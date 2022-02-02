Марченко о борьбе с "зарплатными" ФОПами: "Я бы их не трогал"

Министр финансов Сергей Марченко считает нецелесообразным внедрять ограничения для сотрудничества юрлиц с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, укр. ФОП) третьей группы упрощенной системы налогообложения, как это предложил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Учитывая чувствительность вопроса ФОПов для общественной и политической среды, я бы не трогал ФОПы", - сказал он в интервью "Экономической правде", отвечая на вопрос о соответствующей инициативе Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что поддерживает введение регистраторов счетных операций для ФОП, потому что это "чистка системы", но предлагает двигаться в правильном направлении "постепенно, без жестких ограничений".

"Сейчас вводятся РРО. Этот процесс нужно продолжить, потому что это чистка системы. Здесь вопрос в происхождении товаров, появляющихся в том или ином магазине. Если мы хотим двигаться в правильном направлении, постепенно, без жестких ограничений, нужно ввести РРО и делать деятельность бизнеса прозрачной", - отметил Марченко.

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"Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних хозяйствующих субъектов, малого бизнеса. Это довольно чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я бы принимал с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы", – подчеркнул Марченко.

Комментируя идею налоговой реформы, также обнародованной Даниилом Гетманцевым, предусматривающей объединение ЕСВ, военного сбора и налога на доходы физлиц в один налог и уменьшение его ставки, Марченко отметил необходимость найти компенсаторы потерь от такого нововведения для бюджета.

"Мы готовы рассматривать любые изменения налогового законодательства, если в них будут определенные компенсаторы по влиянию на бюджет. Сейчас у нас есть НДФЛ, ЕСВ и военный сбор, которые распределяются между местными бюджетами, государственным бюджетом, Пенсионным фондом, и все равно мы в 2022 году предусмотрели Пенсионному фонду из госбюджета 200,6 млрд грн", - уточнил Сергей Марченко.

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"Дефицит мы не можем увеличивать, поскольку есть вопросы, как его профинансировать", – добавил он.

По словам министра, пока эта идея не обсуждается системно, а на уровне экспертного обсуждения.

19 января глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Обозреватель" анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами. По его словам, в команде власти ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФОПы вместо наемных работников. Сейчас ФОПы третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма содержит 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% от зарплаты в ЕСВ.