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"Слуга народа" начала сбор подписей за внеочередное заседание для заслушивания силовиков о делах нардепов

Фракция политической партии "Слуга народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.

Об этом сообщила в Телеграмме пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Оно инициировано Давидом Арахамией для заслушивания силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил. В том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года", - добавила Палийчук.

Также читайте: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады для заслушивания отчетов Монастырского, Сухачева и Венедиктовой касательно дел против нардепов

Слуга народа начала сбор подписей за внеочередное заседание для заслушивания силовиков о делах нардепов 01

Автор: 

ВР (29286) внеочередное заседание (262) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+16
ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил -

ЗЄ-льоне дєрьмо будут розбавляти у бочці меду
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02.02.2022 13:57 Ответить
+15
во как!

накосячив Труха, а розбирати будуть Пороха
(то мабуть таки Порох за кермом був)

хітрожопая макака абрахашка
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02.02.2022 13:59 Ответить
+11
а смотрите как растекашились ))))) по делам)))
трухин то так... не стоит акцентировать а вот остальные )))

Зі слів Арахамії, до правоохоронних органів "накопичилося багато питань" щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і "застарілих" розслідувань щодо Олександра Юрченка і Ярослава Дубневича... -

а помните как дело о сливе "вагнеровцев" безухая стала срочно перебивать делом об "Иловайском котле"...

жабы зеленые... одним словом... идут по старым отработанным схематозам... (куда ж клеймить лупоглазого трухина если есть другие (и особенно Порошенко)
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02.02.2022 14:16 Ответить
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ініційоване Давидом Арахамією для заслуховування силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил -

ЗЄ-льоне дєрьмо будут розбавляти у бочці меду
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02.02.2022 13:57 Ответить
во как!

накосячив Труха, а розбирати будуть Пороха
(то мабуть таки Порох за кермом був)

хітрожопая макака абрахашка
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02.02.2022 13:59 Ответить
ну, по єврейськи так - забіть баки
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02.02.2022 14:00 Ответить
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02.02.2022 14:12 Ответить
А він таки й пійшов у ліс .
Й таки не на одинці пійшов .

Але з лісу не вийшов !
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02.02.2022 14:25 Ответить
З тих пір, як Володимир Зеленський привів у Верховну Раду армію своїх «слуг», Україна постійно переживає «день бабака». Сьогодні ж друге лютого.

Корупція, хабарі, п'янь за кермом, яка є потенційними вбивцями - «слугам» все сходить з рук. І тільки суспільна увага та журналістські розслідування витягують на світ Божий їхні численні злочини і не дають ховати зелені кінці в каламутну воду.

Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного «Слугу», бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки.
В 2019-му «Слуги» любили називати це модними слівцями типу «соціальний ліфт». Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі - і цим ліфтом все воно поперело нагору.

А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником.

Розслідування злочину за участі тіньового касира Зеленського депутата Трухіна демонструє повну деградацію влади. Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у «кришуванні» Трухіна.

Ми вимагаємо негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів... Так само маємо право почути і Зеленського, персонального ангела-охоронця Трухіна.

Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про «зарплати у конвертах» для «слуг» і про відкати на «Великому крадівництві».

Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент.
Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.
Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс.
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02.02.2022 14:16 Ответить
А що раньше робили , гроші получали , - така Армія правоохоронців , - Один єдиний журналіст підняв з Спячки таку кількість Дармоїдів.А про Трухіна дурачком діло , - Не пропетляли.
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02.02.2022 13:58 Ответить
Вперед за Поляковым!!!
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02.02.2022 13:59 Ответить
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02.02.2022 13:59 Ответить
Зеленые резиноизделия №2
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02.02.2022 18:36 Ответить
А с 2000 все дела не пробовали посмотреть? Или с 1991? Тупые петлялы.
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02.02.2022 14:01 Ответить
Ооооо, тепер на Порошенка будуть гавкать із трибуни зРади!
Зелебенські двійочники!
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02.02.2022 14:02 Ответить
І що, про Брагаря згадають, і про інших шлюх під наркотою?
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02.02.2022 14:03 Ответить
Не присікуйтеся до Брагаря. У нього прізвище таке, що йому постійно треба бути в тонусі. За ним жодної провини
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02.02.2022 14:08 Ответить
Дві години на доповідь, розподіл часу: 5 хвилин щодо пана Медведчука, по дви хвилини щодо Юрченка, Трухіна і інших депутатів СН, решта часу - заслуховуємо про головного злочинця пана Петра Порошенко
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02.02.2022 14:07 Ответить
Шо, мало?
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02.02.2022 14:25 Ответить
Трухіна лише привід.
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02.02.2022 14:08 Ответить
Класична ХУЦПА від коломИйського. Згадайте, як ці виродки очолили розслідування "ваґнерґейту". Все повторюється до розділових знаків... Чума на блаЗЄнських.
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02.02.2022 14:10 Ответить
как там, у честертона: "где умный человек прячет лист? - в лесу". "багато питань по справі трухіна" у них, ага. тільки от самої справи не було до минулого дня.
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02.02.2022 14:12 Ответить
Любое ТСК это просто выпуск пара,а реально решалу и разносчика конвертов Трухина никто не посадит и дело надолго осядет в зеленой прокуратуре!Хватит цирка и на выборы!
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02.02.2022 14:13 Ответить
ну да , теперь надо этим вентилятором на всех разбросать , а то что одним слугам за протухшую систему правосудия отдуваться
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02.02.2022 14:14 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5b0%5d=AZXSUW8wZSkVyGOXGpQ5_r3SRYGYaTu5TVeIzAH3__7MaFaZM5q6C2Sk9RKgxXlGxNLE6CkDYFUbs9IbaI79mPnowA-ra_GpS-_IN0qb_71SQh148FZv3R3L0MHWBZKPqU-QXn8FMhGHx4iFbwxmATrw4EbLhg-juAk432VgGv1-tqBIZEojtyX5NdXAOb84vIo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ЗЕботва уже співає, що у ДБР не було запису з камери поліцейського і це свідчить що у всьому винний Порошенко, бо реформа поліції його часів - відстій.

Чудики, як раз ця історія свідчить, що реформа й створення Патрульної поліції - досягнення часів Порошенка.
о за Януковича захарченківський мент такого Трухіна відпустив би не за 150, а за 15 тисяч, ім'я Трухіна не спливло в жодному протоколі, а поліцейський відмовився б спілкуватися з пресою категорично.

Але на поліцейському була працююча камера, поліцейський відмовився від хабаря і виконав свою роботу чесно.
Відео, яке за всяку ціну намагалися знищити, опинилося у журналістів - явно від поліцейських. Нарешті, сам патрульний зустрівся з журналістами і відкрито дав інтерв'ю.
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02.02.2022 14:16 Ответить
Тобто сталося все так, як мало бути.
А не мало бути, аби влада заходилася свого кореша відмазувати, замість дати справі хід згідно закону.
Особливо - влада, яка владою стала на нищівній критиці своїх попередників і обіцянках "нових облич у владі", які насправді виявилися збіговиськом жлобів й мажорчиків.
Гіршими за янучар.
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02.02.2022 14:17 Ответить
Отмазывать своих - это принцип прошдой власти.
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02.02.2022 14:29 Ответить
Бачите, у вас навіть не вийшло правильно написати слово, яке тут не доречне.
Ваша влада на чолі із преЗедентом брехала пів року про цю аварію і Трухіна.

Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва

Джерело:
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02.02.2022 14:33 Ответить
а смотрите как растекашились ))))) по делам)))
трухин то так... не стоит акцентировать а вот остальные )))

Зі слів Арахамії, до правоохоронних органів "накопичилося багато питань" щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і "застарілих" розслідувань щодо Олександра Юрченка і Ярослава Дубневича... -

а помните как дело о сливе "вагнеровцев" безухая стала срочно перебивать делом об "Иловайском котле"...

жабы зеленые... одним словом... идут по старым отработанным схематозам... (куда ж клеймить лупоглазого трухина если есть другие (и особенно Порошенко)
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02.02.2022 14:16 Ответить
и небожителям силовикам , яйца между дверями щемить,это пока пена не пошла, все молчели, как гавна в рот набрали
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02.02.2022 14:17 Ответить
Трушин это так. Эпизод. Не должна была пена пойти. Так как всё зачистили. И патрульный был опрошен, который точно ничего не подтвердил. Успокоились. И тут арест полковника или обыск у Коболева. И оказывается что плёночка то вот она. И патрульный опять всё подтверждает. Лично Трушин никому не интересен. Зелень перед НИМ начала быковать и получила один из намёков. Лепить из плёнки дезу. Они похлеще предъявят.
Смотрим или Коболева оставят в покое, или полкана по апелляции выпустят.
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02.02.2022 14:44 Ответить
Я навіть здогадуюсь , що їх до цього змусило .

Трухін зкоїв злочин аж у травні ...

А зараз вже друге лютого 2022 року .

Їх обурив не злочин колеги .

А витік інформації з правоохоронних органів . Тут же очевидно будь кому з мизиками , що без такого витіку не було б тих кадрів й стримів .

Вони будуть в закритому режимі обговорювати з силовиками звітки відбувся витік ...
Бо вони тільки учора на світ народилися . Новитню історію української політики не вивчали . Ну навіщо ця "маячня" для весільних фотографів ?!
Якась там історія , якась там Україна ?!
Справа Гонгадза , а хто це такий для арахамій ?!

Й ще зауваження . Вони видають себе мовляв ми молодь , ми просунуті диджиталайзери . Але що це таке smart city знати не знають . Як й не знають того , що в цілому світі ця цифрова реформація відбулась так років 25 тому . Й що вуличні IP камери змінюють реальність й змінюють приватність .
Й що тільки суцільні дегенерати могли сподіватися , що деталі аварії на ключьовій трасі Країни можуть бути прихованними й ніде не вспливуть з часом .
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02.02.2022 14:21 Ответить
все на представление

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02.02.2022 14:21 Ответить
О чем и говорилось - вся эта крысиная возня с трухиным и кузьминых это просто дымовая завеса, чтобы оправдать арест Пороха.
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02.02.2022 14:28 Ответить
Звиняйте, із 12-го року? А яке діло до цього "слуг"? Це вони так, щоб свої щоденні зашквари розчинити у масі інших зашкварів?
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02.02.2022 14:31 Ответить
Після кінця епохи зашкварів потрібно на законодавчому рівні прийняти Закон при довічну заборону слугам зебені балотуватись в виборні органи. А також про обв"язкову психіатричну і наркологічну експертизу з кримінальною відповідальністю за фальсифікацію результатів.Я вже не кажу проперсональну кримінальну відповідальність земафії за порушення Закону.
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02.02.2022 17:44 Ответить
 
 