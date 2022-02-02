ДТЭК в январе увеличил поставки американского и польского угля на свои ТЭС на 83%

В январе 2022 года компания ДТЭК увеличила поставки импортного угля на свои ТЭС на 83% по сравнению с декабрем 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики об объеме поставки угля на 31 января 2022 и 31 декабря 2021 годов.

В течение января компания Рината Ахметова поставила на свои ТЭС 430,4 тыс. т импортного угля из США, Колумбии, Польши. При этом в декабре прошлого года поставки составили 235,4 тыс. т.

В целом в январе ДТЭК увеличил поставки угля на свои ТЭС, в том числе и собственной добычи, на 13% до 1,5 млн тонн.

Благодаря этому в целом по стране поставки угля на ТЭС в январе увеличились на 8% (на 148,2 тыс. тонн) по сравнению с декабрем 2021 года – до 1 млн 990,7 тыс. тонн.

Напомним, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии.

В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.