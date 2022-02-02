Россия может получить много хорошего для себя. Если они не будут нападать на Украину - Байден отдаст им все, - Трамп
РФ может добиться значительных уступок со стороны нынешней администрации США, если в результате не будет совершать агрессивных действий против Украины.
Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По меньшей мере, они (РФ. - Ред.) смогут на переговорах получить много хорошего для себя. Если они не предпримут действий (против Украины. - Ред.), то Байден отдаст им все", - предположил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Комментируя напряженную обстановку между РФ и Украиной, Трамп заверил, что, когда он был президентом США, не допускал возникновения таких проблем.
Отвечая на вопрос, что Россия планирует в отношении Украины, бывший президент заявил, что, по его мнению, "похоже, что Россия предпримет какие-то действия". Он не стал объяснять, о каких именно действиях может идти речь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело:
Звичайно, ви ж із Зєлєю одного поля ягоди, відомі любителі позаглядати в очі пуйлу та іншим покидькам.
Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана перед виборами в Угорщині.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-trump-orban-vybory/31638518.html
Новина, яку зараз явно ніхто не помітить.
США обійшли Газпром по поставка газу до Європи.
Скраплений газ, який Штати зараз везуть до Європи з метою уникнути енергетичного колапсу за обсягами перевищив обсяги газу які Європа купує у Москви.
Більше того, кляті американці ще й демпінгують на ціні - перебивають газпромівську ціну більш дешевою.
Тобто перелічимо "перемоги" Москви в їхній запеклій боротьбі за запуск "Північного потоку-2".
Газпром на ринку Європи обійшли по черзі спершу Норвегія, потім США.
Штати уже домовляються про поставки катарського газу (скрапленого швидше за все) до Європи, знову таки замість російського.
А сертифікацію "Північного потоку-2" німці чекають наприкінці червня.
Можливо.
Бо, нагадаю, ще влітку подейкували що ПП-2 запрацює до нового року, але виникла низка складних обставин. І виникає далі.
Пригадую як реготала вата, коли ще влітку європейські експерти заявили, що ПП-2 запрацює. коли Газпром продасть його європейським компаніям. Можливо - консорціуму. Можливо - за участі "Нафтогазу України".
3 мая было начато строительство участка газопровода на территории Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-61 [61] .
5 сентября судно-трубоукладчик «Solitaire» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток - 2» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Финском заливе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-62 [62] .
6 октября судно-трубоукладчик Audacia приступило к укладке труб на германском морском участке газопровода «Северный поток - 2», где также вело работы судно Castoro Dieci (C10). Судно Audacia занялось работой на участке протяжённостью 38 км в глубоководной части маршрута.
На 10 октября были уложены первые 100 км из 2,5 тыс. км газопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-63 [63] .
На 6 ноября были уложены 200 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-64 [64] , на 12 ноября - 250 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-65 [65] , на 30 ноября - более 300 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-66 [66] .
С 23 декабря к укладке трубопровода «Северный поток - 2» присоединилось судно-трубоукладчик https://ru.wikipedia.org/wiki/Pioneering_Spirit Pioneering Spirit https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-67 [67] . Судно-трубоукладчик «https://ru.wikipedia.org/wiki/Solitaire_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA) Solitaire »' приступило к работам по укладке труб в исключительной экономической зоне Швеции. Судно-трубоукладчик Audacia закончило укладку труб на германском морском участке газопровода.
На 1 января было уложено более 400 км трубhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-68 [68] , на 1 апреля - более 915 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-69 [69] ; на 1 июля - 1501 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-70 [70] , на 1 октября - 2042 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-71 [71] .
На 24 октября было уложено более 2100 км труб, но в связи с задержкой с получением разрешения от Дании трубоукладчик Solitaire покинул маршрут строительства газопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-72 [72] .
30 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода «Северный поток - 2» на датском континентальном шельфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-73 [73] ; был одобрен маршрут протяжённостью 147 км к юго-востоку от острова Борнхольм, практически по границе территориальных водhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-74 [74] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-75 [75] .
28 ноября началась укладка труб в водах Данииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-:7-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-:8-77 [77] .
На 15 декабря судном Pioneering Spirit было пройдено около половины датского участка (уложено 74 км), Solitaire отставал от него на 20 км. В общей сложности было уложено более 2230 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-78 [78] ; Nord Stream 2 запросила у немецких властей разрешения на продолжение строительства у северного побережья Германии в зимние месяцыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-79 [79] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-80 [80] .
23 декабря в результате объявленных США санкций против российских газопроводов швейцарская компания «https://ru.wikipedia.org/wiki/Allseas Allseas » вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой трубопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-81 [81] . По состоянию на 23 декабря строительство газопровода было завершено на 93,5 %, проложено более 2300 км трубопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-83 [83] . Спустя несколько дней после объявления американских санкций глава российского Минэнерго Александр Новак упомянул, что вместо покинувших проект судов Allseas оставшиеся километры может уложить судно «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академик Черский ». Корабль вышел из порта Находка 9 февраля 2020 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-84 [84]
1 января, несмотря на незавершённость трубопровода «Северный поток - 2», российский газ пошёл по первой нитке газопровода https://ru.wikipedia.org/wiki/OPAL EUGAL (является продолжением «Северного потока - 2» через территорию Германии до границы с Чехией, был сдан в эксплуатацию в конце 2019 года); этот газ поступает из действующего «Северного потока»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-87 [87] .
6 июля датское энергетическое агентство DEA разрешило продолжение строительства газопровода с учётом использования новых трубоукладочных судовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%B2%D0%B32020-86 [86] .
1 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на эксплуатацию газопровода в своём континентальном шельфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-89 [89] .
11 декабря баржа «Фортуна» продолжила укладку труб в водах Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-90 [90] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-91 [91] .
22 декабря было завершено строительство сухопутного участка в Германии, а также было отмечено, что российская сухопутная часть готоваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-92 [92] . На следующий день началась подготовка к достройке трубопровода в датских водахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-93 [93] .
29 декабря строительство «Северного потока - 2» в немецких водах было завершено на маршруте «Б»
В то время как ориентированное на экс-президента Дональда Трампа крыло партии, вместе с протрамповскими лидерами мнений, напротив, вовсю недоумевает, почему тема Украины опять стала занимать так много места в американской повестке дня и зачем вообще конфликтовать с Россией из-за такой далекой Украины. .
https://www.rbc.ua/rus/news/vremya-govorit-proishodit-peregovorah-mezhdu-1643757033.html
Крайще призвища хоч одного сенатора чи то конгресмена назовіть , який відкрито висловився на кшалт того , мовляв навіщо сваритися з ****** .
Це дженда виключно бюрократів-ліваків з демократичного середовища .
А республіканці завжди поділялися на супер яструбів , й просто яструбів .
Одні в колуарах кажуть вгагалом , що требо підтримувати Україну й через патрулювання неба в Україні силами ВВС США . А інші наполягають тільки на економічній підтримці .
Ви мало що розумієте , що таке республіканська партія США . Головний там грунт 100 млн. євангелістів . А це дуже пасионарне середовище . ***** для них Сатана майже в прямому сенсі того слова ...
Це думка не моя , до речі . Її автор - Мілан Леліч , журналіст і політичний оглядач на тему міжнародної політики . Мені сподобалось , я зробив репост . Що тобі ще не так . ?
Якого дива ти взагалі вирішив мені вказувати , що мені розповсюджувати , а що ні . ?? . З тобою все гаразд ?
А ось "вказувати іншим що росповсюджувати" -- для цього цей сайт й існує саме це назвивається обговоренням й диспутом .
Скажіть подяку адмінам й мені - Ви посилаєтеся на явно прокремлівську статтю , яка явно нав"язує таку думку , що требо Україні капітуляцію підписати , а Вас йще не забанили .
Єдиний т.з. експерд в цій статті це К. Грищенко , тобто міністр (й не простий а МІС) часів кривавого вурдалака Ібуковича й маразматика Пахла .
Скажіть подяку , що Бутусов й Буткевич Вас поки не забанили за таке посилання . А я адмінам пишу виключно , коли бачу лише явних ********** (коли воно пельку тут відкрива) .
Не вам "качати права" на Цензорі . Часи спілкування з "ватою" тут пройши давно .
Крім того , що той сайт явно напівватний , вій йще дуже низкосортний .
Бо жодного посилання на джерела . Тобто там художня література (або пропаганда) , але аж ніяк не політична журналістика .
Півторюю -- назовіть імена тих сенаторів й конгресменів -- тоді й буде обговорення . Якщо не можете - значить повне лайно Ваше джерело .
Такий секрет успіху ?
Трумп использовал, пиарил фальшивые пленки «разговоров» Хла и Порошенка, в своих целях против Байдена ..
- Чудо в тому полягає, що п.....ти не буде ви їх! (с)
Ще може вернеться)
Так що у листопаді довибори, можлива повна перемога Республіканців, а це відкриває дорогу Трампу до президентства.
цуко, Нарцисс.
Але real politics зовсів іншу картину світу малює . В США тільки зовне виглядає, що презідент сам по собі може щось вирішувати . Меня байдуже , що думає як людина Трамп . Для мене в 100 разів важливійше (й для політики теж) яка думка у республіканського естейблішменту . У сенаторів й конгресменів . А картина світу так вигляда , що серед республіканців нема жодного політика , хто хоч якось симпатизує ***** . Усі його люто ненавидять . А ось серед дермократів -- лівацького лайна хоч відбавляй .
Навіть серед ближнього оточення Байдена один впливовий політик проукраїнський (Блінкін) , а два інших пропонують подорожче продати Україну з потрохом .
Ось трапись щось з Байденом ... й хто така Пелусі ?!
Дай їй владу - вона за рік перетворить США в прохідний двір для індусів й мексиканос . В їх розумінні грабіжники й гвалтівники "теж мають значення" , бо вони чорношкірі в основній своїй масі .
А ні Індія , а ні Мексіка , а ні чорна Африка Україну в війні с *********** ніколи не підтримували .
Це біла протестантська США - так .
Англосакси підтримують . Брати-поляки , літовці з латишами й естонці -- так . А ось "романський світ" -- не дуже . І головна хвороба в ЕС це лівацтво в політиці . Ліваки завжди більше підтримували совдеп , ніж ліберали й консерватори . ***** той же самий совдеп .
Почему в свою бытность президентом он только что не целовал задницу *****?