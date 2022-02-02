Премьер Нидерландов Рютте поддержал право Украины самостоятельно принимать решения о вступлении в НАТО

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте поддерживает право Украины решать свое будущее по поводу евроатлантических стремлений и осуществлять внешнюю политику без постороннего вмешательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Рютте и президента Украины Владимира Зеленского.

"В свете евроатлантических стремлений Украины премьер-министр Марк Рютте поддерживает решения, принятые на Бухарестском и последующих саммитах. Премьер-министр Марк Рютте твердо поддерживает право Украины решать свое будущее и осуществлять внешнюю политику без постороннего вмешательства. Статус Украины как партнера с расширенными возможностями придает дальнейший импульс укреплению широкого сотрудничества между Украиной и НАТО, в частности в Черноморском регионе. Премьер-министр Марк Рютте высоко ценит важный вклад Украины в операции союзников. Эти усилия демонстрируют преданность и способность Украины вносить вклад в евроатлантическую безопасность. Премьер-министр Марк Рютте одобрительно оценил значительные реформы, которые уже внедрила Украина, и продолжит поощрять и поддерживать Украину в этих усилиях, в частности в секторе безопасности и обороны, по гражданскому контролю и демократическому надзору", - говорится в заявлении.

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