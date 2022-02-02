Пресс-секретарь Пентагона Кирби подтвердил отправку войск США в Восточную Европу
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию СМИ о том, что в ближайшее время США перебросят дополнительные войска в Польшу и Румынию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал во время последнего брифинга.
"Это перебрасывание не будет постоянным и проводится в связи с текущей ситуацией безопасности. Дополнительные силы не собираются воевать в Украине, они нужны для обеспечения защиты союзников США по НАТО", - пояснил он.
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Президентка Словаччини Зузана Чапутова у спеціальній заяві, присвяченій ситуації навколо України, сказала, що Росія, як і будь-яка країна, має законні права, але серед них немає права вирішувати долі інших держав.
Президент Словаччини розуміє, що російські фашисти побоялися б убити:
15 тис. українців;
780 тис. сирійців;
220 000 тис., з них 42 000 дітей, чеченців;
1 160 000 тис. афганців,
якби їхні країни були членами НАТО.
Якщо росіянин вас не боїться, він прийде вас вбивати!