"Слуга народа" Кузьминых просит временно исключить его из фракции с возможностью возвращения, - Палийчук

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых направил письмо главе партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии, в котором просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп просит исключить его из числа членов фракции на время с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

"Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах будет сообщено официально. Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга народа"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также читайте: "Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию. Адвокат сообщил, что подозреваемый в учреждении здравоохранения, - НАБУ