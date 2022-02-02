"Слуга народа" начала сбор подписей за внеочередное заседание для заслушивания силовиков о делах нардепов

Фракция политической партии "Слуга народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.

Об этом сообщила в Телеграмме пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Оно инициировано Давидом Арахамией для заслушивания силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил. В том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года", - добавила Палийчук.

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