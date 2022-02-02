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Новости Война
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Пресс-секретарь Пентагона Кирби подтвердил отправку войск США в Восточную Европу

Пресс-секретарь Пентагона Кирби подтвердил отправку войск США в Восточную Европу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию СМИ о том, что в ближайшее время США перебросят дополнительные войска в Польшу и Румынию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал во время последнего брифинга.

"Это перебрасывание не будет постоянным и проводится в связи с текущей ситуацией безопасности. Дополнительные силы не собираются воевать в Украине, они нужны для обеспечения защиты союзников США по НАТО", - пояснил он.

Также читайте: Пентагон привел в готовность несколько тысяч военных США на случай отправки в Европу, - Wall Street Journal

Автор: 

Байден Джо (2795) Европа (1918) Пентагон (1470) США (27166) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+8
https://zakusilov.livejournal.com/3468544.html Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати - Зузана Чапутова


Президентка Словаччини Зузана Чапутова у спеціальній заяві, присвяченій ситуації навколо України, сказала, що Росія, як і будь-яка країна, має законні права, але серед них немає права вирішувати долі інших держав.

Президент Словаччини розуміє, що російські фашисти побоялися б убити:
15 тис. українців;
780 тис. сирійців;
220 000 тис., з них 42 000 дітей, чеченців;
1 160 000 тис. афганців,
якби їхні країни були членами НАТО.
Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати!
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02.02.2022 17:46 Ответить
+5
Може просто послати одного толкового чувака в Москву?
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02.02.2022 17:37 Ответить
+3
в Київ також Треба.... Нехай на зворотньому шляху і до нас у Мар'їнський палац завітає
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02.02.2022 17:41 Ответить
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Може просто послати одного толкового чувака в Москву?
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02.02.2022 17:37 Ответить
в Київ також Треба.... Нехай на зворотньому шляху і до нас у Мар'їнський палац завітає
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02.02.2022 17:41 Ответить
ИХТАМНЄТИ против КАЦАПСКИХ Ихтамнєтов
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02.02.2022 17:40 Ответить
Подленькая аналогия
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02.02.2022 17:56 Ответить
Вангую. Що Кремлівська пропаганда буде ВЕРЕЩАТЬ що війська НАТО у Горловці диверсії зроблять, або ще десь на кордоні. Вони вже не раз заявляли що У нас повсюди Війська НАТО. Тому не про АНАЛОГІЇ треба думати, а сприймати глобальніше. Будуть пердаки палати в Кацапстані після такої заяви.
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02.02.2022 18:23 Ответить
Очікується черговий фєєрвєрк з лапатних запарєбрікавих пердаків на честь прибуття війск НАТО...
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02.02.2022 17:43 Ответить
https://zakusilov.livejournal.com/3468544.html Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати - Зузана Чапутова


Президентка Словаччини Зузана Чапутова у спеціальній заяві, присвяченій ситуації навколо України, сказала, що Росія, як і будь-яка країна, має законні права, але серед них немає права вирішувати долі інших держав.

Президент Словаччини розуміє, що російські фашисти побоялися б убити:
15 тис. українців;
780 тис. сирійців;
220 000 тис., з них 42 000 дітей, чеченців;
1 160 000 тис. афганців,
якби їхні країни були членами НАТО.
Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати!
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02.02.2022 17:46 Ответить
Убийца Хло хочет гарантий .. безнаказанности ..
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02.02.2022 17:59 Ответить
Щас троли всех мастей раскудахтаются на эту новость. Я их понимаю с каждой такой новостью конец Рашки все осязаемей. Именно Рашки а не только режима Хутина
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02.02.2022 17:59 Ответить
Шо, опять?
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02.02.2022 18:15 Ответить
Скажи вас правду обсыкают охраники Пригожина и снимают на видео, или это фейк?
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02.02.2022 18:21 Ответить
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02.02.2022 18:27 Ответить
Обосранные старперы Кравчук с Кучмой и их совкодрочерный лехторат. Многовекторная политика,, безъядерный статус и внеблоковость. Где бы сейчас была Расея со своим ****** и всей его армией? Так нет . выбирали всякую дрянь - то комуняку, то фармазона, то вора
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02.02.2022 18:06 Ответить
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02.02.2022 18:25 Ответить
 
 