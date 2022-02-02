Дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - премьер Нидерландов Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в очередной раз предупредил Россию о серьезных последствиях в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что диалог даст решение. Если нет - тогда Нидерланды, абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - сказал он.

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