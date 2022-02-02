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Новости
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"Слуга народа" Кузьминых просит временно исключить его из фракции с возможностью возвращения, - Палийчук

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых направил письмо главе партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии, в котором просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп просит исключить его из числа членов фракции на время с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

"Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах будет сообщено официально. Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга народа"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также читайте: "Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию. Адвокат сообщил, что подозреваемый в учреждении здравоохранения, - НАБУ

Автор: 

Слуга народа (2636) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+21
В смысле после отсидки? Неее, просто не факт что такая фракция или даже партия будет тогда существовать...
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02.02.2022 14:26 Ответить
+12
выдайте ему вов временное пользование литр самогона
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02.02.2022 14:32 Ответить
+12
А мені дуже прикро, що він є братом легендарного кіборга ОЛЕГА КУЗЬМІНИХ. Своєю специфічною манерою "роботи" хабарник кинув тінь і на брата.
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02.02.2022 14:46 Ответить
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В смысле после отсидки? Неее, просто не факт что такая фракция или даже партия будет тогда существовать...
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02.02.2022 14:26 Ответить
выдайте ему вов временное пользование литр самогона
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02.02.2022 14:32 Ответить
И тютюн! (В камере пригодится.)
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02.02.2022 14:38 Ответить
Дурак, надо было в заявлении и деньги попросить те что забрали, во временное пользование.
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02.02.2022 15:04 Ответить
виключити на пів шишечки!
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02.02.2022 14:35 Ответить
а знаєте ці уй..бки зі "слуг урода" не перестають дивувати своєю скурвленою винахідливістю.
саме страшне що ця винахідливість спрямована виключно на власне збагачення у будь-які, часто абсолютно неймовірні, способи.
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02.02.2022 14:39 Ответить
Він вже знає, що їх будуть бити?
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02.02.2022 14:42 Ответить
і можливо навіть ногами....
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02.02.2022 14:43 Ответить
"на полшишечки"
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02.02.2022 14:46 Ответить
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02.02.2022 15:48 Ответить
Від цих харь тошнить вже
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02.02.2022 16:35 Ответить
А мені дуже прикро, що він є братом легендарного кіборга ОЛЕГА КУЗЬМІНИХ. Своєю специфічною манерою "роботи" хабарник кинув тінь і на брата.
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02.02.2022 14:46 Ответить
Да там и брат не особо блещет в своей системе.
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02.02.2022 15:53 Ответить
Родичів, як кажуть, не вибирають.
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02.02.2022 16:05 Ответить
Немножко беременным хочет прикинуться?
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02.02.2022 14:53 Ответить
Я вернусь, дайте только срок.
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02.02.2022 14:55 Ответить
Вын просто впевнений, що не сяде.
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02.02.2022 14:55 Ответить
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02.02.2022 15:00 Ответить
зе вонючки дайте ему народного героя украины.
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02.02.2022 15:08 Ответить
Нормально
Сегодня я верю в бога
Завтра верю в черта
После завтра наоборот
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02.02.2022 15:13 Ответить
с парламента бы выключили
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02.02.2022 15:19 Ответить
А я пока в лес отойду...
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02.02.2022 15:35 Ответить
Це не той випадок, щоби отримати декретну відпустку.
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02.02.2022 15:58 Ответить
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02.02.2022 16:01 Ответить
Я БЕРЕМЕННА! ЭТО ВРЕМЕННО!
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02.02.2022 16:23 Ответить
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02.02.2022 16:56 Ответить
 
 