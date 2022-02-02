"Слуга народа" начала сбор подписей за внеочередное заседание для заслушивания силовиков о делах нардепов
Фракция политической партии "Слуга народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.
Об этом сообщила в Телеграмме пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Оно инициировано Давидом Арахамией для заслушивания силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил. В том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года", - добавила Палийчук.
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+16 Алекс Мышкевич
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+11 Вася Шевченко #371210
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ЗЄ-льоне дєрьмо будут розбавляти у бочці меду
накосячив Труха, а розбирати будуть Пороха
(то мабуть таки Порох за кермом був)
хітрожопая макака абрахашка
Й таки не на одинці пійшов .
Але з лісу не вийшов !
Корупція, хабарі, п'янь за кермом, яка є потенційними вбивцями - «слугам» все сходить з рук. І тільки суспільна увага та журналістські розслідування витягують на світ Божий їхні численні злочини і не дають ховати зелені кінці в каламутну воду.
Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного «Слугу», бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки.
В 2019-му «Слуги» любили називати це модними слівцями типу «соціальний ліфт». Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі - і цим ліфтом все воно поперело нагору.
А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником.
Розслідування злочину за участі тіньового касира Зеленського депутата Трухіна демонструє повну деградацію влади. Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у «кришуванні» Трухіна.
Ми вимагаємо негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів... Так само маємо право почути і Зеленського, персонального ангела-охоронця Трухіна.
Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про «зарплати у конвертах» для «слуг» і про відкати на «Великому крадівництві».
Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент.
Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.
Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс.
Зелебенські двійочники!
ЗЕботва уже співає, що у ДБР не було запису з камери поліцейського і це свідчить що у всьому винний Порошенко, бо реформа поліції його часів - відстій.
Чудики, як раз ця історія свідчить, що реформа й створення Патрульної поліції - досягнення часів Порошенка.
о за Януковича захарченківський мент такого Трухіна відпустив би не за 150, а за 15 тисяч, ім'я Трухіна не спливло в жодному протоколі, а поліцейський відмовився б спілкуватися з пресою категорично.
Але на поліцейському була працююча камера, поліцейський відмовився від хабаря і виконав свою роботу чесно.
Відео, яке за всяку ціну намагалися знищити, опинилося у журналістів - явно від поліцейських. Нарешті, сам патрульний зустрівся з журналістами і відкрито дав інтерв'ю.
А не мало бути, аби влада заходилася свого кореша відмазувати, замість дати справі хід згідно закону.
Особливо - влада, яка владою стала на нищівній критиці своїх попередників і обіцянках "нових облич у владі", які насправді виявилися збіговиськом жлобів й мажорчиків.
Гіршими за янучар.
Ваша влада на чолі із преЗедентом брехала пів року про цю аварію і Трухіна.
Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва
Джерело:
трухин то так... не стоит акцентировать а вот остальные )))
Зі слів Арахамії, до правоохоронних органів "накопичилося багато питань" щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і "застарілих" розслідувань щодо Олександра Юрченка і Ярослава Дубневича... -
а помните как дело о сливе "вагнеровцев" безухая стала срочно перебивать делом об "Иловайском котле"...
жабы зеленые... одним словом... идут по старым отработанным схематозам... (куда ж клеймить лупоглазого трухина если есть другие (и особенно Порошенко)
Смотрим или Коболева оставят в покое, или полкана по апелляции выпустят.
Трухін зкоїв злочин аж у травні ...
А зараз вже друге лютого 2022 року .
Їх обурив не злочин колеги .
А витік інформації з правоохоронних органів . Тут же очевидно будь кому з мизиками , що без такого витіку не було б тих кадрів й стримів .
Вони будуть в закритому режимі обговорювати з силовиками звітки відбувся витік ...
Бо вони тільки учора на світ народилися . Новитню історію української політики не вивчали . Ну навіщо ця "маячня" для весільних фотографів ?!
Якась там історія , якась там Україна ?!
Справа Гонгадза , а хто це такий для арахамій ?!
Й ще зауваження . Вони видають себе мовляв ми молодь , ми просунуті диджиталайзери . Але що це таке smart city знати не знають . Як й не знають того , що в цілому світі ця цифрова реформація відбулась так років 25 тому . Й що вуличні IP камери змінюють реальність й змінюють приватність .
Й що тільки суцільні дегенерати могли сподіватися , що деталі аварії на ключьовій трасі Країни можуть бути прихованними й ніде не вспливуть з часом .