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Марченко о борьбе с "зарплатными" ФОПами: "Я бы их не трогал"

Марченко о борьбе с

Министр финансов Сергей Марченко считает нецелесообразным внедрять ограничения для сотрудничества юрлиц с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, укр. ФОП) третьей группы упрощенной системы налогообложения, как это предложил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Учитывая чувствительность вопроса ФОПов для общественной и политической среды, я бы не трогал ФОПы", - сказал он в интервью "Экономической правде", отвечая на вопрос о соответствующей инициативе Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что поддерживает введение регистраторов счетных операций для ФОП, потому что это "чистка системы", но предлагает двигаться в правильном направлении "постепенно, без жестких ограничений".

"Сейчас вводятся РРО. Этот процесс нужно продолжить, потому что это чистка системы. Здесь вопрос в происхождении товаров, появляющихся в том или ином магазине. Если мы хотим двигаться в правильном направлении, постепенно, без жестких ограничений, нужно ввести РРО и делать деятельность бизнеса прозрачной", - отметил Марченко.

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"Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних хозяйствующих субъектов, малого бизнеса. Это довольно чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я бы принимал с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы", – подчеркнул Марченко.

Комментируя идею налоговой реформы, также обнародованной Даниилом Гетманцевым, предусматривающей объединение ЕСВ, военного сбора и налога на доходы физлиц в один налог и уменьшение его ставки, Марченко отметил необходимость найти компенсаторы потерь от такого нововведения для бюджета.

"Мы готовы рассматривать любые изменения налогового законодательства, если в них будут определенные компенсаторы по влиянию на бюджет. Сейчас у нас есть НДФЛ, ЕСВ и военный сбор, которые распределяются между местными бюджетами, государственным бюджетом, Пенсионным фондом, и все равно мы в 2022 году предусмотрели Пенсионному фонду из госбюджета 200,6 млрд грн", - уточнил Сергей Марченко.

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"Дефицит мы не можем увеличивать, поскольку есть вопросы, как его профинансировать", – добавил он.

По словам министра, пока эта идея не обсуждается системно, а на уровне экспертного обсуждения.

19 января глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Обозреватель" анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами. По его словам, в команде власти ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФОПы вместо наемных работников. Сейчас ФОПы третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма содержит 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% от зарплаты в ЕСВ.

Автор: 

налоги (3239) Марченко Сергей (300) Гетманцев Даниил (410) заработная плата (2400) ФОП (34)


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Топ комментарии
+19
У Марченко чуйка на счет "нововведений" Гетьманцева уже сработала....
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02.02.2022 15:09 Ответить
+15
Читаю як програму партії по побудові комунізму
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02.02.2022 15:25 Ответить
+13
Для того, чтобы это понять надо иметь мозги и разбираться в ситуации, а не просто лозунги по методичке строчить....
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02.02.2022 15:36 Ответить
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В Евопе то платят. Правда и имеют за это полный соцпакет, вместе со страховкой на медицину, достойную пенсию и социальную инфраструктуру, начиная с личной безопастностью на улицах, заканчивая непредвзятыми судами.
А теперь сравни, что у нас. Вспомини про наш суд, "самый справедливый" суд в мире вместе с Портновым и спижженными 5,5 лярдов$ у Приватбанка.
Может для начала нужно Беню за зябры взять, а потом уже и за бабку-дедку с картоплей браться?
С IT-тишниками вааще утопия. Им даже картошку за собой таскать не придется. Ноги в руки и в Польшу, или еще куда. ЕС рядом. Перерегестрировать фирму не проблема. И что тогда? Прощай 15%ВВП , валютная выручка и налоги с продаж, которые каждый айтишник и их семьи с каждой своей покупки платят.
Пистеть вы ребята мастера. А вот головой думать , а не сракой. С этим ребята у вас проблемы.
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02.02.2022 16:32 Ответить
Опа. Заметно у вас попистеть так это главное дело )
Почему это айтишник ФОП должен быть?)))простой рядовой сотрудник - инженер )
Нигде такого нет ))
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02.02.2022 16:36 Ответить
Говард. Внимательно читай буквы. Хватит пистеть. И повторюсь. Начинай думать головой , а не жопой. И все поймешь. И не будешь задавать глюююпых вопросов.
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02.02.2022 16:41 Ответить
Александр. Такие думальщики как ты страну в одном плохом месте держат. Думатели блин.
Вы ребятки уже такого надумали, что атас полный.
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02.02.2022 19:41 Ответить
Так я же тебе и говорю. Думай головой. а не жопой.
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02.02.2022 20:39 Ответить
Желаю вам удачи 😆
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02.02.2022 20:42 Ответить
и много тебе, дерьмо на полочке. подоляк платит?
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02.02.2022 17:15 Ответить
Пошел ты.
Подоляк, какой то ))
Живи нормально, дядя )
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02.02.2022 19:59 Ответить
А почему айтишний не может быть ФОП
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02.02.2022 19:40 Ответить
А чем айтишник, простой инженер, отличается от обычного человека?
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02.02.2022 20:03 Ответить
Тем что он не привязан к рабочему месту, может получать заказы от нерезидентов и деньги на счёт банка нерезидента Украины и с чего он тогда должен платить налоги в Украине.
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02.02.2022 21:06 Ответить
То есть, в других европейских странах, это простые люди как и все.
Но в Украине, это особый класс людей, которые могут получать заказы из за границы и не платить налоги.
Прекрасная логика )
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02.02.2022 21:10 Ответить
Моряки тоже не платят и правильно делают, с смысл платить налоги с доходов полученных на пределами Украины?
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02.02.2022 21:13 Ответить
Куда не сунет свой пятак гетманцев, там возникают пробле ы для Украины, но никаких проблем для коллаборанта.
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02.02.2022 15:39 Ответить
зелёные долбо@бы.

не, мне вот просто интересно, ведь весь этот зе-дебилизм - это за ними же по жизни пойдёт!!!

после этого всего - их кто то хоть в сельский магазин на работу возьмёт???
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02.02.2022 15:43 Ответить
посему грабят - шоб внукам хватило - зная шо будет
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02.02.2022 15:48 Ответить
Та ту нах? Невже в деяких з них залишились залишки мізків.
Але - ні, давай побільше обмежень бізнесу, більші податки давай.
А от олігархів, судів, покурорів не трогай, і зарплатню їм ще більшу давай.
Це була викладена программа економічна, і боротьби з корупцією, чинної влади.
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02.02.2022 15:47 Ответить
Або прибиральниця при частковій зайнятості отримує 4 тис грн, з ФОП отримує 6 тис грн, бо такі ціни на роботу по місту, і нікого не їпе чи можна на ці гроші вижити.
Депутати з своїх конвертів з мільйонами податки заплатили?
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02.02.2022 15:50 Ответить
А чем фоп лучше уборщицы???
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02.02.2022 18:03 Ответить
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02.02.2022 15:53 Ответить
Ви розберіться, як податкова штрафує та нараховує пеню ФОПам, які закрилися 10-15 років тому. Це клондайк зараз для податківців.
Людина закрилася, здала печатку, а через десять років дізнається, що не закрита і отримує штрафи за несплату податків.
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02.02.2022 15:55 Ответить
Людина пішла оформити допомогу по безробіттю, а отримала штраф більш 30 тис.
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02.02.2022 16:51 Ответить
ці довбні, надсилали мені листи на протязі двох років. Вишукували порушення термінів сплати, починаючи з якогось 2010 року. Тепер затихарились. Маю побоювання, що шурують по платіжкам до 2000 року, бо я вже давненько с заводской проходной распращался.
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02.02.2022 16:57 Ответить
Дивіться щоб карти не заблокували
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02.02.2022 18:06 Ответить
сегодня заплатил штраф за 2014 год закрылся 2015!
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02.02.2022 17:45 Ответить
Зато всяким Коломойским прощают миллионы.
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02.02.2022 18:08 Ответить
Ці ушлєпки згадали за "справедливість", тільки коли їм треба гроші збирати, у країні з абсолютним соціальним розшаруванням, одні показують сватів у Росії і виводять мільйони в офшори та отримують в конвертах мільйони, а іншим хто хоч якось намагається вижити - податки.
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02.02.2022 16:01 Ответить
Так смысл в том, что бы все платили налоги.
почему это ФОП не должны их платить?
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02.02.2022 16:04 Ответить
Питання ***** не податках а в соціальному розшаруванні цієї ******* країни. Так у нас ***** роботи де в місті можна заробити більше 10 тис на життя, поки ти не дружиш з вороватим депутатом і тобі не віддають замовлення і відкати чемоданами баксів.
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02.02.2022 16:11 Ответить
Максим, жму вам руку.
Там дело оказывается не в ФОП.
А в том как построена система.
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02.02.2022 16:13 Ответить
Потому что,хитро-натянутые эти фопы!всем кассовый аппарат!и пусть платят!а то они лучше чем уборщица!чем?
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02.02.2022 18:06 Ответить
Розуму б тобі - ціни б не було, стань ФОПом, та спробуй не платити податки. Прокинся ти гидиш )))
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02.02.2022 19:11 Ответить
Все честно платят?))
Все, все, все??
Несчастные, задушили.
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02.02.2022 20:01 Ответить
Кто вам сказал что ФОПы не платят налогои
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02.02.2022 19:43 Ответить
Я не говорил, что все ФОП не платят налоги.
Говорю, что все граждане их должны платить в равной степени.
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02.02.2022 20:06 Ответить
Как долго будет продолжаться этот совок?
Уберите обязанность предприятия быть налоговым агентом!
Каждый (сам) должен платить налоги!
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02.02.2022 16:03 Ответить
Идиоты,понапридумывали пять десятков видов налогов,сложнейшую систему отчётности в которой сами запутались,понабирали в податкову и держпрацю одних взяточников и теперь ноют как плохо бюджету не понимая,что только свобода предпринимательства может его наполнить.
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02.02.2022 16:18 Ответить
То есть базары и торговцев в киосках закатали под асфальт, а реальных уклонистов через которых обнал идет трогать нельзя?
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02.02.2022 16:21 Ответить
А что, все ФОПы, которые предоставляют услуги юрлицам - обнал?
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03.02.2022 11:34 Ответить
ФОПы на услугах. Обнал и уклонение от налогов значительно выше чем у ФОПов которые в сфере торговли. Для примера я знаю около 4х заводов до 300 человек работают по документам не одного рабочего. Все сотрудники ФОП. Тендера по услугам, особенно IT с откатами до 80%. Это норма.
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03.02.2022 12:13 Ответить
Вопрос был в том, что не найдется ли честно работающих ФОПов, которые предоставляют услуги юрлицам, и которые потеряют работу? И мы работаем по тендерам. И откаты у нас 0%.
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03.02.2022 13:11 Ответить
И кстати недавно одного "слугу" поймали на откатах при ПОКУПКЕ медоборудования, а не на услугах. На продажниках откаты больше потому, что туда выделяются куда большие суммы.
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03.02.2022 13:12 Ответить
Конечно. На сайты для гос. Организаций выделяется от 2х миллионов до нескольких миллиардов как Дия. Например. А вы тут рассказываете про оборудование. На оборудовании легче поймать. Так как при сильном завышении по цене это легко определить, а вот на услугах это сделать нельзя. Там все легко я так оценил свою работу все свободны.
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03.02.2022 13:48 Ответить
А до ФОПов они налоги платили??? Или после ФОПов вдруг начнут. Это смешно. Тем более что зеленые подняли уровень коррупции до невиданных величин. Они просто разрушат мелкий бизнес, который сам создает для себя работу и платит хоть что-то. Не далеки часы, когда на реальные дела нал собирали, а все остальное шло через огромные откаты. Так и будет
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03.02.2022 13:54 Ответить
Вот тендер https://zakupki.prom.ua/gov/plans/UA-P-2022-02-03-002673-a на ремонт офисной техники в детском саду. Тут какой обнал - 100%?
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03.02.2022 13:16 Ответить
https://zakupki.prom.ua/gov/plans/UA-P-2022-02-03-002710-a на ремонт сушильного шкафа на 1000 грн
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03.02.2022 13:17 Ответить
Бюджетники теж не хочуть платити податки!!! Зробимо всіх рівними і не будемо цього робити.
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02.02.2022 16:25 Ответить
Для бюджетників нічого не зміниться бо вони по суті раби системи,для тих хто ухилявся від сплати податків також нічого не зміниться,коли в тіні обертається половина економіки країни це не просто виклик,це вирок,ніхто з влади при свідомості не ризикне змінювати правила гри) Ще не з'явився лідер який змінить цей нарід...
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02.02.2022 16:44 Ответить
Может заодно офшоры отменят?
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02.02.2022 16:30 Ответить
Коли податки для малого бізнесу то "по-західному", а коли підтримка то "як в Україні" . Цікава блін викривлена логіка
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02.02.2022 16:38 Ответить
Если ФОП из года в год получает деньги только от одного предприятия, то тут явная зарплатная мутка. А если много клиентов? Сделайте, блин, налоги человеческие, не 50%, тогда не будут прятаться.
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02.02.2022 16:40 Ответить
Ну так . Заробили 1000 грн. віддали 50% на податки, пішли закупились віддали ще 100 грн. на ПДВ (приховане оподаткування). Ітого державі 60% собі 40% - афігезно заробили. Ну тут скажуть що в Європі так само платять, тільки у Європі видно куди ці гроші ідуть.
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02.02.2022 16:49 Ответить
Я буду платить 40% только в случае, если мне эти деньги вернутся инфраструктурой, дорогами, честными судами и правоохранителями, настоящей медициной, и т.д. А если они превращаются в дома под Киевом, Мерседесы и яхты - до свидания.
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02.02.2022 19:17 Ответить
Ну давайте, введіть. Потім дружно, всією партією помахаєте ручкою ІТ-шникам, які сьогодні єдині серед малого бізнесу в таких об'ємах наповнюють бюджет. Будете потім "велике будівництво" з кізяків доліплювати.
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02.02.2022 16:41 Ответить
Запретить одним экономическим субъектам работать с другими потому что это мешает сдирать и с тех и других штрафы и взятки - чудесное решение светлейших гетьмано-сивковичских умов,только запреты приведут нас к процветанию.
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02.02.2022 16:42 Ответить
Считаю, что при проведении налоговой реформы упущен первый и самый главный этап - всех этих гетьманцевых и прочую зесрань нужно было развесить за яйца на Крещатике. Без этого первого но крайне необходимого этапа - любая реформа профанация!
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02.02.2022 17:00 Ответить
Татаро-монголы брали 10 часть ,может стоит их выбирать а не какого гетманца .Этот комуняка нас совсем розует и разденет .Я не за такую страну шел голосовать .ЭТа зелень уже достала .
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02.02.2022 17:06 Ответить
Не з того почали боротися. Прозора судова система, Антимонопольний комітет, а не його симулякр (щоб монополії зникли як вид), просте податкове законодавство з адекватними ставками - а не так, що інтерпретація залежить від податкового інспектора. І до вас підуть інвестиції, не треба ніякого "ручного режиму" - люди самі все зроблять. І тоді на вас буде працювати сама система.
А оце "відібрати і поділити" - ну таким чином будувався комунізм. Далеко зайшли?
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02.02.2022 17:11 Ответить
Молодчина Гетьманцев, планомерно уничтожает весь Зелин лохторат 😁
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02.02.2022 17:32 Ответить
"Зе и Ко" точно наберёт не боле 8% на следующих выборах....

Гетьманцеву благодаронсть будет выражать до конца своих лет.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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02.02.2022 18:31 Ответить
ФОПы массово закрываются по всей стране. В том году 34 млрд грн в бюджет пришло налогов, в этом хоть бы 10 насобиралось. Надо этого Гетманцева гнать куда подальше.
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02.02.2022 19:09 Ответить
простой рабочий платит больше налогов чем фоп)))
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02.02.2022 19:57 Ответить
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/opinion/deputaty-predlagayut-obnulit-poshlinu-na-bitum-togda-on-popret-iz-rossii-nam-eto-nujno Депутати пропонують обнулити мито на бітум. Тоді він попре із Росії. Нам це потрібно? А знаєте хто один з ініціаторів? Данило Гетьманцев . Чи "это другое". Бо тут сильно возбудились як Зе-команда наводить порядок в економіці "соціальна справедливість" "Європа" "необхідні важкі рішення". Ну-ну
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02.02.2022 22:51 Ответить
Все, чего они добьются, это отток специалистов и гибель малого бизнеса. А для крупного будут трудится конвертационные центры по 24/7. Все это уже было. Подняли бы лучше на пару процентов налог для единщиков, если их так щимит. Но это не даст денег в бюджет. Даже если ФОПов запретить вообще
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03.02.2022 11:37 Ответить
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