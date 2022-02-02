По предварительным расчетам Минсоцполитики, пенсии в марте проиндексируют как минимум на 14%, - Марченко

По предварительным расчетам индексация пенсий в марте составит не менее 14%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что в марте будет произведена индексация пенсий, которая покроет инфляцию.

"В соответствии с законом, индексация пенсий ежегодно проводится путем увеличения показателя средней зарплаты, учитываемого для исчисления пенсии, на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году , в котором производится увеличение. По предварительным расчетам Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий будет составлять не менее 14%", - пояснил Марченко.

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