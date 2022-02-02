РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12371 посетитель онлайн
Новости Война
2 880 36

Украина готова к переговорам с РФ в любом формате. Мы никогда не прятались, - Кулеба

Украина готова к переговорам с РФ в любом формате. Мы никогда не прятались, - Кулеба

Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", - подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский заверил Байдена, что Украина готова ко встрече лидеров Нормандского формата в ближайшем будущем

Автор: 

переговоры (5074) россия (96216) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
А смысл вести переговоры с этими одичалыми свинособаками? У Мордора одна цель - уничтожить Украину как независимое государство, потенциального члена ЕС и НАТО
показать весь комментарий
02.02.2022 16:57 Ответить
+8
Знаємо, пам'ятаємо.
"Готові прийняти з усіх сторін, в будь-якій кількості", - преЗедент.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:08 Ответить
+8
Як казала Голда Меер- не можна домомовитись про мир з тими ,хто прийшов тебе вбивати!
показать весь комментарий
02.02.2022 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А смысл вести переговоры с этими одичалыми свинособаками? У Мордора одна цель - уничтожить Украину как независимое государство, потенциального члена ЕС и НАТО
показать весь комментарий
02.02.2022 16:57 Ответить
Україна готова вести переговори про капітуляцію путіна в будь якому форматі.
показать весь комментарий
02.02.2022 16:58 Ответить
А если он не согласен на капитуляцию, что делать?
показать весь комментарий
02.02.2022 18:22 Ответить
Чистити кулемет.
показать весь комментарий
02.02.2022 18:47 Ответить
Чистить оружие нужно каждый день и на постоянной основе. Вы мой вопрос поняли?
показать весь комментарий
02.02.2022 18:53 Ответить
Условия Лаптестана вы знаете - это возврат в орбиту расии. Тут только два варианта. Или мы ложимся под рашку или война, в т.ч. гибридная, информационная, полномасштабная
показать весь комментарий
03.02.2022 08:22 Ответить
Дипломат хай говорить про перемовини, така тактика правильна.
Там буде видно, чи буджуть перемовини чи ні, а говорити про них треба.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:32 Ответить
"Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі. Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією дипломатичним шляхом" - Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр Кулеба,

Про що ти будеш домовлятися, мосько... коли вже в грі "великі калібри слонів" - Байден і Путін? І ...
-Закон про ленд-ліз у конгресі,
-Налагоджений повітряний міст постачання озброєнь. Усіх видів. -Безпрецедентна підтримка світу... і безпекових організацій

Але ж ...

За ці пару тижнів Путін встиг "допомогти":
-Озброїти Україну, як ніхто не міг і припустити
-Об'єднати Європу, як ніхто і не міг припустити
-Запустити процеси енергетичної безпеки Європи та незалежності її від російських вуглеводнів, про що ніхто в кремлі не міг уявити ще місяць тому
-Путін намагався розколоти НАТО - Розколов... бо запустив інтеграційні процеси саме серед тих країн, кому Путін вже засів в печінках (Британія-Україна- Польща... на підході - Прибалти та інші з бувшого колоніального "совєцкого табору")

Путін сам загнав себе в кут ... перехитрив. -переграв зі своїми понтами

Він все думав, що і цього разу буде так само, як завжди.
-Що безхребетний, який любить тихе, сите, комфортне життя Захід - просто банально злякається. І, задерши лапки, зробить усе, щоб уникнути війни. І, виходячи з цієї причини, підняв ставки на надхмарну висоту.
-А Захід узяв - і не задер. І не побіг. І не підтиснув хвіст.
-І підняв ставки у відповідь. І ще вище.
-І м'яч тепер справді на боці Путіна.
-Що він буде з ним робити - не знає тепер ніхто.
Навіть сам Путін.
-Бо розклад кардинально змінився... і не в його пользу, а з точністю до навпаки від того, на що він розраховував ...

Правда заважала цьому ЗЕко-***** по причині загальмованих ослячих мізків... - їм бачте... ще треба про щось домовлятися з Путіним... Панове осли - поїзд вже від'їхав...
показать весь комментарий
02.02.2022 17:45 Ответить
"ми ніколи не ховалися".. ???
А ховалися ви завжди- за спинами рядових українців, з яких дерете три шкури... і підставляєте під кулі..."обдєливая" с Путіним і олігархами свої темні "делішки... Бо ви -смердючі паразити на тілі України...
показать весь комментарий
02.02.2022 17:53 Ответить
Если не вести переговоры, то значит воевать? Я правильно Вас понял?
показать весь комментарий
02.02.2022 18:20 Ответить
Переговоры с террористами не ведутся. И точка!
показать весь комментарий
02.02.2022 16:59 Ответить
Похоже ЗЕ в Пекин собрался - договариваться
показать весь комментарий
02.02.2022 16:59 Ответить
А вот ехать Зе в Пекин - это большая глупость
показать весь комментарий
02.02.2022 17:01 Ответить
для кого глупость?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:35 Ответить
Про що говорити ? коли путін чітко сказав питаня Криму закрито ,лднр говоріть з главарями терористичних утворень ,А про що хоче рф говорити то це план капітіляцІі Украіни ,але в ОП мусують от треба говорити з росією про що ? до того далекий від державного діяча Зеля ,вже наробив галасу сказавши ,що західні краіни сіють паніку і тому економіка не зростає і зовсім не помітив 130 тисячну армію біля наших икордонів.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:06 Ответить
Знаємо, пам'ятаємо.
"Готові прийняти з усіх сторін, в будь-якій кількості", - преЗедент.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:08 Ответить
Як казала Голда Меер- не можна домомовитись про мир з тими ,хто прийшов тебе вбивати!
показать весь комментарий
02.02.2022 17:08 Ответить
її змінив Іцхак Рабин, що був генералом і начальником генштабу, але інакше дивився на ситуацію.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:49 Ответить
Все ж таки домовились ?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:56 Ответить
Намагалися. Його застрелили єврейські радикали.)
показать весь комментарий
02.02.2022 23:26 Ответить
Україна готова...до будь яких...з будь якої сторони...де я то вже чув?..А,так то ж наш любий през Зєля говорив десь в Юрмалі,коли порівнював Україну з німецькою порноактрисою...Ти бач,скільки часу пройшло а його холуї цитати боса не забувають...
показать весь комментарий
02.02.2022 17:09 Ответить
Зе-кулеби можливо і готові, а ось свідомі Українці ні, так що не шановний до москви, сочі вперед, але тільки в один кінець
показать весь комментарий
02.02.2022 17:13 Ответить
По настоящему эффективные переговоры с РФ пройдут только при наличии развалин Рейха Кремля!
показать весь комментарий
02.02.2022 17:15 Ответить
Схоже на натяк про готовність"прийняти з будь якого боку і у будь якій кількості"!
показать весь комментарий
02.02.2022 17:23 Ответить
в любом формате и в любой позе...
показать весь комментарий
02.02.2022 17:33 Ответить
Украина готова к переговорам, но только в том случае если темой этих переговоров будет вывод российских войск с оккупированных Крыма и Донбасса.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:37 Ответить
А что обсуждать? Про Крым и бамбас рашка слушать не хочет. Так про что говорить? По чём в Одессе рубероид? Или каким голосом на Курском вокзале паровозы кричат? Кулеба, не впадай хоть ты в маразм. А то наш пацифистский «нагнетатель» уже так понагнетал, что его уже посол рашки в ООН и все рашистские пропагандоны каждый деньцитируют.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:50 Ответить
Кого волнует , что хочет Пу ? Нужно давить по всем направлениям , и дипломатическом тоже . Такого еще не бьіло , чтобьі ничего не бьіло ! 😃
показать весь комментарий
02.02.2022 19:00 Ответить
Ты какой то непоследовательный. Как ты на него на переговорах надавишь если он на эту тему говорить не хочет? Тут даже самая-пресамая дипломатия бессильна. Вот я и спрашиваю - а зачем тогда эта встреча? Это зеле с Ленкой захотелось в Китай смотаться (он там не был ещё) а тут вроде причина есть… а это мотание будет за мой и твой, как налогоплательщиков, счёт. Мы что страна такая богатая чтобы эта шобла (а он ведь не один на всем самолете полетит) на олимпийские игры каталась. Ты в корень проблемы смотри, а не убеждай меня в какой то фигне. Как ты говоришь - такого небыло чтобы 6ичего не было. А вот было - он недавно ляпнул с трибуны о нагнетании Штатами и Западом паники а его слова уже небензя в ООН и пропагандоны в мацкве цитируют и ссылаются на них. Вот тебе и не было….
показать весь комментарий
02.02.2022 20:16 Ответить
1формат-дядя вова забери меня!2-вырвать кадык и войти в историю,это единственный предлог для встречи,но мы же сцыкун.
показать весь комментарий
02.02.2022 18:07 Ответить
**Знову за рибу гроші**)
показать весь комментарий
02.02.2022 18:19 Ответить
мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией..... и как наработали? это просто признак профнепригодности.... наша дипломатия просто сброд дебилов....
показать весь комментарий
02.02.2022 19:22 Ответить
Перемовини мають бути тільки про повернення окупованих земель України.Більш ніяких перемовин з вбивцею.
показать весь комментарий
02.02.2022 20:00 Ответить
 
 