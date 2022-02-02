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Новости Война
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Премьер Нидерландов Рютте поддержал право Украины самостоятельно принимать решения о вступлении в НАТО

Премьер Нидерландов Рютте поддержал право Украины самостоятельно принимать решения о вступлении в НАТО

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте поддерживает право Украины решать свое будущее по поводу евроатлантических стремлений и осуществлять внешнюю политику без постороннего вмешательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Рютте и президента Украины Владимира Зеленского.

"В свете евроатлантических стремлений Украины премьер-министр Марк Рютте поддерживает решения, принятые на Бухарестском и последующих саммитах. Премьер-министр Марк Рютте твердо поддерживает право Украины решать свое будущее и осуществлять внешнюю политику без постороннего вмешательства. Статус Украины как партнера с расширенными возможностями придает дальнейший импульс укреплению широкого сотрудничества между Украиной и НАТО, в частности в Черноморском регионе. Премьер-министр Марк Рютте высоко ценит важный вклад Украины в операции союзников. Эти усилия демонстрируют преданность и способность Украины вносить вклад в евроатлантическую безопасность. Премьер-министр Марк Рютте одобрительно оценил значительные реформы, которые уже внедрила Украина, и продолжит поощрять и поддерживать Украину в этих усилиях, в частности в секторе безопасности и обороны, по гражданскому контролю и демократическому надзору", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не имеет права вето на членство Украины в НАТО, - Пентагон

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) НАТО (10096) Нидерланды (1602) членство в НАТО (1535) Рютте Марк (399)


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Топ комментарии
+8
Рютте-респект...
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02.02.2022 14:53 Ответить
+3
вай ,какой маладэц
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02.02.2022 15:17 Ответить
+2
Переводя на понятный для русни изиг он сказал: кассапы, мы вам флаг и матросскую рубашку подарили, а вы казлы их испоганили, поэтому место рюзьких лудей на бутылках.
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02.02.2022 15:25 Ответить
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Рютте-респект...
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02.02.2022 14:53 Ответить
вай ,какой маладэц
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02.02.2022 15:17 Ответить
Молодець! Я також підтримую!
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02.02.2022 15:23 Ответить
Переводя на понятный для русни изиг он сказал: кассапы, мы вам флаг и матросскую рубашку подарили, а вы казлы их испоганили, поэтому место рюзьких лудей на бутылках.
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02.02.2022 15:25 Ответить
Зеленскому дурно от этих слов, наверное, стало. Он с некоторых пор начал постепенно и плавно впаривать мудрому народу, что "нас в НАТО не берут, поэтому мы туда не пойдем", а тут этот Рютте вылез...
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02.02.2022 15:28 Ответить
Щось я трохи не розумію, право є, чи немає? Як що є, то для чого підтримка? Нам потрібно одне, коли стане голосування про членство, там підтримати Україну, до вступу в НАТО!
А право до вступу в НАТО, повинні мати всі країни, навіть вигрібна яма-404, хоч це не країна, ***** висрав...
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02.02.2022 15:59 Ответить
Когда нас примут НАТО у ***** глаз взорвётся. Тот, который так хочет вылизать ЗЕчмо
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02.02.2022 16:55 Ответить
його на той час вже не буде. Здохне.
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24.04.2022 08:20 Ответить
На сьогодні, іншої альтернативи ніж членство в НАТО у України НЕМАЄ. Безумовно, найкращий варіант - це могутня, розвинута і озброєна ******** зброєю країна. Але це завдання на десятки років, а країну боронити треба вже зараз. Маючи такого сусіда - це справа також на багато років. Навіть, коли московія розпадеться (молимось щоб так сталось), то не зрозуміло до кого потраплять ті ядерні боєголовки і чи не зявиться спокуса в голові нового фюрера, десь їх випробувати. Слава Україні! Героям Слава!
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24.04.2022 08:19 Ответить
 
 