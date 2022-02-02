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Новости Война
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44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова. ІНФОГРАФІКА

44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова. ІНФОГРАФІКА

55,6% украинцев считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения, а 55,7% - считают, что в случае российского вторжения Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Граждане Украины, отвечая на вопрос "Стоит ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?" примерно одинаково часто отвечают "Да, угроза реальна" (44,9%) и "Нет, вторжения в ближайшее время не будет" (43,7%)", – говорится в исследовании.

"Чаще считают угрозу реальной жители Центрального региона (54,9%, при 35,1% тех, кто считает, что вторжения в ближайшее время не будет) и Западного региона (соответственно 51,6% и 43,2%). В Южном регионе (соответственно 36,1% и 45,1%) и Восточном регионе (соответственно 28,5% и 55,7%) чаще высказывается точка зрения, что вторжения в ближайшее время не будет. Чем выше уровень образования респондентов, тем чаще они считают, что угроза реальна (их доля растет от 41,2% среди людей со средним или неполным средним образованием до 47,3% среди тех, кто имеет высшее образование)", - отметили исследователи.

Также читайте: 57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на "Большую стройку", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"Отвечая на вопрос: "Готовы ли Вы защищать Украину с оружием в руках?" 44,9% респондентов отвечают, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) - что считают это делом военных и не будут вмешиваться: среди опрошенных мужчин ответили, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, 61,3%, среди женщин — 31,6%. Центрального региона — 59,7%, Юга страны — 48,4%, Восточного региона — 58,0%. Наиболее часто выражают готовность защищать страну избиратели партий "Европейская Солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%), реже всего - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (22,4%)", - свидетельствуют данные опроса.

"Большинство респондентов (55,6%) считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения (противоположной точки зрения придерживаются 28,6% респондентов). На недостаточность усилий власти на этом направлении указывает большинство всех регионов — от 45,5% жителей Юга до 60,9% жителей Запада страны. Оптимистичнее действия властей оценивают представители самой молодой возрастной группы — 18–29 лет — среди них 42,5% считают, что власть прилагает достаточно усилий. Среди представителей электората партии "Слуга народа" такое мнение разделяют 70,1%, в то время как среди представителей электората других ведущих политических сил большинство считает эти усилия недостаточными", - отмечается в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 20,4%, "ЕС" - 17,3%, "Батькивщина" - 10,6%, "Разумная политика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

"55,7% респондентов придерживаются мнения, что в случае полномасштабного российского вторжения В.Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны (противоположного мнения придерживаются 26,9% респондентов). Если среди представителей электората партии "Слуга народа" 85,1% считают, что В.Зеленский способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны, то большинство избирателей других ведущих политических сил придерживаются противоположной точки зрения", - рассказали исследователи.

"Отвечая на вопрос: "Как на вас влияют обращения Зеленского с призывами не паниковать?", 21,5% отмечают, что эти обращения их успокаивают, 10,6% - что наоборот пугают, но большинство (62,0%) ответили, что не обращают на них внимания", - говорится в исследовании.

"56,3% респондентов считают, что переговоры с Россией следует вести только при участии партнеров из США и ЕС, потому что надавить на Путина можно только совместными усилиями, 26,0% - что прямые переговоры с Путиным - это действенный способ в достижении мира. Среди жителей Западного и Центрального регионов большинство (соответственно 76,7% и 65,4%) придерживаются первой точки зрения, тогда как среди жителей Востока относительное большинство (48,4%) считают, что прямые переговоры с Путиным – это действенный способ в достижении мира. В Южном регионе первую и вторую точки зрения (соответственно 34% и 33,3%) делят равные доли опрошенных", - говорится в исследовании.

44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова 01
44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова 02
44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова 03
44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова 04
44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова 05
44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова 06

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+13
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02.02.2022 12:42 Ответить
+6
Я поки що не готовий, бо в мене нема зброї. Дайте зброю - і я буду готовий. По собі знаю, що якщо в тебе в руках щось холодне, а у підсумку важкість - це зразу надає впевненості. Треба щоб усі це відчули. Дайте всім українцям потримати зброю - відкриється скіфо-сарматська чакра і все стане на своє місце у геополітиці. ЗІ У жінок відкриється через Сахасрару до латентного коду амазонки (амазонки - войовничі прабабусі України) і вони замість звичної капусти почнуть шинкувати ворога. Треба просто перестати не стріляти. ))) ЗІ ЗІ Трохи кепкую, але це щоб не було сухо. Борімося!
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02.02.2022 12:45 Ответить
+5
Це так думають, що готові. Насправді ж відсоток менший.
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02.02.2022 12:33 Ответить
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Це так думають, що готові. Насправді ж відсоток менший.
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02.02.2022 12:33 Ответить
В Одесі люди самі йдуть в військомати записатись в тероборону але військомати беруть їх дані і відморожуються. Ніяких підрозділів ТРО ще не створено, зброї немає, виконувати бойові завдання немає кому!
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02.02.2022 12:38 Ответить
Мисливці завжди готові.)
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02.02.2022 12:46 Ответить
А ви за кого голосували ?
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02.02.2022 12:46 Ответить
Не коректне запитання: Ви проти кого голосували?)
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02.02.2022 13:23 Ответить
Достатньо буде і 10% тих хто візьме до рук зброю
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02.02.2022 12:42 Ответить
Я поки що не готовий, бо в мене нема зброї. Дайте зброю - і я буду готовий. По собі знаю, що якщо в тебе в руках щось холодне, а у підсумку важкість - це зразу надає впевненості. Треба щоб усі це відчули. Дайте всім українцям потримати зброю - відкриється скіфо-сарматська чакра і все стане на своє місце у геополітиці. ЗІ У жінок відкриється через Сахасрару до латентного коду амазонки (амазонки - войовничі прабабусі України) і вони замість звичної капусти почнуть шинкувати ворога. Треба просто перестати не стріляти. ))) ЗІ ЗІ Трохи кепкую, але це щоб не було сухо. Борімося!
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02.02.2022 12:45 Ответить
Так,це вихід - стояти і чекати,поки в наших жидів відкриється "скіфо-сарматська чакра"...
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02.02.2022 13:15 Ответить
Я чекаю на обіцянки снєсунов. Де вони?
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02.02.2022 13:22 Ответить
ленка ополченка доест скумбрию по 8 и тоже запишется в добровольцы
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02.02.2022 12:34 Ответить
Перечень вопросов очень показателен. Шо, начинается мочилово найвэлычнишого? Тогда начинайте с Игорьвалерича, это самое больное место бубочки. Это его пуповина.
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02.02.2022 12:38 Ответить
найвеличніше само реквізит.
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02.02.2022 12:40 Ответить
Игорьвалерич как раз реальный глава государства, гринпоц "то такэ".
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02.02.2022 13:06 Ответить
С уровнем поддержки сша и бритов наша армия набирает мощи с каждым днем! Через месяц вторжение немытых будет выглядеть (с точки зрения ЗЕ) как рассмеши комика
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02.02.2022 13:29 Ответить
Який там Розумков? Що він там видумує? Ну не взяли Путіна в долю у великому крадівництві, він і почав нервувати. Візьмуть і все стихне, а Розумков все піариться, його теж не взяли.
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02.02.2022 12:38 Ответить
тобто 44.9 ще не знають що кацапи вже 8 років як вторглися(( свідомі громадяни, треба зробити опитування скільки % знають в якій країні живуть
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02.02.2022 12:40 Ответить
Что Серёга нечем заняться? Или абы срач развести? Тебе когда зададут прямой вопрос ,пойдеш воевать или нет,ты начнёшь рассуждать ,что война уже идёт и поэтому чтобы да так нет.
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02.02.2022 13:01 Ответить
Вернись назад в палату, опросник ты наш.
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02.02.2022 13:21 Ответить
Я тобі,великому інтелектуалу та мовознавцю,так скажу, пан Медведчук розмовляє чистою українською мовою и що? Він гарний українець,а шуфрич,а інші озжники? А от хлопці російськомовні котрі загинули на сході ,то по твоєму відсталі малороси? Так що завали свое тупе хлебало,так тебе влаштовує?
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02.02.2022 13:41 Ответить
Я могу по русски,а можу і по українські. Я ніколи не ображав людину із за мови на якій би мові вона не розмовляла. А ти худоба корчиш із себе українця патріота, а на справді тупе бидло яке хотіло виїбнутися.
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02.02.2022 14:03 Ответить
О так ти ще і лікар. Ти спочатку займись собою,перестань давати укази що людям робити,та повчати їх, тоді може і с тебе будуть люди. Дядько мені знайшовся. Незнаючі людину називати ії синком,дуже здраво.
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02.02.2022 14:29 Ответить
Пусть еще депутаты со своими отпрысками встают под ружье
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02.02.2022 12:42 Ответить
Як на Вас впливають зверненння Зеленського?
- Не звертаю уваги - 62%
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02.02.2022 12:42 Ответить
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02.02.2022 12:42 Ответить
В 2014 я тоже не вірив в великий патріотизм,а потім був аеропорт...
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02.02.2022 12:59 Ответить


Днепр и Харьков (2014)
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02.02.2022 13:24 Ответить
Коли служив, військові навчання в нашій, українській армії, проводилися лише з одним умовним супротивником - Румунією?))))!!! Чомусь. І жодного разу з моZZковією. Хоча ще з кінця 90-х років було зрозуміло хто є потенційним ворогом України.
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02.02.2022 13:26 Ответить
согласно этого опроса, я уже знаю цену центра разкумкова
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02.02.2022 13:41 Ответить
Итак, людей, которые готовы защищать Украину с оружием в руках, меньше половины населения и меньше тех, кто делать это не намерен... Это все, что вам нужно знать о готовности к войне.
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02.02.2022 13:51 Ответить
Серед чоловічого населення Західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, Центрального регіону - 59,7%, Півдня країни - 48,4%, Східного регіону - 58,0%.

Что-то поменялось ...
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02.02.2022 13:53 Ответить
Путинцы ахренеют от хлеба-соли от украинцев. Особенно те, кто свято верят в то, что будут "освобождать Украину", когда "освобождённые" засадят им бутылку по гланды в знак признательности. Сейчас не 14 год, очень многие любители птн хла уже сбухались, сковидились, а молодежь растет и в большинстве это патриоты, которым глубоко плевать на Ленина и колбасу по рубль пятьдесят. Да и взрослое поколение в обиду свои семьи не даст. Это вам не Сирия ублюдки, земля будет гореть под вами синим пламенем. Возвращайтесь в свой Воронеж, проведите хотя бы газ в ближайшие деревни, а то за сотню лет так и не удосужились.
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02.02.2022 15:56 Ответить
"44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России"
А остальные 55,1, что это всё провокация Запада? Дайте я угадаю, кто составляет большинство из этих 55,1%.
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02.02.2022 16:47 Ответить
У меня вопрос - вот если более 50% считает что власть прилагает недостаточно усилий для предотвращения вторжения московии и зе как Главнокомандующий не способен организовать оборону и быть эффективным на своем посту - какого вы буя ставили галочки за него и его команду зеленых гопников? Прикалывались или поржать хотели? Приколы еще впереди - ржать кровавым поносом придется...
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02.02.2022 17:48 Ответить
 
 