Украина готова к переговорам с РФ в любом формате. Мы никогда не прятались, - Кулеба

Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", - подчеркнул он.

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