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Новости Санкции против России
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Дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - премьер Нидерландов Рютте

Дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - премьер Нидерландов Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в очередной раз предупредил Россию о серьезных последствиях в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что диалог даст решение. Если нет - тогда Нидерланды, абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии

Автор: 

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Для того щоб для агресора були катастрофічні наслідки, потрібно щоб армія України була в кілька разів потужнішою ніж зараз. Потрібні професіонали на чолі міноборони та РНБОУ! Ті люди які сьогодні там сидять це пусте місце!
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02.02.2022 13:14 Ответить
Это нужно вдалбливать своим соседям по дому , по работе, в магазине, на улице, при любiй слушнiй нагодi, мож 73%-ные тупни через 2 года исправят свою оголтелую залепу.
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02.02.2022 13:22 Ответить
Або и того похлеще, мож притомний электорат все же прекратит инфантильничать и в этот раз все же придет на выборы. Ведь 73% зебилэлектората составляет большинство от 37% проголосовавших. ТОБТО 63% ЭЛЕКТОРАТА НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ ПРОИГНОРИРОЛИ ГОЛОСОВАТЬ. ВОТ И ИМЕЕМ ТЕПЕРЬ ЭТО НЕСЧАСТЬИЦЕ.
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02.02.2022 13:26 Ответить
Нидерланды - страшная страна. Все испугались.
Как там 8 лет расследования по Боингу поживает? Виновных все никак не найдете или боитесь озвучить?
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02.02.2022 13:36 Ответить
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02.02.2022 13:49 Ответить
Если кто не знал- кто такой Байден
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02.02.2022 14:04 Ответить
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
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02.02.2022 14:13 Ответить
100 відсотків
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02.02.2022 14:39 Ответить
Давить надо не только российских олигархов. Население рф также должно нести ответственность за действия своих лидеров, ведь они же их выбирают и поддерживают. Помню массовый шабаш восторга во всех российских городах, когда они у нас отбирали Крым. Поэтому общие санкции против экономики, чтобы все население это прочувствовало.
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02.02.2022 16:35 Ответить
 
 