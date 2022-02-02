44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова. ІНФОГРАФІКА

55,6% украинцев считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения, а 55,7% - считают, что в случае российского вторжения Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Граждане Украины, отвечая на вопрос "Стоит ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?" примерно одинаково часто отвечают "Да, угроза реальна" (44,9%) и "Нет, вторжения в ближайшее время не будет" (43,7%)", – говорится в исследовании.

"Чаще считают угрозу реальной жители Центрального региона (54,9%, при 35,1% тех, кто считает, что вторжения в ближайшее время не будет) и Западного региона (соответственно 51,6% и 43,2%). В Южном регионе (соответственно 36,1% и 45,1%) и Восточном регионе (соответственно 28,5% и 55,7%) чаще высказывается точка зрения, что вторжения в ближайшее время не будет. Чем выше уровень образования респондентов, тем чаще они считают, что угроза реальна (их доля растет от 41,2% среди людей со средним или неполным средним образованием до 47,3% среди тех, кто имеет высшее образование)", - отметили исследователи.

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"Отвечая на вопрос: "Готовы ли Вы защищать Украину с оружием в руках?" 44,9% респондентов отвечают, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) - что считают это делом военных и не будут вмешиваться: среди опрошенных мужчин ответили, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, 61,3%, среди женщин — 31,6%. Центрального региона — 59,7%, Юга страны — 48,4%, Восточного региона — 58,0%. Наиболее часто выражают готовность защищать страну избиратели партий "Европейская Солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%), реже всего - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (22,4%)", - свидетельствуют данные опроса.

"Большинство респондентов (55,6%) считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения (противоположной точки зрения придерживаются 28,6% респондентов). На недостаточность усилий власти на этом направлении указывает большинство всех регионов — от 45,5% жителей Юга до 60,9% жителей Запада страны. Оптимистичнее действия властей оценивают представители самой молодой возрастной группы — 18–29 лет — среди них 42,5% считают, что власть прилагает достаточно усилий. Среди представителей электората партии "Слуга народа" такое мнение разделяют 70,1%, в то время как среди представителей электората других ведущих политических сил большинство считает эти усилия недостаточными", - отмечается в исследовании.

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"55,7% респондентов придерживаются мнения, что в случае полномасштабного российского вторжения В.Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны (противоположного мнения придерживаются 26,9% респондентов). Если среди представителей электората партии "Слуга народа" 85,1% считают, что В.Зеленский способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны, то большинство избирателей других ведущих политических сил придерживаются противоположной точки зрения", - рассказали исследователи.

"Отвечая на вопрос: "Как на вас влияют обращения Зеленского с призывами не паниковать?", 21,5% отмечают, что эти обращения их успокаивают, 10,6% - что наоборот пугают, но большинство (62,0%) ответили, что не обращают на них внимания", - говорится в исследовании.

"56,3% респондентов считают, что переговоры с Россией следует вести только при участии партнеров из США и ЕС, потому что надавить на Путина можно только совместными усилиями, 26,0% - что прямые переговоры с Путиным - это действенный способ в достижении мира. Среди жителей Западного и Центрального регионов большинство (соответственно 76,7% и 65,4%) придерживаются первой точки зрения, тогда как среди жителей Востока относительное большинство (48,4%) считают, что прямые переговоры с Путиным – это действенный способ в достижении мира. В Южном регионе первую и вторую точки зрения (соответственно 34% и 33,3%) делят равные доли опрошенных", - говорится в исследовании.













Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".