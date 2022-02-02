"COVID-тысячу" получат граждане от 14 лет: Средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, спорт, кино и т.д.

Кабмин расширит программу выплат за вакцинацию на подростков 14-18 лет.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в программу "єПідтримка" будут включены подростки в возрасте 14-18 лет. Кроме стандартных целей на спорт, кино, театры, путешествия средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия", - подчеркнул глава правительства.

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Также, добавил премьер, Кабмин примет протокольное решение о расширении возможностей программы для других категорий лиц – вакцинированных с инвалидностью 1 и 2 групп, которые смогут тратить деньги на лекарственные средства и коммунальные услуги.