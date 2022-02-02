Мир должен останавливать Россию от вторжения в Украину, а не спасать лицо Путина, - Кулеба

Россия должна пойти на уступки в нынешних условиях, а не Украина, ведь это РФ совершает агрессивные действия в отношении Украины. Мир не должен сконцентрироваться на том, как России в нынешних условиях сохранить лицо, а на том, как избежать ее вторжения в Украину.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия будет действовать с благими намерениями, то я уверен, что мы сможем преодолеть нынешний кризис дипломатическим путем. Однако в нынешних реалиях не Украина должна идти на уступки, ведь не мы сосредоточили военные силы возле границы с соседом, не мы оккупируем территорию, которая принадлежит соседнему государству. Это не мы осуществляем кибератаки, поэтому Россия должна начать действовать конструктивно. Я хочу подчеркнуть, что Украина исключила возможность любых уступок, которые нам будут навязываться снаружи", - заявил Кулеба.

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Отвечая на вопрос, как России сохранить лицо, если она ничего не получит из нынешней конфронтации с Западом, глава МИД Украины подчеркнул, что об этом должна заботиться Москва, а не другие.

"Не мы создали эту проблему, и не нашей задачей является поиск лучшего способа спасти лицо Путина" - подчеркнул Кулеба.

В то же время он сказал, что Украина пытается действовать конструктивно и готова принимать взвешенные решения.

"Однако было бы контрпродуктивно сосредоточиться на спасении лица России, а не остановке ее от вторжения", - подчеркнул Кулеба.

Министр поблагодарил Польшу за поддержку Украины в нелегкие времена. Он отметил, что Киев доволен практической поддержкой Варшавы во всех областях – от политической до военной.

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"Еще рано говорить обо всех решениях, особенно военного характера. Но, без сомнения, Польша делает все, что может, чтобы в нынешней ситуации поддержать Украину", - подчеркнул министр.

Кулеба также проинформировал, что формат трехстороннего украинско-польско-британского сотрудничества будет концентрироваться на безопасности в регионе Атлантики, Балтийского и Черного морей, а также торговых отношениях.