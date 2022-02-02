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ДТЭК в январе увеличил поставки американского и польского угля на свои ТЭС на 83%

ДТЭК в январе увеличил поставки американского и польского угля на свои ТЭС на 83%

В январе 2022 года компания ДТЭК увеличила поставки импортного угля на свои ТЭС на 83% по сравнению с декабрем 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики об объеме поставки угля на 31 января 2022 и 31 декабря 2021 годов.

В течение января компания Рината Ахметова поставила на свои ТЭС 430,4 тыс. т импортного угля из США, Колумбии, Польши. При этом в декабре прошлого года поставки составили 235,4 тыс. т.

В целом в январе ДТЭК увеличил поставки угля на свои ТЭС, в том числе и собственной добычи, на 13% до 1,5 млн тонн.

Благодаря этому в целом по стране поставки угля на ТЭС в январе увеличились на 8% (на 148,2 тыс. тонн) по сравнению с декабрем 2021 года – до 1 млн 990,7 тыс. тонн.

Напомним, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии.

В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1001) ДТЭК (521)


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Топ комментарии
+4
В Ахметова шахти в Америці.
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02.02.2022 11:48 Ответить
+2
З Америки він з своїх возе. В Україні знищує.
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02.02.2022 11:58 Ответить
+2
Його шахти працюють і в Україні ( зупиняються чомусь державні), і в Польші, і і в США.
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02.02.2022 11:59 Ответить
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В Ахметова шахти в Америці.
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02.02.2022 11:48 Ответить
З Америки він з своїх возе. В Україні знищує.
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02.02.2022 11:58 Ответить
Його шахти працюють і в Україні ( зупиняються чомусь державні), і в Польші, і і в США.
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02.02.2022 11:59 Ответить
Зупиняються і його, через декілька років закриють всі.
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02.02.2022 12:03 Ответить
се ля ві - Ахметка "карбоновий податок" платити не буде
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02.02.2022 12:19 Ответить
Мабуть саме це і є причиною для обшуків в ДТЕК.
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02.02.2022 12:00 Ответить
Мабуть, це є наслідком обшуків. Ахмєтов підставляє зелень, бо був повинен це закупити набагато раніше згідно з умовами ліцезіювання його ТЕС.
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02.02.2022 12:07 Ответить
ну таки да !

Ізмєнщик Ахметка завіз угля більше чим треба для кризи
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02.02.2022 12:20 Ответить
Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи.
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
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02.02.2022 12:07 Ответить
нічого особистого, лише бізнес
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02.02.2022 12:21 Ответить
а взагалі, якщо ЗЄ-бєня і далі буде чудити з обшуками і т.д., то
Ахмєтка скоро і електрику буде в Україну з Америки возити
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02.02.2022 12:23 Ответить
Да и русиш-швайне газпром с февраля прокачку по украинской ГТС.
Совпадение?..
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02.02.2022 13:16 Ответить
Велик Ахметов,а "Цензор"-Пророк Его!
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02.02.2022 14:00 Ответить
какая радость.
частная лавочка завезла себе уголь, чтоб продать нам электричество втридорога.
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02.02.2022 21:45 Ответить
 
 