Украина готова к переговорам с РФ в любом формате. Мы никогда не прятались, - Кулеба
Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.
Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", - подчеркнул он.
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+13 Вальдемар Кепський
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+8 Алла Новосад #194524
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+8 Nikolaj Sverhun
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Там буде видно, чи буджуть перемовини чи ні, а говорити про них треба.
Про що ти будеш домовлятися, мосько... коли вже в грі "великі калібри слонів" - Байден і Путін? І ...
-Закон про ленд-ліз у конгресі,
-Налагоджений повітряний міст постачання озброєнь. Усіх видів. -Безпрецедентна підтримка світу... і безпекових організацій
Але ж ...
За ці пару тижнів Путін встиг "допомогти":
-Озброїти Україну, як ніхто не міг і припустити
-Об'єднати Європу, як ніхто і не міг припустити
-Запустити процеси енергетичної безпеки Європи та незалежності її від російських вуглеводнів, про що ніхто в кремлі не міг уявити ще місяць тому
-Путін намагався розколоти НАТО - Розколов... бо запустив інтеграційні процеси саме серед тих країн, кому Путін вже засів в печінках (Британія-Україна- Польща... на підході - Прибалти та інші з бувшого колоніального "совєцкого табору")
Путін сам загнав себе в кут ... перехитрив. -переграв зі своїми понтами
Він все думав, що і цього разу буде так само, як завжди.
-Що безхребетний, який любить тихе, сите, комфортне життя Захід - просто банально злякається. І, задерши лапки, зробить усе, щоб уникнути війни. І, виходячи з цієї причини, підняв ставки на надхмарну висоту.
-А Захід узяв - і не задер. І не побіг. І не підтиснув хвіст.
-І підняв ставки у відповідь. І ще вище.
-І м'яч тепер справді на боці Путіна.
-Що він буде з ним робити - не знає тепер ніхто.
Навіть сам Путін.
-Бо розклад кардинально змінився... і не в його пользу, а з точністю до навпаки від того, на що він розраховував ...
Правда заважала цьому ЗЕко-***** по причині загальмованих ослячих мізків... - їм бачте... ще треба про щось домовлятися з Путіним... Панове осли - поїзд вже від'їхав...
А ховалися ви завжди- за спинами рядових українців, з яких дерете три шкури... і підставляєте під кулі..."обдєливая" с Путіним і олігархами свої темні "делішки... Бо ви -смердючі паразити на тілі України...
"Готові прийняти з усіх сторін, в будь-якій кількості", - преЗедент.
РейхаКремля!