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Дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - премьер Нидерландов Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в очередной раз предупредил Россию о серьезных последствиях в случае дальнейшего вторжения в Украину.
Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что диалог даст решение. Если нет - тогда Нидерланды, абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - сказал он.
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