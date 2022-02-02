"Слуга народа" Кузьминых просит временно исключить его из фракции с возможностью возвращения, - Палийчук
Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых направил письмо главе партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии, в котором просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения.
Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп просит исключить его из числа членов фракции на время с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
"Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах будет сообщено официально. Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга народа"", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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