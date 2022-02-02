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Новости Помощь Украине
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Швеция выделила более $5 млн в Партнерский фонд за устойчивую Украину, - Линде

Швеция выделила более $5 млн в Партнерский фонд за устойчивую Украину, - Линде

Швеция вносит SEK50 млн (более $5 млн) в Партнерский фонд за устойчивую Украину.

Об этом сообщила в твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает Цензор.НЕТ.

"PFRU – новый гибкий инструмент для поддержания устойчивости Украины перед российской агрессией, запущенный сегодня в партнерстве с Великобританией, США, Канадой, Швейцарией. Наша непреклонная солидарность и поддержка остаются непоколебимыми", - написала Линде.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "ценным вкладом в стабильность Украины в условиях дестабилизирующих действий России".

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"Украина и Швеция всегда были и остаются надежными друзьями и партнерами. Глубоко благодарен Швеции за решение внести более 5 млн долларов в Партнерский фонд за устойчивую Украину", - написал он в твиттере.

Швеция выделила более $5 млн в Партнерский фонд за устойчивую Украину, - Линде 01

Автор: 

помощь (7880) Швеция (1014) Кулеба Дмитрий (2880) Линде Анн (51)


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Шведам,справжнім вікінгам-респект...
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02.02.2022 15:19 Ответить
главное что в это время эти фонды и их деньги не пошли на велыке будивныцтво дориг... а на оборону и оружие армии и страны. дороги и школы подождут. главное чтобы было кому там учится и ездить по новым дорогам...
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02.02.2022 15:22 Ответить
нет таких $5 млн на которые бы у слуг не нашлась спортивная сумка в багажнике.
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02.02.2022 15:31 Ответить
 
 