гиперзвуковых ракет даже.. на опережение... прикрывают Бубочку...
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02.02.2022 11:52 Ответить
Зеленые уроды неравнодушны к видосикам. Они получают экстаз от них. Особенно клоун.
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02.02.2022 12:17 Ответить
Венедіктова молодець, дуже оперативно зреагувала, всього півроку пройшло
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02.02.2022 11:52 Ответить
Позорище как зашевелились после журналистской публикации.
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02.02.2022 11:48 Ответить
У будь-якому випадку ниточка веде до ОПи. Будь-який добросовісний слідчий вияснить це до 18:00 цього дня. Але будуть вертухаїти пів-року.
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02.02.2022 11:49 Ответить
https://twitter.com/buch10_04/status/1488505699227389955 Цікаве про ниточку, шнурок...
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02.02.2022 11:55 Ответить
До суботи встигне.)
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02.02.2022 12:07 Ответить
Ти помиляєшся.
Хіба що...
До 17-00 Зеля оголосить "яусталяухожу". Тоді порядний слідчий встигне потягнути ниточку...
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02.02.2022 12:14 Ответить
Хватит воздух сотрясать.
Оба скажут, что такого небыло, а запись получена незаконно.
Это вам не бигусячи фейки, что Порох убил своего брата и оба сегодня в студии.
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02.02.2022 11:49 Ответить
Та не в Трухіні справа. То дрібниці. Справа у поліції, прокуратурі, ДБР, судах, які виконують політичні замовлення від влади. Коли зеленій зграї хочеться, заводять півтори сотні справ на одну людину, коли їхня людина попадає в очевидний зашквар, відмазує. Це продовженя слів Зеленського про "свого генпрокурора".
- Що вони усі не бачили тих записів з нагрудної камери поліцейського?
- Бачили
- Закривали на це очі?
- Закривали
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02.02.2022 12:00 Ответить
За новинами про п'яного єврея всі забули про війну.
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02.02.2022 12:01 Ответить
і про міжнародну підтримку України і її слабкого жабиняти
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02.02.2022 12:19 Ответить
такая бурная деятельность началась через месяц все забудется очередное мапет шоу от вовы
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02.02.2022 12:02 Ответить
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02.02.2022 12:03 Ответить
це зельцер з ялдаком?
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02.02.2022 12:33 Ответить
Вот это оперативность.! Все сразу повыпрыгивали, как черти с табакерки. )
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02.02.2022 12:06 Ответить
Як тільки призначили Сухачова керівником ДБР - одразу оприлюднили плівочку. Щоб Сухачову, бенедіктовій і Зе болючіше було.
Момент вибрали правильно
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02.02.2022 12:09 Ответить
Как открыли дело - так и закроют. Трухин сидеть не будет. Законы только для рабов. Больше всего посадят патрульного за слив видео. Найдут за что, чтобы другие боялись. Это же зеленые уроды, они на все способны...
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02.02.2022 12:14 Ответить
Не в бровь, а в глаз сказано!
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02.02.2022 12:27 Ответить
А, за підкуп свідків,постраждалих, Коли розпочнеться
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02.02.2022 12:14 Ответить
і за саме ДТП (в кінці кінців) в стані сп"яніння
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02.02.2022 12:20 Ответить
Й неналежне, оформлення дтп, й неналежну поведінку поліцейських, й дзвінок,через 20 хвилин ,від мохнастирського й ..... Там, стільки справ, й проти дбр....
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02.02.2022 12:26 Ответить
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02.02.2022 12:16 Ответить
Я так и не понял, а нарушение правил ПДД с потерпевшими почему дело не открыли или неизвестно и сейчас кто за рулем был?
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02.02.2022 12:18 Ответить
Вас,ще й Досі,цікавить
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02.02.2022 12:27 Ответить
Есть процедура, тут получается его от ДТП отмазывают и дальше. Ему ведь криминальное дело по ДТП не вручили, а там с потерпевшими ДТП.
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02.02.2022 12:35 Ответить
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02.02.2022 12:19 Ответить
А звідки це алкошобло гнало!? В відео щось було про Кримську платформу чи свято День Державного Прапора Укаїни.
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02.02.2022 12:22 Ответить
Вариантов у клована с дерьмаком немного. Если трухин раскроет рот,вылезет много нелицеприятного,мягко говоря. Поэтому или "падение трухина с высоты собственного роста" в СИЗО или трухин завтра будет на Гоа.
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02.02.2022 12:24 Ответить
Посмотрим, что наш "справедливый СУД" скажет! А скорее отпустит по каким-то "подсказанными" зелеными, судебными процедурами. А зеленые - "это не мы, это СУД!"
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02.02.2022 12:25 Ответить
А если бы виски не выпил, всё было бы нормально! Что за привычка виски за рулём пить ? А какая марка виски?
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02.02.2022 12:34 Ответить
Линия обороны

https://defence-line.org/2022/02/o-chernyx-dyrax-shoumenstva-chast-1/ О черных дырах шоуменства (Часть 1)


На выходных в США грянул скандал, который еще раз показывает, что шоумен или шоувумен, при всей своей знаменитости, это скорее - диагноз, и к таким людям надо относиться очень осторожно, поскольку скорее всего, с адекватностью там будут явные проблемы. И чем больше известность этого персонажа, тем больше должна быть настороженность. Тут фокус в том, что такие люди занимаются не профильной деятельностью. Проще говоря, они не имеют необходимого профильного образования и скорее всего, являются обладателями темных пятен в очень многих областях, которые необходимы вот в такой публичной деятельности. И в общем, это не является какой-то крупной проблемой до тех пор, пока их не накрывает звездная болезнь.
В этот момент они считают себя великим талантом, который способен себя проявить в любой сфере деятельности. Они тут же становятся певцами, актерами и поголовно - продюсерами. То есть, они начинают указывать профессионалам, что и как надо делать в сферах, в которых не имеют базового образования. У нас это становится заметно, когда такие деятели слоняются по различным шоу, в качестве жюри. Оно и понятно, ведь продюсеры таких шоу - такие же самые хамоватые неучи, как и они сами.
И вот уже такое тело с важным видом оценивает вокалистов, артистов и так далее. То есть, они уже считают себя мэтрами в областях, где профессионалы долгие годы познают азы своей профессии, потом долго идут по своему пути, чтобы достичь мастерства. А тут - невесть кто взялся оценивать что-то, хотя по большому счету, это - чванливый лох, и обязательно - нарциссичного склада. Другое дело, что быдло хавает их поделки и они этим гордятся.

Но ведь если потакать быдлу, то в таком случае, самыми известными и раскрученными фигурами были бы люди, которые делали бы продакшн в виде порно-шоу или какие-то перфомансы с наркотой. Такие шоу переплюнули бы все с головой. А если пойти в другую сторону и использовать профессиональные критерии журналистики, вокального или актерского искусства, то окажется, что большая часть этих деятелей, которые считают себя звездами, не пролезли бы в этот конкретный цех даже близко.

И вот сейчас мы видим, во что превращается власть, когда в нее проникает вот такая шобла. И не только мы, США наблюдали то же самое четыре года подряд. Там тоже был настолько невыносимый гений, что за одну свою каденцию он обрушил авторитет страны так, как никто и никогда этого сделать не мог. И главное, глядя на него, в разных странах люди задавали себе вопрос о том, как американцы могли избрать себе президентом явного идиота, который этого даже не скрывает?
Наверное, глядя на вчерашние речи зеленого человечка, такие вопросы возникали у многих, вне пределов Украины. Да что там, и мы себе до сих пор не можем дать окончательного ответа на этот вопрос. Но в данном случае, речь не о публике, которой это нравится и которая вот это одобряет и местами - избирает, а о самих этих персонажах. Иногда, придавленные своим величием, они настолько теряют берега, что это приводит к скандалам, за которыми как раз и виднеется та пропасть невежества, которую можно считать главным признаком всей этой разношерстной публики.
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02.02.2022 12:43 Ответить
Самое страшное в этом не продажность правоохранительной системы, а величайший цинизм, лицимерие, непорядочность и лживость людей, находящихся у власти. С такими моральными уродами, нет никаких шансов на изменение гнилой системы! Хотелось бы вспомнить слова зели, повергшие меня в шок: Ну ничего страшного, никто же не умер...". А так же блеяния красномордой свиньи, Корниенко, вместе великим реформатором Гетьманцева, что мол ничего не известно, есть только какие то суждения в "желтой" прессе и нужно ждать официальной информации от соответствующих органов. Все это, просто омерзительно! Так же тудно поверить, что дружок Трухина, зеля, не знал подробности проишествия с самого начала. Просто скоты!
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02.02.2022 13:02 Ответить
то есть не за смертельное дтп, которое тянет лет на десять,

а за попытку подкупа....

решил наверно отделаться легким штрафом...

типа - обделался легким испугом...
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02.02.2022 13:33 Ответить
верное решение.
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02.02.2022 22:13 Ответить
 
 