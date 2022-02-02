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По предварительным расчетам Минсоцполитики, пенсии в марте проиндексируют как минимум на 14%, - Марченко

По предварительным расчетам Минсоцполитики, пенсии в марте проиндексируют как минимум на 14%, - Марченко

По предварительным расчетам индексация пенсий в марте составит не менее 14%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что в марте будет произведена индексация пенсий, которая покроет инфляцию.

"В соответствии с законом, индексация пенсий ежегодно проводится путем увеличения показателя средней зарплаты, учитываемого для исчисления пенсии, на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году , в котором производится увеличение. По предварительным расчетам Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий будет составлять не менее 14%", - пояснил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

Автор: 

индексация (62) инфляция (829) пенсия (2162) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+8
Мнє Зєлєнскій обещал проіндексіровать пенсію , аж на 8 гривен . Куплю жєне кіло скумбріі . .
Я нє халявщік , я єго партньор . ""
.
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02.02.2022 14:02 Ответить
+7
Чомусь вони індексують, індексують, а я все біднішаю і біднішаю!!!
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02.02.2022 14:07 Ответить
+6
Карма здесь не при чём. Не переводите стрелки на карму за свою глупость. Выбрав деревенского шута своим президентом нарiд сам превратился в шутов.
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02.02.2022 14:26 Ответить
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судьям, прокурорам
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02.02.2022 13:52 Ответить
Нехтування елементарним виживанням більшості народу неминуче приведе Зє до ганебної поразки на слідуючих виборах.Він вважає, що час для виправлення ситуації в нього ще є. Пізно. Потяг вже пройшов.
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02.02.2022 14:19 Ответить
Впевнений, що це щонайбільше, і воно аж ніяк не покриває невпинне знецінення доходів пенсіонерів.
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02.02.2022 13:53 Ответить
особеннно не забудьте эти 14% и то минимум как вы пишите добавить судьям у которых по 100 тысяч она, и другим тем у кого она и так заоблачная до 20 тысяч ..они ну очень нуждаются и ждут не дождутся эти 14% ...еле еле конци сводят бедняжки.... ну а мы все на минимальных пенсиях по 1900 грн +.... уже закалённые так сказать ...и приспособились более менее как то выживать чтобы не отдать концы будем доживать свой век.... такая у нас карма((
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02.02.2022 13:54 Ответить
Карма здесь не при чём. Не переводите стрелки на карму за свою глупость. Выбрав деревенского шута своим президентом нарiд сам превратился в шутов.
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02.02.2022 14:26 Ответить
да то так к слову про карму типа в шутку написал....поверьте я очень в теме и что такое карма и другое такое в экстрасенсорике и изотэрике.... и не думал что кто то ответит на этот пост ...)) ну написал и написал...главное суть то в другом. а вы к карме прицепились....
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02.02.2022 14:32 Ответить
Не варто переводити стрілки на шутів, попередники доклалися ще більше, заваливши гривню утричі.
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02.02.2022 14:35 Ответить
Пристосуватися можна до стабільного рівня. А якщо середня зарплатня у поточних доларах зараз перевищила рівень 13 року, то звичайні пенсії за віком у 16 році впали до 30%, у 20 році підросли лише до 59%, а тепер через падіння гривні складають усього 59% від рівня 13 року, коли комуналка проти теперішньої була практично ніякою. Пристосовуйтесь! Фактично наша "соціальна" держава з олігархономікою викрутилася в останні 7 років за рахунок пограбунку пенсів і надходжень від заробітчан.

А от у нормальних країнах пенсії індексуються не за нашою дивною формулою, а стовідсотково прив'язані до середньої зарплатні.
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02.02.2022 14:32 Ответить
я правда так и не понял ...вам не понравилось что я написал что ли про приспособились? ну привыкли....а так как? цыфры ваши цыфры они никому ничего не сказали и не помогли ..ну а так то я согласен с написанным вами... только смайлик похмурый кому направлен не понял....?
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02.02.2022 14:37 Ответить
Смайлік не до Вас, звичайно, а до процесу пристосування. Я в супермаркеті бачу це пристосування через реальне зменшення клієнтів.
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02.02.2022 14:44 Ответить
А ви думаєте їм легко утримувати маєтки та вілли закордонні? Ото ж...
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02.02.2022 14:35 Ответить
так они же субсидии даже и помощ от страны умудряются брать всякими путями и старыми знакомствами.... там ещё такие мэдыкованные все барыги...))
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02.02.2022 14:38 Ответить
Він запевнив, що в березні буде проведена індексація пенсій, яка покриє інфляцію. Джерело:
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02.02.2022 13:56 Ответить
Представляю, как теперь пенсионеры будут скумбрией обжираться
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02.02.2022 13:57 Ответить
Мнє Зєлєнскій обещал проіндексіровать пенсію , аж на 8 гривен . Куплю жєне кіло скумбріі . .
Я нє халявщік , я єго партньор . ""
.
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02.02.2022 14:02 Ответить
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02.02.2022 14:36 Ответить
Було 2200 так і Останеться , - А прокурорам судьям і клеркам Добавлять .Че уже не раз Було .
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02.02.2022 14:02 Ответить
Чомусь вони індексують, індексують, а я все біднішаю і біднішаю!!!
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02.02.2022 14:07 Ответить
этот закон не выполняется с времен гроси
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02.02.2022 14:20 Ответить
Мабуть роздадуть гроші із спортивної сумки трушина. От забагатіємо!
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02.02.2022 14:22 Ответить
"
За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії в березні проіндексують щонайменше на 14%, - Марченко..."

Тобто простий посіпака з пенсією 3000гр отримає:

3000×14÷100=420 гр. надбавки.

В цей е час суддя з пенсією 90 000гр отримає:

90000×14÷100= 12 600гр надбавки в місяць.

Як кажуть, відчуйте різницю!
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03.02.2022 02:26 Ответить
 
 