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Новости Война
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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе. В направлении Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов, - ООС

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе. В направлении Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов, - ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" на Донетчине.

"Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17", - говорится в сводке.

Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также читайте: За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел", - отмечают в штабе.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе. В направлении Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов, - ООС 01

Автор: 

обстрел (27913) Донбасс (26957) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766)


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При Виктор Федорыче такой фигни не было - в Крыму и Донбассе были украинские флаги
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02.02.2022 18:01 Ответить
А хіба не хведрович покликав пуцина?
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02.02.2022 21:33 Ответить
ще якийсь кацап тим папірцем-закликуванням від чівокунів в ооні тряс до трясці
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02.02.2022 23:53 Ответить
Без него Федорыч никак не мог сделать "чемодан-вокзал-Россия"
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03.02.2022 16:19 Ответить
 
 