По предварительным расчетам Минсоцполитики, пенсии в марте проиндексируют как минимум на 14%, - Марченко
По предварительным расчетам индексация пенсий в марте составит не менее 14%.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что в марте будет произведена индексация пенсий, которая покроет инфляцию.
"В соответствии с законом, индексация пенсий ежегодно проводится путем увеличения показателя средней зарплаты, учитываемого для исчисления пенсии, на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году , в котором производится увеличение. По предварительным расчетам Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий будет составлять не менее 14%", - пояснил Марченко.
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А от у нормальних країнах пенсії індексуються не за нашою дивною формулою, а стовідсотково прив'язані до середньої зарплатні.
Я нє халявщік , я єго партньор . ""
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За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко..."
Тобто простий посіпака з пенсією 3000гр отримає:
3000×14÷100=420 гр. надбавки.
В цей е час суддя з пенсією 90 000гр отримає:
90000×14÷100= 12 600гр надбавки в місяць.
Як кажуть, відчуйте різницю!