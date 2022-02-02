Пентагон привел в готовность несколько тысяч военных США на случай отправки в Европу, - Wall Street Journal

Министерство обороны США распорядилось привести в состояние готовности еще несколько тысяч американских военных на случай отправки в Европу из-за напряженной обстановки вокруг Украины. Эти силы будут приведены в готовность дополнительно к 8,5 тыс. военных, получившим такое распоряжение на прошлой неделе.

Об этом со ссылкой на официальные лица США сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пентагон распорядился привести в готовность еще несколько тысяч военных на случай размещения (в Европе. – Ред.), кроме 8,5 тыс. военных, получивших такое распоряжение на прошлой неделе", – пишет издание.

Ожидается, что в среду Пентагон объявит, что президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.

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В январе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.

Как сообщал представитель Минобороны США Джон Кирби, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боеготовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.