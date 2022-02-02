Россия может получить много хорошего для себя. Если они не будут нападать на Украину - Байден отдаст им все, - Трамп

РФ может добиться значительных уступок со стороны нынешней администрации США, если в результате не будет совершать агрессивных действий против Украины.

Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По меньшей мере, они (РФ. - Ред.) смогут на переговорах получить много хорошего для себя. Если они не предпримут действий (против Украины. - Ред.), то Байден отдаст им все", - предположил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Комментируя напряженную обстановку между РФ и Украиной, Трамп заверил, что, когда он был президентом США, не допускал возникновения таких проблем.

Отвечая на вопрос, что Россия планирует в отношении Украины, бывший президент заявил, что, по его мнению, "похоже, что Россия предпримет какие-то действия". Он не стал объяснять, о каких именно действиях может идти речь.

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