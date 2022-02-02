57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на "Большую стройку", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Так считают от 39,9% опрошенных на юге страны до 76,7% – на западе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"57,1% респондентов считают, что в нынешней ситуации важнее тратить деньги на укрепление армии, а не на реализацию государственной программы "Большая стройка" (так считают от 39,9% опрошенных на юге страны до 76,7% - на западе), а 22,0% - что даже в нынешних условиях важнее тратить деньги на программу "Большая стройка" (от 14,6% опрошенных на западе до 32,3% - на востоке страны)", - говорится в исследовании.

Также читайте: Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины: создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".