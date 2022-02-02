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"COVID-тысячу" получат граждане от 14 лет: Средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, спорт, кино и т.д.

Кабмин расширит программу выплат за вакцинацию на подростков 14-18 лет.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в программу "єПідтримка" будут включены подростки в возрасте 14-18 лет. Кроме стандартных целей на спорт, кино, театры, путешествия средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия", - подчеркнул глава правительства.

Читайте: Лицам с инвалидностью первой группы могут разрешить покупать лекарства за "ковидную" тысячу, - Шмыгаль

Также, добавил премьер, Кабмин примет протокольное решение о расширении возможностей программы для других категорий лиц – вакцинированных с инвалидностью 1 и 2 групп, которые смогут тратить деньги на лекарственные средства и коммунальные услуги.

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (661) подростки (461) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+8
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02.02.2022 13:45 Ответить
+5
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02.02.2022 14:01 Ответить
+4
Гундосые самоустраненки, у вас рейтинг отклеился
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02.02.2022 13:56 Ответить
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02.02.2022 13:45 Ответить
єЧагарники
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02.02.2022 16:27 Ответить
Пиво, сподіваюсь не включили до переліку?
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02.02.2022 13:55 Ответить
Гундосые самоустраненки, у вас рейтинг отклеился
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02.02.2022 13:56 Ответить
Вот раньше было...
Ни медицины, ни прокуратуры, ни МВС, ни налогов...
Пришли слуги и началось...
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02.02.2022 14:11 Ответить
было в 200-300% меньше а с приходом зэ-лупы хуже стало в разы и сразу везде
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02.02.2022 14:42 Ответить
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02.02.2022 14:01 Ответить
Есть знакомые у меня - купили сертификат за 2 тысячи, штуку отбили назад через дию, довольные.
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02.02.2022 14:24 Ответить
******
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02.02.2022 16:30 Ответить
О, ништяк, к двум сортам людей добавили еще третий. Теперь кабмин решает куда и кто ОБЯЗАН тратить свои деньги....
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02.02.2022 14:05 Ответить
Детки, покупайте правильные школьные принадлежности:
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02.02.2022 14:05 Ответить
"Сьогодні до програми єПідтримка буде включено підліктів віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби", - наголосив глава уряду. Джерело:

Еще парунедель назад про эти пункты и не писали, писали ярко - на освиту ( меньше 40 баксов), видать кто то все таки надоумил что этой тыЧаЧи на освиту нихрена не хватит, только на канцелярку , и то недорогую китайскую, из разряда - ведрозадоллар.
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02.02.2022 14:12 Ответить
 
 