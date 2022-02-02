"COVID-тысячу" получат граждане от 14 лет: Средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, спорт, кино и т.д.
Кабмин расширит программу выплат за вакцинацию на подростков 14-18 лет.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в программу "єПідтримка" будут включены подростки в возрасте 14-18 лет. Кроме стандартных целей на спорт, кино, театры, путешествия средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия", - подчеркнул глава правительства.
Также, добавил премьер, Кабмин примет протокольное решение о расширении возможностей программы для других категорий лиц – вакцинированных с инвалидностью 1 и 2 групп, которые смогут тратить деньги на лекарственные средства и коммунальные услуги.
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+8 Олег Карпов #409293
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+5 Вася Шевченко #371210
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+4 faust7808
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Ни медицины, ни прокуратуры, ни МВС, ни налогов...
Пришли слуги и началось...
Еще парунедель назад про эти пункты и не писали, писали ярко - на освиту ( меньше 40 баксов), видать кто то все таки надоумил что этой тыЧаЧи на освиту нихрена не хватит, только на канцелярку , и то недорогую китайскую, из разряда - ведрозадоллар.