Зеленский о ДТП с Трухиным: Все должны быть равны перед законом. Виновные будут точно отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на справедливое расследование ситуации с ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и реакцию партии "Слуга народа". Все единогласно поддерживают, чтобы уволить господина Трухина из партии "Слуга народа". Это же вопрос справедливости. Независимо от того, народный депутат, или чиновник, или любой другой человек - все должны быть равными перед законом. И все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это. Во-первых, ты депутат, ты являешься примером и поэтому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такую ​​реакцию наших правоохранителей", - отметил он.

2 февраля нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.