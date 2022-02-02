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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мир должен останавливать Россию от вторжения в Украину, а не спасать лицо Путина, - Кулеба

Мир должен останавливать Россию от вторжения в Украину, а не спасать лицо Путина, - Кулеба

Россия должна пойти на уступки в нынешних условиях, а не Украина, ведь это РФ совершает агрессивные действия в отношении Украины. Мир не должен сконцентрироваться на том, как России в нынешних условиях сохранить лицо, а на том, как избежать ее вторжения в Украину.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия будет действовать с благими намерениями, то я уверен, что мы сможем преодолеть нынешний кризис дипломатическим путем. Однако в нынешних реалиях не Украина должна идти на уступки, ведь не мы сосредоточили военные силы возле границы с соседом, не мы оккупируем территорию, которая принадлежит соседнему государству. Это не мы осуществляем кибератаки, поэтому Россия должна начать действовать конструктивно. Я хочу подчеркнуть, что Украина исключила возможность любых уступок, которые нам будут навязываться снаружи", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс не получит особого статуса на условиях России, - Кулеба

Отвечая на вопрос, как России сохранить лицо, если она ничего не получит из нынешней конфронтации с Западом, глава МИД Украины подчеркнул, что об этом должна заботиться Москва, а не другие.

"Не мы создали эту проблему, и не нашей задачей является поиск лучшего способа спасти лицо Путина" - подчеркнул Кулеба.

В то же время он сказал, что Украина пытается действовать конструктивно и готова принимать взвешенные решения.

"Однако было бы контрпродуктивно сосредоточиться на спасении лица России, а не остановке ее от вторжения", - подчеркнул Кулеба.

Министр поблагодарил Польшу за поддержку Украины в нелегкие времена. Он отметил, что Киев доволен практической поддержкой Варшавы во всех областях – от политической до военной.

Также читайте: Мнение, что Украина недооценивает военную угрозу со стороны РФ - ошибочно, - Кулеба

"Еще рано говорить обо всех решениях, особенно военного характера. Но, без сомнения, Польша делает все, что может, чтобы в нынешней ситуации поддержать Украину", - подчеркнул министр.

Кулеба также проинформировал, что формат трехстороннего украинско-польско-британского сотрудничества будет концентрироваться на безопасности в регионе Атлантики, Балтийского и Черного морей, а также торговых отношениях.

Автор: 

Польша (8515) путин владимир (31566) россия (96216) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Так обличчя путіна рятує Зеленський і його команда, звинувачуючи США, Англію та інші країні в нагнітанні паніки і що він, Зеленський, не бачить там загрози. Йому головне "миротворцю" путіну в очі подивитися та бізнес зберегти на росії.
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02.02.2022 14:21 Ответить
+6
Путін це прискорювач, генератор швидкості вступу України в НАТО!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!

Путін, казковий дурак - стратег!
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02.02.2022 14:18 Ответить
+4
мне нравится как министр ин.дел КУЛЕБА ведёт себя и говорит и заявляет всегда . простой и патриотичный очень человек и министр!
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02.02.2022 14:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Путін це прискорювач, генератор швидкості вступу України в НАТО!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!

Путін, казковий дурак - стратег!
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02.02.2022 14:18 Ответить
Слава ... Упс... Зачитался...
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02.02.2022 14:21 Ответить
Многоходовочка Хла закончится ударом табакерки между глаз членоликого..
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02.02.2022 14:28 Ответить
Что за Путин такой? Знакомая вроде фамилия, но не вспомню никак.
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02.02.2022 14:51 Ответить
трухина отмазывает по соседним веткам
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02.02.2022 14:23 Ответить
Уже узнали откуда у Трухи 150 тыщ было? или решалы все еще решают?
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02.02.2022 14:30 Ответить
нестыковочка - вава сказал всем отбой - опасность миновала и можно ехать на шашлыки
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02.02.2022 14:19 Ответить
Всем можно на шашлыки.. .кроме Харькова ..
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02.02.2022 14:35 Ответить
Саме так, нічого ламать голову, як ***** зберегти гарну міну. Треба якими завгодно методами зупиняти його агресивні наміри.
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02.02.2022 14:20 Ответить
Так обличчя путіна рятує Зеленський і його команда, звинувачуючи США, Англію та інші країні в нагнітанні паніки і що він, Зеленський, не бачить там загрози. Йому головне "миротворцю" путіну в очі подивитися та бізнес зберегти на росії.
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02.02.2022 14:21 Ответить
Цього зеленого виродка ніхто рятувати не буде,- ні спереду, ні ззаду.
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02.02.2022 14:49 Ответить
мне нравится как министр ин.дел КУЛЕБА ведёт себя и говорит и заявляет всегда . простой и патриотичный очень человек и министр!
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02.02.2022 14:23 Ответить
хвилиночку, "йанелох" казав неодноразово, що загрози нападу нема, і не треба розганяти паніку, то про який опір зараз йдеться?
Пан Кулеба, ви що, відосики від гундосика не дивились?
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02.02.2022 14:23 Ответить
На гундосика уже никто не обращает внимания..
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02.02.2022 14:37 Ответить
Перш ніж таке заявляти, слід хоча б дістати обличчя Янєлоха з кокаїну і "кротів" повиганяти з ОПи.
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02.02.2022 14:28 Ответить
Пику ***** не врятує навіть ботокс, а Зеленському сказати що ***** агресор заважають - невпинне боягузство та ФСБ-шні погони Єрмака.
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02.02.2022 14:29 Ответить
Єдиний адекватний професійний Міністр з великої літери в нинішньому уряді!
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02.02.2022 14:31 Ответить
не врятували:
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02.02.2022 14:32 Ответить
Мармизу Хла зберегти тяжко -- як не малюй, гавнюк получається
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02.02.2022 14:34 Ответить
Просто так, на тормозах это все маловероятно закончится. Пукелле нельзя показать стае что он промахнулся. Что то нужно "предъявить " глубинному народу победителей и братве из ОПГ. Без этого ни как. Не по пацански, особенно из подворотни. Минимум это обострение на линии фронта,ввод своих миротворцев в ОРДЛО и признание ЛНРоДНРий с возможной подвижкой в строну украинской территории в районе Донецка и Горловки, отодвинув фронт от этих городов в глубь Украины ну хоть на 5-8км.) И возобновление переговоров в новом формате с вероятным требованием, и шумихи по теме вернуть в "состав реПублик" земли Донеччины и Луганщины в админ границах областей ( в их понимании " республик"., ну это так больше для болтовни и внутренней аудитории и пропаганды.)
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02.02.2022 14:35 Ответить
Наиболее вероятный сценарий.
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02.02.2022 14:49 Ответить
Прошлое бессмысленная величина.В то время как настоящее,формирует будущее.И в каком будущем будут жить ваши дети,формируете вы сегодня и сейчас в настоящем.Сегодня идёт борьба в настоящем за будущее,какой из жизнеутверждающих и определяющих факторов будет доминировать.Сила права или право силы?Если победит сила права,то можно быть спокойными за будущее своих детей.Если право силы,то это войны,разброд и шатание с переделом границ,где ваши дети будут носить военную форму и воевать,воевать,воевать......Продолжая замкнутный круг Деды воевале.И дело тут не в чьих то лицах,а в выборе каким будет будущий мир.Як вариант
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02.02.2022 14:44 Ответить
Кулеба у нас вообще кто? По ощущению минимум генеральный директор Земли, а то и всей Солнечной системы.
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02.02.2022 14:47 Ответить
зачем спасать яйцо путина ?

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02.02.2022 15:01 Ответить
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02.02.2022 15:06 Ответить
Світові друзі України концентруються на тому, як уникнути рашистської окупації,а "слуги" в Україні сконцетровані на тому,як рашисту зберегти обличчя .Концентрація така потужна від "слуг" в Україні .,що рашисти нею на радбезі ООН нею на цілий світ розмахували.
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02.02.2022 15:18 Ответить
Кулеба прямо в корінь б"є.
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02.02.2022 17:06 Ответить
 
 