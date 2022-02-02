Зеленский о ДТП с Трухиным: Все должны быть равны перед законом. Виновные будут точно отвечать
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на справедливое расследование ситуации с ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.
Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и реакцию партии "Слуга народа". Все единогласно поддерживают, чтобы уволить господина Трухина из партии "Слуга народа". Это же вопрос справедливости. Независимо от того, народный депутат, или чиновник, или любой другой человек - все должны быть равными перед законом. И все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это. Во-первых, ты депутат, ты являешься примером и поэтому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей", - отметил он.
2 февраля нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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а дальше - посмотрим... то ли все равны, а кто-то ровнее... то ли коп виноват что прятал запись и денег не взял... то ли ваще Порошенко (ну как-то )))...
Анекдоту - більше двох років!
Якщо раніше до зєлі була просто відраза, то тепер це відраза, ненависть і огида одночасно...
почему они стали расследовать и искать правду только сейчас а не сразу !?.
выходит что трухин много знает и больше им не нужен или проворовался и вышел из доверия !?
.. я бы на месте трухина напрягся.. Поляков подтвердит...
Після публікації відео з Трухіним, який тікає від поліцейських та пропонує їм величезний хабар за приховування правди про ДТП, представники влади стали робити круглі очі та обурюватись. Голова фракції "Слуг народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вже зажадав, щоб Трухін вийшов і з фракції, і з партії.
Але найголовніше - так це те, що ситуація з Трухіним була очевидною і п'ять місяців тому. З точки зору порятунку репутації "Слуги" мали відмежуватися від депутата одразу ж після ДТП - хоча б на час розслідування. Натомість вони вдавали, що нічого не сталося і активно захищали Трухіна. А головним його захисником був, як відомо, президент Володимир Зеленський, - пише Віталій Портников - "Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого страшного тут немає. Не хочу звертати на це великої уваги", - говорив президент ще 26 листопада і навіть висловлював сумнів у тому, що Трухін був за кермом.
А тепер найпростіше запитання: хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Усі вони знали.
Просто розраховували, що правду ніхто не зможе довести. Зеленський поводиться як ватажок кримінального клану, дон Корлеоне у коротких штанцях. Він упевнений, що головне його завдання - захищати "своїх", щоб вони не наробили. Він живе за принципом "своїм" - усе, чужим - навіть не закон, а демонстративне беззаконня.
"Слуги" не відмежувалися від Трухіна тому, що вони впевнені - заради такої вседозволеності і йдуть у владу. А прихильники популістів заплющують очі на поведінку "Слуг" тому, що вони й самі поводилися б так само, якби опинилися при владі.
Це справжнісінька змова Шарикових. Просто Шарикових у нашій країні не більшість. Популісти обов'язково втратять владу. Людей можна було обдурити один раз - у нещасливому для України 2019 році. Але більше не вийде. За обман доведеться відповісти.