ДТЭК в январе увеличил поставки американского и польского угля на свои ТЭС на 83%
В январе 2022 года компания ДТЭК увеличила поставки импортного угля на свои ТЭС на 83% по сравнению с декабрем 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики об объеме поставки угля на 31 января 2022 и 31 декабря 2021 годов.
В течение января компания Рината Ахметова поставила на свои ТЭС 430,4 тыс. т импортного угля из США, Колумбии, Польши. При этом в декабре прошлого года поставки составили 235,4 тыс. т.
В целом в январе ДТЭК увеличил поставки угля на свои ТЭС, в том числе и собственной добычи, на 13% до 1,5 млн тонн.
Благодаря этому в целом по стране поставки угля на ТЭС в январе увеличились на 8% (на 148,2 тыс. тонн) по сравнению с декабрем 2021 года – до 1 млн 990,7 тыс. тонн.
Напомним, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии.
В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
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Ізмєнщик Ахметка завіз угля більше чим треба для кризи
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
Ахмєтка скоро і електрику буде в Україну з Америки возити
Совпадение?..
частная лавочка завезла себе уголь, чтоб продать нам электричество втридорога.