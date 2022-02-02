Пентагон привел в готовность несколько тысяч военных США на случай отправки в Европу, - Wall Street Journal
Министерство обороны США распорядилось привести в состояние готовности еще несколько тысяч американских военных на случай отправки в Европу из-за напряженной обстановки вокруг Украины. Эти силы будут приведены в готовность дополнительно к 8,5 тыс. военных, получившим такое распоряжение на прошлой неделе.
Об этом со ссылкой на официальные лица США сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пентагон распорядился привести в готовность еще несколько тысяч военных на случай размещения (в Европе. – Ред.), кроме 8,5 тыс. военных, получивших такое распоряжение на прошлой неделе", – пишет издание.
Ожидается, что в среду Пентагон объявит, что президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.
В январе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.
Как сообщал представитель Минобороны США Джон Кирби, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.
К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боеготовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.
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«По списку» і «у строю» − речі різні.
Згідно з цим документом, у 2020 році в Російській Федерації було 14,25 млн осіб у віці від 20 до 34 років. Тобто це категорія громадян того віку, коли багато хто з них надягають або вже кілька років носять солдатські, сержантські або офіцерські погони. Проте не є великою таємницею, що і з цих 14 млн Москві доволі складно вдається чисельність своїх збройних сил утримувати на рівні близько 900 тис. військовослужбовців. І такий стан справ, зважаючи на ситуацію, в якій опинилась Росія («залізла» в десяток триваючих збройних конфліктів. - Авт.), є загрозливим для існування РФ як держави.
Тому що 900 тис. солдатів і офіцерів «по-списку» − це не 900 тис. «в строю». Майже половина з них перебувають у різних навчальних закладах і навчальних центрах, освоюють «курс молодого бійця», виконують функції тилового та іншого забезпечення. У підсумку, навіть основа - «хребет збройних сил РФ» − Сухопутні війська загальною чисельністю особового складу в 280 тис. осіб у бій одночасно здатні відрядити не більше ніж 140-150 тис. багнетів. Або приблизно з десяток умовних дивізій.
Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».
https://svpressa.ru/war21/article/289104/
Ты уж или жопу серлещу зализывай или просто молчи.
Ибо за 245К охфицуцеров парашинских, я тебе расскажу.
Шпалой поперхнёшьси дурачок.
А в реальности, долларовые миллиардеры.
Так понятно, дурачок?
- Ти стільки разів повторював, що я людське дитинча, що, нарешті, я і сам у це повірив... Встань мерщій, коли з тобою говорить Людина!
вот такие поступают звонки.