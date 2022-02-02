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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Зеленский о ДТП с Трухиным: Все должны быть равны перед законом. Виновные будут точно отвечать

Зеленский о ДТП с Трухиным: Все должны быть равны перед законом. Виновные будут точно отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на справедливое расследование ситуации с ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и реакцию партии "Слуга народа". Все единогласно поддерживают, чтобы уволить господина Трухина из партии "Слуга народа". Это же вопрос справедливости. Независимо от того, народный депутат, или чиновник, или любой другой человек - все должны быть равными перед законом. И все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это. Во-первых, ты депутат, ты являешься примером и поэтому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такую ​​реакцию наших правоохранителей", - отметил он.

2 февраля нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Трухина начато уголовное производство за попытку подкупа правоохранителя, - спикер Офиса Генпрокурора Питель

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7687) Зеленский Владимир (20889) цензура (1337) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+66
"Ну ніктожи ні пагіб" цитати найвеличнішого.
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02.02.2022 12:47 Ответить
+47
так ти ж і винен в першу чергу що діло намагалися зам`яти. Чи то інший зеленський на пресконференції виступав?
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02.02.2022 12:49 Ответить
+41
дурачок включає "дурня" - пів року майже потрібно ,щоб "роздуплитись"
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02.02.2022 12:50 Ответить
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сказал хорошо! как по писанному!! )))
а дальше - посмотрим... то ли все равны, а кто-то ровнее... то ли коп виноват что прятал запись и денег не взял... то ли ваще Порошенко (ну как-то )))...
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02.02.2022 13:32 Ответить
зеурод
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02.02.2022 13:34 Ответить
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02.02.2022 13:34 Ответить
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».

Анекдоту - більше двох років!
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02.02.2022 13:49 Ответить
К концу каденции Голобородьки рейтинг будет ноль целых нифига десятых...таких зашкваров и дебизизме не было ни при Кравчуке Кучме Ющенко Порошенко и даже при Индюковиче вместе взятых...Позорище....капздец...
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02.02.2022 13:38 Ответить
а вдруг виновные будут отвечать както не точно?.......
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02.02.2022 13:38 Ответить
Чого так довго чекали? Вова, курва ти, ти ж на пресконференції минулій казав, що нічого страшного не сталося. Що 6 людей у лікарні- це все пусте. От же ж пес брехливий.
Якщо раніше до зєлі була просто відраза, то тепер це відраза, ненависть і огида одночасно...
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02.02.2022 13:40 Ответить
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02.02.2022 13:41 Ответить
говнюк двуличный
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02.02.2022 13:42 Ответить
Ошибаешься, многоликий!
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02.02.2022 13:47 Ответить
Щоб не відео в Ютюб від "УП", то так й зам'яли б. Зараз Вава на свою дебільну публіку грає, мовляв "все равни перед законам!". Дебіли звичайно схавають, як вони хавають лайно вже третій рік.
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02.02.2022 13:42 Ответить
Вас всіх так званих слуг,яку назву вам дам Коломойський, треба трозігнати в шию,як непотріб,ви наркомани і дармоїди на шиї у платників податків,ви сама безтолоч за всю історію парламентаризму.Ви стадо баранів і нікчем,ви нічого не знаєте і не вмієте,ви звичайні поци із підворотні.
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02.02.2022 13:45 Ответить
это лакмус что что-то произошло у Зеленых с трухиным..
почему они стали расследовать и искать правду только сейчас а не сразу !?.
выходит что трухин много знает и больше им не нужен или проворовался и вышел из доверия !?
.. я бы на месте трухина напрягся.. Поляков подтвердит...
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02.02.2022 13:45 Ответить
Да просто у той шоблы, кошельком которой является Трухин, закончились деньги.
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02.02.2022 13:49 Ответить
Та шобла - есть каломыйский и у него бабки никогда не кончатся. Так что будет трухан как и раньше сидеть в тёплом депутатском кресле и носить деньги каломыйского кому надо. А виноватыми в дтп как всегдасделают водителей тех автомобилей с которыми трухан столкнулся, такой способ отмазки давно проверен и действенен. А спектакль этот для пересичных, чтобы забыли о той фигне которую зельц о нагнетании с трибуны наговорил…
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02.02.2022 13:55 Ответить
Этой офигенной Сенсацией (в кавычках) ребятишки из ОП перекрывают ту куйню которую зеля с трибуны о нагнетании наговорил. Чтобы ни я ни вы не вспоминали о ней (а то её уже рашистские пропагандоны цитируют даже в ООН) и не возмущались. Способ проверенный, пора бы привыкнуть
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02.02.2022 13:59 Ответить
Ти ж сам його відмазував, лошара ти квартальна.
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02.02.2022 14:03 Ответить


Після публікації відео з Трухіним, який тікає від поліцейських та пропонує їм величезний хабар за приховування правди про ДТП, представники влади стали робити круглі очі та обурюватись. Голова фракції "Слуг народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вже зажадав, щоб Трухін вийшов і з фракції, і з партії.
Але найголовніше - так це те, що ситуація з Трухіним була очевидною і п'ять місяців тому. З точки зору порятунку репутації "Слуги" мали відмежуватися від депутата одразу ж після ДТП - хоча б на час розслідування. Натомість вони вдавали, що нічого не сталося і активно захищали Трухіна. А головним його захисником був, як відомо, президент Володимир Зеленський, - пише Віталій Портников - "Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого страшного тут немає. Не хочу звертати на це великої уваги", - говорив президент ще 26 листопада і навіть висловлював сумнів у тому, що Трухін був за кермом.
А тепер найпростіше запитання: хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Хтось має сумніви, що Зеленський знав, що сталося насправді? Чи може бути, що він не знав те, що було зрозуміло навіть дитині? Чи можливо, щоб не знали "Слуги"? Чи можливо, щоб не знали прихильники Зеленського?
Усі вони знали.
Просто розраховували, що правду ніхто не зможе довести. Зеленський поводиться як ватажок кримінального клану, дон Корлеоне у коротких штанцях. Він упевнений, що головне його завдання - захищати "своїх", щоб вони не наробили. Він живе за принципом "своїм" - усе, чужим - навіть не закон, а демонстративне беззаконня.
"Слуги" не відмежувалися від Трухіна тому, що вони впевнені - заради такої вседозволеності і йдуть у владу. А прихильники популістів заплющують очі на поведінку "Слуг" тому, що вони й самі поводилися б так само, якби опинилися при владі.
Це справжнісінька змова Шарикових. Просто Шарикових у нашій країні не більшість. Популісти обов'язково втратять владу. Людей можна було обдурити один раз - у нещасливому для України 2019 році. Але більше не вийде. За обман доведеться відповісти.
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02.02.2022 14:09 Ответить
"И все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это." вьі нє понялі. єто другоє. зрозуміло? ВИ ВСІ будете відповідати за трухіна.
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02.02.2022 15:11 Ответить
никто же не умер, убогое тьі ссьікло
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02.02.2022 15:13 Ответить
Речь в стиле секретаря парткома, который распекает провинившегося работника на партсобрании: "ты депутат, ты являешься примером..." Почему депутат является примером? Для кого? Когда депутаты примером вообще были? Полный совок головного мозга у товарища Зеленского!!!
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02.02.2022 15:25 Ответить
Я так припускаю, що поліцейський, який дав інтерв'ю має приготуватися відповідати? "І всі повинні відповідати." Джерело:
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02.02.2022 15:26 Ответить
Трепло ты самое настоящее, говоришь одно, а делаешь совсем другое, всё на оборот...
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02.02.2022 15:37 Ответить
Це він про себе каже, про свою відповідальність? Так прийде час.
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02.02.2022 16:05 Ответить
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