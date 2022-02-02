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Новости Война
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Россия может получить много хорошего для себя. Если они не будут нападать на Украину - Байден отдаст им все, - Трамп

Россия может получить много хорошего для себя. Если они не будут нападать на Украину - Байден отдаст им все, - Трамп

РФ может добиться значительных уступок со стороны нынешней администрации США, если в результате не будет совершать агрессивных действий против Украины.

Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По меньшей мере, они (РФ. - Ред.) смогут на переговорах получить много хорошего для себя. Если они не предпримут действий (против Украины. - Ред.), то Байден отдаст им все", - предположил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Комментируя напряженную обстановку между РФ и Украиной, Трамп заверил, что, когда он был президентом США, не допускал возникновения таких проблем.

Отвечая на вопрос, что Россия планирует в отношении Украины, бывший президент заявил, что, по его мнению, "похоже, что Россия предпримет какие-то действия". Он не стал объяснять, о каких именно действиях может идти речь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир должен останавливать Россию от вторжения в Украину, а не спасать лицо Путина, - Кулеба

Автор: 

армия РФ (19703) Байден Джо (2795) вторжение (508) россия (96216) США (27166) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+50
Знаєтє в чому різниця між президентом та експрезидентом? Останній може казати будь-які дурниці. Хоча особисто Трампа це і на посту не зупиняло 🤣
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02.02.2022 14:35 Ответить
+22
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5b0%5d=AZWmZ9pnISZQF_9hFkWLJe7VhNd8z0iQ9aLMTm4DYWrg96LX9KEC2_YE_hI8IZTZzy7TULfQrdV7jEWZQlMCTRg_lr6CvBm5PujwmxJgFbffJivZn2cyM02X2NSBDmNAEwJmb8S3Dkzu3iQ40KWKUl9y9zQ4c9aUi3woRbDoAmkoPx8Gzbp6S41f6nYN9ji7qhA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Новина, яку зараз явно ніхто не помітить.

США обійшли Газпром по поставка газу до Європи.

Скраплений газ, який Штати зараз везуть до Європи з метою уникнути енергетичного колапсу за обсягами перевищив обсяги газу які Європа купує у Москви.

Більше того, кляті американці ще й демпінгують на ціні - перебивають газпромівську ціну більш дешевою.

Тобто перелічимо "перемоги" Москви в їхній запеклій боротьбі за запуск "Північного потоку-2".

Газпром на ринку Європи обійшли по черзі спершу Норвегія, потім США.

Штати уже домовляються про поставки катарського газу (скрапленого швидше за все) до Європи, знову таки замість російського.
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02.02.2022 14:51 Ответить
+16
Усі ми бачили Трампа на пресусі з Пу - жалюгідне видовище розчавленої людини.
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02.02.2022 14:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Знаєтє в чому різниця між президентом та експрезидентом? Останній може казати будь-які дурниці. Хоча особисто Трампа це і на посту не зупиняло 🤣
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02.02.2022 14:35 Ответить
трамп такой же клоун и дурко из развлекательного шоу + он сдаёт койкоместа нуждающимся во временном проживании и у трампа нет лисапеда, а так два дебила это сила.
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02.02.2022 15:08 Ответить
Трам-пам-пам все еще на довольствии у бункерфюрера.
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02.02.2022 15:12 Ответить
...казламордые, держите в обе руки
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02.02.2022 14:35 Ответить
О как заговорил!)
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02.02.2022 14:38 Ответить
"Коментуючи напружену обстановку між РФ та Україною, Трамп запевнив, що коли він був президентом США, то не допускав виникнення таких проблем."

Джерело:

Звичайно, ви ж із Зєлєю одного поля ягоди, відомі любителі позаглядати в очі пуйлу та іншим покидькам.

Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана перед виборами в Угорщині.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-trump-orban-vybory/31638518.html

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02.02.2022 14:38 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5b0%5d=AZWmZ9pnISZQF_9hFkWLJe7VhNd8z0iQ9aLMTm4DYWrg96LX9KEC2_YE_hI8IZTZzy7TULfQrdV7jEWZQlMCTRg_lr6CvBm5PujwmxJgFbffJivZn2cyM02X2NSBDmNAEwJmb8S3Dkzu3iQ40KWKUl9y9zQ4c9aUi3woRbDoAmkoPx8Gzbp6S41f6nYN9ji7qhA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Новина, яку зараз явно ніхто не помітить.

США обійшли Газпром по поставка газу до Європи.

Скраплений газ, який Штати зараз везуть до Європи з метою уникнути енергетичного колапсу за обсягами перевищив обсяги газу які Європа купує у Москви.

Більше того, кляті американці ще й демпінгують на ціні - перебивають газпромівську ціну більш дешевою.

Тобто перелічимо "перемоги" Москви в їхній запеклій боротьбі за запуск "Північного потоку-2".

Газпром на ринку Європи обійшли по черзі спершу Норвегія, потім США.

Штати уже домовляються про поставки катарського газу (скрапленого швидше за все) до Європи, знову таки замість російського.
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02.02.2022 14:51 Ответить
Саудити купують нафтоперегонний завод у польському Гданську і тим виштовхують Газпром з європейського ринку нафти.

А сертифікацію "Північного потоку-2" німці чекають наприкінці червня.

Можливо.

Бо, нагадаю, ще влітку подейкували що ПП-2 запрацює до нового року, але виникла низка складних обставин. І виникає далі.

Пригадую як реготала вата, коли ще влітку європейські експерти заявили, що ПП-2 запрацює. коли Газпром продасть його європейським компаніям. Можливо - консорціуму. Можливо - за участі "Нафтогазу України".
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02.02.2022 14:51 Ответить
Особливо треба додати, що при Трампі СП-2 не будувался. Будувати продовжили при Байдені.
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02.02.2022 15:39 Ответить
4 роки з https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 СП-2 не будувався?
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02.02.2022 15:44 Ответить
Тільки під санкціями США. При Байдені отримали дозвіл добудовувати.
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02.02.2022 15:50 Ответить
2018 год

3 мая было начато строительство участка газопровода на территории Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-60 [60] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-61 [61] .
5 сентября судно-трубоукладчик «Solitaire» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток - 2» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Финском заливе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-62 [62] .
6 октября судно-трубоукладчик Audacia приступило к укладке труб на германском морском участке газопровода «Северный поток - 2», где также вело работы судно Castoro Dieci (C10). Судно Audacia занялось работой на участке протяжённостью 38 км в глубоководной части маршрута.
На 10 октября были уложены первые 100 км из 2,5 тыс. км газопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-63 [63] .
На 6 ноября были уложены 200 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-64 [64] , на 12 ноября - 250 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-65 [65] , на 30 ноября - более 300 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-66 [66] .
С 23 декабря к укладке трубопровода «Северный поток - 2» присоединилось судно-трубоукладчик https://ru.wikipedia.org/wiki/Pioneering_Spirit Pioneering Spirit https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-67 [67] . Судно-трубоукладчик «https://ru.wikipedia.org/wiki/Solitaire_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA) Solitaire »' приступило к работам по укладке труб в исключительной экономической зоне Швеции. Судно-трубоукладчик Audacia закончило укладку труб на германском морском участке газопровода.
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02.02.2022 15:52 Ответить
2019

На 1 января было уложено более 400 км трубhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-68 [68] , на 1 апреля - более 915 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-69 [69] ; на 1 июля - 1501 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-70 [70] , на 1 октября - 2042 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-71 [71] .
На 24 октября было уложено более 2100 км труб, но в связи с задержкой с получением разрешения от Дании трубоукладчик Solitaire покинул маршрут строительства газопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-72 [72] .
30 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода «Северный поток - 2» на датском континентальном шельфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-73 [73] ; был одобрен маршрут протяжённостью 147 км к юго-востоку от острова Борнхольм, практически по границе территориальных водhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-74 [74] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-75 [75] .
28 ноября началась укладка труб в водах Данииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-:7-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-:8-77 [77] .
На 15 декабря судном Pioneering Spirit было пройдено около половины датского участка (уложено 74 км), Solitaire отставал от него на 20 км. В общей сложности было уложено более 2230 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-78 [78] ; Nord Stream 2 запросила у немецких властей разрешения на продолжение строительства у северного побережья Германии в зимние месяцыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-79 [79] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-80 [80] .
23 декабря в результате объявленных США санкций против российских газопроводов швейцарская компания «https://ru.wikipedia.org/wiki/Allseas Allseas » вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой трубопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-81 [81] . По состоянию на 23 декабря строительство газопровода было завершено на 93,5 %, проложено более 2300 км трубопроводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-83 [83] . Спустя несколько дней после объявления американских санкций глава российского Минэнерго Александр Новак упомянул, что вместо покинувших проект судов Allseas оставшиеся километры может уложить судно «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академик Черский ». Корабль вышел из порта Находка 9 февраля 2020 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-84 [84]
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02.02.2022 15:53 Ответить
2020[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2&veaction=edit&section=11 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2&action=edit&section=11 править код ]

1 января, несмотря на незавершённость трубопровода «Северный поток - 2», российский газ пошёл по первой нитке газопровода https://ru.wikipedia.org/wiki/OPAL EUGAL (является продолжением «Северного потока - 2» через территорию Германии до границы с Чехией, был сдан в эксплуатацию в конце 2019 года); этот газ поступает из действующего «Северного потока»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-87 [87] .

6 июля датское энергетическое агентство DEA разрешило продолжение строительства газопровода с учётом использования новых трубоукладочных судовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%B2%D0%B32020-86 [86] .

1 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на эксплуатацию газопровода в своём континентальном шельфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-89 [89] .

11 декабря баржа «Фортуна» продолжила укладку труб в водах Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-90 [90] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-91 [91] .

22 декабря было завершено строительство сухопутного участка в Германии, а также было отмечено, что российская сухопутная часть готоваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-92 [92] . На следующий день началась подготовка к достройке трубопровода в датских водахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#cite_note-93 [93] .

29 декабря строительство «Северного потока - 2» в немецких водах было завершено на маршруте «Б»
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02.02.2022 15:54 Ответить
Жаль, что корреспондент не додумался задать вопрос "Чей Крым?"
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02.02.2022 14:39 Ответить
Усі ми бачили Трампа на пресусі з Пу - жалюгідне видовище розчавленої людини.
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02.02.2022 14:40 Ответить
І тебе, Трампуся, може віддати...
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02.02.2022 14:40 Ответить
Может наркотики кловану поставляет чубчик?
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02.02.2022 14:43 Ответить
то воно ше живе?
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02.02.2022 14:44 Ответить
Этот Трумп и не такое скажет... что бы показать всем,что он еще жив!
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02.02.2022 14:45 Ответить
ще один...хворий...
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02.02.2022 14:46 Ответить
Вообще не понятны причины почему может быть война. Единственная причина это кремлевская ОПГ и их престарелый дигенират предводитель.
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02.02.2022 14:46 Ответить
Вам за 8 лет не понятно почему ИДЕТ война?
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02.02.2022 15:05 Ответить
Дебаты на украинскую тему сейчас активно проходят не только в европейских странах, но и за океаном. Примечательно, что спорят между собой не только представители Демократической и Республиканской партий США, но и республиканцы между собой. Так, часть видных партийцев занимает традиционную "ястребиную" позицию, призывает к жестким санкциям против Москвы и максимальной поддержке Киева.

В то время как ориентированное на экс-президента Дональда Трампа крыло партии, вместе с протрамповскими лидерами мнений, напротив, вовсю недоумевает, почему тема Украины опять стала занимать так много места в американской повестке дня и зачем вообще конфликтовать с Россией из-за такой далекой Украины. .
https://www.rbc.ua/rus/news/vremya-govorit-proishodit-peregovorah-mezhdu-1643757033.html
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02.02.2022 14:47 Ответить
Не росповсюджуйте херню .

Крайще призвища хоч одного сенатора чи то конгресмена назовіть , який відкрито висловився на кшалт того , мовляв навіщо сваритися з ****** .

Це дженда виключно бюрократів-ліваків з демократичного середовища .

А республіканці завжди поділялися на супер яструбів , й просто яструбів .
Одні в колуарах кажуть вгагалом , що требо підтримувати Україну й через патрулювання неба в Україні силами ВВС США . А інші наполягають тільки на економічній підтримці .

Ви мало що розумієте , що таке республіканська партія США . Головний там грунт 100 млн. євангелістів . А це дуже пасионарне середовище . ***** для них Сатана майже в прямому сенсі того слова ...
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02.02.2022 16:09 Ответить
Давай я сам буду вирішувати , що мені розповсюджувати , а що ні , ОК .. !?
Це думка не моя , до речі . Її автор - Мілан Леліч , журналіст і політичний оглядач на тему міжнародної політики . Мені сподобалось , я зробив репост . Що тобі ще не так . ?
Якого дива ти взагалі вирішив мені вказувати , що мені розповсюджувати , а що ні . ?? . З тобою все гаразд ?
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02.02.2022 17:09 Ответить
Як ветеран Цензора з 2004 року хочу росповісти Вам , якщо не в курсах, де знаходитеся . Подивиться на правила форуму там "репости" з інших сайтів не забороняється , але є чітки крітерії , як це дозволяється робити . Так ось цитувати 2 абзаца без лапок - це називається флудом . Не надавати коменту, що це виключно думка одного з місцевих оглядачів (які може в житті жодного живого республіканця не бачили) - теж практика сутто совфоїдного сорту .
А ось "вказувати іншим що росповсюджувати" -- для цього цей сайт й існує саме це назвивається обговоренням й диспутом .

Скажіть подяку адмінам й мені - Ви посилаєтеся на явно прокремлівську статтю , яка явно нав"язує таку думку , що требо Україні капітуляцію підписати , а Вас йще не забанили .
Єдиний т.з. експерд в цій статті це К. Грищенко , тобто міністр (й не простий а МІС) часів кривавого вурдалака Ібуковича й маразматика Пахла .

Скажіть подяку , що Бутусов й Буткевич Вас поки не забанили за таке посилання . А я адмінам пишу виключно , коли бачу лише явних ********** (коли воно пельку тут відкрива) .
Не вам "качати права" на Цензорі . Часи спілкування з "ватою" тут пройши давно .
Крім того , що той сайт явно напівватний , вій йще дуже низкосортний .
Бо жодного посилання на джерела . Тобто там художня література (або пропаганда) , але аж ніяк не політична журналістика .
Півторюю -- назовіть імена тих сенаторів й конгресменів -- тоді й буде обговорення . Якщо не можете - значить повне лайно Ваше джерело .
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02.02.2022 22:21 Ответить
... З тобою таки - не все гаразд .
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03.02.2022 08:40 Ответить
Трамп це популіст так як наш скоморох.Байден це людина справи.Байден звинуватив колись Мілошивича у очі .У тому що він військовий приступник і покарав у Косово цей геноцид американськими літаками при посаді сенатора.Тепер президент Байден ***** сказа у очі що він бандит ,лишилось чикати покари.
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02.02.2022 14:48 Ответить
Трамп давав кацапам все що вони хтіли ?
Такий секрет успіху ?
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02.02.2022 14:49 Ответить
А как же .. Трумп использовал компромат Хла против Хилари в своих целях, и в целях Хла..
Трумп использовал, пиарил фальшивые пленки «разговоров» Хла и Порошенка, в своих целях против Байдена ..
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02.02.2022 15:00 Ответить
- А чудо?
- Чудо в тому полягає, що п.....ти не буде ви їх! (с)
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02.02.2022 14:49 Ответить
Трумп шлялся с проститутками целую свою жизнь, пока не связался с их главным сутенером ХЙлом .. Посмотрел Хлу в глаза - и позавидовал дедушке Кабаеву ..
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02.02.2022 14:52 Ответить
Ви смієтесь, а китайці штампують мільйони кепок і футболок 'Трамп-2024'
Ще може вернеться)
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02.02.2022 14:53 Ответить
Після виходу з Афганістану, у Байдена дуже втратив у рейтингу, як і його партія.
Так що у листопаді довибори, можлива повна перемога Республіканців, а це відкриває дорогу Трампу до президентства.
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02.02.2022 15:45 Ответить
"Комментируя напряженную обстановку между РФ и Украиной, Трамп заверил, что, когда он был президентом США, не допускал возникновения таких проблем."
цуко, Нарцисс.
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02.02.2022 14:54 Ответить
Проблемы - у Хла, Трумп этого еще не понял ..
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02.02.2022 15:02 Ответить
А ведь если подумать (но это если есть мозги), то в словах Трампа нет ничего смешного. Если раньше Россию могли подвергать санкциям за любые провинности по всему спектру взаимоотношений, то теперь она может совершать безнаказанно любые действия, но только не вторгаясь при этом в Украину.
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02.02.2022 14:55 Ответить
Этого рыжего пердуна нужно изолировать. Трамп никто, он не президент. Он не имеет права говорить такие вещи Если русня так и не нападёт, то Байден им много чего отдаст? Это что ж выходит, плешивый своего и добьётся?
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02.02.2022 16:37 Ответить
Не имеет права говорить? Ну это в вашем идеально левацком мире нет права говорить. Но к счастью Америка пока еще не до конца там, не смотря на стремительное движение в этом направлении. Поэтому говорить он может что захочет, особенно не будучи гос. чиновником.
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02.02.2022 19:17 Ответить
кращеб вони ліки від онкохвороб винайшли. Цим вони себе увічнили в славі. А так - увічняться в ганьбі і зникнуть, як монголи свого часу.
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02.02.2022 14:56 Ответить
Ну и логика, мол если Россия нападет то виноват Байден который это допустил, а если не нападет то виноват Байден который пошел на уступки. ))
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02.02.2022 14:57 Ответить
О, шавка-друг путлера проявилася!
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02.02.2022 14:58 Ответить
Боже, яке кончене!
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02.02.2022 14:59 Ответить
Трепло рыжее. Если бы ты был в нынешней ситуации ты бы уже сдал Украину с потрохами, а заодно и Балтию и Грузии. ( помните как Трампапон сказал что думал что Таллин это пригород Петербурга. и сколько он сделал для развала Европы, ЕС и НАТО) Не говоря о том что он чуть не довел США до гражданской войны. И вот с "таким счастьем" он до сих пор на свободе. Все таки американское правосудие тоже " странное" .. ну почти как наше.
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02.02.2022 15:03 Ответить
Ви а нічого не розумієте в політиці , якщо вирете в лівацьки мантри про то , який був поганий Трамп ... й який він був уступливий й мовляв який "твердий як камень" дідусь Байден .

Але real politics зовсів іншу картину світу малює . В США тільки зовне виглядає, що презідент сам по собі може щось вирішувати . Меня байдуже , що думає як людина Трамп . Для мене в 100 разів важливійше (й для політики теж) яка думка у республіканського естейблішменту . У сенаторів й конгресменів . А картина світу так вигляда , що серед республіканців нема жодного політика , хто хоч якось симпатизує ***** . Усі його люто ненавидять . А ось серед дермократів -- лівацького лайна хоч відбавляй .
Навіть серед ближнього оточення Байдена один впливовий політик проукраїнський (Блінкін) , а два інших пропонують подорожче продати Україну з потрохом .
Ось трапись щось з Байденом ... й хто така Пелусі ?!
Дай їй владу - вона за рік перетворить США в прохідний двір для індусів й мексиканос . В їх розумінні грабіжники й гвалтівники "теж мають значення" , бо вони чорношкірі в основній своїй масі .

А ні Індія , а ні Мексіка , а ні чорна Африка Україну в війні с *********** ніколи не підтримували .
Це біла протестантська США - так .
Англосакси підтримують . Брати-поляки , літовці з латишами й естонці -- так . А ось "романський світ" -- не дуже . І головна хвороба в ЕС це лівацтво в політиці . Ліваки завжди більше підтримували совдеп , ніж ліберали й консерватори . ***** той же самий совдеп .
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02.02.2022 15:54 Ответить
С Трампа такой "республиканец" как из Путина "мать Тереза".
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02.02.2022 16:42 Ответить
Трамп-прото використаний гумовий виріб...
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02.02.2022 15:11 Ответить
Американський шрьодер
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02.02.2022 15:54 Ответить
Главний крот заспівав навіть
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02.02.2022 15:33 Ответить
Так пусть это " все " , Байден отдаст Украине.А мы уже с кацапами сами разберемся.
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02.02.2022 15:35 Ответить
т.е. трамп "за" шобы расея напала на нас? мда Америка... ну ты и выбрала...... после трампа нас зеленским попрекать и не стоит как-то
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02.02.2022 15:50 Ответить
Політичний ТРУмП
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02.02.2022 15:53 Ответить
Всё не надо, достаточно одного томагавка по кремлю.
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02.02.2022 17:02 Ответить
С какого хрена он вылез именно сейчас? Не кураторы ли его с кремля подтолкнули в задницу?
Почему в свою бытность президентом он только что не целовал задницу *****?
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02.02.2022 20:42 Ответить
Трамп,пішов нахкй.
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02.03.2022 16:16 Ответить
 
 