Марченко о борьбе с "зарплатными" ФОПами: "Я бы их не трогал"
Министр финансов Сергей Марченко считает нецелесообразным внедрять ограничения для сотрудничества юрлиц с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, укр. ФОП) третьей группы упрощенной системы налогообложения, как это предложил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
"Учитывая чувствительность вопроса ФОПов для общественной и политической среды, я бы не трогал ФОПы", - сказал он в интервью "Экономической правде", отвечая на вопрос о соответствующей инициативе Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что поддерживает введение регистраторов счетных операций для ФОП, потому что это "чистка системы", но предлагает двигаться в правильном направлении "постепенно, без жестких ограничений".
"Сейчас вводятся РРО. Этот процесс нужно продолжить, потому что это чистка системы. Здесь вопрос в происхождении товаров, появляющихся в том или ином магазине. Если мы хотим двигаться в правильном направлении, постепенно, без жестких ограничений, нужно ввести РРО и делать деятельность бизнеса прозрачной", - отметил Марченко.
"Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних хозяйствующих субъектов, малого бизнеса. Это довольно чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я бы принимал с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы", – подчеркнул Марченко.
Комментируя идею налоговой реформы, также обнародованной Даниилом Гетманцевым, предусматривающей объединение ЕСВ, военного сбора и налога на доходы физлиц в один налог и уменьшение его ставки, Марченко отметил необходимость найти компенсаторы потерь от такого нововведения для бюджета.
"Мы готовы рассматривать любые изменения налогового законодательства, если в них будут определенные компенсаторы по влиянию на бюджет. Сейчас у нас есть НДФЛ, ЕСВ и военный сбор, которые распределяются между местными бюджетами, государственным бюджетом, Пенсионным фондом, и все равно мы в 2022 году предусмотрели Пенсионному фонду из госбюджета 200,6 млрд грн", - уточнил Сергей Марченко.
"Дефицит мы не можем увеличивать, поскольку есть вопросы, как его профинансировать", – добавил он.
По словам министра, пока эта идея не обсуждается системно, а на уровне экспертного обсуждения.
19 января глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Обозреватель" анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами. По его словам, в команде власти ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФОПы вместо наемных работников. Сейчас ФОПы третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма содержит 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% от зарплаты в ЕСВ.
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А теперь сравни, что у нас. Вспомини про наш суд, "самый справедливый" суд в мире вместе с Портновым и спижженными 5,5 лярдов$ у Приватбанка.
Может для начала нужно Беню за зябры взять, а потом уже и за бабку-дедку с картоплей браться?
С IT-тишниками вааще утопия. Им даже картошку за собой таскать не придется. Ноги в руки и в Польшу, или еще куда. ЕС рядом. Перерегестрировать фирму не проблема. И что тогда? Прощай 15%ВВП , валютная выручка и налоги с продаж, которые каждый айтишник и их семьи с каждой своей покупки платят.
Пистеть вы ребята мастера. А вот головой думать , а не сракой. С этим ребята у вас проблемы.
Почему это айтишник ФОП должен быть?)))простой рядовой сотрудник - инженер )
Нигде такого нет ))
Вы ребятки уже такого надумали, что атас полный.
Подоляк, какой то ))
Живи нормально, дядя )
Но в Украине, это особый класс людей, которые могут получать заказы из за границы и не платить налоги.
Прекрасная логика )
не, мне вот просто интересно, ведь весь этот зе-дебилизм - это за ними же по жизни пойдёт!!!
после этого всего - их кто то хоть в сельский магазин на работу возьмёт???
Але - ні, давай побільше обмежень бізнесу, більші податки давай.
А от олігархів, судів, покурорів не трогай, і зарплатню їм ще більшу давай.
Це була викладена программа економічна, і боротьби з корупцією, чинної влади.
Депутати з своїх конвертів з мільйонами податки заплатили?
Людина закрилася, здала печатку, а через десять років дізнається, що не закрита і отримує штрафи за несплату податків.
почему это ФОП не должны их платить?
Там дело оказывается не в ФОП.
А в том как построена система.
Все, все, все??
Несчастные, задушили.
Говорю, что все граждане их должны платить в равной степени.
Уберите обязанность предприятия быть налоговым агентом!
Каждый (сам) должен платить налоги!
А оце "відібрати і поділити" - ну таким чином будувався комунізм. Далеко зайшли?
Гетьманцеву благодаронсть будет выражать до конца своих лет.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!