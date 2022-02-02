Пресс-секретарь Пентагона Кирби подтвердил отправку войск США в Восточную Европу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию СМИ о том, что в ближайшее время США перебросят дополнительные войска в Польшу и Румынию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал во время последнего брифинга.

"Это перебрасывание не будет постоянным и проводится в связи с текущей ситуацией безопасности. Дополнительные силы не собираются воевать в Украине, они нужны для обеспечения защиты союзников США по НАТО", - пояснил он.

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