Швеция выделила более $5 млн в Партнерский фонд за устойчивую Украину, - Линде

Швеция вносит SEK50 млн (более $5 млн) в Партнерский фонд за устойчивую Украину.

Об этом сообщила в твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает Цензор.НЕТ.

"PFRU – новый гибкий инструмент для поддержания устойчивости Украины перед российской агрессией, запущенный сегодня в партнерстве с Великобританией, США, Канадой, Швейцарией. Наша непреклонная солидарность и поддержка остаются непоколебимыми", - написала Линде.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "ценным вкладом в стабильность Украины в условиях дестабилизирующих действий России".

Также смотрите: Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины. Мы предоставим ПЗРК и боеприпасы, - министр обороны Блащак. ВИДЕО

"Украина и Швеция всегда были и остаются надежными друзьями и партнерами. Глубоко благодарен Швеции за решение внести более 5 млн долларов в Партнерский фонд за устойчивую Украину", - написал он в твиттере.