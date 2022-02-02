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Новости Война
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57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на "Большую стройку", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на

Так считают от 39,9% опрошенных на юге страны до 76,7% – на западе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"57,1% респондентов считают, что в нынешней ситуации важнее тратить деньги на укрепление армии, а не на реализацию государственной программы "Большая стройка" (так считают от 39,9% опрошенных на юге страны до 76,7% - на западе), а 22,0% - что даже в нынешних условиях важнее тратить деньги на программу "Большая стройка" (от 14,6% опрошенных на западе до 32,3% - на востоке страны)", - говорится в исследовании.

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57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на Большую стройку, - опрос Центра Разумкова 01

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

армия (8504) финансирование (1809) ВСУ (6699) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+36
Стадіон 2024 рік
Зеленський :
- можна я тихонєчко в лєс уйду ?
Порошенко :
- Ніт
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02.02.2022 12:27 Ответить
+32
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02.02.2022 12:18 Ответить
+22
Без 40% відкатів там хватило б і на дороги і на армію. Харош уже лизать ботва.
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02.02.2022 12:27 Ответить
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Дорога Кременчуг-Полтава. Ділянка від річки Псьол до села Щербаки, через лісову смугу. Зняли старе покриття, засипали щебнем, гравійною пилюкою і... зверху полили водою (мовляв - забетонували) аякже, по європейськи. А зверху всього цього поклали асфальт. Хто там буде цікавитись - бетон бід асфальтом, чі гравій? Різницю між бетонуванням і гравійним покриттям - в кишеню Бєні. А фури по цій дорозі дуже важкі їздять, до того ж ГЗ комбінать поруч, а там авто ще важчі з породою руди. Питання: довго протримається цей гравій? Ну, років два простоїть. Можливо. А далі - Ростов або Хайфа...
Про міст через Псьол взагалі мовчу. Під ним вже не прохожу, а пробігаю очікуючи, що на голову звалиться.
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02.02.2022 12:58 Ответить
-Таварісч Жюков , представьте ваш план по обороне маскви .
-Думаю , товаріщ сталін , нужно построіть новую кольцевую автомагістраль вокруг маскви , і рєконструіровать дорогу до Ярославля .!! .
.
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02.02.2022 13:01 Ответить
я не понял. а что, ктото дороги ремонтирует, или даже строит?
где эти ремонты?
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02.02.2022 13:04 Ответить
Большая Кормушка
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02.02.2022 13:04 Ответить
Может потратится на перевыборы сразу Всех !? И сразу деньги в бюджете на Все появятся ....
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02.02.2022 13:08 Ответить
Зачем дороги в годы войны строить, ведь весь транспорт заберут на нужды войны, а негодный транспорт пойдёт на металл для изготовление военной техники
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02.02.2022 13:16 Ответить
а с другой стороны Гитлер, в свое время, так поднял экономику Германии (строя дороги)
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02.02.2022 14:38 Ответить
Хитлер откаты себе не брал в 50 процентов
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02.02.2022 16:20 Ответить
Не хотят чтобы банда воровала всего 57 процентов, значит можно продолжать)
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02.02.2022 13:26 Ответить
дороги теж важливо. просто коли мишебрат на порозі вони не начасі. зараз потрібна лише зброя і набої
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02.02.2022 13:33 Ответить
До чого це взагалі? Центр разумкова і опитані взагалі в курсі, що на цей рік витрати на оборону більші ніж за попередні?
І чи в курсі люди, що інфраструктура і дороги - це основа будь-якої економіки? І що оборонний бюджет майже повністю формується за рахунок дотацій із держбюджету?
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02.02.2022 13:41 Ответить
Люди у курсі, що тими "чудовими дорогами" російським танкам - години до Києва. Спочатку вирішіть, чим і як відбиватися від російської навали на кордонах, а вже після дайметеся звичним - дерибаном на будівництві..
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02.02.2022 14:57 Ответить
Мені не подобається, що президент піариться на інфраструктурних проектах. Але масштабне відновлення доріг - це той позитив, що залишиться після Зеленського. Кидайте в мене камінням, матюкайте, кажіть що я троль, але відрізняйте художника від картини. Подивіться кліп Скрябіна "Руїна", я особисто пам'ятаю ще той 13 рік, коли прокатував диски по два рази на рік.
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02.02.2022 13:42 Ответить
Зараз древні маразматики тобі видадуть...
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02.02.2022 13:45 Ответить
Оно конечно так,но дороги-это снабжение и мобильная переброска той же армии,не говоря уже об экономике и логистике.Другое дело если гроши разворовываются,то это уже другой вопрос
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02.02.2022 13:56 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства..
І далі бла-бла-бла!
Ука,з це не Закон прийнятий Верховною Радою України. Сьогодні Указ видав, а завтра - скасував. Сьогодні один Президент Указ видав, завтра Мураєв його скасував.
Хитрий хід перед виборами і на порятунок свого лайнового рейтингу. Він би ще відосік черговий зняв на цю тему.
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02.02.2022 14:11 Ответить
у твоего мураева шанс стать президентом, такой же как у чебурашки !
так что и не мечтай
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02.02.2022 14:43 Ответить
Зеліну 1000 теж краще витратити на армію ,а не на генделики.
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02.02.2022 17:09 Ответить
зеленые - не поймут....
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02.02.2022 22:00 Ответить
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