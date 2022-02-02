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Новости Война
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Пентагон привел в готовность несколько тысяч военных США на случай отправки в Европу, - Wall Street Journal

Пентагон привел в готовность несколько тысяч военных США на случай отправки в Европу, - Wall Street Journal

Министерство обороны США распорядилось привести в состояние готовности еще несколько тысяч американских военных на случай отправки в Европу из-за напряженной обстановки вокруг Украины. Эти силы будут приведены в готовность дополнительно к 8,5 тыс. военных, получившим такое распоряжение на прошлой неделе.

Об этом со ссылкой на официальные лица США сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пентагон распорядился привести в готовность еще несколько тысяч военных на случай размещения (в Европе. – Ред.), кроме 8,5 тыс. военных, получивших такое распоряжение на прошлой неделе", – пишет издание.

Ожидается, что в среду Пентагон объявит, что президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.

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В январе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.

Как сообщал представитель Минобороны США Джон Кирби, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боеготовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.

Автор: 

Пентагон (1470) США (27166)


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Топ комментарии
+9
Пентагону-черговий респект.Єта шоб бункєрная бабушка нє расслабляла лапотниє дряблиє булкі...
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02.02.2022 16:52 Ответить
+7
Американський журнал The National Interest, який працює в міліарній сфері, проаналізувавши дані, опублікованої у 2019 році доповіді ООН «Перспективи світового населення» (World Population Prospects), зробив певні висновки - за три-чотири роки у Росії виникнуть величезні проблеми з комплектуванням своєї армії.
«По списку» і «у строю» − речі різні.

Згідно з цим документом, у 2020 році в Російській Федерації було 14,25 млн осіб у віці від 20 до 34 років. Тобто це категорія громадян того віку, коли багато хто з них надягають або вже кілька років носять солдатські, сержантські або офіцерські погони. Проте не є великою таємницею, що і з цих 14 млн Москві доволі складно вдається чисельність своїх збройних сил утримувати на рівні близько 900 тис. військовослужбовців. І такий стан справ, зважаючи на ситуацію, в якій опинилась Росія («залізла» в десяток триваючих збройних конфліктів. - Авт.), є загрозливим для існування РФ як держави.

Тому що 900 тис. солдатів і офіцерів «по-списку» − це не 900 тис. «в строю». Майже половина з них перебувають у різних навчальних закладах і навчальних центрах, освоюють «курс молодого бійця», виконують функції тилового та іншого забезпечення. У підсумку, навіть основа - «хребет збройних сил РФ» − Сухопутні війська загальною чисельністю особового складу в 280 тис. осіб у бій одночасно здатні відрядити не більше ніж 140-150 тис. багнетів. Або приблизно з десяток умовних дивізій.

Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».

https://svpressa.ru/war21/article/289104/
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02.02.2022 17:02 Ответить
+7
хорошая новость 8.5 + ещё непонятно сколько тысяч, бункерное ***** жалеет о понтах и ультиматумах, в этот момент саудиты развивают поставки газа в Европу, с Америки газовозы по 30 штук валят конвоями и чего добилось ***** перетянув весь свой ржавый металлолом под нашу границу???? ах да забыл за расейских крепостных, в течении недели было несколько звонков - привет как дела )))) у нас киздец, пока границу не закрыли может к родычам к биндерам перееду)))) а то у вавана крыша поехала, скоро и жрать будет нечего.

вот такие поступают звонки.
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02.02.2022 17:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
будєм бомбіть?
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02.02.2022 16:48 Ответить
Таке враження що США провокують путіна на наступ. Перекидання двох тисяч військових в Східну Європу з військової точки зору нічого не дає, тут національні армії по 2 млн. осіб, тобто це піар хід Байдена, але це болючий удар по носу путіна, який має спровокувати путіна на відповідь - посилення військової агресії.
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02.02.2022 16:53 Ответить
Де це в Європі армії по 2 млн? Навіть у московитів і близько нема, чисельність менше ніж у армії Миколи 1-го в середині 19 ст.
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02.02.2022 16:58 Ответить
в росії армія 2 млн. осіб, з яких 600 тис. контрактників, 245 тис. офіцерів, близько 160 тис строковиків, а решта це військові пенсіонери на цивільних посадах.
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02.02.2022 16:59 Ответить
Ви з вікіпедії берете цифри, там де про 6 км Мігі написано? Послухайте їх експертів, там максимум 800 тис, всіх родів війська.
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02.02.2022 17:01 Ответить
Американський журнал The National Interest, який працює в міліарній сфері, проаналізувавши дані, опублікованої у 2019 році доповіді ООН «Перспективи світового населення» (World Population Prospects), зробив певні висновки - за три-чотири роки у Росії виникнуть величезні проблеми з комплектуванням своєї армії.
«По списку» і «у строю» − речі різні.

Згідно з цим документом, у 2020 році в Російській Федерації було 14,25 млн осіб у віці від 20 до 34 років. Тобто це категорія громадян того віку, коли багато хто з них надягають або вже кілька років носять солдатські, сержантські або офіцерські погони. Проте не є великою таємницею, що і з цих 14 млн Москві доволі складно вдається чисельність своїх збройних сил утримувати на рівні близько 900 тис. військовослужбовців. І такий стан справ, зважаючи на ситуацію, в якій опинилась Росія («залізла» в десяток триваючих збройних конфліктів. - Авт.), є загрозливим для існування РФ як держави.

Тому що 900 тис. солдатів і офіцерів «по-списку» − це не 900 тис. «в строю». Майже половина з них перебувають у різних навчальних закладах і навчальних центрах, освоюють «курс молодого бійця», виконують функції тилового та іншого забезпечення. У підсумку, навіть основа - «хребет збройних сил РФ» − Сухопутні війська загальною чисельністю особового складу в 280 тис. осіб у бій одночасно здатні відрядити не більше ніж 140-150 тис. багнетів. Або приблизно з десяток умовних дивізій.

Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».

https://svpressa.ru/war21/article/289104/
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02.02.2022 17:02 Ответить
Заткни наконец свой гнилой фонтан, тролляка. 900 тысяч у кацапов в армии. То у тебя серлещ крутой реформатор, то у кацапов 2 млн под ружьем. Ты лахтинский или наше говно, под ОПой и портновым подъедаешься?
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02.02.2022 17:04 Ответить
Эй, дебилушка.
Ты уж или жопу серлещу зализывай или просто молчи.
Ибо за 245К охфицуцеров парашинских, я тебе расскажу.
Шпалой поперхнёшьси дурачок.
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02.02.2022 17:42 Ответить
Це офіційні дані по чисельності армії РФ
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03.02.2022 11:56 Ответить
Официально, зеленобыдло писеграй, со своей убогой самкой - актёры. Нищие "янелохи".
А в реальности, долларовые миллиардеры.

Так понятно, дурачок?
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03.02.2022 13:12 Ответить
Нет. Это что бы Хла бомбило
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02.02.2022 17:03 Ответить
Да.
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02.02.2022 18:36 Ответить
Америка никому ничего не должна! ! Пока сама Эвропа не проснется! Вопрос на засыпку, почему Воины Америки должны ложить свои жизни за Эвропу?
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02.02.2022 16:49 Ответить
Потому что у тебя в лахтинской методичке так написано.
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02.02.2022 17:06 Ответить
Пентагону-черговий респект.Єта шоб бункєрная бабушка нє расслабляла лапотниє дряблиє булкі...
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02.02.2022 16:52 Ответить
На раше наверное уже так не радуются, что американских солдат нету в Афганистане
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02.02.2022 17:06 Ответить
Правильно, хорошая новость!
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02.02.2022 17:11 Ответить
Мауглі - Шерхану:
- Ти стільки разів повторював, що я людське дитинча, що, нарешті, я і сам у це повірив... Встань мерщій, коли з тобою говорить Людина!
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02.02.2022 17:34 Ответить
хорошая новость 8.5 + ещё непонятно сколько тысяч, бункерное ***** жалеет о понтах и ультиматумах, в этот момент саудиты развивают поставки газа в Европу, с Америки газовозы по 30 штук валят конвоями и чего добилось ***** перетянув весь свой ржавый металлолом под нашу границу???? ах да забыл за расейских крепостных, в течении недели было несколько звонков - привет как дела )))) у нас киздец, пока границу не закрыли может к родычам к биндерам перееду)))) а то у вавана крыша поехала, скоро и жрать будет нечего.

вот такие поступают звонки.
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02.02.2022 17:35 Ответить
Дякуємо! Бо наразі Україна залишися не на хазяїна, а на якесь квартальне непорозуміння! Але все одно, сподіваюся, що Україна переможе! А зебені згинуть, як роса на сонці!
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02.02.2022 17:39 Ответить
 
 